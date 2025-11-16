De ce este nevoie de o taxă pe inteligența artificială în era pierderii locurilor de muncă
National.ro, 16 noiembrie 2025 16:00
S-a intensificat valul de concedieri determinat de inteligența artificială. Multe posturi care necesită calificări medii și chiar înalte sunt înlocuite într-un ritm fără precedent. De exemplu, Salesforce a concediat 4.000 de angajați din serviciul clienți după implementarea agenților IA, iar Amazon concediază aproximativ 14.000 de angajați, notează Modern Diplomacy. Aceste exemple nu sunt deloc izolate, […]
• • •
Acum 30 minute
16:00
Acum o oră
15:40
Experții în energie fac zob utopia Net Zero. Înlocuirea combustibililor fosili înseamnă faliment total # National.ro
Cea de-a 30-a conferință a Națiunilor Unite privind schimbările climatice, care se desfășoară în Brazilia, se confruntă cu noi obstacole în construirea unei economii globale verzi, atrag atenția experții în energie. Practic, nimic din înlocuitorii energiei convenționale nu a funcționat cu adevărat, iar înlocuirea combustibililor fosili ar însemna un faliment la nivel mondial, avertizează ing. […]
Acum 2 ore
15:10
UE lansează „Scutul european al democrației". Vrea să protejeze totul, de la „oameni liberi" la „alegeri libere" și – fiind vorba de Bruxelles – „o societate civilă dinamică". În realitate, proiectul este doar cea mai recentă viziune a lipsei de libertate: suprimarea disidenței și controlul discursului sub pretextul apărării democrației de interferențe străine și știri […]
14:30
1. Un arbitru terorizat e mai nociv decât un arbitru blătuit de adversar. Împotriva Bosniei am avut un arbitru inteligent și cu instinct de conservare. În prima repriză le-a dat suavelor gazde vreo trei cartonașe galbene, ca să le tempereze. Normal că n-a reușit. În a doua parte, domnul arbitru s-a sucit. A văzut că […]
Acum 6 ore
12:00
Când poţi ieşi anticipat la pensie, în funcţie de anul naşterii şi ce venit vor avea românii raportat la venit și la carieră # National.ro
Legea din România stabileşte formula de calcul pentru determinarea anului în care un cetăţean se poate pensiona. În ţara noastră, vârsta standard de pensionare pentru bărbaţi este de 65 de ani, iar la femei este mai mică decât în cazul bărbaților (62 de ani și 4 luni). Dar, potrivit noilor ordine de la Bruxelles, în […]
11:50
Prima întrebare pe care și-o pune oricine este cine naiba este statul ăsta? Primul răspuns este, bineînțeles, unul de sorginte regală și franceză dat de Regele Soare, Ludovic al XIV-lea, care a spus foarte clar, concis și răspicat că " Statul sunt eu!". In extenso, deci: statul suntem noi! Altă întrebare! Și această replică a […]
11:30
Crimă oribilă la Galați! Adolescentă de 17 ani, găsită moartă într-un apartament. Suspectul, atacat cu cuțitul de iubitul victimei # National.ro
Scene teribile s-au petrecut în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, într-un apartament din Galați, unde o minoră de 17 ani a fost strangulată de un bărbat, căruia îi oferise servicii sexuale, scrie presa locală. Descoperirea macabră a fost făcută presupusul iubit al fetei, care s-a întors de la muncă. Potrivit unor surse, tânărul l-a […]
11:00
Un obicei periculos, observat în câteva şcoli din România: elevii care vin înarmaţi cu arme „albe”. Semnele că un copil o ia pe căi greşite # National.ro
Un nou flagel în unele şcoli din România: elevi care vin înarmaţi cu arme „albe". Aceştia pun în pericol atât siguranţa colegilor, cât şi a profesorilor. De exemplu, în Târgu Jiu, trei liceeni au fost exmatriculați după incidente provocate la școală. Doi dintre ei au mers la clasă cu un briceag, în timp ce o […]
10:40
S-au deschis Târgurile de Crăciun de la Sibiu și Craiova. Cât costă o porţie de sarmale sau un pahar de vin fiert # National.ro
Oraşele Sibiu şi Craiova „au furat startul" şi au deschis deja Târgurile de Crăciun. Aceste evenimente impresionează prin decoruri și atmosferă. Localnicii le-au vizitat deja, însă s-au gândit de două ori înainte să cumpere de la tarabele participanţilor. Preţurile sunt „piperate", iar oamenii par cumpătaţi. Târgul de Crăciun din Craiova s-a deschis vineri seară. Evenimentul […]
