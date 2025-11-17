Asociația Nevăzătorilor din Arad a organizat o „Cină pe întuneric” pentru a arăta provocările vieții fără vedere
Basilica.ro, 17 noiembrie 2025 14:50
Asociația Nevăzătorilor din Arad a organizat joi „Cina pe întuneric”, în cadrul căreia participanții au servit masa fără lumină, pentru a experimenta dificultățile cu care se confruntă zilnic persoanele fără vedere și pentru a înțelege mai profund realitatea lor. Servirea a fost realizată chiar de membrii nevăzători ai Asociației, între care și președintele Florin Atimuț,…
• • •
Acum 30 minute
14:50
Acum o oră
14:30
PS Teofil Trotușanul a oferit o icoană cu moaștele Sf. Visarion Toia bisericii din satul natal al mărturisitorului # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oferit o icoană cu un fragment din moaște Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici parohiei „Sfinții Voievozi” din satul Secuieni, județul Bacău, localitatea natală a fostului stareț de la Lainici, recent canonizat. Preasfinția Sa a remarcat faptul că, prin acest gest, se…
Acum 2 ore
14:10
România poate să devină un model de longevitate activă în Europa: Experți și decidenți reuniți la București # Basilica.ro
La Palatul Parlamentului din Capitală a început luni Congresul Național de Îmbătrânire Activă. Organizat de Asociația Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă și ajuns anul acesta la a treia ediție, evenimentul reunește experți în mai multe domenii și decidenți politici, cu scopul de a promova concepte și perspective inovatoare care vin în sprijinul vârstnicilor și al integrării…
14:00
La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu a debutat un simpozion ecumenic internațional despre sinodalitate # Basilica.ro
Simpozionul internațional „De la sinodalitatea locală spre cea universală”, organizat în colaborare cu Centrul de Teologie Protestantă din Europa de Est (ZETO), a început vineri la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, reunind teologi și cercetători din peste zece țări pentru trei zile de dialog academic. Lucrările au debutat în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu”, fiind…
Acum 4 ore
13:00
IPS Laurențiu, la două decenii de întronizare: Suntem cu toții cuprinși în planul cel veșnic al lui Dumnezeu # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a sărbătorit, duminică, 20 de ani de la întronizare, afirmând că viața fiecăruia dintre noi „este cuprinsă în planul cel veșnic al lui Dumnezeu”. Ierarhul a precizat că „dacă ne gândim la lucrul acesta, nu ne mai este teamă de nimic și nu ne mai speriem de ce vine asupra…
12:40
Ambasada României la Londra a găzduit prezentarea unui volum dedicat Majestății Sale Regele Charles al III-lea # Basilica.ro
Ambasada României la Londra a găzduit vineri prezentarea volumului „Cărările Regale ale Transilvaniei”, dedicat Majestății Sale Regele Charles al III-lea al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Evenimentul a avut loc în prezența Excelenței Sale Laura Popescu, Ambasadorul României la Londra, care a subliniat în deschiderea manifestării legătura specială pe care Majestatea Sa Regele Charles…
12:40
Patriarhul Daniel: Bătrânețea activă, comoară de înțelepciune și comunicare spirituală # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, le-a transmis luni un mesaj participanților la Ediția a III-a a Congresului Național de Îmbătrânire Activă, desfășurată la Palatul Parlamentului. „Îmbătrânirea activă şi sănătoasă, cu un stil de viață bineplăcut lui Dumnezeu şi respectat de ceilalți oameni, reprezintă un model de experiență împărtășită, prin participare socială şi echilibru…
12:20
