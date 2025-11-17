„Act de sabotaj fără precedent”: O explozie a avariat o linie de cale ferată care leagă capitala Poloniei de granița cu Ucraina
Aktual24, 17 noiembrie 2025
O explozie care a avariat o linie de cale ferată poloneză pe o rută către Ucraina a fost un „act de sabotaj fără precedent”, a declarat, luni, premierul Donald Tusk, promițând să-i prindă pe cei responsabili pentru un incident despre care a spus că s-ar fi putut termina tragic. Explozia de pe linia Varșovia-Lublin, care […]
• • •
Salonul Aerian de la Dubai: Compania aeriană Emirates anunță o comandă de 65 de avioane Boeing 777-9 cu un preț de listă de 38 de miliarde de dolari # Aktual24
Salonul Aerian bienal de la Dubai s-a deschis luni, compania aeriană locală Emirates comandând 65 dintre viitoarele aeronave 777-9 ale Boeing, în timp ce compania aeriană își dorește să își mărească flotele pe fondul câștigurilor record și al cererii robuste de zboruri prin acest hub de călătorie Est-Vest. Anunțul aduce numărul total de avioane Boeing […]
Lista finală, șase candidați ”suveraniști” la Primăria Capitalei. Unul dintre ei s-a bătut în trafic – VIDEO # Aktual24
Biroul Electoral a anunțat, luni seara, lista finală cu candidații pentru postul de primar al Capitalei. Pe listă sunt nu mai puțin de șase candidați care se pretind ”suveraniști”. Iată lista: Cei care se pretind ”suveraniști” sunt: George Burcea, Anca Alexandrescu, Virgil Zidaru (Makaveli), Eugen Teodorovici, Gigi Nețoiu și Mihai Lască. Deputatul Mihai Lasca a […]
Trump n-a decis dacă atacă Venezuela, spun oficiali SUA. Încă speră că Maduro pleacă singur # Aktual24
Președintele Donald Trump nu a luat încă o decizie privind o posibilă intervenție terestră în Venezuela, au declarat un oficial de la Casa Albă și un înalt oficial american, în timp ce liderul american sugerează că s-ar putea deschide o fereastră pentru diplomație. Pe măsură ce forțele militare americane se concentrează în regiune — inclusiv […]
Surse: Președintele Dan schimbă foaia cu magistrații. Marți, ultima discuție: ori acceptă, ori nu va mai fi făcută nicio concesie # Aktual24
Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că Nicușor Dan va avea marți o nouă rundă de discuții cu reprezentanții magistraților, în încercarea de a obține un acord asupra modificărilor privind pensiile de serviciu. Potrivit acelorași surse, aceasta ar fi ultima tentativă de negociere. Dacă mâine nu se ajunge la un compromis, nu va mai fi […]
Delir în guvernul Israelului: Un ministru cere asasinarea liderilor Autorității Palestiniene în caz de independență # Aktual24
Oficialii Autorității Palestiniene (AP) ar trebui asasinați dacă ONU sprijină statalitatea palestiniană, a declarat ministrul israelian al securității naționale, Itamar Ben-Gvir. Mai multe instituții media israeliene au relatat comentariul politicianului de extremă dreapta, făcut astăzi în cadrul unei ședințe a partidului Otzma Yehudit. „Dacă se accelerează recunoașterea statului terorist palestinian și ONU recunoaște un stat […]
Iranul începe însămânțarea norilor pentru a provoca ploaie în mijlocul unei secete istorice # Aktual24
Autoritățile din Iran au pulverizat norii cu substanțe chimice pentru a provoca ploaie, în încercarea de a combate cea mai gravă secetă din țară din ultimele decenii. Cunoscut sub numele de însămânțare a norilor, procesul a fost efectuat sâmbătă peste bazinul lacului Urmia, potrivit agenției oficiale de știri iraniană Irna, relatează BBC. Urmia este cel […]
Năvodari: Proaspăt ieșit din închisoare, un tânăr a ucis o femeie fără adăpost în timp ce o viola # Aktual24
Un tânăr de 18 ani din Lumina, județul Constanța, proaspăt ieșit din închisoare, a fost reţinut de poliţişti după ce a violat o femeie de 48 de ani, iar apoi a omorât-o. Poliţiştii au fost sesizaţi la numărul de urgență 112, că într-o zonă publică a oraşului Năvodari a fost găsit cadavrul unei femei, potrivit […]
