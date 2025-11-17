Totul a fost stabilit de FRF! Cine va conduce echipa naţională la baraj

Primasport.ro, 17 noiembrie 2025 21:00

Totul a fost stabilit de FRF! Cine va conduce echipa naţională la baraj

• • •

Acum 15 minute
21:10
Neymar, gata să cumpere marca Pele. Câte milioane va plăti brazilianul Primasport.ro
Neymar, gata să cumpere marca Pele. Câte milioane va plăti brazilianul
Acum 30 minute
21:00
Totul a fost stabilit de FRF! Cine va conduce echipa naţională la baraj Primasport.ro
Totul a fost stabilit de FRF! Cine va conduce echipa naţională la baraj
Acum 2 ore
19:50
S-a dat verdictul pentru meciul dintre Steaua Roşie Belgrad şi FCSB, ce risca să se joace fără spectatori! Ce a decis UEFA Primasport.ro
S-a dat verdictul pentru meciul dintre Steaua Roşie Belgrad şi FCSB, ce risca să se joace fără spectatori! Ce a decis UEFA
Acum 4 ore
19:20
Marius Şumudică, „distrus” de un fost jucător: „Schizofrenic, pur şi simplu era un om bolnav la cap. «Nu-i aşa că sunt sexy?». Începea să povestească cum se descurcă el cu soţia” Primasport.ro
Marius Şumudică, „distrus” de un fost jucător: „Schizofrenic, pur şi simplu era un om bolnav la cap. «Nu-i aşa că sunt sexy?». Începea să povestească cum se descurcă el cu soţia”
19:00
YouTuber-ul american Jake Paul îl va înfrunta pe Anthony Joshua la 19 decembrie Primasport.ro
YouTuber-ul american Jake Paul îl va înfrunta pe Anthony Joshua la 19 decembrie
18:10
„A fost o inspiraţie proastă” ! Mircea Lucescu îşi asumă vina pentru partida cu Bosnia! Motivul pentru selecţionerul a decis să-l schimbe pe Bîrligea Primasport.ro
„A fost o inspiraţie proastă” ! Mircea Lucescu îşi asumă vina pentru partida cu Bosnia! Motivul pentru selecţionerul a decis să-l schimbe pe Bîrligea
17:50
Editorial Vlad Măcicăşan | Meciul pe care toată lumea l-a pierdut Primasport.ro
Editorial Vlad Măcicăşan | Meciul pe care toată lumea l-a pierdut
Acum 6 ore
17:20
Stranierul de la naţională, luat la ţintă după meciul cu Bosnia: ”Meciul s-a jucat la ratare lui!” Primasport.ro
Stranierul de la naţională, luat la ţintă după meciul cu Bosnia: ”Meciul s-a jucat la ratare lui!”
17:10
Mihai Stoica pune sub semnul întrebării deciziile unui selecţioner al României: „Antrenorul are sufletul violet” Primasport.ro
Mihai Stoica pune sub semnul întrebării deciziile unui selecţioner al României: „Antrenorul are sufletul violet”
17:10
Arbitrii români, delegaţi în preliminariile pentru Campionatul European U21 Primasport.ro
Arbitrii români, delegaţi în preliminariile pentru Campionatul European U21
17:00
Mihai Stoica pune sub semnul întrebării deciziile unui selecţioner al României: „Antrenorul este cu ceva sânge violet” Primasport.ro
Mihai Stoica pune sub semnul întrebării deciziile unui selecţioner al României: „Antrenorul este cu ceva sânge violet”
15:50
FRF, decizie finală în privinţa lui Mircea Lucescu! Informaţia momentului în fotbalul românesc Primasport.ro
FRF, decizie finală în privinţa lui Mircea Lucescu! Informaţia momentului în fotbalul românesc
15:30
Cei 3 finalişti pentru Balonul de Aur african Primasport.ro
Cei 3 finalişti pentru Balonul de Aur african
Acum 8 ore
15:20
Jannik Sinner, după succesul de la Turneul Campionilor: „Cred că în acest sezon am fost un jucător mai bun decât în 2024” Primasport.ro
Jannik Sinner, după succesul de la Turneul Campionilor: „Cred că în acest sezon am fost un jucător mai bun decât în 2024”
15:20
MM Stoica a anunţat noile transferuri de la FCSB: "Vom fi mai puternici. Gigi vrea cinci jucători" Primasport.ro
MM Stoica a anunţat noile transferuri de la FCSB: "Vom fi mai puternici. Gigi vrea cinci jucători"
14:50
Mircea Lucescu a dat de pământ cu doi jucători: „Nu poţi intra în felul acesta în teren!” Primasport.ro
Mircea Lucescu a dat de pământ cu doi jucători: „Nu poţi intra în felul acesta în teren!”