Acum 8 ore
10:00
Un nou troian Android îţi poate fura datele şi PIN-ul cardului bancar când faci plăţi cu telefonul. Iată cum te poţi proteja! # National.ro
Specialiştii în hi-tech au atras atenţia că un troian Android interceptează comunicațiile NFC ale telefonului în timp ce efectuați plăți sau tranzacții wireless la bancomat. Virusul îţi poate fura datele de pe card și PIN-urile introduse pentru aprobarea tranzacției. Botezat NGate, acest troian pentru telefoanele Android se bazează pe conectivitatea Near Field Communication (NFC), care […]
09:30
Eșecul României de la Zenica, cu naționala Bosniei, de sâmbătă seară, a dat foc aproape tuturor scenariilor optimiste pentru calificarea la CM 2026. Tricolorii au pierdut cu 1-3 meciul în fața bosniacilor și au ratat primele două locuri în grupa preliminară. România, cu 11 puncte, se află pe locul 3 în grupă, la 7 puncte […]
09:00
România mai are timp până pe 13 decembrie să decidă soarta rafinăriei Petrotel Ploieşti. Ce se va întâmpla cu activele Lukoil? # National.ro
Administraţia Trump le-a dat timp până pe 13 decembrie statelor internaţionale în care este prezent gigantul rus Lukoil să găsescă o soluţie pentru activele acestei companii. Inițial, operațiunea trebuia să se încheie până pe 21 noiembrie. Noua decizie permite achiziția de bunuri și servicii la facilitățile Lukoil din afara Rusiei, precum și operațiunile necesare pentru […]
08:30
Horoscop 16 noiembrie. Lasă Universul să lucreze pentru tine şi învaţă să-ţi gestionezi emoțiile! # National.ro
Duminică este o zi potrivită pentru oportunitatea de a te realinia, de a-ţi regăsi echilibrul şi de a face paşi mici spre ceea ce contează cu adevărat. Gestionarea emoțiilor trebuie să devină o prioritate. Trebuie să laşi Universul să lucreze pentru tine, să nu mai forţezi lucrurile. Horoscop pentru zodia Berbec Poţi simţi că, oricare […]
Ieri
13:10
Creierul tău nu stă pasiv — el anticipează constant ce urmează. Deși pare paradoxal, percepția nu este o simplă recepție a realității: din cauza întârzierilor în procesarea senzorială, creierul construiește previziuni care îi permit să reacționeze mai repede și mai eficient. Această „viziune" temporală (de ordinul zecilor de milisecunde) este intuiția — de la prinderea […]
12:00
Intervențiile stomatologice cu anestezie generală, mutate în spitalele publice, după moartea fetiței de doi ani la o clinică din București # National.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri seară că ia în calcul reglementarea posibilității ca intervențiile stomatologice care necesită anestezie generală să fie efectuate în spitalele publice, în ambulatoriile de specialitate. Propunerea vine după ce o fetiță de doi ani a murit joi la o clinică stomatologică din centrul Bucureștiului, unde i-a fost făcută sedare […]
11:30
Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat raportul semestrial privind tarifele de referință pentru polițele auto obligatorii. Deși polița RCA este obligatorie, prețul nu este reglementat prin lege, ci stabilit liber de asigurători, a transmis ASF. Calculul și factorii de risc Documentul, realizat de o companie independentă, se bazează pe datele statistice din ultimii cinci ani […]
11:00
Schimbări mari la WhatsApp. Aplicaţia de mesagerie îţi va permite să-ţi rezervi numele de utilizator, acelaşi pe care îl foloseşti la Facebook şi Instagram # National.ro
Cea mai populară aplicaţie de mesagerie din lume îţi va permite rezervarea numelui de utilizator, prioritatea având utilizatorii care doresc să-și rezerve numele folosit deja pe Facebook sau Instagram. Noua opțiune care permite separarea identității tale pe WhatsApp de numărul de telefon va fi în curând disponibilă, Meta confirmând lansarea acestei funcționalități începând de anul […]
10:30
„Lista neagră” a lui Bolojan. MAI, Sănătatea și Educația nu mai scapă de concedieri în 2026 # National.ro