Surpriză la ședința Coaliției, PSD a renunțat la blocaje. S-au înțeles atât pe pensiile speciale, cât și în privința schimbărilor în administrație # Aktual24
Liderii coaliției de guvernare s-au înțeles luni seara pe principalele măsuri care trebuie luate în perioada următoare, cele mai urgente fiind cele legate de pensiile magistraților și de reformele din administrație. Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au înțeles în privința pensiilor speciale și a pachetului trei de […]
Presshub: Cum au câștigat trei foști judecători din CSM câte 350.000 de lei, după ce s-au plâns că au fost discriminați față de procurori # Aktual24
În februarie 2023, printr-o cerere înregistrată la Tribunalul Brașov, 20 de judecători, dintre care opt deja pensionari înainte de 2020, au cerut Tribunalului Brașov „recalcularea indemnizaţiei de încadrare”. Ei cereau diurna de 2% pe zi, la fel cu aveau procurorii din fosta secție specială. Recalcularea a fost cerută începând cu 16 octombrie 2018, când au […]
Și Dan Tănasă vrea protecție SPP. El se plânge că a fost amenințat de utilizatorii de pe Reddit România # Aktual24
Deputatul extremist Dan Tănasă (AUR) a anunțat luni că cere protecție după ce ar fi fost amenințat cu moartea pe platforma de internet Reddit România. Reamintim că Dan Tănasă este cel care periodic are mesaje incitatoare la ură la adresa ”globaliștilor”, ”bananierilor” și nu în ultimul rând la adresa muncitorilor străini. „În ultimele zile am […]
Ucraina se străduiește pentru finanțare: Discuții cu FMI, UE dezbate împrumutul său și estimează un gol de peste 70 de miliarde # Aktual24
O echipă a Fondului Monetar Internațional a început la Kiev discuțiile cu autoritățile ucrainene, după solicitarea oficială de asistență depusă în septembrie 2025, pe fondul presiunilor tot mai mari asupra finanțelor publice ale Ucrainei. Potrivit proiectului de buget pe 2026, toate veniturile fiscale interne vor merge la apărare (circa 62,8 mld. $), în timp ce […]
Ucraina poate trimite trupe de apărare în UE după pace, spune comisarul european pentru Apărare # Aktual24
Dacă luptele din Ucraina s-ar încheia printr-un acord de pace, trupele ucrainene ar putea fi trimise să ajute la apărarea granițelor estice ale UE împotriva Rusiei, a declarat luni comisarul pentru apărare Andrius Kubilius. „Ar fi bine ca o armată ucraineană încercată în luptă, după ce pacea va fi stabilită în Ucraina, să fie pregătită […]
Economia Japoniei se contractează pe măsură ce exporturile sunt afectate de tarifele vamale impuse de președintele Trump # Aktual24
Economia Japoniei s-a prăbușit cu o rată anuală de 1,8% în perioada iulie-septembrie, au arătat datele guvernamentale publicate luni, deoarece tarifele vamale impuse de președintele Donald Trump au dus la o scădere vertiginoasă a exporturilor națiunii. Scăderea ratei a fost mai mică decât aștepta piața, relatează Euronews. Pe bază trimestrială, PIB-ul Japoniei, adică valoarea totală […]
Fostul ministru al justiției, Ana Birchall, îl dă în judecată pe influencerul de TikTok, Vlad Mercori, acuzându-l că este implicat într-o operațiune de „kompromat” împotriva ei # Aktual24
Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, a anunțat că a depus o cerere de chemare în judecată împotriva lui Vlad Mercori, pe care îl acuză de implicare într-o presupusă operațiune de „kompromat” îndreptată împotriva sa. Birchall precizează că acțiunea a fost inițiată după transmiterea unei notificări oficiale privind aceste aspecte. „Este un demers necesar după […]
Ucraina, o nouă strategie de atac care dă rezultate: distrugerea sistemelor S-400 din Rusia și teritoriile ocupate # Aktual24
Apărarea antiaeriană rusă este țintită cu precădere în aceste zile de atacurile ucrainene la distanţe mari atât în teritoriile ocupate, cât şi în Rusia, dat fiind că Kievul încearcă să sporească eficacitatea loviturilor sale împotriva infrastructurii militare şi a sectorului energetic al inamicului pentru a obliga Moscova să înceapă negocierile, relatează luni EFE, citată de […]
