Noua cursă a înarmărilor din Occident: vânzarea păcii pentru a cumpăra războiul
National.ro, 17 noiembrie 2025 14:50
De la sfârșitul Războiului Rece, cheltuielile militare nu au crescut niciodată atât de rapid ca în 2024: 9,4%, cel mai ridicat nivel global înregistrat vreodată de Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm. În schimb, un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a constatat o scădere de 9% a asistenței oficiale
• • •
Acum 5 minute
15:10
Caz ORIPILANT! Planul diabolic al unui cuplu din Galați a intrat în atenția autorităților! Doi copilași, victime ale unor abuzuri incredibile!
Caz oripilant ajuns în atenția procurorilor români. Sunt acuzații cutremurătoare ce planează asupra unor concubini din Galați – o femeie și iubitul acesteia. Cei doi ar fi batjocorit doi copii de vârste fragede, iar cazul ar fi fost sesizat autorităților chiar de către reprezentanții unei platforme de socializare. Rețeaua de socializare chinezească TikTok a sesizat
Acum 30 minute
14:50
De la sfârșitul Războiului Rece, cheltuielile militare nu au crescut niciodată atât de rapid ca în 2024: 9,4%, cel mai ridicat nivel global înregistrat vreodată de Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm. În schimb, un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a constatat o scădere de 9% a asistenței oficiale
Acum o oră
14:30
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat. La cât ar trebui să renunțe din pensie cei care vor să rămână angajați. Ce excepții sunt
Se lucrează la finalizarea draftului ordonanței de urgență (OUG) care va limita drastic cumulul pensiei cu salariul, dar în același timp și transferul de bugetari între instituțiile statului. Din câte s-a aflat, deocamdată nu s-a agreat, la nivel de coaliție, forma definitivă a draftului OUG. Ce se știe deocamdată este faptul că se pregătește o
Acum 2 ore
14:10
1. "Corupția trebuie manageriată mai bine", a spus Nicușor Dan. În context, verbul "a manageria" are mai mai multe sensuri, dar Nicușor Dan se pricepe, n-am nicio îndoială. Poate ne explică dacă vizita lui Radu Miruță, ministrul userist al Economiei, în Arabia Saudită poate fi încadrată la corupție. S-a dus acolo pentru a purta niște
13:50
Săptămâna începe cu o veste deloc plăcută pentru locuitorii a sute de blocuri din București, care află că vor rămâne fără apă caldă la robinetele din apartamentele racordate la sistemul centralizat, dar și fără căldură în calorifere. Motivul? Se fac lucrări la sistemul de termoficare din Capitală. Iar pe durata acestor lucrări aproape 500 de
Acum 4 ore
12:50
Activitatea clinicii stomatologice unde a murit fetița de 2 ani, suspendată. Raportul Inspecției Sanitare, trimis la Parchet
Ministerul Sănătății (MS) anunță luni, 17 noiembrie, că Inspecția Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii de stomatologie unde, joia trecută, o fetiță de 2 ani a murit. Activitatea clinicii a fost suspendată și s-au aplicat amenzi de 100.000 de lei, conform MS. Ministerul Sănătății informează luni, 17 noiembrie,
12:00
S-au descoperit nereguli grave în cazul crimei de la Teleorman. Procurorul de caz și 14 polițiști, cercetați
Sunt nereguli grave în activitatea polițiștilor și a procurorului care au instrumentat cazul tinerei ucise de soț la Teleorman, chiar de ziua ei de nume. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus cercetarea disciplinară a procurorului de caz din dosarul femeii ucise de soț în Teleorman. 14
11:30
BREAKING NEWS. Localitate din judeţul Tulcea, evacuată după ce o navă plină cu GPL ar fi fost lovită de o dronă pe malul ucrainean al Dunării
Informații de ultimă oră indică faptul că autoritățile române au intrat în alertă și au în vedere evacuarea unei localități tulcene aflate la granița cu Ucraina. Autorităţile au luat, luni, decizia evacuării localităţii Plauru din judeţul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL ar fi fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării,
11:30
Catedrala Mântuirii Neamului are program special de sărbători. Ce a transmis Patriarhia Română
