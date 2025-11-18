Timișorenii sunt chemați să susțină victimele violenței domestice printr-un marș al solidarității și un moment de reculegere în fața Catedralei
Timis Online, 18 noiembrie 2025 08:50
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara marchează pe 25 noiembrie Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor printr-o campanie amplă de conștientizare, desfășurată sub titlul „Solidaritate, nu tăcere”. Evenimentul este organizat prin Complexul de Servicii pentru Victimele Violenței Domestice și Agresori, în parteneriat cu instituții și organizații locale.
• • •