Pentru prima dată după un lung șir de răzgândiri și reveniri, președintele american Donald Trump pare decis să „țină linia” fermă în privința Rusiei pentru o perioadă mai îndelungată. America a sancționat marile companii petroliere rusești Lukoil și Rosneft, ajută Ucraina să lovească permanent industria energetică rusească și a impus tarife suplimentare Indiei pentru a […]
Activele globale ale Lukoil ar putea ajunge în proprietatea concernului american Chevron. În România, Lukoil deţine rafinăria Petrotel # Aktual24
Grupul petrolier american Chevron evaluează mai multe opţiuni pentru cumpărarea activelor globale ale companiei petroliere ruseşti Lukoil, au declarat luni pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar. Săptămâna trecută, Trezoreria SUA a permis potenţialilor cumpărători să discute cu Lukoil despre activele sale străine. Chevron s-ar fi alăturat fondului Carlyle şi altor firme în […]
Germania și Franța ar putea abandona proiectul avionului de vânătoare de generație următoare FCAS din cauza disputelor dintre Airbus și compania franceză Dassault Aviation # Aktual24
Proiectul avionului de vânătoare european de generație următoare, Future Combat Air System (FCAS), este în pericol de a fi reziliat, deoarece disputele dintre concernul Airbus și compania franceză Dassault Aviation, care îl dezvoltă, continuă. După cum notează publicația Financial Times, Germania și Franța ar putea abandona proiectul FCAS, concentrându-se pe dezvoltarea unui sistem de comandă […]
”Polonia se află într-o fază de pre-război”. Anunț major al șefului Statului Major al Armatei Poloniei: ”Inamicul a început pregătirile pentru război” # Aktual24
Polonia se află practic într-o fază de pre-război, a declarat șeful Statului Major General, generalul Wiesław Kukuła. Acesta a afirmat că Rusia pregătește deja terenul pentru o posibilă agresiune, țara vecină desfășurând acțiuni menite să destabilizeze statul polonez. „Inamicul a început pregătirile pentru război, el creează condiții care urmăresc subminarea încrederii publice în guvern, în […]
Judecătorii CCR nu vor mai primi indemnizație compensatorie la încetarea mandatului, a decis Senatul. Valoarea indemnizației este acum de 180.000 de lei # Aktual24
Senatul a adoptat, luni, proiectul privind eliminarea indemnizaţiei compensatorii acordate la încetarea mandatului judecătorilor Curţii Constituţionale. S-au înregistrat 105 voturi pentru, unul contra şi o abţinere. Proiectul abrogă, în acest sens, alin. (5) al art. 71 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. Conform legii în vigoare, indemnizaţia compensatorie dată judecătorilor CCR […]
Kim Jong Un a primit „Premiul Lenin” pentru că susține lupta Rusiei contra „agresiunii imperialiste” din Ucraina. Și Vladimir Voronin a primit aceeași distincție # Aktual24
Partidul Comunist al Federației Ruse (CPRF) l-a distins pe liderul nord-coreean Kim Jong Un cu „Premiul Lenin”, elogiu oferit pentru presupusele sale „merite deosebite în construcția socialistă” și pentru poziția adoptată împotriva „agresiunii imperialiste”, prin sprijinul acordat Moscovei în războiul din Ucraina. Distincția, anunțată săptămâna trecută, îl plasează pe Kim printre cei cinci laureați ai […]
Încă o moțiune AUR a fost respinsă în Parlament. AUR-iștii, obsedați de hidrocentrala Vidraru # Aktual24
Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan, intitulată ”România în beznă – falimentul programat al sistemului energetic naţional” a fost respinsă, luni, de plenul Camerei Deputaţilor. S-au înregistrat 88 de voturi „pentru”, 193 „împotrivă” şi şapte abţineri. Un deputat nu a votat. Niciun petrolist din România nu are niciun motiv să crească, […]
Cel mai recent sondaj de opinie pentru alegerea primarului capitalei arată un pericol major: Fărâmițarea electoratului riscă să ducă la o victorie a extremiștilor prin candidata Anca Alexandrescu. Ea se află la 1,7% în urma candidatului de pe prima poziție. Liberarul Ciprian Ciucu conduce clasamentul, fiind creditat cu 19,2% din intențiile de vot. Pe locul […]