Patriarhul Daniel la înmormântarea Stavroforei Ierusalima de la Râmeț: Simbol al rezistenței prin credință în comunism # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis luni un mesaj de condoleanțe la slujba de înmormântare a Maicii Stavrofore Ierusalima Ghibu, fosta stareţă a Mănăstirii Râmeţ. Patriarhul României amintește actul de uriaș curaj și viziune duhovnicească prin care maica, sfătuită de Sf. Cuv. Dometie cel Milostiv, a reușit să obțină aprobarea cererii de…
Acum 6 ore
10:50
Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților: Hristos face cu fiecare dintre noi ce a făcut cu cel tâlhărit pe drum # Basilica.ro
„Mântuitorul Iisus Hristos face cu fiecare dintre noi ceea ce a făcut cu cel tâlhărit pe drumul dintre Ierusalim și Ierihon”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, duminică, la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” – Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie la altarul exterior, împreună cu un sobor de…
10:40
Unul din zece copii de pe Glob se nasc prematur în prezent, ceea ce indică nevoia de a investi în aparatură și de a institui practici care să-i ajute în primele luni de viață. Pentru a conștientiza societatea cu privire la acest fapt, Fundația Europeană pentru Îngrijirea Nou-Născuților (EFCNI) a inițiat Ziua Mondială a Prematurității. Culoarea…
10:00
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, împlinește luni patru decenii de arhierie. S-a născut în 6 iunie 1944 la Cracăul Negru, comuna Crăcăuani, județul Neamț. A studiat la Seminarul Teologic al Mănăstirii Neamţ (1959-1964) și la Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu (1964-1968), absolvind cu lucrarea de licență: Lupta profeților împotriva formalismului scrisă sub îndrumarea…
10:00
Catedral din Leeson Park, Dublin, Republica Irlanda, găzduiește în acest an Ediția a VII-a a Festivalului Internațional de Colinde al Diasporei Românești. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 29 noiembrie, între orele 17:00 și 20:00, și duminică, 30 noiembrie, între orele 15:00 și 18:00, anunță Episcopia Irlandei și Islandei. Festivalul se desfășoară cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte…
Acum 8 ore
09:10
Tabăra națională ASCOR, organizată în cinstea Sfinților Gherasim de la Tismana și Visarion de la Lainici # Basilica.ro
Tabăra Națională ASCOR desfășurată, în perioada 13-16 noiembrie, la Mănăstirea Tismana, din județul Gorj, a fost dedicată cinstirii Sfinților Gherasim de la Tismana și Irodion de la Lainici, informează Mitropolia Olteniei. Evenimentul a început cu slujba de Te Deum, oficiată în prezența lui Mihai Paraschiv, inspector patriarhal și delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Au…
09:00
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Pastorala Sfântului Sinod la prima Duminică din Postul Nașterii Domnului 2025: O pregătire de sfințire pentru trup și suflet Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a transmis o scrisoare pastorală tuturor credincioșilor din Patriarhia Română, pentru prima duminică din Postul Nașterii Domnului 2025. Citește mai mult. …
Acum 24 ore
00:00
Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareei, și Ghenadie, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Lazăr Zugravul # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 17 noiembrie Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul S-a născut în Neocezareea Pontului, aproape de Armenia, din părinţi bogaţi. Sfântul Grigorie a trăit în timpul împăratului Aurelian (270-275). După moartea tatălui său, când Grigorie avea 14 ani, creşterea lui a rămas în grija mamei, care l-a trimis la dascăli de seamă, unde a învăţat limba…
16 noiembrie 2025
18:00
Arhim. Siluan Antoci, noul stareț al Mănăstirii Almaș: Noi, monahii, acolo unde ne cheamă Biserica, trebuie să mergem # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, l-a instalat duminică pe Arhim. Siluan Antoci ca stareț al Mănăstirii Almaș din județul Neamț. „Ziua de astăzi va rămâne în istoria Mănăstirii Almaș, dar mai ales în inimile dumneavoastră, ale părinților din obște, ale celor ce sunteți obștea lărgită a acestei mănăstiri, cu nădejdea unei…
