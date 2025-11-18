Timișorenii sunt chemați să susțină victimele violenței domestice printr-un marș al solidarității și un moment de reculegere în fața Catedralei

10:00

În sudul Chinei, în provincia Hunan, se află un loc care pare modelat de o imaginație fără margini: mii de stânci înalte, acoperite de vegetație, se ridică vertical din ceață, formând un peisaj care a devenit simbol al frumuseții sălbatice. Vorbim de Muntele Tianzi, este una dintre cele mai spectaculoase formațiuni naturale din lume, destinație care îmbină geologia, mitul și cinematografia modernă.