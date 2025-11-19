Soluția telemedicinei, adusă la îndemâna credincioșilor din Filiași de către Caravana Medicală „Sfântul Nicodim”
Basilica.ro, 19 noiembrie 2025 08:20
Caravana medicală „Sfântul Nicodim” a ajuns, duminică, la Filiași, în județul Dolj, ocazie cu care credincioșii Parohiei „Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir” s-au putut bucura de serviciile oferite de această unitate medicală. Potrivit Mitropoliei Olteniei, oamenii s-au arătat cel mai interesați de serviciul de Telemedicină ASIROM, care oferă soluții persoanelor care nu se pot deplasa…
• • •
Acum 30 minute
08:20
Acum 12 ore
00:00
Calendar Ortodox, 19 noiembrie Sfântul Proroc Avdie Numele Avdie se tâlcuiește robul Domnului. Acest proroc era originar din Sichem și a trăit cu opt sute de ani înainte Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este cel mai vechi dintre prorocii mici. Lucrarea lui profetică s-a desfășurat pe la anul 880 înainte de Hristos în timpul regelui…
18 noiembrie 2025
19:50
Moment de recunoștință și de prețuire: Patriarhul Daniel a participat la Gala voluntarilor Tineri în Acțiune # Basilica.ro
Grupul de voluntari „Tineri în acțiune” al Arhiepiscopiei Bucureștilor a depus un efort deosebit în acest an plin de evenimente bisericești, care au culminat cu Pelerinajul la moaștele Sf. Dimitrie cel Nou de hramul Catedralei Patriarhale și cu programul prelungit de închinare în altarul Catedralei Naționale după Sfințirea picturii în mozaic a edificiului. Marți, voluntarii…
Acum 24 ore
19:40
Protopopiatul Rădăuți a oferit gratuit vârstnicilor consultații medicale pentru depistarea diabetului # Basilica.ro
Biroul de Asistență Socială al Protopopiatului Rădăuți a desfășurat vineri o campanie de consultații medicale gratuite pentru depistarea diabetului la persoanele vârstnice. Acțiunea a avut loc cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva diabetului, marcată anual în data de 14 noiembrie. Beneficiarii au avut parte de măsurare glicemiei, esențială în prevenția diabetului, dar și de…
19:20
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat marți, 18 noiembrie 2025, la Gala Voluntarilor „Tineri în acțiune!”, desfășurată în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. La acest eveniment, fiecare voluntar a primit, ca semn de apreciere pentru efortul depus, diploma dedicată Sfințirii Catedralei Naționale, însoțită de medalie.
19:00
Patriarhul Daniel: Voluntarul devine mărturisitor și înfăptuitor al iubirii darnice a lui Hristos pentru oameni # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat personal un mesaj participanților la Gala voluntarilor „Tineri în acțiune” desfășurată marți la Palatul Patriarhiei. „Prin credința și activitatea voastră, ați arătat tuturor că Biserica este casa voastră, loc de creștere în iubire darnică și spațiul în care lumina credinței se transformă în fapte bune, spre…
18:50
O nouă ediție a campaniei de prevenire a delincvenței juvenile și a abandonului școlar a debutat la Onești # Basilica.ro
O nouă ediție a campaniei de prevenirea a delincvenței juvenile și a abandonului școlar a debutat vineri la sediul Protoieriei Onești. Inițiativa este desfășurată în cadrul unui parteneriat din care fac parte Protopopiatul Onești, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Centrul Educativ Târgu Ocna și Școala Nr. 7-Târgu Ocna. Reprezentanții instituțiilor implicate în proiect au stabilit calendarul…
18:10
Episcopul Lucian al Caransebeșului a sfințit duminică biserica din stâncă „Sfânta Treime și Duminica Tuturor Sfinților” de la Mănăstirea „Piatra Scrisă”- Armeniș. Sfințirea lăcașului de cult a avut loc la finalul lucrărilor de renovare și consolidare desfășurate în ultimii ani. Preasfinția Sa a oficiat apoi Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi,…
17:50
Biserica Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni, județul Mureș, a fost sfințită duminică de Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei, căruia i s-a alăturat în slujire Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei. „Astăzi, prin stropirea cu apă sfințită, prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir și prin rugăciuni profunde, această biserică a devenit un mic…