Ieri
15:00
Arhiepiscopul Irineu a participat la întronizareea noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Ortodox al Alba Iuliei, a participat sâmbătă, în calitate de delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și de reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române, la ceremonia de întronizare a Preafericitului Părinte Claudiu Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice. Ceremonia a avut loc la Catedrala Arhiepiscopală Majoră Greco-Catolică…
13:50
PS Macarie, mesaj de condoleanțe: Când multe suflete slăbeau, Maica Ierusalima a rămas neclintită # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a transmis duminică un mesaj de condoleanțe după mutarea la Domnul a Stavroforei Ierusalima Ghibu, fosta stareță a Mănăstirii Râmeț din județul Alba. Între Părintele Episcop Macarie și obștea de la Râmeț există o legătură spirituală specială, având în vedere că rudele ierarhului au fost ctitori ai noii…
13:30
Patriarhul Daniel: Fiecare om din lumea aceasta are o valoare unică și eternă în iubirea lui Dumnezeu # Basilica.ro
„Fiecare om din lumea aceasta, indiferent de etnie, stare socială sau vârstă, are o valoare unică și eternă în iubirea lui Dumnezeu”, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel duminică, referindu-se la Pilda Samarineanului milostiv. De asemenea, „fiecare om poate deveni mâinile iubirii milostive a lui Dumnezeu, prin care El lucrează în lume, ca să ridice…
12:10
Suntem aproapele oricărui om: PS Varlaam Ploieșteanul despre Pilda Samarineanului milostiv # Basilica.ro
„Suntem aproapele oricărui om pe care-l cunoaștem sau nu-l cunoaștem și care are nevoie de ajutor”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. „Samarineanul milostiv se face nouă, tuturor, icoană a binefacerii și a milostivirii, o icoană care trebuie imitată în fiecare zi a vieții noastre, dar mai ales în această perioadă…
11:20
Sf. Dumitru Stăniloae, 122 ani de la naștere: A lucrat neabătut binele de-a lungul unui secol de frământări # Basilica.ro
Duminică se împlinesc 122 de ani de la nașterea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Marele teolog ortodox român a trecut prin epoci trăind toate frământările uriașe ale secolului trecut. S-a născut în Imperiul Austro-Ungar, s-a format la Cernăuți, București și Sibiu, a trecut prin frământările ideologice și politice din perioada celui de al Doilea Război…
10:10
Din anul 2013, data de 16 noiembrie marchează Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România. Data a fost aleasă pentru a rememora ziua de 16 noiembrie 1972, când Conferința Generală a UNESCO, organizată la Paris, a adoptat Convenția privind Protecția Patrimoniului Mondial Cultural și Natural. Sunt incluse pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO atât valori culturale materiale, precum Bisericile pictate din Bucovina, Mănăstirea Horezu, Bisericile Fortificate…
00:50
Fundația Umanitară Căminul de Bătrâni „Sfântul Ioan Cel Nou Suceava” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a început un proiect dedicat vârstnicilor și celor bolnavi. Organizația eparhială va construi un nou complex rezidențial pentru vârstnici în vecinătatea Mănăstirii Teodoreni din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava. Acesta va include spații de cazare, cantină, dispensar, o biserică pusă…
00:00
Calendar Ortodox, 16 noiembrie Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei Autorul primei Evanghelii a propovăduit pe Hristos în Ierusalim, Macedonia, Asia şi Etiopia, unde a şi suferit moarte martirică, este serbat în data de 16 noiembrie. A fost fiul lui Alfeu, care nu este una şi aceeaşi persoană cu Alfeu sau Cleopa, tatăl lui Iacob cel…
15 noiembrie 2025
21:20