Patriarhia Română a transmis că cei care doresc să participe la slujbele și rugăciunile celei mai mari catedrale ortodoxe din Europa de Est din perioada sărbătorilor de iarnă trebuie să cunoască programul special. Catedrala Națională își adaptează orarul pentru perioada sărbătorilor, cu intervale de vizitare, zile dedicate slujbelor și perioade temporare de închidere pentru lucrări
Acum 6 ore
11:00
Iulia Vântur a cântat colinde româneşti la Vatican. Cu ce cântece l-a fermecat pe Papa Leon VIDEO
Lideri spirituali importanți au fost prezenți în prestigiosul Auditorium Paul VI Hall de la Vatican, în cadrul unui eveniment care a celebrat 60 de ani de „Nostra Aetate", mesajul global al unității între religii. Iulia vântur i-a cântat Papei colinde românești Printre cei care au cântat la eveniment se numără și Iulia Vântur. Fosta prezentatoare
11:00
Date de ultimă oră de la meteorologi: se anunță frig, ploi și ninsori. ANM, Cod galben de vânt puternic – HARTA/Cum va fi vremea în București
Vremea se răcește simțitor, la începutul acestei săptămâni, meteorologii anunțând și precipitații – sub formă de ploaie, în mai multe zone ale țării, dar și de ninsoare – la munte. De asemenea, în unele zone vântul va avea intensificări puternice, motiv pentru care a fost emisă o atenționare Cod galben. Astfel, Administrația Națională de Meteorologie
10:30
Relațiile de dragoste om – chatbot, un fenomen îngrijorător. De la „Sunt însărcinată cu robotul" la sinucideri puse pe seama AI
Odată cu evoluția Inteligenţei Artificiale, se dezvoltă şi tipurile de relații între om şi roboți. Mai mulţi utilizatori din întreaga lume susţin că s-au născut chiar relaţii de dragoste între ei şi chatboţi. Conform unui studiu la care au participat oameni cu vârste cuprinse între 16 și 72 de ani, Mmulți utilizatori au relatat că
10:20
Ultima zi pentru depunerea candidaturilor la Primăria Capitalei. Câți candidați s-au înscris deja în cursă
Prima zi a acestei săptămâni este ultima în care aspiranții la fotoliul de primar general al Capitalei își mai pot depune candidatura pentru a intra în cursa electorală din 7 decembrie, dată la care vor avea loc alegerile locale parțiale. Luni, 17 noiembrie, este ultima zi în care mai pot fi depuse la Biroul Electoral
10:00
Legea din România stabileşte clar pe cine eşti obligat să primești în apartamentul tău, chiar dacă n-are mandat. Refuzi? Eşti amendat cu 3.000 de lei
Legea asociaţiilor de proprietari din România stabileşte clar calitatea persoanelor care au voie să intre în apartamentul tău, fără ca tu să-i inviţi înăuntru. Dacă refuzi accesul, riști amenzi semnificative. Există persoane care pot pătrunde legal în locuința ta fără mandat. Așadar, ne referim la situațiile din care excludem problemele de natură penală, cu mascaţi,
09:50
Nicuşor Dan recunoaște: „Românii o duc mai rău decât acum şase luni". Și spune că 2026 va fi „dificil" – VIDEO
Preşedintele Nicuşor Dan recunoaște că românii o duc mai rău decât în urmă cu şase luni, în condiţiile în care inflaţia a ajuns la 10%, iar pentru cei care sunt la limită, acest lucru este „foarte dificil". Șeful statului anticipează că şi 2026 va fi un an „dificil", dar afirmă că din 2027 există „toate
09:30
„Orașul perfect 2026". Topul celor mai bune metropole în care să trăieşti în România. Locul 1 este marea surpriză
Realizatorii topului „Orașul perfect 2026" au creat un clasament al metropolelor din România în care este cel mai bine să trăieşti, bazat pe câteva criterii bine definite, cum ar fi: infrastructura, sistemul medical, calitatea aerului, accesul la natură, activitățile culturale, salariul relativ și indicele financiar. Site-ul „Bucureștiul Meu" a analizat 17 oraşe din România. Top
Acum 8 ore
09:00
Revolut şi-a avertizat clienţii că hackerii au găsit o nouă metodă de furt a banilor din conturi. Cum te poţi apăra de înşelătorii
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a anunţat că utilizatorii Revolut au fost vizaţi de mai multe tentative de spoofing, în ultimele zile. Adică oamenii au fost sunaţi de infractori care s-au dat drept reprezentanţi ai Revolut şi li s-au cerut date bancare. Așadar, numărul tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing), prin care sunt
08:30
Scaunul lui Zelenski, mai şubred în Ucraina după scandalul din sectorul energetic. Populaţia poate sta, la iarnă, în frig!