17:30
Sfântul Paisie de la Neamț a fost sărbătorit sâmbătă la parohia românească din Livorno, Italia, care îl are drept ocrotitor. Sfânta Liturghie de hram a fost oficiată de un sobor de preoți din Protopopiatul Toscana 2. Părintele paroh Ciprian Calfa a subliniat rolul hramului ca moment de bucurie și de mărturisire a credinței pentru românii…
17:20
Parohia Luxemburg a aniversat trei decenii de la înființare: Deservește 7.000 de credincioși # Basilica.ro
Parohia Ortodoxă Română „Nașterea Domnului” și „Sfântul Apostol și Evanghelist Matei” din Luxemburg a celebrat 30 de ani de la înființare. Programul liturgic a debutat sâmbătă seara, cu Taina Sfântului Maslu oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, împreună cu șapte preoți din Luxemburg, Germania, Belgia, Franța și Austria. Slujba a fost…
14:20
PS Samuel Bistrițeanul: Postul e timpul prin excelență pentru a actualiza și în noi nașterea lui Hristos # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a vorbit tinerilor care studiază teologia despre Postul Nașterii Domnului, ca despre o perioadă de înnoire duhovnicească. În prima seară a Săptămânii Duhovnicești, Preasfinția Sa a spus că pentru a atinge un astfel de deziderat, este nevoie să recunoaștem lipsurile și îndepărtarea față…
13:30
Arhimandritul Veniamin Micle, duhovnicul Mănăstirii Bistrița, a trecut la cele veșnice la 86 de ani # Basilica.ro
Părintele Arhimandrit Veniamin Micle, duhovnicul Mănăstirii Bistrița, a trecut la cele veșnice luni la vârsta de 86 de ani. Slujba de înmormântare va avea loc vineri, 21 noiembrie, la Mănăstirea Bistrița. În seara zilei de luni, 17 noiembrie, arhimandritul a trecut la Domnul, în chilia sa, în stare de rugăciune și trezvie. Figura luminoasă a…
12:40
IPS Calinic împlinește 30 de ani de la întronizarea ca arhiereu al Argeșului și Muscelului # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, aniversează marți 30 de ani de la întronizarea ca ierarh al eparhiei. În 12 februarie 1990, Sfântul Sinod a decis reînfiinţarea Episcopiei Argeşului, cu jurisdicţie peste judeţele Argeş şi Teleorman. Ca locţiitor de episcop, în 4 aprilie 1990, a fost numit arhiereul vicar Calinic Argatu Argeşeanul. Ierarhul a…
11:30
BNR marchează 80 de ani de la înființarea Universității „George Emil Palade” din Târgu Mureș # Basilica.ro
Banca Națională a României (BNR) a marcat împlinirea a 80 de ani de la înființarea Universității „George Emil Palade” din Târgu Mureș prin lansarea, în circuitul numismatic, a unei monede din tombac cuprat, informează instituția. Potrivit sursei citate, aversul monedei include o compoziție cu simboluri academice, inscripția în arc de cerc «ROMANIA», valoarea nominală «1…
11:00
Episcopul Ignatie avertizează asupra impactului pe care un simplu click îl poate avea asupra vieții noastre: Să nu ne amăgim! # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a vorbit duminică, la Vaslui, despre comportamentul în mediul online, acolo unde un simplu click poate trăda lipsă de iubire față de aproapele nostru. În cuvântul ocazionat de pilda samarineanului milostiv, ierarhul a făcut o paralelă cu prezentul, afirmând că, din păcate, oamenii se fac părtași celor care fac rău…
10:50
Ajutor pentru copiii vulnerabili: Episcopia de Bălți a oferit pachete alimentare la un liceu din oraș # Basilica.ro
Episcopia de Bălți a oferit miercuri pachete alimentare pentru 15 elevi ai Liceului „George Coșbuc” din municipiu, copii proveniți din familii cu venituri modeste. Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, împreună cu părintele Valeriu Cernei, vicar administrativ, părintele protopop de Bălți Dorian Revenco și părintele Andrian Agapi, au vizitat Liceul Teoretic „George Coșbuc” din municipiu.…
10:10
Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași va găzdui concertul caritabil de Crăciun „Colindul care ne unește”, eveniment ce va avea loc pe 27 noiembrie, de la ora 19:00. Concertul este organizat de către Departamentul Minorități din cadrul Sectorului Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, în parteneriat cu Asociația CRESC și își propune să aducă împreună oameni,…
10:10
Un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Iacob Putneanul va ajunge în premieră in Danemarca # Basilica.ro
