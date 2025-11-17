Rafinăria Lukoil din Burgas, cea mai mare din Balcani, are un nou administrator special. Rumen Spetsov, fost șef al Agenției Naționale de Venituri, a fost numit în funcție
Economica.net, 17 noiembrie 2025 17:50
Rumen Spetsov a fost înregistrat în Registrul Comerţului din Bulgaria cu calitatea de administrator special la Lukoil Neftochim Burgas, potrivit unui document remis de companie, transmite BTA, relatează Agerpres.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 5 minute
18:20
Meta Estate Trust raportează pentru primele nouă luni din 2025 un profit net în urcare de 7,43 de milioane de lei # Economica.net
Meta Estate Trust (simbol bursier MET), companie de tip holding activă în sectorul imobiliar și în piața de capital, raportează că în primele nouă luni ale anului a înregistrat venituri totale de 20,73 de milioane de lei și un profit net de 7,43 de milioane de lei, în urcare față de cele 7,36 de milioane de lei obținute în perioada similară din 2024.
18:20
România intră în 2026 cu o economie tensionată între nevoia de stabilitate fiscală și riscul unei frânări economice prelungite. După un an 2025 dominat de creșterea taxelor, scumpiri și consum temperat, datele analiștilor Akcenta și cele mai recente date din raportul BNR confirmă: inflația rămâne aproape de 10%, PIB-ul crește cu mai puțin de 1%, iar costurile pentru mediul de afaceri vor continua să urce.
Acum 30 minute
17:50
Sphera Franchise Group raportează vânzări de 1,15 miliarde de lei în primele nouă luni din 2025. Compania spune că a înregistrat cel mai bun trimestru III din istoria sa # Economica.net
Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de food service din România, raportează rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea din 2025, confirmând un business rezilient, într-un context economic complex. Grupul a raportat cel mai bun trimestru trei din istoria sa, la nivel de vânzări și o îmbunătățire vizibilă a profitabilității față de trimestrele anterioare, susținută de măsurile eficiente de control al costurilor și de contribuțiile tot mai importante din Italia și Republica Moldova.
17:50
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunță că a dispus lucrări de punere îm siguranță a străzilor construite peste conducete aparținând Transgaz # Economica.net
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunţat, luni, că a dispus începerea lucrărilor de punere în siguranţă a străzilor din Sectorul 3 construite peste conducte ale Transgaz.
17:50
Rafinăria Lukoil din Burgas, cea mai mare din Balcani, are un nou administrator special. Rumen Spetsov, fost șef al Agenției Naționale de Venituri, a fost numit în funcție # Economica.net
Rumen Spetsov a fost înregistrat în Registrul Comerţului din Bulgaria cu calitatea de administrator special la Lukoil Neftochim Burgas, potrivit unui document remis de companie, transmite BTA, relatează Agerpres.
17:50
Cifra de afaceri a City Grill Group a depășit 63,5 milioane de euro în primele 10 luni din 2025 # Economica.net
City Grill Group, cel mai mare lanț de restaurante cu capital românesc, a încheiat primele zece luni din 2025 cu o cifră de afaceri de 63,5 milioane de euro, în creștere cu 13% față de aceeași perioadă a anului trecut.
17:50
Utilizatorii platformei Amazon pot răsfoi şi cumpăra vehicule Ford Motor pe platforma de comerţ electronic începând de luni, producătorul american de automobile alăturându-se rivalului sud-coreean Hyundai în adăugarea de opţiuni online pentru clienţii care doresc să evite parcările dealerilor, transmite Reuters, relatează Agerpres.
17:50
Autostrada Unirii A8: Umbrărescu are ordin de începere din martie 2026 pe cel mai dificil lot, Grințieș – Pipirig # Economica.net
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunță că a emis luni ordinul de începere pentru etapa de proiectare a lotului 2B Grințieș - Pipirig, cel mai dificil tronson al Autostrăzii Unirii A8.
17:50
Raed Arafat: Impactul unei posibile explozii a navei încărcate cu GPL pe teritororiul Ucrainei poate fi pe o rază de 4-5 kilometri. Cetățenii din două sate din Delta Dunării au fost evacuați # Economica.net
Impactul unei posibile explozii a navei cu GPL incendiată pe teritoriul Ucrainei poate fi pe o rază de 4-5 kilometri, iar cetăţenii din două sate din Delta Dunării sunt evacuaţi, vor fi duşi în municipiul Tulcea şi le va fi asigurată cazarea, a declarat, luni, şeful DSU, Raed Arafat, transmite Agerpres.