România se află într un moment critic în ceea ce privește deficitul bugetar, situație care obligă Guvernul să accelereze reformele din administrația locală și centrală. Începând cu 2026, concedierile vor afecta toate instituțiile, inclusiv pe cele care până acum erau considerate ferite de astfel de măsuri, cum ar fi Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății și […]
10:00
O româncă răpită a trăit un coșmar în Italia! Doi bărbaţi au obligat-o să se prostitueze, după ce au drogat-o! Cum a scăpat femeia # National.ro
Poliţiştii din Italia au reuşit să salveze o tânără româncă, victimă a traficului de persoane și a exploatării sexuale. Ancheta autorităților din Peninsulă a dus la arestarea a doi cetățeni români, un bărbat și o femeie, care sunt suspectați că au răpit-o, au drogat-o și au forțat-o să se prostitueze. Femeia reuşise să evadeze, și […]
10:00
De câte ori nu ai pus durerile de spate pe seama statului la birou, a saltelei incomode sau a unei mişcări bruște? Toate aceste cauze sunt reale, dar cercetările moderne și psihologia corporală sugerează ceva surprinzător: emoțiile reprimate pot fi stocate în mușchi și coloană, declanșând durere cronică. Nu întâmplător, expresii precum „a duce greutăți […]
09:30
Primăriile din România nu se uită la bani când vine vorba de decorațiunile de Crăciun. Bugete generoase pentru bucuria cetăţenilor # National.ro
Într-un an în care Guvernul Bolojan taie bugete în stânga şi-n dreapta, foarte mulţi primari au insistat să investească sume generoase în decorațiunile pentru Sărbătorile de iarnă. De exemplu, la Runcu, în județul Gorj, administrația locală a alocat aproape 37.000 de euro pentru steluțe, instalații și ornamente de sezon. Sume generoase în localități mici Administrația […]
09:10
Cât costă un kilogram de care de porc înainte de Crăciunul 2025. La micii crescători e mult mai ieftin decât în supermarketuri # National.ro
Ca în fiecare an, de Sărbătorile de iarnă, românii preferă carnea de porc. Mulţi oameni s-au orientat din timp, astfel încât să nu plătească foarte mult în preajma Crăciunului, atunci când, de obicei, preturile „explodează". Crescătorii spun că, deşi porcul viu este mai ieftin, pierderea după sacrificare este de 30 la sută din greutatea iniţială. […]
08:40
Horoscop 15 noiembrie. Energiile se mișcă rapid, iar ziua aduce lecții utile și oportunități de progres # National.ro
Din horoscopul zilei de sâmbătă, 15 noiembrie, aflăm că aspectele dintre Lună și Chiron ne pot face mai vulnerabili, dar și mai conștienți de nevoile noastre emoționale. Este o zi potrivită pentru introspecție, echilibru și răbdare. Horoscop pentru zodia Berbec Cei din jur vă ajută să descoperiți noi interese și vă scot la iveală adevărate […]
08:10
Mișcarea lentă – de ce exercițiile conștiente (tai chi, qigong, mers meditativ) reeducă sistemul nervos # National.ro
Mișcarea lentă combină corpul și mintea: mișcări line, atenție la respirație și conștientizarea senzațiilor. Aceste practici (tai chi, qigong, mers meditativ) nu sunt doar „activitate fizică blândă" — ele antrenează sistemul nervos autonom, reduc reactivitatea la stres și îmbunătățesc echilibrul, somnul și starea emoțională. Practic, reeducă modul în care corpul răspunde la provocări — de […]
14 noiembrie 2025
19:00
Atunci când cineva te îmbrățișează sau primești o mână de sprijin, corpul tău reacționează — nu doar simbolic, ci biologic. Aceasta e puterea atingerii. Contactul fizic consensual eliberează oxitocină, reduce nivelurile de cortizol (hormonul stresului) și, în multe studii, se corelează cu markerii mai scăzuți de inflamatie. Pe scurt: atingerile bune sunt o formă simplă, […]
16:50
Se anunță schimbări la nivelul conducerii Televiziunii Publice (TVR), context în care a reapărut în atenție numele unui fost consilier prezidențial, o persoană al cărei nume e cunoscut ca având experiență îndelungată în comunicare și în presă. Este vorba despre Adriana Săftoiu, al cărei nume a fost vehiculat, în primă fază pe surse, drept propunerea […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Aubrey de Grey, pionierul mondial al longevității, la București: „Avem 50% șanse ca întinerirea celulară să depășească îmbătrânirea în următorii 15 ani” # National.ro