14:40
Virgil Ghiţă nu s-a ferit să o spună înaintea ultimului meci din preliminariile pentru Mondial: „Am jucat slab” Primasport.ro
Virgil Ghiţă nu s-a ferit să o spună înaintea ultimului meci din preliminariile pentru Mondial: „Am jucat slab”
14:30
Un star de la Real Madrid regretă că s-a transferat pe Santiago Bernabeu! Primasport.ro
Un star de la Real Madrid regretă că s-a transferat pe Santiago Bernabeu!
13:30
Meciul Bosnia – România, lider de audienţă! Două milioane de telespectatori au urmărit Prima TV Primasport.ro
Meciul Bosnia – România, lider de audienţă! Două milioane de telespectatori au urmărit Prima TV
13:30
Un antrenor cu cinci promovări în prima ligă a fost astăzi demis! Avea 80% înfrângeri în acest sezon! Primasport.ro
Un antrenor cu cinci promovări în prima ligă a fost astăzi demis! Avea 80% înfrângeri în acest sezon!
Acum 12 ore
13:20
Un antrenor cu cinci promovări în CV a fost astăzi demis! Avea 80% înfrângeri în acest sezon! Primasport.ro
Un antrenor cu cinci promovări în CV a fost astăzi demis! Avea 80% înfrângeri în acest sezon!
13:10
LIVE VIDEO | Preliminăriile pentru Cupa Mondială 2026, la Prima Sport! Slovacia şi Germania se luptă pentru biletul direct către SUA Primasport.ro
LIVE VIDEO | Preliminăriile pentru Cupa Mondială 2026, la Prima Sport! Slovacia şi Germania se luptă pentru biletul direct către SUA
13:10
Mircea Lucescu a făcut anunţul despre viitorul său pe banca echipei naţionale: „Ăsta e cel mai important lucru” Primasport.ro
Mircea Lucescu a făcut anunţul despre viitorul său pe banca echipei naţionale: „Ăsta e cel mai important lucru”
12:40
Atac devastator la adresa lui Mircea Lucescu, după dezastrul din Bosnia: „Mă simt ca un copil căruia bunicul vine şi îmi tot spune poveşti care să mă adoarmă” Primasport.ro
Atac devastator la adresa lui Mircea Lucescu, după dezastrul din Bosnia: „Mă simt ca un copil căruia bunicul vine şi îmi tot spune poveşti care să mă adoarmă”
12:30
Un titular al naţionalei României e considerat ideal pentru PSG: "Merită să facă următorul pas!" Primasport.ro
Un titular al naţionalei României e considerat ideal pentru PSG: "Merită să facă următorul pas!"
12:00
Tragedie în lumea sportului! Campioana paralimpică la ciclism a murit la doar 28 de ani Primasport.ro
Tragedie în lumea sportului! Campioana paralimpică la ciclism a murit la doar 28 de ani
12:00
Bellingham, implicat într-un conflict la naţionala Angliei: "Trebuie să accepte decizia" Primasport.ro
Bellingham, implicat într-un conflict la naţionala Angliei: "Trebuie să accepte decizia"
11:40
VIDEO | Ultimele bătălii pentru Campionatul Mondial! Slovacia şi Germania se luptă pentru biletul direct către SUA Primasport.ro
VIDEO | Ultimele bătălii pentru Campionatul Mondial! Slovacia şi Germania se luptă pentru biletul direct către SUA
11:20
Ioan Ovidiu Sabău, în locul lui Mircea Lucescu la naţională?! Anunţul făcut de fostul antrenor al lui „U” Cluj: „Să fim atenţi la detalii” Primasport.ro
Ioan Ovidiu Sabău, în locul lui Mircea Lucescu la naţională?! Anunţul făcut de fostul antrenor al lui „U” Cluj: „Să fim atenţi la detalii”
11:20
MM Stoica i-a pus pe zid pe ultraşii naţionalei, apoi i-a complimentat pe cei de la FCSB: "Nici nu ştiu cine sunt" | EXCLUSIV Primasport.ro
MM Stoica i-a pus pe zid pe ultraşii naţionalei, apoi i-a complimentat pe cei de la FCSB: "Nici nu ştiu cine sunt" | EXCLUSIV
10:30
Dublă lovitură pentru Universitatea Craiova! Doi titulari s-au accidentat şi sunt OUT tot anul Primasport.ro
Dublă lovitură pentru Universitatea Craiova! Doi titulari s-au accidentat şi sunt OUT tot anul
10:30
Naţionala României, desconsiderată în presa internaţională: "Nu e la fel" Primasport.ro
Naţionala României, desconsiderată în presa internaţională: "Nu e la fel"
10:10
Şoc în preliminariile pentru Campionatul Mondial! Naţionala cotată la aproape 300 de milioane de euro a fost eliminată Primasport.ro
Şoc în preliminariile pentru Campionatul Mondial! Naţionala cotată la aproape 300 de milioane de euro a fost eliminată
10:00
Patronul unei echipe cu pretenţii la titlu în SuperLiga cere plecarea de urgenţă a lui Mircea Lucescu de la echipa naţională şi a numit înlocuitorul ideal: „Singura noastră scăpare” Primasport.ro
Patronul unei echipe cu pretenţii la titlu în SuperLiga cere plecarea de urgenţă a lui Mircea Lucescu de la echipa naţională şi a numit înlocuitorul ideal: „Singura noastră scăpare”