PS Nichifor Botoșăneanul despre Sf. Paisie de la Neamț: Avem încredințarea că ascultă rugăciunile noastre # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat sâmbătă Sfânta Liturghie la Mănăstirea Neamț, care și-a cinstit ocrotitorul. „Cuviosul Paisie de la Neamț, prăznuit astăzi, este cunoscut în întreaga lume ortodoxă”, a spus ierarhul. „Cinstit în Sfântul Munte, cinstit în Rusia, cinstit în Grecia, cinstit ca cel care a dobândit harisme și…
20:30
Viitorul centru de îngrijiri paliative din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților va fi pus sub ocrotirea Sfintei Parascheva # Basilica.ro
Filiala Suceava a Fundației Umanitare Căminul de Bătrâni „Sfântul Ioan Cel Nou Suceava” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a anunțat recent că va construi un centru de îngrijiri paliative, care va fi pus sub ocrotirea Sf. Cuv. Parascheva. Instituția medicală va fi amplasată în proximitatea Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava și va…
20:10
Sf. Ioan Gură de Aur cinstit la Luton: Ne arată Biserica drept loc al întâlnirii vii cu Dumnezeu, a spus IPS Atanasie # Basilica.ro
„Prin viața și slujirea sa, Sfântul Ioan Gură de Aur ne arată că Biserica nu cuprinde doar o rânduială de slujbe, ci un loc al întâlnirii vii cu Dumnezeu, unde cuvântul se face faptă, iar slujirea devine respirația Duhului Sfânt, aducând pacea lui Hristos în inimile oamenilor”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și al Irlandei de…
19:10
Parohiile românești din Irlanda și Islanda se unesc pentru a-i îmbrăca de iarnă pe copiii vulnerabili social din țară # Basilica.ro
Asociația Filantropică Sfântul Nectarie Irlanda, a Episcopiei Irlandei și Islandei, a început o nouă ediție a proiectului de sprijin pentru copiii vulnerabili social din Episcopia Hușilor. Aceștia vor primi haine și încălțăminte de iarnă, precum și alte obiecte de necesitate oferite prin generozitatea credincioșilor români din diaspora. „Cu nădejde și dragoste, dorim să continuăm această…
18:50
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților va construi un nou cămin de bătrâni, un centru de îngrijiri paliative și o policlinică # Basilica.ro
Fundația Umanitară Căminul de Bătrâni „Sfântul Ioan Cel Nou Suceava” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a început trei proiecte dedicate vârstnicilor și celor bolnavi. Organizația eparhială va construi un nou complex rezidențial pentru vârstnici, un centru de îngrijiri paliative și o policlinică. Complexul rezidențial pentru vârstnici va fi construit în cartierul Burdujeni al municipiului Suceava.…
18:30
În Duminica a 25-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie oficiată la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji…
16:50
A apărut traducerea în engleză a cărții Sfântului Dumitru Stăniloae despre Liturghia ortodoxă # Basilica.ro
Cartea Spiritualitate și Comuniune în Liturghia Ortodoxă de Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a apărut recent, tradusă în engleză de Părintele Ioan Ioniță, la Editura Holy Cross Orthodox Press din Brookline, Massachusetts, SUA. Cu acest volum, „trilogia” teologică a Sfântului Dumitru Stăniloae (Dogmatică, Spiritualitate, Liturgică) este completă și în limba engleză. „În Spiritualitate și Comuniune, Părintele Stăniloae prezintă…
16:10
Postim de cele pământești, pentru a ne hrăni cu cele cerești: Mesajul Mitropolitului Nicolae la începutul postului # Basilica.ro
„Trebuie să începem să postim de mâncare și băutură bine știind că aceasta înseamnă numai începutul postului”, transmite Mitropolitul Nicolae al celor două Americi la începutul Postului Nașterii Domnului. „Postim de cele pământești, pentru a ne hrăni cu cele cerești”, adaugă Înaltpreasfinția Sa, amintind că postul trupesc slujește la omorârea patimilor. „Trupul hrănit mai puțin…
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
S-a mutat la Domnul Maica Ierusalima Ghibu, proinstareța Mănăstirii Râmeț și ucenica Sf. Dometie cel Milostiv # Basilica.ro
