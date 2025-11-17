Monica Macovei revine: ”Guvernul nu trebuie să mai ceară nimic de la CSM pe legea pensiilor magistraților/ Primul ministru decide ce proiecte aprobă Guvernul”
17 noiembrie 2025
Monica Macovei, fost ministru al Justiției, consideră că Guvernul Bolojan nu mai are nevoie să solicite avizul CSM în privința noii legi a pensiilor magistraților întrucât CSM s-a pronunțat deja. ” Reamintesc că judecătorii de la CCR au în prezent venituri în care sunt incluse toate sporurile magistraților”, mai subliniază Macovei. ”Avizul CSM există și […]
• • •
Încă o moțiune AUR a fost respinsă în Parlament. AUR-iștii, obsedați de hidrocentrala Vidraru # Aktual24
Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan, intitulată ”România în beznă – falimentul programat al sistemului energetic naţional” a fost respinsă, luni, de plenul Camerei Deputaţilor. S-au înregistrat 88 de voturi „pentru”, 193 „împotrivă” şi şapte abţineri. Un deputat nu a votat. Niciun petrolist din România nu are niciun motiv să crească, […]
Monica Macovei revine: ”Guvernul nu trebuie să mai ceară nimic de la CSM pe legea pensiilor magistraților/ Primul ministru decide ce proiecte aprobă Guvernul” # Aktual24
Monica Macocei revine: ”Guvernul nu trebuie să mai ceară nimic de la CSM pe legea pensiilor magistraților/ Primul ministru decide ce proiecte aprobă Guvernul” # Aktual24
Germania: Un deținut a solicitat dreptul să primească mese vegane. Ce a decis instanța: ”Deţinuţii ar trebui să aibă la dispoziţie opţiunile de a se hrăni conform propriei viziuni asupra lumii” # Aktual24
Penitenciarele din Germania nu au obligaţia legală de a le oferi deţinuţilor mese vegane, a decis luni un tribunal din Munchen, informează DPA, citată de Agerpres. Tribunalul superior regional din Munchen a respins revendicarea unui deţinut care a susţinut că îi sunt încălcate drepturile umane fundamentale când i-au fost oferite doar mese vegetariene şi fără […]
Doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv după ce ar fi comis mai multe tâlhării asupra unor bătrâni, din municipiul Bacău, a informat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ). „Din cercetări a reieşit că, în perioada octombrie-noiembrie a.c., persoane necunoscute ar fi pătruns fără drept în locuinţele a patru bătrâni cu vârste cuprinse între 70 şi […]
AUR vrea să-i ia cetățenia română lui Dominic Fritz: ”Situaţia acestui cetăţean german, care este şi primar al municipiului Timişoara, generează întrebări legitime” # Aktual24
AUR insistă că primarul Timișoarei, Dominic Fritz, aflat la al doilea mandat, ar fi fi obținut cetățenia română în mod fraudulos și sugerează că Fritz ar putea fi spion. Astfel, în conferința de presă a AUR, deputatul Mihai Negoescu, a acuzat ”naturalizarea accelerată a cetăţeanului german Dominic Fritz şi accesul acestuia, ca lider USR, la […]
Consiliul de Securitate al ONU supune votului planul SUA de înființare a unei forțe internaționale pentru Gaza # Aktual24
Consiliul de Securitate al ONU urmează să voteze luni o rezoluție elaborată de SUA care consolidează planul de pace pentru Gaza al președintelui american Donald Trump, în special desfășurarea unei forțe internaționale, în timp ce Washingtonul avertizează că lipsa de acțiune ar putea duce la reluarea luptelor. Proiectul, care a fost revizuit de mai multe […]
Georgescu, disperat pe scările Curții de Apel, și-a radicalizat discursul. Termeni folosiți de regimurile bolșevice și naziste la adresa adversarilor # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu a lansat un nou val de atacuri extrem de violente la adresa adversarilor săi, pe care i-a numit ”păduchi” și ”șobolani”. Declarațiile au fost făcute pe scările Curții de Apel. „După cum vedeți, este periculos să ai dreptate împotriva sistemului. Desigur că trădarea Justiției este începutul prăbușirii, sfârșitul statului și al […]
Atacurile Rusiei: Sute de oameni din Plauru și Ceatalchioi au fost evacuați după incendiul unei nave cu GPL lovite de o dronă # Aktual24