Acum 4 ore
16:20
Bitcoin scade la 93.000 de dolari. Canary Capital lansează ETF-ul XRP. Banca Națională a Cehiei anunță achiziționarea de bitcoin și alte criptoactive # Economica.net
Bitcoin a scăzut cu 8% săptămâna trecută, atingând 93.000 de dolari, iar acum se tranzacționează sub 96.000 de dolari, deoarece traderii și investitorii au devenit și mai puțin încrezători în ceea ce privește reducerea ratelor dobânzilor la reuniunea Comitetului Federal pentru Piața Deschisă a Rezervei Federale americane din decembrie.
16:10
Şedinţă CSAT, pe 24 noiembrie – Strategia Naţională de Apărare şi prevenirea traficului de droguri, pe agendă # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat pe 24 noiembrie, la Palatul Cotroceni, şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), pe agendă aflându-se Strategia Naţională de Apărare a Ţării, precum şi prevenirea traficului şi consumului de droguri.
16:10
Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea controlului unic asupra Iveco Group N.V. din Ţările de Jos de către TML Commercial Vehicles Limited din India, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
16:10
Reforma în administraţia publică – Bolojan anunţă că este foarte posibil ca săptămâna viitoare să declanşeze procedurile de angajare a răspunderii # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat că este foarte posibil ca, săptămâna viitoare, Guvernul să declanşeze procedurile de angajare a răspunderii pe pachetul de reformă din administraţia locală şi cea centrală, cu o propunere de reducere a cheltuielilor pe cele două administraţii cu 10%.
16:10
Banca Naţională a Bulgariei (BNB) intenţionează să lanseze în semestrul doi din 2026 o monedă comemorativă de doi euro intitulată "Alfabetul bulgar", scoţând în evidenţă unul din cele mai importante simboluri culturale şi spirituale ale ţării, informează Novinite.
16:10
Câștigător-supriză al sancțiunilor lui Trump? Ungurii de la MOL vizează o extindere agresivă în Europa de Sud-Est: Serbia, România, Bulgaria # Economica.net
Compania petrolieră maghiară MOL, la care statul este cel mai mare acționar, pare a profita de situația complicată de pe piața petrolieră din Europa de Sud-Est, generată de sancțiunile americane, pentru a se extinde puternic în această zonă pe segmentul de rafinare și distribuție de carburanți. MOL a beneficiat de mai multe exceptări de la sancțiunile europene împotriva petrolului rusesc și acum beneficiază și de o scutire din partea americanilor de la același tip de sancțiuni.
16:10
Ucraina: O companie majoră de armament îl numeşte pe fostul secretar de stat Mike Pompeo în consiliul său consultativ # Economica.net
Un producător ucrainean de top de drone şi rachete a anunţat luni că l-a cooptat pe fostul secretar de stat Mike Pompeo într-un nou înfiinţat consiliu consultativ, o decizie menită să întărească supravegherea în timpul unei investigaţii a autorităţilor anticorupţie, relatează Reuters.
16:10
Frauda din TVA este mai mare decât fondurile atrase de România din PNRR, spune Gabriel Biriş # Economica.net
Gabriel Biriș, avocat și expert în fiscalitate, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, atrage atenția că România pierde din GAP-ul de TVA (diferența dintre venitul din TVA care ar fi trebuit colectat teoretic și suma efectiv colectată), undeva la 9 miliarde de euro pe an, adică cam tot atât cât ar trebui să primim, anul viitor, prin PNRR, de exemplu, scrie Termene.ro.
16:10
THR Marea Neagră vrea să obțină peste 13 milioane de euro din vânzarea a trei hoteluri de pe litoral. Primul a fost scos la vânzare # Economica.net
THR Marea Neagră scoate la vânzare complexul Măgura din Eforie Sud. Este unul dintre cele trei hoteluri pe care compania are în plan să le vândă în perioada următoare.
