Mircea Lucescu a dat de pământ cu doi jucători: „Nu poţi intra în felul acesta în teren!”
Primasport.ro, 17 noiembrie 2025 14:50
Mircea Lucescu a dat de pământ cu doi jucători: „Nu poţi intra în felul acesta în teren!”
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 30 minute
14:50
Mircea Lucescu a dat de pământ cu doi jucători: „Nu poţi intra în felul acesta în teren!” # Primasport.ro
Mircea Lucescu a dat de pământ cu doi jucători: „Nu poţi intra în felul acesta în teren!”
Acum o oră
14:40
Virgil Ghiţă nu s-a ferit să o spună înaintea ultimului meci din preliminariile pentru Mondial: „Am jucat slab” # Primasport.ro
Virgil Ghiţă nu s-a ferit să o spună înaintea ultimului meci din preliminariile pentru Mondial: „Am jucat slab”
14:30
Un star de la Real Madrid regretă că s-a transferat pe Santiago Bernabeu!
Acum 2 ore
13:30
Meciul Bosnia – România, lider de audienţă! Două milioane de telespectatori au urmărit Prima TV # Primasport.ro
Meciul Bosnia – România, lider de audienţă! Două milioane de telespectatori au urmărit Prima TV
13:30
Un antrenor cu cinci promovări în prima ligă a fost astăzi demis! Avea 80% înfrângeri în acest sezon! # Primasport.ro
Un antrenor cu cinci promovări în prima ligă a fost astăzi demis! Avea 80% înfrângeri în acest sezon!
13:20
Un antrenor cu cinci promovări în CV a fost astăzi demis! Avea 80% înfrângeri în acest sezon! # Primasport.ro
Un antrenor cu cinci promovări în CV a fost astăzi demis! Avea 80% înfrângeri în acest sezon!
Acum 4 ore
13:10
LIVE VIDEO | Preliminăriile pentru Cupa Mondială 2026, la Prima Sport! Slovacia şi Germania se luptă pentru biletul direct către SUA # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Preliminăriile pentru Cupa Mondială 2026, la Prima Sport! Slovacia şi Germania se luptă pentru biletul direct către SUA
13:10
Mircea Lucescu a făcut anunţul despre viitorul său pe banca echipei naţionale: „Ăsta e cel mai important lucru” # Primasport.ro
Mircea Lucescu a făcut anunţul despre viitorul său pe banca echipei naţionale: „Ăsta e cel mai important lucru”
12:40
Atac devastator la adresa lui Mircea Lucescu, după dezastrul din Bosnia: „Mă simt ca un copil căruia bunicul vine şi îmi tot spune poveşti care să mă adoarmă” # Primasport.ro
Atac devastator la adresa lui Mircea Lucescu, după dezastrul din Bosnia: „Mă simt ca un copil căruia bunicul vine şi îmi tot spune poveşti care să mă adoarmă”
12:30
Un titular al naţionalei României e considerat ideal pentru PSG: "Merită să facă următorul pas!" # Primasport.ro
Un titular al naţionalei României e considerat ideal pentru PSG: "Merită să facă următorul pas!"
12:00
Tragedie în lumea sportului! Campioana paralimpică la ciclism a murit la doar 28 de ani # Primasport.ro
Tragedie în lumea sportului! Campioana paralimpică la ciclism a murit la doar 28 de ani
12:00
Bellingham, implicat într-un conflict la naţionala Angliei: "Trebuie să accepte decizia" # Primasport.ro
Bellingham, implicat într-un conflict la naţionala Angliei: "Trebuie să accepte decizia"
11:40
VIDEO | Ultimele bătălii pentru Campionatul Mondial! Slovacia şi Germania se luptă pentru biletul direct către SUA # Primasport.ro
VIDEO | Ultimele bătălii pentru Campionatul Mondial! Slovacia şi Germania se luptă pentru biletul direct către SUA
11:20
Ioan Ovidiu Sabău, în locul lui Mircea Lucescu la naţională?! Anunţul făcut de fostul antrenor al lui „U” Cluj: „Să fim atenţi la detalii” # Primasport.ro
Ioan Ovidiu Sabău, în locul lui Mircea Lucescu la naţională?! Anunţul făcut de fostul antrenor al lui „U” Cluj: „Să fim atenţi la detalii”
11:20
MM Stoica i-a pus pe zid pe ultraşii naţionalei, apoi i-a complimentat pe cei de la FCSB: "Nici nu ştiu cine sunt" | EXCLUSIV # Primasport.ro
MM Stoica i-a pus pe zid pe ultraşii naţionalei, apoi i-a complimentat pe cei de la FCSB: "Nici nu ştiu cine sunt" | EXCLUSIV
Acum 6 ore
10:30
Dublă lovitură pentru Universitatea Craiova! Doi titulari s-au accidentat şi sunt OUT tot anul # Primasport.ro
Dublă lovitură pentru Universitatea Craiova! Doi titulari s-au accidentat şi sunt OUT tot anul
10:30
Naţionala României, desconsiderată în presa internaţională: "Nu e la fel"
10:10
Şoc în preliminariile pentru Campionatul Mondial! Naţionala cotată la aproape 300 de milioane de euro a fost eliminată # Primasport.ro