Autoritățile din județul Tulcea au dispus luni evacuarea preventivă a localităților Plauru și Ceatalchioi, după ce o navă încărcată cu GPL a fost lovită de o dronă rusească și a izbucnit în flăcări în apropierea portului Ismail, pe malul ucrainean al Dunării, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Potrivit șefului Departamentului pentru Situații […]
Noile planuri ale Guvernului, Bolojan bagă viteză: „Deficitul ne sufocă”. Reformă profundă: urbanism, taxe locale, rețineri la sursă și reglementarea jocurilor de noroc # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în fața primarilor de municipii, că executivul este „foarte posibil” să declanșeze săptămâna viitoare procedura angajării răspunderii pe pachetul legislativ privind reforma administrației locale și centrale, un pachet amplu ce include reducerea cheltuielilor administrative cu 10% și măsuri de eficientizare a instituțiilor publice. Tot luni, de la ora 18.00, […]
Comisia Europeană își majorează previziunile de creștere a economiei zonei euro pentru 2025. Care este motivul # Aktual24
Comisia Europeană și-a majorat previziunile privind creșterea economiei zonei euro în acest an. În cele mai recente previziuni ale sale, CE afirmă că creșterea economică a depășit așteptările în primele nouă luni ale anului, creșterea PIB-ului real depășind previziunile de primăvară, relatează The Guardian. Această expansiune mai rapidă decât se aștepta se datorează parțial creșterii […]
Calea ferată dintre Varșovia și Lublin a fost avariată de o explozie. Donald Tusk: „A fost sabotaj” # Aktual24
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că serviciile secrete poloneze consideră incidentul de duminică de pe calea ferată poloneză dintre Varșovia și Lublin drept un act de sabotaj deliberat. În acest sens, el a publicat o declarație pe contul său de pe platforma de socializare X în dimineața zilei de 17 noiembrie, relatează European Pravda. […]
Rectorul SNSPA: ”Este momentul ca România să depășească definitiv mitologia președintelui-salvator, care controlează totul și decide tot” # Aktual24
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, explică într-un articol publicat în Revista Cultura că România trăiește, de peste trei decenii, într-o „confuzie politică” legată de rolul constituțional al președintelui, confuzie care afectează atât percepția publică, cât și funcționarea instituțiilor. Pricopie amintește că arhitectura constituțională a României este inspirată din democrațiile consolidate, însă greu de acceptat într-o cultură […]
Zelenski și Macron au semnat un acord istoric, pe pista bazei aeriene Villacoublay, pentru a consolida apărarea Ucrainei # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele francez Emmanuel Macron au semnat un acord istoric privind cooperarea pe termen lung între cele două țări, potrivit Biroului Președintelui Ucrainei. Președintele Ucrainei și omologul său francez au semnat o scrisoare de intenție, al cărei conținut este încă necunoscut, dar pe care Zelenski a numit-o anterior istorică, relatează Le […]
Marea Britanie a devenit inamicul numărul 1 al Rusiei, nu mai sunt americanii pe primul loc – Analiză # Aktual24
Regatul Unit a înlocuit Statele Unite ca „ticălos preferat” al Rusiei, se arată într-o analiză The Guardian. Săptămâna aceasta, la acuzațiile anterioare de planificare a atacurilor cu drone asupra aerodromurilor rusești, de aruncare în aer a conductei Nord Stream și de conducere a raidurilor „teroriste” pe teritoriul rus, s-a adăugat o nouă acuzație: autoritățile ruse […]
Concernul Alibaba ajută armata chineză împotriva SUA, se susține într-un memoriu al Casei Albe. Reacția șefilor Alibaba # Aktual24
Alibaba ajută armata chineză împotriva SUA, potrivit unui memoriu al Casei Albe, a relatat vineri Financial Times. Memoriul susținea că „Alibaba oferă asistență tehnică pentru «operațiunile» militare chineze împotriva unor ținte din SUA”, relatează CNBC. FT a anunțat că nu poate verifica independent afirmațiile și nu a publicat o versiune completă a memoriului. Casa Albă […]