Germania: Un deținut a solicitat dreptul să primească mese vegane. Ce a decis instanța: ”Deţinuţii ar trebui să aibă la dispoziţie opţiunile de a se hrăni conform propriei viziuni asupra lumii” # Aktual24
Penitenciarele din Germania nu au obligaţia legală de a le oferi deţinuţilor mese vegane, a decis luni un tribunal din Munchen, informează DPA, citată de Agerpres. Tribunalul superior regional din Munchen a respins revendicarea unui deţinut care a susţinut că îi sunt încălcate drepturile umane fundamentale când i-au fost oferite doar mese vegetariene şi fără […]
Doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv după ce ar fi comis mai multe tâlhării asupra unor bătrâni, din municipiul Bacău, a informat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ). „Din cercetări a reieşit că, în perioada octombrie-noiembrie a.c., persoane necunoscute ar fi pătruns fără drept în locuinţele a patru bătrâni cu vârste cuprinse între 70 şi […]
AUR vrea să-i ia cetățenia română lui Dominic Fritz: ”Situaţia acestui cetăţean german, care este şi primar al municipiului Timişoara, generează întrebări legitime” # Aktual24
AUR insistă că primarul Timișoarei, Dominic Fritz, aflat la al doilea mandat, ar fi fi obținut cetățenia română în mod fraudulos și sugerează că Fritz ar putea fi spion. Astfel, în conferința de presă a AUR, deputatul Mihai Negoescu, a acuzat ”naturalizarea accelerată a cetăţeanului german Dominic Fritz şi accesul acestuia, ca lider USR, la […]
Consiliul de Securitate al ONU supune votului planul SUA de înființare a unei forțe internaționale pentru Gaza # Aktual24
Consiliul de Securitate al ONU urmează să voteze luni o rezoluție elaborată de SUA care consolidează planul de pace pentru Gaza al președintelui american Donald Trump, în special desfășurarea unei forțe internaționale, în timp ce Washingtonul avertizează că lipsa de acțiune ar putea duce la reluarea luptelor. Proiectul, care a fost revizuit de mai multe […]
Georgescu, disperat pe scările Curții de Apel, și-a radicalizat discursul. Termeni folosiți de regimurile bolșevice și naziste la adresa adversarilor # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu a lansat un nou val de atacuri extrem de violente la adresa adversarilor săi, pe care i-a numit ”păduchi” și ”șobolani”. Declarațiile au fost făcute pe scările Curții de Apel. „După cum vedeți, este periculos să ai dreptate împotriva sistemului. Desigur că trădarea Justiției este începutul prăbușirii, sfârșitul statului și al […]
Atacurile Rusiei: Sute de oameni din Plauru și Ceatalchioi au fost evacuați după incendiul unei nave cu GPL lovite de o dronă # Aktual24
Autoritățile din județul Tulcea au dispus luni evacuarea preventivă a localităților Plauru și Ceatalchioi, după ce o navă încărcată cu GPL a fost lovită de o dronă rusească și a izbucnit în flăcări în apropierea portului Ismail, pe malul ucrainean al Dunării, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Potrivit șefului Departamentului pentru Situații […]
Noile planuri ale Guvernului, Bolojan bagă viteză: „Deficitul ne sufocă”. Reformă profundă: urbanism, taxe locale, rețineri la sursă și reglementarea jocurilor de noroc # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în fața primarilor de municipii, că executivul este „foarte posibil” să declanșeze săptămâna viitoare procedura angajării răspunderii pe pachetul legislativ privind reforma administrației locale și centrale, un pachet amplu ce include reducerea cheltuielilor administrative cu 10% și măsuri de eficientizare a instituțiilor publice. Tot luni, de la ora 18.00, […]
Comisia Europeană își majorează previziunile de creștere a economiei zonei euro pentru 2025. Care este motivul # Aktual24
Comisia Europeană și-a majorat previziunile privind creșterea economiei zonei euro în acest an. În cele mai recente previziuni ale sale, CE afirmă că creșterea economică a depășit așteptările în primele nouă luni ale anului, creșterea PIB-ului real depășind previziunile de primăvară, relatează The Guardian. Această expansiune mai rapidă decât se aștepta se datorează parțial creșterii […]