Presa internaţională scrie că popularitatea lui Volodimir Zelenski în Ucraina are de suferit, în urma scandalului din sectorul energetic. Procurorii de la Kiev investighează presupuse scheme de mită de la contractanți. Până acum, ancheta a dus deja la demisia a doi miniștri din guvernul lui Zelenski și l-a implicat și pe un fost asociat de
07:20
Acum 12 ore
05:40
BERBEC Astăzi s-ar putea să vă întrebați dacă solicitați o intensitate mai mare în relațiile personale și dacă doriți emoții puternice. Cu toate lucrurile care vi s-au întâmplat în ultima lună, cu siguranță sunteți mai mult decât servit… TAUR În general, s-ar putea să descoperiți că ultimele săptămâni au adus o oarecare stabilitate. De fapt,
Acum 24 ore
23:40
20:10
Cumpărătorii chinezi revin la produsele de lux. Directorii brandurilor observă o stabilizare a cererii după luni de scădere. China era pe cale să devină cea mai mare piață de lux din lume în timpul pandemiei Covid, însă sectorul a înregistrat o încetinire bruscă de atunci, relatează CNBC. Șomajul și declinul prelungit al pieței imobiliare au
19:40
Dacă ar fi să ne luăm după entuziasmul brusc al președintelui pentru teme spirituale, ai zice că în campania de detoxifiere politică post-alegeri i s-au aprins toate lumânările din suflet deodată. Dintr-un lider perceput de propriii simpatizanți ca tehnocrat progresisto-globalist secular, Nicușor Dan a devenit peste noapte un soi de „pelerin de serviciu", gata să-și
19:00
Guvernul Bolojan, pus la zid: un agent al intereselor externe și un protector al profitului
Blocul Național Sindical a atacat extrem de dur decizia Executivului de a mai păsui multinaționalele care au încasat ajutoare de stat
18:40
De nouă luni, Donald Tump repetă că țările și întreprinderile străine sunt cele care plătesc tarifele comerciale, fără repercusiuni semnificative pentru consumatori. Dar realitatea l-a ajuns din urmă pe președintele SUA, care era amenințat de sindromul predecesorului său: negarea. Înainte ca inflația să atingă un vârf de 9,1% în iunie 2022, Joe Biden susținea că […] The post Costul vieții: președintele SUA neagă realitatea first appeared on Ziarul National.
18:10
Eșecul de la Zenica, 1-3 cu Bosnia, a tăiat orice posibilitate ca România să mai spere la locul secund în grupă și la o semifinală de baraj pentru C.M. 2026 jucată acasă, pe Arena Națională. „Tricolorii” vor încheia pe poziția a treia în grupa preliminară, iar asta înseamnă că drumul spre Campionatul Mondial din America […] The post Generația speranțelor pierdute first appeared on Ziarul National.
17:40
După ce aduce un elogiu măsurilor de austeritate luate de Guvernul Bolojan, președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, iese la atac, încercând să distrugă și bruma de autoritate rămasă prin ANAF. Astfel, Dăianu cere măsuri care să spargă rețeaua de interese care ar favoriza corupția, fără să amintească de faptul că însăși politizarea posturilor de conducere […] The post Consiliul Fiscal atacă ANAF: ”trebuie spartă rețeaua de interese” first appeared on Ziarul National.
17:20
Dacă bursa americană se prăbușește, va fi una dintre cele mai previzibile implozii financiare din istorie. Toți analiștii au avertizat cu privire la evaluările stratosferice ale companiilor Big Tech. Și nu e de mirare. Raportul preț-câștig al indicelui bursier S&P 500, impulsionat de giganții tehnologici, a atins niveluri înregistrate ultima dată în timpul boomului dotcom. […] The post Bursa americană poate răsturna economia mondială first appeared on Ziarul National.
16:40
Donald Trump urmărește o extindere fără precedent a listei organizațiilor teroriste străine. Administrația va adăuga patru „grupuri violente Antifa” cu sediul în Germania, Italia și Grecia. Anul acesta, a nominalizat 19 entități drept organizații teroriste străine, printre care cartelul Sinaloa din Mexic și Tren de Aragua din Venezuela. Din 2001, rețelele extremiste islamiste reprezintă marea […] The post Trump modifică lista terorismului străin first appeared on Ziarul National.