România a devenit, pe 11 noiembrie, punctul zero al unui eveniment care schimbă fundamental felul în care omenirea înțelege vârsta, boala și sănătatea. La Congresul Internațional de Longevitate, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, a participat unul dintre cei mai influenți cercetători ai lumii în biologia îmbătrânirii: Aubrey de Grey, […]
15:20
Tulburător! Ce arată autopsia fetiței care a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Nu ar fi trebuit anesteziată – surse # National.ro
Pe măsură ce trec orele, iar părinții fetiței de doi ani care și-au pierdut copila după o vizită la dentist trec prin momente crunte, se așteaptă răspunsuri la întrebările ce țin de circumstanțele care au dus la o asemenea tragedie. Legiștii au făcut vineri dimineață autopsia micuței de doi ani care a murit după ce […]
14:40
Sunt șanse ca euro să scadă sub pragul de 5 lei? Întrebat despre acest lucru, șeful BNR a dat un răspuns cât se poate de
14:20
Premierul Bolojan anunță că mai multe companii de stat vor fi lichidate. Și a confirmat numele uneia dintre ele # National.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va propune lichidarea unora dintre companiile de stat care înregistrează în mod constant pierderi şi reprezintă „o gaură neagră” în care se pierd bani publici. Lista ar urma să fie definitivată și comunicată săptămâna viitoare. Bolojan a spus, în cadrul unui interviu, că mai multe companii publice – […] The post Premierul Bolojan anunță că mai multe companii de stat vor fi lichidate. Și a confirmat numele uneia dintre ele first appeared on Ziarul National.
12:30
După mai mulți ani în care Crăciunul nu a venit cu zăpadă, în mare parte din țară, pentru a întregi atmosfera de poveste asociată sărbătorilor de iarnă, în 2025 meteorologii anunță o surpriză plăcută pentru cei care abia așteaptă să vadă în peisaj fulgii de nea. Deși e încă devreme, fiind abia mijloc de noiembrie, […] The post Orașele din România în care va ninge în Ajunul Crăciunului first appeared on Ziarul National.
11:40
Ne apropiem tot mai mult de mijlocul lui noiembrie, ultima lună de toamnă. Astfel că nu mai e mult până când, calendaristic cel puțin, va veni iarna. Cei care vor să știe de pe acum cam ce surprize ar putea rezerva ultima parte a lunii noiembrie, dar și primele zile din decembrie sub aspectul vremii […] The post Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. ANM, prognoza meteo până pe 15 decembrie first appeared on Ziarul National.
11:20
Ciolacu, atac dur la Bolojan: „A confundat funcția cu nevoia de a fi Mesia al României/Totul este blocat” – VIDEO # National.ro
Fostul premier și totodată ex-lider al PSD-ului, Marcel Ciolacu, l-a criticat fățiș pe actualul șef al Guvernului, Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că „a confundat funcția cu nevoia de a fi Mesia al României”. Conform fostului prim-ministru, nu deficitul bugetar este cea mai mare problemă a României, ci deficitul comercial. În plus, Ciolacu a […] The post Ciolacu, atac dur la Bolojan: „A confundat funcția cu nevoia de a fi Mesia al României/Totul este blocat” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
10:50
Salarii uriașe la ONG-ul vicepremierului Oana Gheorghiu. Ies la iveală cifre impresionante cu privire la lefurile angajaților „Dăruiește viață” # National.ro
De când Oana Gheorghiu a ajuns să ocupe funcția de vicepremier în Guvernul Bolojan s-a discutat mult în spațiul public despre ONG-ul „Dăruiește Viață” și despre activitatea cofondatoarei asociației, până ca aceasta să ajungă în echipa de la Palatul Victoria. Mai nou, ies la iveală cifre impresionante cu privire la fondul de salarii al asociației. […] The post Salarii uriașe la ONG-ul vicepremierului Oana Gheorghiu. Ies la iveală cifre impresionante cu privire la lefurile angajaților „Dăruiește viață” first appeared on Ziarul National.
