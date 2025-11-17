Autostrada Unirii A8: Umbrărescu are ordin de începere din martie 2026 pe cel mai dificil lot, Grințieș – Pipirig

16:10

Compania petrolieră maghiară MOL, la care statul este cel mai mare acționar, pare a profita de situația complicată de pe piața petrolieră din Europa de Sud-Est, generată de sancțiunile americane, pentru a se extinde puternic în această zonă pe segmentul de rafinare și distribuție de carburanți. MOL a beneficiat de mai multe exceptări de la sancțiunile europene împotriva petrolului rusesc și acum beneficiază și de o scutire din partea americanilor de la același tip de sancțiuni.