16:00
De ce este nevoie de o taxă pe inteligența artificială în era pierderii locurilor de muncă # National.ro
S-a intensificat valul de concedieri determinat de inteligența artificială. Multe posturi care necesită calificări medii și chiar înalte sunt înlocuite într-un ritm fără precedent. De exemplu, Salesforce a concediat 4.000 de angajați din serviciul clienți după implementarea agenților IA, iar Amazon concediază aproximativ 14.000 de angajați, notează Modern Diplomacy. Aceste exemple nu sunt deloc izolate, […] The post De ce este nevoie de o taxă pe inteligența artificială în era pierderii locurilor de muncă first appeared on Ziarul National.
15:40
Experții în energie fac zob utopia Net Zero. Înlocuirea combustibililor fosili înseamnă faliment total # National.ro
Cea de-a 30-a conferință a Națiunilor Unite privind schimbările climatice, care se desfășoară în Brazilia, se confruntă cu noi obstacole în construirea unei economii globale verzi, atrag atenția experții în energie. Practic, nimic din înlocuitorii energiei convenționale nu a funcționat cu adevărat, iar înlocuirea combustibililor fosili ar însemna un faliment la nivel mondial, avertizează ing. […] The post Experții în energie fac zob utopia Net Zero. Înlocuirea combustibililor fosili înseamnă faliment total first appeared on Ziarul National.
Ieri
15:10
UE lansează „Scutul european al democrației”. Vrea să protejeze totul, de la „oameni liberi” la „alegeri libere” și – fiind vorba de Bruxelles – „o societate civilă dinamică”. În realitate, proiectul este doar cea mai recentă viziune a lipsei de libertate: suprimarea disidenței și controlul discursului sub pretextul apărării democrației de interferențe străine și știri […] The post Noul instrument de cenzură al UE first appeared on Ziarul National.
14:30
1. Un arbitru terorizat e mai nociv decât un arbitru blătuit de adversar. Împotriva Bosniei am avut un arbitru inteligent și cu instinct de conservare. În prima repriză le-a dat suavelor gazde vreo trei cartonașe galbene, ca să le tempereze. Normal că n-a reușit. În a doua parte, domnul arbitru s-a sucit. A văzut că […] The post Un carnagiu la care a fost martoră emancipata UEFA first appeared on Ziarul National.
12:00
Când poţi ieşi anticipat la pensie, în funcţie de anul naşterii şi ce venit vor avea românii raportat la venit și la carieră # National.ro
Legea din România stabileşte formula de calcul pentru determinarea anului în care un cetăţean se poate pensiona. În ţara noastră, vârsta standard de pensionare pentru bărbaţi este de 65 de ani, iar la femei este mai mică decât în cazul bărbaților (62 de ani și 4 luni). Dar, potrivit noilor ordine de la Bruxelles, în […] The post Când poţi ieşi anticipat la pensie, în funcţie de anul naşterii şi ce venit vor avea românii raportat la venit și la carieră first appeared on Ziarul National.
11:50
Prima întrebare pe care și-o pune oricine este cine naiba este statul ăsta? Primul răspuns este, bineînțeles, unul de sorginte regală și franceză dat de Regele Soare, Ludovic al XIV-lea, care a spus foarte clar, concis și răspicat că “ Statul sunt eu!”. In extenso, deci: statul suntem noi! Altă întrebare! Și această replică a […] The post Statul sunt eu! (Episodul 1) first appeared on Ziarul National.
11:30
Crimă oribilă la Galați! Adolescentă de 17 ani, găsită moartă într-un apartament. Suspectul, atacat cu cuțitul de iubitul victimei # National.ro
Scene teribile s-au petrecut în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, într-un apartament din Galați, unde o minoră de 17 ani a fost strangulată de un bărbat, căruia îi oferise servicii sexuale, scrie presa locală. Descoperirea macabră a fost făcută presupusul iubit al fetei, care s-a întors de la muncă. Potrivit unor surse, tânărul l-a […] The post Crimă oribilă la Galați! Adolescentă de 17 ani, găsită moartă într-un apartament. Suspectul, atacat cu cuțitul de iubitul victimei first appeared on Ziarul National.
11:00
Un obicei periculos, observat în câteva şcoli din România: elevii care vin înarmaţi cu arme „albe”. Semnele că un copil o ia pe căi greşite # National.ro
Un nou flagel în unele şcoli din România: elevi care vin înarmaţi cu arme „albe”. Aceştia pun în pericol atât siguranţa colegilor, cât şi a profesorilor. De exemplu, în Târgu Jiu, trei liceeni au fost exmatriculați după incidente provocate la școală. Doi dintre ei au mers la clasă cu un briceag, în timp ce o […] The post Un obicei periculos, observat în câteva şcoli din România: elevii care vin înarmaţi cu arme „albe”. Semnele că un copil o ia pe căi greşite first appeared on Ziarul National.