10:10
„Durerea e prea mare”. Tatăl fetiței care a murit la dentist: „Au omorât-o, asta e părerea mea” # National.ro
Durere de neimaginat pentru părinții copilei de doar doi anișori care și-a pierdut viața, joi seară, într-un cabinet stomatologic de la o clinică din Capitală. Tragedia s-a produs după ce fetiței i s-ar fi administrat, intravenos, o anestezie, pentru a-i fi făcute două tratamente de canal. Tatăl fetiței de doi ani care a murit la […] The post „Durerea e prea mare”. Tatăl fetiței care a murit la dentist: „Au omorât-o, asta e părerea mea” first appeared on Ziarul National.
07:20
05:10
BERBEC Ai o dorință mai puternică de a-ți urmări obiectivele și visele în moduri concrete, sau te inspiri de perspectiva unor noi aventuri. Nivelurile de energie se îmbunătățesc cu o încredere sporită în capacitatea ta de a face lucrurile să se întâmple. S-ar putea să lăsați în urmă activitățile care nu vă mai sunt de […] The post Horoscop 14 noiembrie 2025 – Ai putea pune mai multă energie în înțelegerea de sine first appeared on Ziarul National.
13 noiembrie 2025
22:50
O fetiță de 2 ani a murit joi seara, după ce o intervenție dentară banală într-o clinică privată din Sectorul 3 s-a transformat într-o tragedie. Deși micuța a fost transportată de urgență către Spitalul Floreasca și medicii au încercat timp de zeci de minute să o resusciteze, fetița nu a mai putut fi salvată. Copil […] The post Fetiță în vârstă de doi ani, moartă după o anestezie la dentist first appeared on Ziarul National.
21:50
Spitalul Floreasca, zguduit de un nou scandal: doi medici ridicați de procurori chiar din sala de operație # National.ro
Spitalul Floreasca se află din nou în centrul unui scandal major, după ce doi medici au fost ridicați de procurori chiar din sala de operație, în plină intervenție. Scenele, descrise de martori ca fiind șocante, au declanșat o zi de haos în una dintre cele mai importante unități medicale din Capitală, iar acuzațiile sunt extrem […] The post Spitalul Floreasca, zguduit de un nou scandal: doi medici ridicați de procurori chiar din sala de operație first appeared on Ziarul National.
21:10
20:10
Uniunea Europeană urmează să propună Statelor Unite un plan care ar pune în aplicare următoarea fază a acordului comercial încheiat de cele două părți în vară. Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, urmează să se întâlnească cu omologii săi americani la sfârșitul acestei luni, potrivit surselor Bloomberg. Demersul UE este o reacție la cererile trimise […] The post Acordul comercial cu SUA. Ce plan pregătește UE first appeared on Ziarul National.
19:40
În România, unde orice schimbare politică se petrece cu solemnitatea unei glume proaste, conducătorul suprem se străduiește din răsputeri să pară că înțelege lumea. De fapt, el o confundă mereu cu propria lui oglindă. Când Donald Trump a rostit, cu acel zâmbet bine studiat, câteva cuvinte despre România, vorbind în contextul mutării trupelor de la […] The post „Sistemul” cade, Nicușor Dan aplaudă miștourile lui Trump first appeared on Ziarul National.