Şoc în preliminariile pentru Campionatul Mondial! Naţionala cotată la aproape 300 de milioane de euro a fost eliminată
10:00
Patronul unei echipe cu pretenţii la titlu în SuperLiga cere plecarea de urgenţă a lui Mircea Lucescu de la echipa naţională şi a numit înlocuitorul ideal: „Singura noastră scăpare” # Primasport.ro
Patronul unei echipe cu pretenţii la titlu în SuperLiga cere plecarea de urgenţă a lui Mircea Lucescu de la echipa naţională şi a numit înlocuitorul ideal: „Singura noastră scăpare”
10:00
Terapie în stil oriental în Ţara Zarandului! Staţiunea Vaţa Băi îmbină practicile ayurvedice şi procedurile balneare într-un proces terapeutic cu efect sporit # Primasport.ro
Terapie în stil oriental în Ţara Zarandului! Staţiunea Vaţa Băi îmbină practicile ayurvedice şi procedurile balneare într-un proces terapeutic cu efect sporit
09:50
De necrezut! Un cunoscut om din fotbalul românesc l-a lăudat pe centralul Michael Oliver după Bosnia - România 3-1: „Nu bun, foarte bun” # Primasport.ro
De necrezut! Un cunoscut om din fotbalul românesc l-a lăudat pe centralul Michael Oliver după Bosnia - România 3-1: „Nu bun, foarte bun”
09:40
Gennaro Gattuso, în genunchi după ce Italia a fost umilită de Norvegia: „Este o mare dezamăgire” # Primasport.ro
Gennaro Gattuso, în genunchi după ce Italia a fost umilită de Norvegia: „Este o mare dezamăgire”
Acum 24 ore
00:20
Un jucător din NFL, în stare critică după ce a fost împuşcat în abdomen
00:10
VIDEO | Italia - Norvegia 1-4. Haaland a făcut din nou recital şi a terminat deteşat pe primul loc în topul marcatorilor din preliminarii # Primasport.ro
VIDEO | Italia - Norvegia 1-4. Haaland a făcut din nou recital şi a terminat deteşat pe primul loc în topul marcatorilor din preliminarii
00:10
Plecare de ultimă oră anunţată de Gigi Becali: ”Nu mai poate să stea acum!”
16 noiembrie 2025
23:50
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Norvegia se califică la pas, după ce s-a dezlănţuit în repriza secundă! Dezastru pentru Italia, care merge la baraj! Toate rezultatele zilei # Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Norvegia se califică la pas, după ce s-a dezlănţuit în repriza secundă! Dezastru pentru Italia, care merge la baraj! Toate rezultatele zilei
22:30
VIDEO | Jannik Sinner câştigă pentru a doua oară la rând Turneul Campionilor. Finală de poveste cu rivalul Carlos Alcaraz # Primasport.ro
VIDEO | Jannik Sinner câştigă pentru a doua oară la rând Turneul Campionilor. Finală de poveste cu rivalul Carlos Alcaraz
22:20
Verdictul serii, după scandările rasiste din Bosnia: ”Apoi, noi jignim musulmanii? Tu nu provoci?” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Verdictul serii, după scandările rasiste din Bosnia: ”Apoi, noi jignim musulmanii? Tu nu provoci?” | VIDEO EXCLUSIV
22:00
MM Stoica nu s-a abţinut, după ce Mircea Lucescu i-a oferit doar 3 minute lui Tănase: ”Acum ce să zic?! Poate că merita un altfel de comportament!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
MM Stoica nu s-a abţinut, după ce Mircea Lucescu i-a oferit doar 3 minute lui Tănase: ”Acum ce să zic?! Poate că merita un altfel de comportament!” | VIDEO EXCLUSIV
22:00
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Italia - Norvegia se joacă ACUM! Programul complet # Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Italia - Norvegia se joacă ACUM! Programul complet
21:40
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Urmează duelul serii, Italia - Norvegia! Programul complet # Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Urmează duelul serii, Italia - Norvegia! Programul complet
21:00
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Franţa, victorie fără prea mari emoţii în Azarbaijan! Dubla lui Harry Kane a făcut diferenţa în Albania - Anglia! Programul complet # Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Franţa, victorie fără prea mari emoţii în Azarbaijan! Dubla lui Harry Kane a făcut diferenţa în Albania - Anglia! Programul complet
20:40
Schi alpin | Marcel Hirscher şi-a amânat revenirea pentru ianuarie
20:30
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Trei dueluri se joacă ACUM! Programul complet # Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Trei dueluri se joacă ACUM! Programul complet
20:20
