Monica Macovei revine: ”Guvernul nu trebuie să mai ceară nimic de la CSM pe legea pensiilor magistraților/ Primul ministru decide ce proiecte aprobă Guvernul”

22:30

Președintele Nicuşor Dan afirmă că nu îl sperie perspectiva unei victorii a unui candidat cu discurs suveranist în București, însă atrage atenția că anumite mișcări politice promovează o orientare periculoasă spre zona de influență rusă. „Nu mă sperie nimic. Noi avem o competiție la PMB. Dacă vorbim de chestiunea asta așa-zis suveranistă, și eu sunt […]