10:40
S-au deschis Târgurile de Crăciun de la Sibiu și Craiova. Cât costă o porţie de sarmale sau un pahar de vin fiert # National.ro
Oraşele Sibiu şi Craiova „au furat startul” şi au deschis deja Târgurile de Crăciun. Aceste evenimente impresionează prin decoruri și atmosferă. Localnicii le-au vizitat deja, însă s-au gândit de două ori înainte să cumpere de la tarabele participanţilor. Preţurile sunt „piperate”, iar oamenii par cumpătaţi. Târgul de Crăciun din Craiova s-a deschis vineri seară. Evenimentul […] The post S-au deschis Târgurile de Crăciun de la Sibiu și Craiova. Cât costă o porţie de sarmale sau un pahar de vin fiert first appeared on Ziarul National.
10:00
Un nou troian Android îţi poate fura datele şi PIN-ul cardului bancar când faci plăţi cu telefonul. Iată cum te poţi proteja! # National.ro
Specialiştii în hi-tech au atras atenţia că un troian Android interceptează comunicațiile NFC ale telefonului în timp ce efectuați plăți sau tranzacții wireless la bancomat. Virusul îţi poate fura datele de pe card și PIN-urile introduse pentru aprobarea tranzacției. Botezat NGate, acest troian pentru telefoanele Android se bazează pe conectivitatea Near Field Communication (NFC), care […] The post Un nou troian Android îţi poate fura datele şi PIN-ul cardului bancar când faci plăţi cu telefonul. Iată cum te poţi proteja! first appeared on Ziarul National.
09:30
Eșecul României de la Zenica, cu naționala Bosniei, de sâmbătă seară, a dat foc aproape tuturor scenariilor optimiste pentru calificarea la CM 2026. Tricolorii au pierdut cu 1-3 meciul în fața bosniacilor și au ratat primele două locuri în grupa preliminară. România, cu 11 puncte, se află pe locul 3 în grupă, la 7 puncte […] The post Ce adversare ar putea înfrunta naţionala României la barajul pentru CM 2026 first appeared on Ziarul National.
09:00
România mai are timp până pe 13 decembrie să decidă soarta rafinăriei Petrotel Ploieşti. Ce se va întâmpla cu activele Lukoil? # National.ro
Administraţia Trump le-a dat timp până pe 13 decembrie statelor internaţionale în care este prezent gigantul rus Lukoil să găsescă o soluţie pentru activele acestei companii. Inițial, operațiunea trebuia să se încheie până pe 21 noiembrie. Noua decizie permite achiziția de bunuri și servicii la facilitățile Lukoil din afara Rusiei, precum și operațiunile necesare pentru […] The post România mai are timp până pe 13 decembrie să decidă soarta rafinăriei Petrotel Ploieşti. Ce se va întâmpla cu activele Lukoil? first appeared on Ziarul National.
08:30
Horoscop 16 noiembrie. Lasă Universul să lucreze pentru tine şi învaţă să-ţi gestionezi emoțiile! # National.ro
Duminică este o zi potrivită pentru oportunitatea de a te realinia, de a-ţi regăsi echilibrul şi de a face paşi mici spre ceea ce contează cu adevărat. Gestionarea emoțiilor trebuie să devină o prioritate. Trebuie să laşi Universul să lucreze pentru tine, să nu mai forţezi lucrurile. Horoscop pentru zodia Berbec Poţi simţi că, oricare […] The post Horoscop 16 noiembrie. Lasă Universul să lucreze pentru tine şi învaţă să-ţi gestionezi emoțiile! first appeared on Ziarul National.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Creierul tău nu stă pasiv — el anticipează constant ce urmează. Deși pare paradoxal, percepția nu este o simplă recepție a realității: din cauza întârzierilor în procesarea senzorială, creierul construiește previziuni care îi permit să reacționeze mai repede și mai eficient. Această „viziune” temporală (de ordinul zecilor de milisecunde) este intuiția — de la prinderea […] The post Mintea ta trăiește în viitor cu 80 ms: ce este intuiția first appeared on Ziarul National.