Un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Iacob Putneanul va fi adus spre închinare pentru prima dată în Danemarca, la Copenhaga, în perioada 22–24 noiembrie. Delegația Mănăstirii Putna va fi condusă de Arhimandritul Melchisedec Velnic, starețul așezământului, iar sfintele moaște vor fi întâmpinate sâmbătă, la ora 19:00, de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, alături…
09:10
Ziua europeană a informării despre antibiotice este marcată anual în 18 noiembrie. Tema anului 2025 este „De la rezistență la reziliență – personalul medical conduce schimbarea”. Inițiată în 2008 și coordonată de Centrul European de Prevenție și Control al Bolilor (ECDC), Ziua informării despre antibiotice a evoluat dintr-un proiect european în peste 43 de țări,…
09:00
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro. Patriarhul Daniel: Bătrânețea activă, comoară de înțelepciune și comunicare spirituală Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, le-a transmis luni un mesaj participanților la Ediția a III-a a Congresului Național de Îmbătrânire Activă, desfășurată la Palatul Parlamentului. Citește mai mult.…
Ieri
00:00
Calendar Ortodox, 18 noiembrie Sfântul Cuvios Nectarie Protopsaltul Sfântul Cuvios Nectarie s‑a născut pe pământul binecuvântat al României, în orașul Huși, în anul 1804, primind la botez numele Nicolae. Părinții săi, Vasile și Joița Crețu, au avut opt copii: doi băieți, care au îmbrăcat haina monahală la Mănăstirea Neamț, și șase fete, dintre care trei…
17 noiembrie 2025
20:10
Patriarhul României îl felicită pe Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului la aniversarea a 40 de ani de arhierie # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a transmis luni un mesaj de felicitare Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, la împlinirea a 40 de ani de la hirotonia întru arhiereu. Preafericirea Sa îi adresează Înaltpreasfințitului Părinte Calinic mulțumiri și binecuvântări, evidențiind activitatea pastoral-liturgică, social-culturală și misionară desfășurată în Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului. Patriarhul Daniel mulțumește…
19:40
Protopopiatul Tinca din Episcopia Oradiei a mobilizat, în ultimele două săptămâni, peste 80 credincioși care au donat sânge, oferind sprijin vital pacienților care depind de transfuzie. Campania „Din iubire pentru aproapele” a fost organizată în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină Oradea, după un apel transmis în toate parohiile protopopiatului. În total, 127 de voluntari…
19:30
Maica Ierusalima Ghibu a fost înzestrată cu bărbăție apostolică, a spus Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei # Basilica.ro
Stavrofora Ierusalima Ghibu, proinstareța Mănăstirii Râmeț din județul Alba, „a fost înzestrată cu bărbăție apostolică”, a spus Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei luni, la slujba de înmormântare a maicii care a rectitorit mănăstirea din Țara Moților. Alți trei ierarhi i s-au alăturat în rugăciune părintelui arhiepiscop la Mănăstirea Râmeț, la căpătâiul fostei starețe: Episcopul Iustin…
18:50
Peste 500 de tineri din Galați au participat sâmbătă la „Crosul Andreian”, eveniment sportiv-caritabil organizat pentru a ajuta o fetiță bolnavă. Evenimentul, ajuns la ediția a 4-a, a fost organizat de Asociația Studenților Creștini-Ortodocși din România și Liga Studenților din Galați, cu sprijinul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, al Universității „Dunărea de Jos”, Primăriei Galați și…
18:30
Episcopul Canadei: Este nevoie de o solidaritate mai mare pentru a fi alături de creștinii din Orientul Mijlociu # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, a subliniat vineri, la gala Asociației Catolice pentru Bunăstare în Orientul Apropiat (CNEWA), că sprijinirea creștinilor din Orientul Mijlociu necesită „o solidaritate mai mare între toate Bisericile”, în contextul conflictelor care fac ca situația lor să rămână una fragilă. Preasfinția Sa a adăugat că astfel de întâlniri reprezintă atât…
16:50
Maica proinstareță a Mănăstirii Râmeț, Ierusalima Ghibu, a fost condusă pe ultimul drum luni, 17 noiembrie. Pentru mai multe fotografii, intră pe pagina noastră de Facebook.