Maica Ierusalima Ghibu, proinstareța Mănăstirii Râmeț, s-a mutat la Domnul sâmbătă, la vârsta de 88 de ani, după decenii în care, cu ajutorul lui Dumnezeu, a reușit să depășească toate piedicile prigoanei ateiste și să ctitorească atât obștea, cât și zidurile mănăstirii. S-a născut în 23 noiembrie 1936 la Pianu de Sus, județul Alba, din…
11:20
Te Deum de Ziua Dobrogei la Tulcea: Prima provincie care s-a alipit României după Unirea din 1859 # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oficiat vineri, la Tulcea, o slujbă de Te Deum la Monumentul Independenței de pe Colnicul Hora. Alături de oficialii locali și județeni, reprezentanții Bisericii au marcat astfel 147 de ani de la Unirea Dobrogei cu România. „Cu adevărat, revenirea Dobrogei la patria mamă, la anul 1878, se constituie într-o…
09:50
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, și Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, își cinstesc sâmbătă ocrotitorul, pe Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul S-a născut la Poieni, județul Iași, în 12 aprilie 1972. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași în 1998 și…
00:10
†) Sf. Cuv. Paisie de la Neamț; Sfinții Mc. și Mărturisitori: Gurie, Samona și Aviv diaconul # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 15 noiembrie Sf. Cuv. Paisie de la Neamț Cuviosul şi de Dumnezeu purtătorul Părintele nostru Paisie de la Neamţ s-a născut în oraşul Poltava, pe teritoriul Ucrainei de astăzi, în anul 1722, la 21 decembrie, într-o binecuvântată familie preoţească, fiind al unsprezecelea copil din cei doisprezece fraţi. Tatăl său se numea Ioan şi…
14 noiembrie 2025
23:30
Din 2026, credincioșii vor cinsti cu peste 30 de sfinți români în plus, ca urmare a deciziilor de canonizare a mărturisitorilor din perioada comunistă, a sfintelor femei și a cuvioșilor români athoniți. Calendarul ortodox pentru anul 2026, care este deja disponibil la pangarele bisericești și online, include pe cei 16 sfinți duhovnici și mărturisitori din…
19:30
Un moment special din cadrul programului Adunării Generale a Federației Filantropia a avut loc miercuri la Centrul de formare „Dumitru Stăniloae” al Arhiepiscopiei Bucureștilor: lansarea volumului „Filantropia în cei 100 de ani de Patriarhat al Bisericii Ortodoxe Române”. Evenimentul s-a desfășurat în prezența consilierilor de la sectoarele social-filantropice ale eparhiilor din Patriarhia Română și a membrilor…
18:50
Agenția de pelerinaje Basilica Travel a Patriarhiei Române a inclus în oferta sa de turism intern două oferte de petrecere a sărbătorilor de iarnă la Alba Iulia: una pentru sărbătorile de Crăciun și una în aceeași zonă, dar la trecerea dintre ani. Ambele programe sunt centrate în jurul uneia dintre cele mai noi mănăstiri din…
18:20
Seminarul Teologic din Huși și-a cinstit ocrotitorul printr-o serie de manifestări cultural-religioase # Basilica.ro
Manifestările dedicate Zilei Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Huși au debutat joi dimineață cu Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, la Catedrala Episcopală din Huși. Programul a continuat apoi la sediul instituției de învățământ și a inclus două evenimente culturale. Preasfințitul Părinte Ignatie a participat la lansarea albumului monografic…
17:40
Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) a instituit Ziua Mondială a Limbii Elene, cu data de marcare în 9 februarie, ziua în care s-a mutat la cele veșnice Poetul Național al Greciei, Dionysios Solomos. Decizia a fost luată la cea de a 43-a Adunare Generală UNESCO, desfășurată în această perioadă la Samarkand,…
17:00
Parohul român din Valletta le-a vorbit despre credința ortodoxă elevilor de la o școală de elită din Malta # Basilica.ro