Trump analizează cererea saudită de a cumpăra avioane F-35: „Vor să cumpere o mulțime de avioane ’35’” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunță că ia în considerare acceptarea unui acord pentru furnizarea Arabiei Saudite cu avioane de vânătoare stealth F-35, fabricate de Lockheed Martin. „Vor să cumpere o mulțime de avioane”, a declarat Trump reporterilor de la bordul Air Force One, relatează The Times of Israel. „Mă uit la asta. M-au rugat […]
Scene stupefiante în aeroportul Otopeni cu Șoșoacă, miting cu zeci de oameni: ”Nu vă mai creșteți atât de prost copiii, să-i creșteți ca în Rusia” # Aktual24
Europarlamentarul extremist Diana Șoșoacă a fost întâmpinată de zeci de susținători, duminică noaptea, pe Aeroportul Otopeni, la întoarcerea din Rusia. Aceștia i-au scandat numele, având în vedere că Șoșoacă împlinește 50 de ani, după care a urmat o petrecere cu scandal la sediul SOS. În aeroport au avut loc scne șocante. Admiratorii i-au pus în […]
Fostul premier din Bangladesh, Sheikh Hasina, condamnată la moarte prin spânzurătoare, pentru crime împotriva umanității # Aktual24
Tribunalul pentru Crime Internaționale din Bangladesh a pronunțat astăzi sentința capitală împotriva fostei prim-ministre Sheikh Hasina (78 de ani), acuzată de crime împotriva umanității în legătură cu reprimarea sângeroasă a protestelor studențești și antigubernamentale din iulie-august 2024. Procesul, desfășurat în absența inculpatei, a stabilit că Hasina a ordonat direct și a coordonat folosirea forței letale […]
Singura voce lucidă din PSD? „Poziția partidului de sprijinire a pensiilor speciale pentru magistrați este greșită”, spune primarul Buzăului, Constantin Toma # Aktual24
Primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, este de părere că Partidul Social Democrat arată „prost” după recentul Congres, criticând modul în care s-au desfășurat alegerile interne și politica partidului în privința pensiilor magistraților. „Arată prost. Astea n-au fost alegeri democratice sau au fost democratice, că s-a ales această formulă de a face alegeri pe moțiune […]
Independentul Vlad Gheorghe și-a depus luni candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei, aceasta fiind acceptată de Biroul Electoral Municipal, potrivit Agerpres. După depunerea candidaturii, Gheorghe a declarat că se consideră „singurul candidat independent veritabil” și și-a prezentat obiectivul principal: desființarea sectoarelor și a județului Ilfov. „Sectorul și baronii care le conduc sunt exemplul […]
Premierul israelian Benjamin Netanyahu respinge categoric crearea unui stat palestinian la vest de râul Iordan # Aktual24
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că gruparea palestiniană Hamas va fi dezarmată și a reafirmat opoziția Israelului față de crearea unui stat palestinian pe teritoriile de pe malul vestic al râului Iordan. Anunțul a fost făcut duminică, 16 noiembrie, și preluat de publicația The Times of Israel. Potrivit lui Netanyahu, planurile de reconstrucție a […]
Neglijențe grave, 14 polițiști sunt cercetați în cazul femeii ucise în Teleorman: ”Deși leziunile, cel puțin cele de la nivelul feței, erau vizibile, în Formularul de evaluare a riscului nu se atestă leziuni traumatice asupra victimei” # Aktual24
Șeful Poliției Române, Benone Matei, a anunțat, luni, declanșarea cercetării prealabile față de 14 polițiști din cadrul IPJ Teleorman, după tragedia din comuna Beciu, unde o femeie aflată sub protecția legii a fost ucisă de soțul ei. „Verificarea întreprinsă de către reprezentanții Direcției Control Intern și Direcției Ordine Publică a evidențiat anumite disfuncționalități. Nu au […]
Sfidarea continuă: Nou atac cu drone la granița Ucrainei cu România, la doar trei zile după ce ambasadorul rus a fost convocat la MAE # Aktual24
În noaptea de duminică spre luni, forțele ruse au lansat noi atacuri cu drone în apropierea graniței dintre Ucraina și România, iar autoritățile române au emis mesaje RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, ca măsură preventivă. Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), spațiul aerian românesc nu a fost încălcat. Radarul MApN a monitorizat traiectoriile dronelor […]