Calea ferată dintre Varșovia și Lublin a fost avariată de o explozie. Donald Tusk: „A fost sabotaj” # Aktual24
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că serviciile secrete poloneze consideră incidentul de duminică de pe calea ferată poloneză dintre Varșovia și Lublin drept un act de sabotaj deliberat. În acest sens, el a publicat o declarație pe contul său de pe platforma de socializare X în dimineața zilei de 17 noiembrie, relatează European Pravda. […]
Rectorul SNSPA: ”Este momentul ca România să depășească definitiv mitologia președintelui-salvator, care controlează totul și decide tot” # Aktual24
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, explică într-un articol publicat în Revista Cultura că România trăiește, de peste trei decenii, într-o „confuzie politică” legată de rolul constituțional al președintelui, confuzie care afectează atât percepția publică, cât și funcționarea instituțiilor. Pricopie amintește că arhitectura constituțională a României este inspirată din democrațiile consolidate, însă greu de acceptat într-o cultură […]
Zelenski și Macron au semnat un acord istoric, pe pista bazei aeriene Villacoublay, pentru a consolida apărarea Ucrainei # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele francez Emmanuel Macron au semnat un acord istoric privind cooperarea pe termen lung între cele două țări, potrivit Biroului Președintelui Ucrainei. Președintele Ucrainei și omologul său francez au semnat o scrisoare de intenție, al cărei conținut este încă necunoscut, dar pe care Zelenski a numit-o anterior istorică, relatează Le […]
Marea Britanie a devenit inamicul numărul 1 al Rusiei, nu mai sunt americanii pe primul loc – Analiză # Aktual24
Regatul Unit a înlocuit Statele Unite ca „ticălos preferat” al Rusiei, se arată într-o analiză The Guardian. Săptămâna aceasta, la acuzațiile anterioare de planificare a atacurilor cu drone asupra aerodromurilor rusești, de aruncare în aer a conductei Nord Stream și de conducere a raidurilor „teroriste” pe teritoriul rus, s-a adăugat o nouă acuzație: autoritățile ruse […]
Concernul Alibaba ajută armata chineză împotriva SUA, se susține într-un memoriu al Casei Albe. Reacția șefilor Alibaba # Aktual24
Alibaba ajută armata chineză împotriva SUA, potrivit unui memoriu al Casei Albe, a relatat vineri Financial Times. Memoriul susținea că „Alibaba oferă asistență tehnică pentru «operațiunile» militare chineze împotriva unor ținte din SUA”, relatează CNBC. FT a anunțat că nu poate verifica independent afirmațiile și nu a publicat o versiune completă a memoriului. Casa Albă […]
Trump analizează cererea saudită de a cumpăra avioane F-35: „Vor să cumpere o mulțime de avioane ’35’” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunță că ia în considerare acceptarea unui acord pentru furnizarea Arabiei Saudite cu avioane de vânătoare stealth F-35, fabricate de Lockheed Martin. „Vor să cumpere o mulțime de avioane”, a declarat Trump reporterilor de la bordul Air Force One, relatează The Times of Israel. „Mă uit la asta. M-au rugat […]
Scene stupefiante în aeroportul Otopeni cu Șoșoacă, miting cu zeci de oameni: ”Nu vă mai creșteți atât de prost copiii, să-i creșteți ca în Rusia” # Aktual24
Europarlamentarul extremist Diana Șoșoacă a fost întâmpinată de zeci de susținători, duminică noaptea, pe Aeroportul Otopeni, la întoarcerea din Rusia. Aceștia i-au scandat numele, având în vedere că Șoșoacă împlinește 50 de ani, după care a urmat o petrecere cu scandal la sediul SOS. În aeroport au avut loc scne șocante. Admiratorii i-au pus în […]
Fostul premier din Bangladesh, Sheikh Hasina, condamnată la moarte prin spânzurătoare, pentru crime împotriva umanității # Aktual24
Tribunalul pentru Crime Internaționale din Bangladesh a pronunțat astăzi sentința capitală împotriva fostei prim-ministre Sheikh Hasina (78 de ani), acuzată de crime împotriva umanității în legătură cu reprimarea sângeroasă a protestelor studențești și antigubernamentale din iulie-august 2024. Procesul, desfășurat în absența inculpatei, a stabilit că Hasina a ordonat direct și a coordonat folosirea forței letale […]