15:20
Bolojan: Este foarte probabil ca bugetul pe anul viitor să nu-l putem închide în decembrie, ci să ne lungim în ianuarie # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat că este foarte probabil ca bugetul pe anul viitor să nu poată fi adoptat în luna decembrie, ci "să ne lungim cu el în ianuarie", întrucât, înainte de adoptarea bugetului, "trebuie să adoptăm toată legislaţia care să ne permită să avem un buget predictibil".
15:10
Anunţ de la patronii LIDL şi Kaufland. Ce vor să construiască cu 11 miliarde de euro # Economica.net
Grupul german Schwarz, proprietarul retailerului Lidl, şi-a anunţat luni intenţia de a construi un nou centru de date în Germania, care ar urma să coste aproximativ 11 miliarde de euro, transmite DPA.
15:00
Creşterea economiei Uniunii Europene va continua, în pofida mediului dificil – prognoze CE # Economica.net
Comisia Europeană se aşteaptă ca activitatea economică în blocul comunitar să se extindă într-un ritm moderat până în 2027, în pofida unui mediu extern dificil, arată previziunile economice de toamnă publicate luni de Executivul comunitar.
15:00
Emirates cumpără 65 de avioane Boeing 777X. Comanda are valoarea de 38 de miliarde de dolari # Economica.net
Grupul Emirates, proprietarul Emirates Airlines, cea mai mare companie aeriană din Orientul Mijlociu, a anunţat luni că a lansat o comandă în valoare de 38 de miliarde de dolari pentru 65 de aeronave Boeing 777X, informează AFP.
15:00
Autostrada Unirii A8: Umbrărescu pierde definitiv în fața altui român un contract de autostradă. Danlin XXL rămâne câștigător pe lotul Joseni – Ditrău # Economica.net
Contractul pentru lotul Joseni - Ditrău, cel mai disputat din tronsonul montan al Autostrăzii Unirii A8, poate fi semnat cu constructorul desemnat inițial câștigător, respectiv asocierea condusă de Danlin XXL. Și asta pentru că luni Curtea de Apel București i-a admis plângerea împotriva deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), care era în favoarea UMB.
14:30
Toleranță ZERO față de comercializarea produselor din tutun și nicotină către minori. Angajamentul BAT Romania pentru practici comerciale responsabile # Economica.net
BAT România lansează luna aceasta campania anuală „Toleranță Zero față de comercializarea produselor din tutun și nicotină către minori”, o inițiativă multianuală care își propune să informeze și să crească nivelul de conștientizare publică privind importanța respectării legislației menite să prevină accesul minorilor la produse din tutun și nicotină. Campania BAT se desfășoară la nivel național în aproximativ 32.000 de magazine partenere, precum și prin afișaj stradal în zone centrale din București.
Acum 6 ore
14:20
FIDELIS – A fost bătaie pe titlurile de stat din ediţia din noiembrie a programului. Ce dobânzi au avut # Economica.net
Program Fidelis - Ediţia de noiembrie, a zecea ediţie din acest an a programului de titluri de stat Fidelis, derulată în perioada 7 - 14 noiembrie 2025, a atras subscrieri de peste 1,3 miliarde lei, un rezultat care arată interesul constant al investitorilor individuali pentru acest instrument de economisire.
14:00
UniCredit Bank oferă persoanelor fizice dobândă de 7% pe an, pentru depozite constituite pe 12 luni din fonduri noi, de minim 3000 de lei # Economica.net
UniCredit Bank oferă persoanelor fizice dobânzi de 7% pe an pentru depozitele constituite în lei prin aplicația Mobile Banking, constituite pe 12 luni, din fonduri noi de minim 3.000 lei.
14:00
Trump anunţă că este deschis la noi sancţiuni împotriva Rusiei şi ale ţărilor care fac afaceri cu Rusia # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat deschiderea pentru adoptarea de noi sancţiuni ale Congresului SUA împotriva Rusiei, la câteva zile după ce premierul ungar Viktor Orban a declarat că Trump l-a asigurat că ţara sa poate continua să importe ţiţei rusesc, relatează dpa.
14:00
Ce se va întâmpla cu preţurile la sfârşitul lui 2025 şi în următorii ani – Cum vede Comisia Europeană România în 2026 şi în 2027. Prognoza pentru inflaţie, PIB şi deficit # Economica.net
Comisia Europeană a redus la 0,7%, de la 1,4% în primăvară, estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, şi a avertizat că deficitul guvernamental va rămâne la un nivel ridicat, de 8,4% din PIB în 2025 şi 6,2% din PIB în 2026, în timp ce deficitul de cont curent ar urma să scadă la 7,9% din PIB în 2025 şi 6,4% din PIB în 2026, conform previziunilor economice de toamnă publicate luni de Executivul comunitar.