Eliminarea Ungariei din cursa pentru Campionatul Mondial modifică lista posibililor adversari ai României! Peste cine ar putea da naţionala lui Mircea Lucescu la baraj # Primasport.ro
Eliminarea Ungariei din cursa pentru Campionatul Mondial modifică lista posibililor adversari ai României! Peste cine ar putea da naţionala lui Mircea Lucescu la baraj
20:10
Eliminarea Ungariei din cursa pentru Campionatul Mondial modifică lista posibililor adversari ai României! Peste cine ar putea da naţionala lui Mircea Lucescu # Primasport.ro
Eliminarea Ungariei din cursa pentru Campionatul Mondial modifică lista posibililor adversari ai României! Peste cine ar putea da naţionala lui Mircea Lucescu
20:00
MM Stoica nu a mai ţinut cont de nimic şi l-a făcut praf pe Daniel Bîrligea! Măsuri extreme anunţate la FCSB: „Face băşcălie de noi. Păi chiar aşa am ajuns? Bătaia de joc a unui jucător?” | EXCLUSIV # Primasport.ro
MM Stoica nu a mai ţinut cont de nimic şi l-a făcut praf pe Daniel Bîrligea! Măsuri extreme anunţate la FCSB: „Face băşcălie de noi. Păi chiar aşa am ajuns? Bătaia de joc a unui jucător?” | EXCLUSIV
19:50
MM Stoica l-a făcut praf pe Daniel Bîrligea şi a anunţat măsuri extreme la FCSB: „Face băşcălie de noi. Păi chiar aşa am ajuns? Bătaia de joc a unui jucător?” | EXCLUSIV # Primasport.ro
MM Stoica l-a făcut praf pe Daniel Bîrligea şi a anunţat măsuri extreme la FCSB: „Face băşcălie de noi. Păi chiar aşa am ajuns? Bătaia de joc a unui jucător?” | EXCLUSIV
19:40
România a fost învinsă de Polonia şi retrogradează în competiţia regională Europe/Africa Zone Group I la Billie Jean King Cup # Primasport.ro
România a fost învinsă de Polonia şi retrogradează în competiţia regională Europe/Africa Zone Group I la Billie Jean King Cup
19:20
Harri Heliovaara şi Henry Patten s-au impus în finala de dublu la Turneul Campionilor ATP # Primasport.ro
Harri Heliovaara şi Henry Patten s-au impus în finala de dublu la Turneul Campionilor ATP
19:20
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Trei dueluri tari se joacă ACUM! Programul complet # Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Trei dueluri tari se joacă ACUM! Programul complet
19:00
MM Stoica a dat de pământ cu un titular de la echipa naţională: „Aşa ceva nu se poate. Nu e normal să vii la echipa naţională cu ifosele astea” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
MM Stoica a dat de pământ cu un titular de la echipa naţională: „Aşa ceva nu se poate. Nu e normal să vii la echipa naţională cu ifosele astea” | VIDEO EXCLUSIV
19:00
Lista completă a ţărilor calificate până în prezent la Cupa Mondială din 2026
18:30
VIDEO | Portugalia - Armenia 9-1. Lusitanii termină grupa de calificare en fanfare
18:30
VIDEO | Ungaria - Irlanda 2-3. Maghiarii iau gol în minutul 90+6 şi ratează prezenţa la turneul final # Primasport.ro
VIDEO | Ungaria - Irlanda 2-3. Maghiarii iau gol în minutul 90+6 şi ratează prezenţa la turneul final
18:20
După Florin Cernat, FCSB mai pregăteşte o lovitură! MM Stoica a dezvăluit totul: „Este cineva în care am încredere” . Campioana a demarat negocierile pentru primele transferuri ale iernii # Primasport.ro
După Florin Cernat, FCSB mai pregăteşte o lovitură! MM Stoica a dezvăluit totul: „Este cineva în care am încredere” . Campioana a demarat negocierile pentru primele transferuri ale iernii
18:20
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport. Portugalia merge la Cupa Mondială, după ce i-a dat nouă goluri Armeniei! Surpriză mare în Ungaria # Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport. Portugalia merge la Cupa Mondială, după ce i-a dat nouă goluri Armeniei! Surpriză mare în Ungaria
18:00
VIDEO | Marco Bezzecchi a câştigat ultima etapă a sezonului din MotoGP
17:50
Fostul elev al lui Mircea Lucescu a pus tunurile pe selecţioner după eşecul din Bosnia: „Suntem buni la găsit scuze! Avem şi noi vină, de ce am jucat de maniera asta?” # Primasport.ro
Fostul elev al lui Mircea Lucescu a pus tunurile pe selecţioner după eşecul din Bosnia: „Suntem buni la găsit scuze! Avem şi noi vină, de ce am jucat de maniera asta?”
17:20
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport. Portugalia şi Ungaria joacă chiar ACUM # Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport. Portugalia şi Ungaria joacă chiar ACUM
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.