16:40
Cercetători din trei continente au participat la Simpozionul Internațional despre spiritualitatea Banatului # Basilica.ro
Cercetători din România, Serbia, Africa de Sud și Canada au participat săptămâna trecută la cea de a patra ediție a Simpozionului internațional „Istorie, Cultură și Spiritualitate în Banat” desfășurat la Timișoara. Anul acesta, simpozionul se desfășoară sub tematica omagială și comemorativă a Centenarului Patriarhiei Române și a duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al…
16:00
Prin acest articol în imagini încercăm să deschidem o fereastră către frumusețea lumii ortodoxe, aici, fiecare fotografie surprinde o clipă în care lumina credinței se împletește cu bucuria, speranța și comuniunea. Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Basilica.ro…
16:00
Proiectul de restaurare a Bisericii lui Mihai Viteazul din Lujerdiu are nevoie de sprijin pentru a fi gata la anul # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a vizitat șantierul bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Lujerdiu, județul Cluj, mai cunoscută sub numele de „Biserica lui Mihai Viteazul”, informează Radio Renașterea. Biserica monument istoric se află într-un amplu proces de restaurare și se dorește finalizarea lucrărilor până în vara anului viitor, atunci când…
15:40
Au fost binecuvântate lucrările de înnoire de la biserica Parohiei Micherechi din Ungaria # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, au binecuvântat duminică lucrările de renovare de la biserica Parohiei Ortodoxe Române din Micherechi, Ungaria. Ierarhii au sfințit cele două icoane în mozaic reprezentându-i pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, realizate recent pe fațada bisericii, și au oficiat Sfânta…
14:50
Asociația Nevăzătorilor din Arad a organizat o „Cină pe întuneric” pentru a arăta provocările vieții fără vedere # Basilica.ro
Asociația Nevăzătorilor din Arad a organizat joi „Cina pe întuneric”, în cadrul căreia participanții au servit masa fără lumină, pentru a experimenta dificultățile cu care se confruntă zilnic persoanele fără vedere și pentru a înțelege mai profund realitatea lor. Servirea a fost realizată chiar de membrii nevăzători ai Asociației, între care și președintele Florin Atimuț,…
14:30
PS Teofil Trotușanul a oferit o icoană cu moaștele Sf. Visarion Toia bisericii din satul natal al mărturisitorului # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oferit o icoană cu un fragment din moaște Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici parohiei „Sfinții Voievozi” din satul Secuieni, județul Bacău, localitatea natală a fostului stareț de la Lainici, recent canonizat. Preasfinția Sa a remarcat faptul că, prin acest gest, se…
14:10
România poate să devină un model de longevitate activă în Europa: Experți și decidenți reuniți la București # Basilica.ro
La Palatul Parlamentului din Capitală a început luni Congresul Național de Îmbătrânire Activă. Organizat de Asociația Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă și ajuns anul acesta la a treia ediție, evenimentul reunește experți în mai multe domenii și decidenți politici, cu scopul de a promova concepte și perspective inovatoare care vin în sprijinul vârstnicilor și al integrării…
14:00
La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu a debutat un simpozion ecumenic internațional despre sinodalitate # Basilica.ro
Simpozionul internațional „De la sinodalitatea locală spre cea universală”, organizat în colaborare cu Centrul de Teologie Protestantă din Europa de Est (ZETO), a început vineri la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, reunind teologi și cercetători din peste zece țări pentru trei zile de dialog academic. Lucrările au debutat în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu”, fiind…
13:00
IPS Laurențiu, la două decenii de întronizare: Suntem cu toții cuprinși în planul cel veșnic al lui Dumnezeu # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a sărbătorit, duminică, 20 de ani de la întronizare, afirmând că viața fiecăruia dintre noi „este cuprinsă în planul cel veșnic al lui Dumnezeu”. Ierarhul a precizat că „dacă ne gândim la lucrul acesta, nu ne mai este teamă de nimic și nu ne mai speriem de ce vine asupra…
12:40
Ambasada României la Londra a găzduit prezentarea unui volum dedicat Majestății Sale Regele Charles al III-lea # Basilica.ro
Ambasada României la Londra a găzduit vineri prezentarea volumului „Cărările Regale ale Transilvaniei”, dedicat Majestății Sale Regele Charles al III-lea al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Evenimentul a avut loc în prezența Excelenței Sale Laura Popescu, Ambasadorul României la Londra, care a subliniat în deschiderea manifestării legătura specială pe care Majestatea Sa Regele Charles…
12:40
Patriarhul Daniel: Bătrânețea activă, comoară de înțelepciune și comunicare spirituală # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, le-a transmis luni un mesaj participanților la Ediția a III-a a Congresului Național de Îmbătrânire Activă, desfășurată la Palatul Parlamentului. „Îmbătrânirea activă şi sănătoasă, cu un stil de viață bineplăcut lui Dumnezeu şi respectat de ceilalți oameni, reprezintă un model de experiență împărtășită, prin participare socială şi echilibru…