Singura voce lucidă din PSD? „Poziția partidului de sprijinire a pensiilor speciale pentru magistrați este greșită”, spune primarul Buzăului, Constantin Toma # Aktual24
Primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, este de părere că Partidul Social Democrat arată „prost” după recentul Congres, criticând modul în care s-au desfășurat alegerile interne și politica partidului în privința pensiilor magistraților. „Arată prost. Astea n-au fost alegeri democratice sau au fost democratice, că s-a ales această formulă de a face alegeri pe moțiune […]
Independentul Vlad Gheorghe și-a depus luni candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei, aceasta fiind acceptată de Biroul Electoral Municipal, potrivit Agerpres. După depunerea candidaturii, Gheorghe a declarat că se consideră „singurul candidat independent veritabil” și și-a prezentat obiectivul principal: desființarea sectoarelor și a județului Ilfov. „Sectorul și baronii care le conduc sunt exemplul […]
Premierul israelian Benjamin Netanyahu respinge categoric crearea unui stat palestinian la vest de râul Iordan # Aktual24
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că gruparea palestiniană Hamas va fi dezarmată și a reafirmat opoziția Israelului față de crearea unui stat palestinian pe teritoriile de pe malul vestic al râului Iordan. Anunțul a fost făcut duminică, 16 noiembrie, și preluat de publicația The Times of Israel. Potrivit lui Netanyahu, planurile de reconstrucție a […]
Neglijențe grave, 14 polițiști sunt cercetați în cazul femeii ucise în Teleorman: ”Deși leziunile, cel puțin cele de la nivelul feței, erau vizibile, în Formularul de evaluare a riscului nu se atestă leziuni traumatice asupra victimei” # Aktual24
Șeful Poliției Române, Benone Matei, a anunțat, luni, declanșarea cercetării prealabile față de 14 polițiști din cadrul IPJ Teleorman, după tragedia din comuna Beciu, unde o femeie aflată sub protecția legii a fost ucisă de soțul ei. „Verificarea întreprinsă de către reprezentanții Direcției Control Intern și Direcției Ordine Publică a evidențiat anumite disfuncționalități. Nu au […]
Sfidarea continuă: Nou atac cu drone la granița Ucrainei cu România, la doar trei zile după ce ambasadorul rus a fost convocat la MAE # Aktual24
În noaptea de duminică spre luni, forțele ruse au lansat noi atacuri cu drone în apropierea graniței dintre Ucraina și România, iar autoritățile române au emis mesaje RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, ca măsură preventivă. Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), spațiul aerian românesc nu a fost încălcat. Radarul MApN a monitorizat traiectoriile dronelor […]
Trump, veste proastă pentru Moscova: „Orice țară care face afaceri cu Rusia va fi sancționată foarte sever” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat că republicanii din Congres pregătesc o legislație care ar impune sancțiuni oricărei țări care face afaceri cu Rusia. Donald Trump a spus aceste lucruri în timp ce vorbea cu jurnaliștii în seara zilei de duminică, 16 noiembrie, relatează Reuters. „Orice țară care face afaceri cu Rusia va fi sancționată […]
Viktor Orban susține că Rusia nu va ataca NATO. Înainte de invazia rusă în Ucraina el asigura că aceasta nu va avea loc, iar europenii sunt „isterici” # Aktual24
Declarațiile premierului ungar Viktor Orban au stârnit din nou controverse în Europa, pe fondul discuțiilor privind viitorul sprijin financiar pentru Ucraina și presiunile asupra bugetului UE. Potrivit Politico, Orban a afirmat că, în opinia sa, Ucraina nu are nicio șansă de victorie în conflictul cu Rusia, iar ajutorul financiar al Uniunii Europene către Kiev devine […]
Călin Georgescu a sugerat, într-un interviu publicat de Robert Turcescu în cartea ”Înapoi la turul doi”, că până la urmă a reuși să ajungă președinte al României. Pasaj din acest interviu: ”RT: Cum vă uitați la acțiunile și declarațiile fostului președinte CCR, Marian Enache? CG: Printr-o singură frază: „Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac!” […]