Părintele Alexandru Popescu, parohul român din Valletta, a fost invitat să le prezinte elevilor de școală primară maltezi esența credinței ortodoxe a românilor. Momentul educativ a avut loc cu prilejul Zilei Diversității în Malta, la prestigioasa instituție de învățământ San Anton School, situată în zona Imșelliet / Zebbiegħ din Malta. Această școală este recunoscută pentru programa orientată spre formarea…
16:50
Din 2026, credincioșii vor cinsti cu peste 30 de sfinți români în plus, ca urmare a deciziilor de canonizare a mărturisitorilor din perioada comunistă, a sfintelor femei și a cuvioșilor români athoniți. Calendarul ortodox pentru anul 2026, care este deja disponibil la pangarele bisericești și online, include pe cei 16 sfinți duhovnici și mărturisitori din…
15:40
Pastorala Sfântului Sinod la prima Duminică din Postul Nașterii Domnului 2025: O pregătire de sfințire pentru trup și suflet # Basilica.ro
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a transmis o scrisoare pastorală tuturor credincioșilor din Patriarhia Română, pentru prima duminică din Postul Nașterii Domnului 2025. Postul Crăciunului începe în data de 14 noiembrie și durează până în data de 24 decembrie. Este o tradiție ca membrii Sfântului Sinod să se adreseze clericilor, monahilor și credincioșilor în…
15:30
Episcopul Europei de Nord: Sfântul Atanasie Todoran îi ocrotește pe bătrânii noștri de pretutindeni # Basilica.ro
În Suedia, la Sölvesborg, credincioșii români și suedezi i-au cinstit miercuri pe Sfinții Martiri Năsăudeni. Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a subliniat rolul Sfântului Atanasie Todoran ca ocrotitor al bătrânilor și bolnavilor. Sfânta Liturghie a fost oficiată în biserica de lemn care poartă hramul Sfinților Năsăudeni, de către Preasfințitul Părinte Macarie, împreună cu…
15:10
Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a participat miercuri la inaugurarea noului sediu al carabinierilor din Cahul. Noua structură este menită să sporească siguranța și ordinea publică în regiune și face parte din Direcția regională Sud a Inspectoratului General de Carabinieri. Preasfințitul Părinte Veniamin a mulțumit conducerii și angajaților instituției pentru efortul depus în slujirea…
15:10
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, a oficiat Sfânta Liturghie în cinstea Sfântului Apostol Filip la Paraclisul Catedralei Naționale, vineri, 14 noiembrie. Un fragment din moaștele Sfântului Apostol Filip au fost oferite recent catedralei de către Arhimandritul Antipas Skandalakis, starețul Chiliei „Sfânta Ana” din Muntele Athos.
12:50
PS Paisie Sinaitul: În Sfântul Apostol Filip vedem primul chip al misionarului creștin # Basilica.ro
Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a spus vineri, la Paraclisul Catedralei Naționale, că în Apostolul Filip, sărbătorit în data de 14 noiembrie, vedem chipul primului misionar creștin. Ierarhul a prezentat pe larg viața și misiunea apostolului, subliniind că răspunsul său imediat la chemarea Mântuitorului arată „o inimă deja hrănită de Scripturi și pregătită să-L recunoască…
11:50
Rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica au fost depuse la Palatul Culturii din Iași # Basilica.ro
Rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica au fost depuse miercuri în incinta Palatului Culturii, unde vor rămâne timp de 30 de zile. La orele prânzului, sicriul a fost întâmpinat în Piața Unirii din Iași și transportat de un dric tras de cai. La ceremonial au participat reprezentanți ai autorităților locale și județene, ai Jandarmeriei Române, ai…
10:50
Ziua Bibliei a reunit peste 7.500 de tineri din județul Suceava care au citit Sfânta Scriptură într-o oră # Basilica.ro
De Ziua Bibliei, peste 7.500 de tineri din județul Suceava au citit Sfânta Scriptură integral în cadrul unui proiect desfășurat de Inspectoratul Școlar și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Grupelor de elevi din Suceava li s-au adăugat grupuri din municipiul București, județele Bacău, Brașov, Buzău, Galați, Maramureș, Satu Mare și Vaslui, din Portugalia și din Republica…