12:20
Patriarhul Daniel la înmormântarea Stavroforei Ierusalima de la Râmeț: Simbol al rezistenței prin credință în comunism # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis luni un mesaj de condoleanțe la slujba de înmormântare a Maicii Stavrofore Ierusalima Ghibu, fosta stareţă a Mănăstirii Râmeţ. Patriarhul României amintește actul de uriaș curaj și viziune duhovnicească prin care maica, sfătuită de Sf. Cuv. Dometie cel Milostiv, a reușit să obțină aprobarea cererii de…
10:50
Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților: Hristos face cu fiecare dintre noi ce a făcut cu cel tâlhărit pe drum # Basilica.ro
„Mântuitorul Iisus Hristos face cu fiecare dintre noi ceea ce a făcut cu cel tâlhărit pe drumul dintre Ierusalim și Ierihon”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, duminică, la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” – Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie la altarul exterior, împreună cu un sobor de…
10:40
Unul din zece copii de pe Glob se nasc prematur în prezent, ceea ce indică nevoia de a investi în aparatură și de a institui practici care să-i ajute în primele luni de viață. Pentru a conștientiza societatea cu privire la acest fapt, Fundația Europeană pentru Îngrijirea Nou-Născuților (EFCNI) a inițiat Ziua Mondială a Prematurității. Culoarea…
10:00
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, împlinește luni patru decenii de arhierie. S-a născut în 6 iunie 1944 la Cracăul Negru, comuna Crăcăuani, județul Neamț. A studiat la Seminarul Teologic al Mănăstirii Neamţ (1959-1964) și la Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu (1964-1968), absolvind cu lucrarea de licență: Lupta profeților împotriva formalismului scrisă sub îndrumarea…
10:00
Catedral din Leeson Park, Dublin, Republica Irlanda, găzduiește în acest an Ediția a VII-a a Festivalului Internațional de Colinde al Diasporei Românești. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 29 noiembrie, între orele 17:00 și 20:00, și duminică, 30 noiembrie, între orele 15:00 și 18:00, anunță Episcopia Irlandei și Islandei. Festivalul se desfășoară cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte…
09:10
Tabăra națională ASCOR, organizată în cinstea Sfinților Gherasim de la Tismana și Visarion de la Lainici # Basilica.ro
Tabăra Națională ASCOR desfășurată, în perioada 13-16 noiembrie, la Mănăstirea Tismana, din județul Gorj, a fost dedicată cinstirii Sfinților Gherasim de la Tismana și Irodion de la Lainici, informează Mitropolia Olteniei. Evenimentul a început cu slujba de Te Deum, oficiată în prezența lui Mihai Paraschiv, inspector patriarhal și delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Au…
09:00
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Pastorala Sfântului Sinod la prima Duminică din Postul Nașterii Domnului 2025: O pregătire de sfințire pentru trup și suflet Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a transmis o scrisoare pastorală tuturor credincioșilor din Patriarhia Română, pentru prima duminică din Postul Nașterii Domnului 2025. Citește mai mult. …
Mai mult de 2 zile în urmă
00:00
Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareei, și Ghenadie, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Lazăr Zugravul # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 17 noiembrie Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul S-a născut în Neocezareea Pontului, aproape de Armenia, din părinţi bogaţi. Sfântul Grigorie a trăit în timpul împăratului Aurelian (270-275). După moartea tatălui său, când Grigorie avea 14 ani, creşterea lui a rămas în grija mamei, care l-a trimis la dascăli de seamă, unde a învăţat limba…
16 noiembrie 2025
18:00
Arhim. Siluan Antoci, noul stareț al Mănăstirii Almaș: Noi, monahii, acolo unde ne cheamă Biserica, trebuie să mergem # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, l-a instalat duminică pe Arhim. Siluan Antoci ca stareț al Mănăstirii Almaș din județul Neamț. „Ziua de astăzi va rămâne în istoria Mănăstirii Almaș, dar mai ales în inimile dumneavoastră, ale părinților din obște, ale celor ce sunteți obștea lărgită a acestei mănăstiri, cu nădejdea unei…
15:00
Arhiepiscopul Irineu a participat la întronizareea noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Ortodox al Alba Iuliei, a participat sâmbătă, în calitate de delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și de reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române, la ceremonia de întronizare a Preafericitului Părinte Claudiu Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice. Ceremonia a avut loc la Catedrala Arhiepiscopală Majoră Greco-Catolică…
13:50
PS Macarie, mesaj de condoleanțe: Când multe suflete slăbeau, Maica Ierusalima a rămas neclintită # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a transmis duminică un mesaj de condoleanțe după mutarea la Domnul a Stavroforei Ierusalima Ghibu, fosta stareță a Mănăstirii Râmeț din județul Alba. Între Părintele Episcop Macarie și obștea de la Râmeț există o legătură spirituală specială, având în vedere că rudele ierarhului au fost ctitori ai noii…