12:00
Intervențiile stomatologice cu anestezie generală, mutate în spitalele publice, după moartea fetiței de doi ani la o clinică din București # National.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri seară că ia în calcul reglementarea posibilității ca intervențiile stomatologice care necesită anestezie generală să fie efectuate în spitalele publice, în ambulatoriile de specialitate. Propunerea vine după ce o fetiță de doi ani a murit joi la o clinică stomatologică din centrul Bucureștiului, unde i-a fost făcută sedare […] The post Intervențiile stomatologice cu anestezie generală, mutate în spitalele publice, după moartea fetiței de doi ani la o clinică din București first appeared on Ziarul National.
11:30
Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat raportul semestrial privind tarifele de referință pentru polițele auto obligatorii. Deși polița RCA este obligatorie, prețul nu este reglementat prin lege, ci stabilit liber de asigurători, a transmis ASF. Calculul și factorii de risc Documentul, realizat de o companie independentă, se bazează pe datele statistice din ultimii cinci ani […] The post ASF a publicat noile tarife de referință RCA. Cât vor costa polițele anul viitor first appeared on Ziarul National.
11:00
Schimbări mari la WhatsApp. Aplicaţia de mesagerie îţi va permite să-ţi rezervi numele de utilizator, acelaşi pe care îl foloseşti la Facebook şi Instagram # National.ro
Cea mai populară aplicaţie de mesagerie din lume îţi va permite rezervarea numelui de utilizator, prioritatea având utilizatorii care doresc să-și rezerve numele folosit deja pe Facebook sau Instagram. Noua opțiune care permite separarea identității tale pe WhatsApp de numărul de telefon va fi în curând disponibilă, Meta confirmând lansarea acestei funcționalități începând de anul […] The post Schimbări mari la WhatsApp. Aplicaţia de mesagerie îţi va permite să-ţi rezervi numele de utilizator, acelaşi pe care îl foloseşti la Facebook şi Instagram first appeared on Ziarul National.
10:30
„Lista neagră” a lui Bolojan. MAI, Sănătatea și Educația nu mai scapă de concedieri în 2026 # National.ro
România se află într un moment critic în ceea ce privește deficitul bugetar, situație care obligă Guvernul să accelereze reformele din administrația locală și centrală. Începând cu 2026, concedierile vor afecta toate instituțiile, inclusiv pe cele care până acum erau considerate ferite de astfel de măsuri, cum ar fi Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății și […] The post „Lista neagră” a lui Bolojan. MAI, Sănătatea și Educația nu mai scapă de concedieri în 2026 first appeared on Ziarul National.
10:00
O româncă răpită a trăit un coșmar în Italia! Doi bărbaţi au obligat-o să se prostitueze, după ce au drogat-o! Cum a scăpat femeia # National.ro
Poliţiştii din Italia au reuşit să salveze o tânără româncă, victimă a traficului de persoane și a exploatării sexuale. Ancheta autorităților din Peninsulă a dus la arestarea a doi cetățeni români, un bărbat și o femeie, care sunt suspectați că au răpit-o, au drogat-o și au forțat-o să se prostitueze. Femeia reuşise să evadeze, și […] The post O româncă răpită a trăit un coșmar în Italia! Doi bărbaţi au obligat-o să se prostitueze, după ce au drogat-o! Cum a scăpat femeia first appeared on Ziarul National.
10:00
De câte ori nu ai pus durerile de spate pe seama statului la birou, a saltelei incomode sau a unei mişcări bruște? Toate aceste cauze sunt reale, dar cercetările moderne și psihologia corporală sugerează ceva surprinzător: emoțiile reprimate pot fi stocate în mușchi și coloană, declanșând durere cronică. Nu întâmplător, expresii precum „a duce greutăți […] The post Știai că durerile de spate pot fi cauzate de emoții reprimate, nu doar de postură? first appeared on Ziarul National.
09:30
Primăriile din România nu se uită la bani când vine vorba de decorațiunile de Crăciun. Bugete generoase pentru bucuria cetăţenilor # National.ro
Într-un an în care Guvernul Bolojan taie bugete în stânga şi-n dreapta, foarte mulţi primari au insistat să investească sume generoase în decorațiunile pentru Sărbătorile de iarnă. De exemplu, la Runcu, în județul Gorj, administrația locală a alocat aproape 37.000 de euro pentru steluțe, instalații și ornamente de sezon. Sume generoase în localități mici Administrația […] The post Primăriile din România nu se uită la bani când vine vorba de decorațiunile de Crăciun. Bugete generoase pentru bucuria cetăţenilor first appeared on Ziarul National.