19:10
Sindicatele din Educație acuză Guvernul: vrea să distrugă învățământul de stat și să promoveze școlile private # National.ro
Profesorii sindicaliști din Educație consideră că distrugerea sistemului de învățământ s-a făcut în mod deliberat, începând din 2000 până în prezent, și că se urmărește înlocuirea sistemului public cu cel privat. Distrugerea a început încă din facultăți, unde au fost schimbate programele, din care au dispărut metodica și tot ce ținea de pedagogie, lucruri impuse […] The post Sindicatele din Educație acuză Guvernul: vrea să distrugă învățământul de stat și să promoveze școlile private first appeared on Ziarul National.
18:40
Operațiunile administrației federale americane urmează să revină la normal, dar profundele diviziuni politice care au stat la originea paraliziei de 43 de zile nu au fost încă rezolvate. Proiectul de lege privind finanțarea temporară a administrației, aprobat miercuri seara de Camera Reprezentanților după ce a fost votat cu două zile mai devreme de Senat, nu […] The post 2026, o nouă închidere a guvernului american? first appeared on Ziarul National.
18:20
Tensiunile cresc în vestiarul lui Real Madrid, acolo unde Xabi Alonso (43 de ani) ar fi pierdut sprijinul mai multor jucători importanți. Potrivit Mundo Deportivo, două rezultate modeste – 0-1 cu Liverpool în Liga Campionilor și 0-0 cu Rayo Vallecano în La Liga – ar fi aprins fitilul unei crize interne la campioana Spaniei. „Există […] The post Real în pragul “loviturii de stat”? Cinci staruri s-au întors contra lui Xabi Alonso first appeared on Ziarul National.
18:10
Companiile care au primit ajutor de stat pentru ”investiții majore în economie” nu au reușit să contribuie la bugetul de stat în termen de 5 ani cu cel puțin valoarea sprijinului de stat acordat. Ministerul Finanțelor vrea să le acorde o prelungire a perioadei de calcul a contribuțiilor, ca și în cazul excepțiilor acordate în […] The post Eșec pe toată linia. Investițiile private cu bani de la buget, în colaps first appeared on Ziarul National.
17:40
Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) susține că „Operațiunea Midway Blitz” din Chicago vizează „străinii ilegali criminali care terorizează americanii”. Când Donald Trump a început campania sa de deportare în masă, Agenția pentru Imigrare și Vamă (ICE), care se ocupă de deportări, avea resurse limitate. Soluția pe termen scurt a administrației a fost să detașeze aproape […] The post ”Forța de intervenție Frankenstein”, la cheremul lui Trump first appeared on Ziarul National.
17:20
Cupa Mondială 2026, organizată în SUA, Canada și Mexic, se anunță cel mai profitabil turneu din istorie, iar FIFA nu ratează nicio oportunitate de a-și rotunji veniturile. Forul mondial a anunțat prețurile pentru permisele de parcare de lângă stadioane, iar sumele i-au șocat pe suporteri. Potrivit New York Times, la o semifinală sau la partida […] The post Parcarea la “Mondialul” din SUA, mai scumpă decât biletul din Qatar first appeared on Ziarul National.
17:10
Motto: „E rușinos să pierdem prezentul, iar mai târziu să rechemăm trecutul”-Sfântul Vasile cel Mare Materialul de astăzi este despre achizițiile militare, un subiect care revine în prim-plan tocmai pentru că mecanismul european SAFE (Security Action for Europe) se află în prezent pe agenda guvernului român. Într-o perioadă în care războiul din Ucraina continuă să redefinească prioritățile de […] The post Achiziția F-35, simbolul noii ere strategice în Europa de Est first appeared on Ziarul National.
16:50
Momente de coșmar: Tânără din Capitală, răpită de fostul iubit. Fata a reușit să ceară ajutor, în Predeal # National.ro
O tânără în vârstă de 18 ani din București a trecut prin momente de coșmar, după ce fostul iubit ar fi răpit-o și ar fi încercat să o ducă, cu forța, cu mașina în județul Mureș. Într-o benzinărie din Predeal, fata a reușit să ceară ajutor. Le-a spus angajaților din stația de carburant că este […] The post Momente de coșmar: Tânără din Capitală, răpită de fostul iubit. Fata a reușit să ceară ajutor, în Predeal first appeared on Ziarul National.