13:00
Anunţ de la Ursula von der Leyen. Ajutoare noi pentru Ucraina propuse de Comisia Europeană # Economica.net
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a prezentat într-o scrisoare membrilor Uniunii Europene trei variante de finanţare pentru Ucraina, arătând în documentul la care a avut acces Reuters că este posibilă şi o combinaţie a opţiunilor respective.
13:00
Primele cifre: câte apartamente a revândut Nordis din proiectul din Mamaia. Ce se întâmplă mai departe # Economica.net
CITR, care se ocupă de insolvența Nordis, a prezentat rezultatele analizei privind apartamentele din proiectul Nordis Mamaia Wave, după analiza a circa 3.000 de foldere de documente primite și de la dezvoltator, dar și de la clienți.
12:50
Lidl aduce noi produse românești în magazine. Sunt făcute de un român foarte cunoscut # Economica.net
Lidl aduce în magazine 9 produse noi Deluxe, semnate de Chef Florin Dumitrescu și dezvoltate împreună cu un furnizor român și își crește astfel ponderea alimentelor pe bază de plante disponibile pe rafturile magazinelor, potrivit unui comunicat de presă.
12:40
Un șef nou peste Mega Image și Profi. Xavier Piesvaux, care a extins rețeaua Mega Image, revine în România # Economica.net
Xavier Piesvaux a fost numit de grupul Ahold Delhaize în funcția de Country Manager România, începând cu 1 ianuarie 2026.
Acum 8 ore
12:20
Una dintre cele mai mare baterii din Europa Centrală și de Est – 250 MW, la Gura Ialomiței – primește finanțare. Aukera ia credit de 60 milioane euro din Austria # Economica.net
Aukera Energy a obținut o facilitate de finanțare de 60 milioane EUR de la Kommunalkredit Austria AG pentru a finanța construcția primului său sistem independent de stocare a energiei în baterii din România, potrivit unui comunicat de presă.
12:10
Europa nu este pregătită pentru un atac rusesc masiv cu drone – comisarul european pentru apărare # Economica.net
Europa nu este pregătită să facă faţă unui atac masiv cu drone ruseşti şi trebuie imperativ să integreze capacităţile ucrainene, riscând în caz contrar să comită o "eroare istorică", a afirmat luni comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, relatează AFP.
12:00
Germania îşi va relua din 24 noiembrie exporturile de armament către Israel, a informat luni un purtător de cuvânt al cabinetului de la Berlin, conform agenţiilor Reuters şi dpa.
12:00
Airbus se aşteaptă ca flota regională de avioane din Orientul Mijlociu să crească cu peste 50%, la 3.700 de aeronave, până în 2044, a anunţat la o conferinţă de presă Grainne van den Berg, şeful diviziei de marketing în Africa şi Orientul Mijlociu, transmite Reuters.
12:00
Marea Britanie – Autoritățile de la Londra ameninţă cu restricţii pentru vizele către trei ţări # Economica.net
Londra a ameninţat luni că va restrânge eliberarea de vize către trei ţări africane pe care le acuză că nu cooperează suficient pentru readmisia cetăţenilor lor, o măsură inclusă în ampla reformă a politicii privind migraţia care urmează să fie prezentată în cursul zilei de guvernul laburist, relatează AFP.
12:00
Investiții de 400 de milioane de euro pentru dezvoltatorul Hagag în România, dar nu în imobiliare. Compania intră pe piața gazelor # Economica.net
Dezvoltatorul israelian Hagag, care a investit circa 200 de milioane de euro în imobiliarele din București, are planuri mari pe piața de energie din România.
11:40
Alertă epidemiologică în România – Pesta porcină, confirmată la o fermă din Arad cu aproximativ 6.000 de animale. 700 vor fi ucise în primă fază # Economica.net
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat într-o fermă cu aproximativ 6.000 de animale, aflată în comuna arădeană Olari, iar autorităţile vor ucide preventiv, începând de luni, 700 de porci aflaţi izolaţi într-o parte a exploataţiei, dar există riscul ca şi ceilalţi să fie ucişi, dacă virusul se răspândeşte.