Trump, veste proastă pentru Moscova: „Orice țară care face afaceri cu Rusia va fi sancționată foarte sever” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat că republicanii din Congres pregătesc o legislație care ar impune sancțiuni oricărei țări care face afaceri cu Rusia. Donald Trump a spus aceste lucruri în timp ce vorbea cu jurnaliștii în seara zilei de duminică, 16 noiembrie, relatează Reuters. „Orice țară care face afaceri cu Rusia va fi sancționată […]
Viktor Orban susține că Rusia nu va ataca NATO. Înainte de invazia rusă în Ucraina el asigura că aceasta nu va avea loc, iar europenii sunt „isterici” # Aktual24
Declarațiile premierului ungar Viktor Orban au stârnit din nou controverse în Europa, pe fondul discuțiilor privind viitorul sprijin financiar pentru Ucraina și presiunile asupra bugetului UE. Potrivit Politico, Orban a afirmat că, în opinia sa, Ucraina nu are nicio șansă de victorie în conflictul cu Rusia, iar ajutorul financiar al Uniunii Europene către Kiev devine […]
Călin Georgescu a sugerat, într-un interviu publicat de Robert Turcescu în cartea ”Înapoi la turul doi”, că până la urmă a reuși să ajungă președinte al României. Pasaj din acest interviu: ”RT: Cum vă uitați la acțiunile și declarațiile fostului președinte CCR, Marian Enache? CG: Printr-o singură frază: „Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac!” […]
În timp ce în România milioane de euro se duc pe pensii speciale, Polonia se pregătește să lanseze primul său satelit militar SAR, din California # Aktual24
Polonia face un pas important în consolidarea capacităților sale de apărare prin lansarea primului său satelit militar echipat cu radar cu apertură sintetică (SAR). Lansarea este programată pentru 22 noiembrie 2025, de la baza aeriană Vandenberg din California, la bordul unei rachete SpaceX Falcon 9, potrivit agenției de presă UNN. Satelitul este dezvoltat în parteneriat […]
Băsescu, sătul de Anca Alexandrescu: ”Tu ai stat şi ai mâncat din mâna lui Năstase, pe urmă din mâna lui Dragnea, pe urmă din mâna lui Ponta, pe urmă din mâna lui Oprescu. Nu mai vorbim că te-a trimis Ponta şi la KazMunay Gas să iei bani” # Aktual24
Traian Băsescu are un comentariu scurt si cuprinzător despre pretențiile Ancăi Alexandrescu, candidatul AUR la Primăria Capitalei, de a fi recunoscută drept luptătoare pentru ”dreptate”. ”Nu pot să o iau. Deci să vii să-mi spui şi să păcăleşti o ţară întreagă, de câţiva ani, că tu aduci schimbarea când tu ai stat şi ai mâncat […]
Indignare în Marea Britanie: Un violator având la activ 54 de infracțiuni de natură sexuală a cerut despăgubiri fiindcă brățara electronică impusă de autorități l-a băgat în depresie # Aktual24
Cazul unui violator recidivist din Marea Britanie a stârnit furia opiniei publice, după ce acesta a cerut despăgubiri pentru „suferințele” provocate de brățara electronică impusă de autorități. Mustafa Taskiran, cetățean turc în vârstă de 48 de ani, care a comis 54 de infracțiuni și a evitat deportarea timp de peste 14 ani, a obținut deja […]
Ciprian Ciucu, pe primul loc în cel mai recent sondaj AtlasIntel. Ce scoruri au Băluță, Drulă și Anca Alexandrescu # Aktual24
Alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie se anunță extrem de strânse, potrivit unui sondaj AtlasIntel realizat pentru HotNews între 12 și 14 noiembrie 2025, pe un eșantion de 2.429 de persoane. Rezultatele arată că primii patru candidați se află la doar 1,3% diferență, ceea ce face ca lupta electorală să fie fără precedent. Liberarul […]
Ciprian Ciucu, pe primul loc în cel mai recent sondaj AtlasIntel, urmat de Băluță, Drulă și Anca Alexandrescu – dar diferența dintre ei este în marja de eroare: doar 1,3% # Aktual24
Elveția și-a asigurat reducerea tarifelor de la 39% la doar 15% după ce i-a dăruit lui Donald Trump un ceas Rolex, bibelouri pentru birou și un lingou de aur personalizat # Aktual24
Într-o metodă neobișnuită de diplomație, Elveția a reușit să obțină reducerea tarifelor vamale impuse de administrația Donald Trump printr-o serie de cadouri extravagante, inclusiv un ceas Rolex și bibelouri pentru birou și un lingou de aur personalizat, greu de un kilogram, evaluat la peste 130.000 de dolari. Potrivit surselor citate de Axios, delegația elvețiană, formată […]