10:00
Terapie în stil oriental în Ţara Zarandului! Staţiunea Vaţa Băi îmbină practicile ayurvedice şi procedurile balneare într-un proces terapeutic cu efect sporit Primasport.ro
Terapie în stil oriental în Ţara Zarandului! Staţiunea Vaţa Băi îmbină practicile ayurvedice şi procedurile balneare într-un proces terapeutic cu efect sporit
09:50
De necrezut! Un cunoscut om din fotbalul românesc l-a lăudat pe centralul Michael Oliver după Bosnia - România 3-1: „Nu bun, foarte bun” Primasport.ro
De necrezut! Un cunoscut om din fotbalul românesc l-a lăudat pe centralul Michael Oliver după Bosnia - România 3-1: „Nu bun, foarte bun”
09:40
Gennaro Gattuso, în genunchi după ce Italia a fost umilită de Norvegia: „Este o mare dezamăgire” Primasport.ro
Gennaro Gattuso, în genunchi după ce Italia a fost umilită de Norvegia: „Este o mare dezamăgire”
Acum 24 ore
00:20
Un jucător din NFL, în stare critică după ce a fost împuşcat în abdomen Primasport.ro
Un jucător din NFL, în stare critică după ce a fost împuşcat în abdomen
00:10
VIDEO | Italia - Norvegia 1-4. Haaland a făcut din nou recital şi a terminat deteşat pe primul loc în topul marcatorilor din preliminarii Primasport.ro
VIDEO | Italia - Norvegia 1-4. Haaland a făcut din nou recital şi a terminat deteşat pe primul loc în topul marcatorilor din preliminarii
00:10
Plecare de ultimă oră anunţată de Gigi Becali: ”Nu mai poate să stea acum!” Primasport.ro
Plecare de ultimă oră anunţată de Gigi Becali: ”Nu mai poate să stea acum!”
16 noiembrie 2025
23:50
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Norvegia se califică la pas, după ce s-a dezlănţuit în repriza secundă! Dezastru pentru Italia, care merge la baraj! Toate rezultatele zilei Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Norvegia se califică la pas, după ce s-a dezlănţuit în repriza secundă! Dezastru pentru Italia, care merge la baraj! Toate rezultatele zilei
22:30
VIDEO | Jannik Sinner câştigă pentru a doua oară la rând Turneul Campionilor. Finală de poveste cu rivalul Carlos Alcaraz Primasport.ro
VIDEO | Jannik Sinner câştigă pentru a doua oară la rând Turneul Campionilor. Finală de poveste cu rivalul Carlos Alcaraz
22:20
Verdictul serii, după scandările rasiste din Bosnia: ”Apoi, noi jignim musulmanii? Tu nu provoci?” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Verdictul serii, după scandările rasiste din Bosnia: ”Apoi, noi jignim musulmanii? Tu nu provoci?” | VIDEO EXCLUSIV
22:00
MM Stoica nu s-a abţinut, după ce Mircea Lucescu i-a oferit doar 3 minute lui Tănase: ”Acum ce să zic?! Poate că merita un altfel de comportament!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
MM Stoica nu s-a abţinut, după ce Mircea Lucescu i-a oferit doar 3 minute lui Tănase: ”Acum ce să zic?! Poate că merita un altfel de comportament!” | VIDEO EXCLUSIV
22:00
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Italia - Norvegia se joacă ACUM! Programul complet Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Italia - Norvegia se joacă ACUM! Programul complet
21:40
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Urmează duelul serii, Italia - Norvegia! Programul complet Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Urmează duelul serii, Italia - Norvegia! Programul complet
Ieri
21:00
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Franţa, victorie fără prea mari emoţii în Azarbaijan! Dubla lui Harry Kane a făcut diferenţa în Albania - Anglia! Programul complet Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Franţa, victorie fără prea mari emoţii în Azarbaijan! Dubla lui Harry Kane a făcut diferenţa în Albania - Anglia! Programul complet
20:40
Schi alpin | Marcel Hirscher şi-a amânat revenirea pentru ianuarie Primasport.ro
Schi alpin | Marcel Hirscher şi-a amânat revenirea pentru ianuarie
20:30
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Trei dueluri se joacă ACUM! Programul complet Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Trei dueluri se joacă ACUM! Programul complet
20:20
Eliminarea Ungariei din cursa pentru Campionatul Mondial modifică lista posibililor adversari ai României! Peste cine ar putea da naţionala lui Mircea Lucescu la baraj Primasport.ro
Eliminarea Ungariei din cursa pentru Campionatul Mondial modifică lista posibililor adversari ai României! Peste cine ar putea da naţionala lui Mircea Lucescu la baraj