11:20
Bătălia pentru Bucureşti – Cum arată „grila de start” în cursa alegerilor pentru Primăria Capitalei. Cine ocupă primele patru locuri (sondaj AtlasIntel) # Economica.net
Diferența între primii patru candidați la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria București este extrem de mică, de 1,3%, arată sondajul realizat pentru HotNews de AtlasIntel. Față de alte studii apărute în această perioadă, sondajul AtlasIntel indică un alt lider. Mai există o surpriză mare: se conturează un outsider politic, care a crescut spectaculos, probabil pe voturile tinerilor care susțin SENS în București, și de care poate depinde soarta alegerilor, chiar dacă nu le poate câștiga.
11:20
Rodbun obține un credit sindicalizat de 19,5 milioane de euro pentru extinderea pădurilor din România # Economica.net
Rodbun Group obține o finanțare verde în valoare totală de 19,5 milioane de euro, destinată păduririi a până la 1.000 de hectare de teren agricol din România. Proiectul face parte din Campania Națională de Împădurire derulată în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Creditul sindicalizat a fost coordonat de ING și Raiffeisen Bank.
11:20
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben de vânt puternic, valabilă până marţi dimineaţa în Banat, Crişana, vestul Transilvaniei şi Maramureş, precum şi o informare de vreme rece, cu precipitaţii mixte şi intensificări ale vântului în majoritatea regiunilor, ce va fi în vigoare până joi dimineaţa.
11:20
Autorităţile româneşti sunt în alertă maximă după ce o navă încărcată cu GPL a fost lovită de o dronă şi arde în malul ucrainian, peste Dunăre de localitatea tulceană Plaurul. Autoritățile au început deja evacuarea populației din zonă
Acum 12 ore
10:20
Populaţia României – Declinul demografic se adânceşte. Sporul natural s-a menţinut negativ şi în septembrie (date oficiale) # Economica.net
Sporul natural al populaţiei României s-a menţinut negativ în luna septembrie a acestui an (-4.213), cu un număr al deceselor mai mare de 1,3 ori decât cel al născuţilor-vii, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate luni.
10:20
Centrala electrică a Romgaz de la Iernut nu va fi gata nici la vară. Nou termen avansat, după 5 ani de întârzieri # Economica.net
Centrala electrică pe gaze a Romgaz de la Iernut,, care ar fi trebuit terminată acum cinci ani, are toate șansele să nu fie terminată nici în vara lui 2026, ultimul termen avansat, ci spre finalul anului viitor.
09:50
Japonia suferă. Primul declin al economiei din ultimele şase trimestre, ca efect al taxelor vamale americane # Economica.net
Economia japoneză s-a contractat în ritm anual cu 1,80% în trimestrul trei din 2025, primul declin din ultimele şase trimestre, în urma scăderii exporturilor după impunerea taxelor vamale americane, arată datele guvernamentale publicate luni, transmite Reuters.
09:50
Portavionul Prince of Wales, una din cele două nave de acest tip de care dispune marina regală britanică, este angajat într-un exerciţiu NATO în Marea Mediterană, a anunţat ministrul apărării Regatului Unit, John Healey, citat luni de dpa.
09:20
Nicuşor Dan: Am un favorit la Primăria Capitalei. La momentul de faţă e o cursă în patru, nu e un secret # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că are un favorit în cursa electorală pentru Primăria Capitalei, amintind că nu îi permite Constituţia să se poziţioneze în favoarea vreunuia dintre competitori, fiind vorba despre "o cursă în patru".
09:20
Acordul SUA-China pentru pământuri rare ar putea fi încheiat până la sfârșitul lunii noiembrie # Economica.net
Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, şi-a exprimat duminică "speranţa" ca acordul dintre Statele Unite şi China privind exporturile de pământuri rare să poată fi încheiat oficial în aproximativ zece zile, notează AFP.
09:20
Alegeri Chile: Comunista Jara şi ultraconservatorul Kast pe primele locuri ale prezidenţialelor, în primul tur # Economica.net
Comunista moderată Jeannette Jara ar urma să se confrunte în Chile cu candidatul de extremă dreapta José Antonio Kast, potrivit primelor rezultate publicate duminică, în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale dominate de îngrijorări legate de criminalitate şi migraţia ilegală, notează AFP.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.