La un pas de război: SUA au desemnat Cartel de los Soles, condus de Nicolas Maduro, „organizație teroristă străină”, pentru ca armata americană să poată interveni legal în Venezuela # Aktual24
Statele Unite au anunțat recent o serie de măsuri împotriva Cartel de los Soles, organizație criminală venezueleană condusă de liderul de facto al Venezuelei, Nicolas Maduro. Trezoreria americană, prin Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), a desemnat deja cartelul ca „Specially Designated Global Terrorist” (SDGT), un statut care permite aplicarea de sancțiuni financiare și blocarea […]
Senatul va dezbate eliminarea indemnizației compensatorii pentru judecătorii Curții Constituționale # Aktual24
Senatul României discută luni un proiect de lege ce ar putea elimina indemnizația compensatorie acordată judecătorilor Curții Constituționale (CCR), un beneficiu echivalent cu șase luni de salariu, oferit la încheierea mandatului. Inițiativa legislativă a primit deja raport favorabil din partea Comisiei juridice a Senatului și urmează să fie supusă votului plenului, transmite Mediafax. În prezent, […]
Culmea propagandei: În toate grădinițele din Rusia vor fi înființate „muzee ale operațiunii militare speciale” # Aktual24
Grădinițele din Rusia devin un nou front al propagandei Kremlinului, după ce autoritățile au introdus un format educațional inedit și controversat: „muzeele operațiunii militare speciale”, dedicate războiului împotriva Ucrainei. Potrivit Centrului pentru Combaterea Dezinformării (CCD), conceptul a fost aprobat în cadrul Forumului All-Rus al Educației Preșcolare, organizat cu sprijinul Ministerului Educației al Federației Ruse. Noile […]
Analiză Moody’s: După doar un an de administrație Trump, 23 de state americane au intrat deja în recesiune, iar alte 11 sunt „pe marginea prăpastiei” # Aktual24
Criza economică din Statele Unite pare să se adâncească, chiar dacă indicatorii naționali încă arată o economie care se luptă cu ultimele resurse să evite o contracție oficială. Potrivit unei analize recente realizate de Mark Zandi, economist-șef la Moody’s Analytics, și citate de Daily Mail, 23 de state americane sunt deja în recesiune, în timp […]
Fată de 13 ani, tâlhărită și agresată sexual în liftul blocului din Sectorul 3 unde locuia – agresorul a fost reținut în scurt timp – VIDEO # Aktual24
O adolescentă de doar 13 ani a trăit momente de groază vineri seara, 14 noiembrie, în imobilul în care locuiește, în Sectorul 3 al Capitalei. Minora a fost agresată sexual și tâlhărită de un individ de aproximativ 50 de ani, care a blocat intenționat liftul între etaje pentru a-și pune în aplicare planul infracțional, transmite […]
După ce a încercat din răsputeri să mușamalizeze „dosarele Epstein”, Donald Trump își schimbă poziția și sprijină votul pentru publicarea controversatelor documente # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat duminică seara că este în favoarea unui vot în Camera Reprezentanților care ar permite publicarea dosarelor referitoare la infractorul sexual Jeffrey Epstein. Această declarație marchează o schimbare notabilă de poziție, după ce până de curând liderul de la Casa Albă s-a opus public unei astfel de inițiative, potrivit agenției […]
Nou atac american asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Pacific: trei persoane au fost ucise # Aktual24
Statele Unite au efectuat weekendul trecut un nou atac asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific, incident soldat cu moartea a trei persoane, a anunțat duminică seara Pentagonul. Lovitura face parte dintr-o campanie militară mai amplă lansată de SUA în ultimele luni, având ca obiectiv distrugerea rețelelor maritime implicate în […]
Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, „speră” să finalizeze acordul cu China privind pământurile rare până la sfârșitul lui noiembrie # Aktual24
Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, și-a exprimat duminică „speranța” ca acordul dintre Statele Unite și China privind exporturile de pământuri rare să poată fi încheiat oficial în aproximativ zece zile. „Încă nu am finalizat acordul, dar sperăm să facem acest lucru până la Ziua Recunoștinței”, adică pe 27 noiembrie, a declarat Bessent, citat de […]
Președintele Dan, despre PSD: ”Din momentul în care PSD-ul a acceptat să facă o coaliţie la nivel naţional, eu am o relaţie foarte bună cu PSD” # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că „a avut o lungă istorie de tensiune cu PSD”, dar, de când social democraţii au acceptat să intre în coaliţia de la guvernare, are „o relaţie foarte bună” cu aceştia şi totodată discuţii rezonabile cu liderul formaţiunii, Sorin Grindeanu. „Nu e un secret că am avut o lungă istorie […]
Nicuşor Dan, despre dosarul lui Vlad Voiculescu: ”E un dosar care a fost deschis acum mulţi ani care nu avansează” # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că s-a documentat înainte de a-l numi pe europarlamentarul USR Vlad Voiculescu drept consilier onorific pentru rezilienţă, inovaţie şi solidaritate europeană, argumentând că acesta are un dosar deschis în urmă cu mulţi ani „care nu avansează”. Potrivit acestuia, în situaţiile în care dosarele vizează persoane cu funcţii de reprezentare, Parchetul […]
Nicușor Dan, replică pentru suveraniști: ”Și eu sunt suveranist, România e un stat suveran. Problema e că noi avem niște mișcări politice care vor să ducă populația apropiere de zona rusă” # Aktual24
Președintele Nicuşor Dan afirmă că nu îl sperie perspectiva unei victorii a unui candidat cu discurs suveranist în București, însă atrage atenția că anumite mișcări politice promovează o orientare periculoasă spre zona de influență rusă. „Nu mă sperie nimic. Noi avem o competiție la PMB. Dacă vorbim de chestiunea asta așa-zis suveranistă, și eu sunt […]
Financial Times: Apple caută un înlocuitor pentru Tim Cook. Acesta ar putea demisiona din funcția de CEO la începutul anului 2026 # Aktual24
Consiliul de administrație și conducerea Apple au intensificat pregătirile pentru posibila plecare a lui Tim Cook din funcția de CEO. Surse apropiate Apple spun că posibila plecare a lui Cook din funcția de CEO a fost „planificată de mult timp” și nu are legătură cu performanța actuală a companiei – în plus, se așteaptă ca […]
Președintele Nicușor Dan a venit, duminică seara, la România TV, cu noi precizări legate de căsătoria cu partenera sa, Mirabela Grădinaru. ”Ați stabilit nunta? După căsătoria cu Mirabela Grădinaru îi veți prelua numele?”, a fost întrebat președintele la România TV. ”Nu mi-am pus problema asta. Se va întâmpla căsătoria, va fi foarte discret, o să […]
USR preia conducerea Radio România. În loc de un politruc, aduce un jurnalist cu o mare experiență internațională # Aktual24
Jurnalistul Robert Schwartz, care a condus timp de două decenii redacția în limba română a Deutsche Welle, este propunerea USR pentru funcția de director al Societății Române de Radiodifuziune. Numirea acestei funcții a revenit USR în urma unei decizii în cadrul coaliției, iar votul în Parlament este programat pentru marți. Anunțul a fost făcut duminică […]
Președintele Nicușor Dan, despre Georgescu: „Mă interesează mult mai mult biografia acestui personaj, cum a stat câțiva ani la Viena și n-a făcut nimic. Oameni normali nu sunt în poziția asta” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a comentat duminică searp, din nou, subiectul Georgescu, investigațiile legate de alegerile din 2024 și nivelul interferenței ruse în spațiul public. Șeful statului a explicat că lucrează la un raport amplu. Întrebat „De ce nu vă atacă Georgescu?”, președintele a răspuns: „Mi se fac niște rapoarte de presă, n-am sesizat. Am […]
Tarifele mari și numeroase impuse de președintele american Donald Trump devin mai mici și mai puțin numeroase. Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care reduce retroactiv o serie de tarife aplicate importurilor agricole, cu efect imediat începând de joi. Decizia, confirmată de surse citate de CNN, vizează produse precum carnea de vită, roșiile, […]
