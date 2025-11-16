De ce este nevoie de o taxă pe inteligența artificială în era pierderii locurilor de muncă

09:10

Ca în fiecare an, de Sărbătorile de iarnă, românii preferă carnea de porc. Mulţi oameni s-au orientat din timp, astfel încât să nu plătească foarte mult în preajma Crăciunului, atunci când, de obicei, preturile „explodează". Crescătorii spun că, deşi porcul viu este mai ieftin, pierderea după sacrificare este de 30 la sută din greutatea iniţială.