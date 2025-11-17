Începe proiectarea celui mai dificil tronson al A8, Grințieș-Pipirig
TeleM Iași , 17 noiembrie 2025 17:50
Compania Națională de Investiții Rutiere a emis, astăzi, Ordinul de Începere pentru etapa de proiectare... Articolul Începe proiectarea celui mai dificil tronson al A8, Grințieș-Pipirig apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum o oră
17:50
Compania Națională de Investiții Rutiere a emis, astăzi, Ordinul de Începere pentru etapa de proiectare... Articolul Începe proiectarea celui mai dificil tronson al A8, Grințieș-Pipirig apare prima dată în TeleM Regional.
17:50
Instituția Prefectului Vaslui informează că, în urma ședinței de urgență a Centrului Local de Combatere... Articolul Campanie de vaccinare antirabica a bovinelor din județul Vaslui apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 2 ore
16:50
Dan Amurăriței câștigă primul meci cu Dorinel Umbrărescu și va construi lotul Joseni – Ditrău, parte din A8 # TeleM Iași
Curtea de Apel București a dat o lovitură decisivă în disputa pentru lotul 1D Joseni... Articolul Dan Amurăriței câștigă primul meci cu Dorinel Umbrărescu și va construi lotul Joseni – Ditrău, parte din A8 apare prima dată în TeleM Regional.
16:40
Un accident rutier a avut loc pe DN 24, în zona localității Costești din județul... Articolul Vaslui | Accident între 4 autoturisme în Costești apare prima dată în TeleM Regional.
16:30
Un muncitor de 58 de ani a murit in aceasta dimineata după ce a căzut... Articolul Un muncitor a murit pe șantierul de la Filarmonică apare prima dată în TeleM Regional.
16:30
Contrabandă la scară largă descoperită de DIICOT Constanța cu acte falsificate și transporturi mascate # TeleM Iași
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța... Articolul Contrabandă la scară largă descoperită de DIICOT Constanța cu acte falsificate și transporturi mascate apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 8 ore
12:20
TikTok a sesizat autoritățile după ce un cuplu din Galați și-a violat bebelușul de trei luni și fetița de 1 an și 7 luni și au încercat să le transmită live # TeleM Iași
TikTok a sesizat autoritățile după ce un cuplu din Galați și-a violat bebelușul de trei... Articolul TikTok a sesizat autoritățile după ce un cuplu din Galați și-a violat bebelușul de trei luni și fetița de 1 an și 7 luni și au încercat să le transmită live apare prima dată în TeleM Regional.
11:40
Populația de lângă granița cu Ucraina este evacuată de autoritățile române după ce o navă cu GPL din Ismail a fost lovită de o dronă # TeleM Iași
In urma atacului cu drone desfășurat pe teritoriul Ucrainei, în cursul nopții trecute, o navă... Articolul Populația de lângă granița cu Ucraina este evacuată de autoritățile române după ce o navă cu GPL din Ismail a fost lovită de o dronă apare prima dată în TeleM Regional.
11:20
Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu # TeleM Iași
Madalin Paraianu, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau a fost trimis in judecata de DNA Bacau... Articolul Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
În această dimineață, în timpul unor lucrări desfășurate în campusul „Tudor Vladimirescu” din municipiul Iași,... Articolul Proiectil descoperit în Campusul „Tudor Vladimirescu” apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
200 animale de companie vor fi vaccinate, în mod gratuit datorită campaniei desfășurate la USV Iași # TeleM Iași
Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la... Articolul 200 animale de companie vor fi vaccinate, în mod gratuit datorită campaniei desfășurate la USV Iași apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Neamț | Un bărbat îmbrăcat în haine preoțești s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins colectând pomelnice de la turiști în fața Mănăstirii Secu # TeleM Iași
Ieri dupa amiaza, în jurul orei 15:00, polițiștii aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe... Articolul Neamț | Un bărbat îmbrăcat în haine preoțești s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins colectând pomelnice de la turiști în fața Mănăstirii Secu apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 12 ore
10:20
170 de angajați ai sistemului antigrindină din Moldova au demisionat în bloc, acuzând neplata contribuțiilor sociale # TeleM Iași
Activitatea sistemului antigrindină din județele Iași, Vaslui și Botoșani este grav afectată după ce aproximativ... Articolul 170 de angajați ai sistemului antigrindină din Moldova au demisionat în bloc, acuzând neplata contribuțiilor sociale apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Traian Băsescu, despre pensiile magistraţilor: Numai prin negociere se poate ieşi din impas. Trebuie acceptată o soluţie de mijloc # TeleM Iași
Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că „numai prin negociere” se poate ieşi din impasul în... Articolul Traian Băsescu, despre pensiile magistraţilor: Numai prin negociere se poate ieşi din impas. Trebuie acceptată o soluţie de mijloc apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Parlamentul urmează să valideze conducerea TVR, după ce angajaţii şi-au ales liderii în Consiliul de Administraţie # TeleM Iași
Angajaţii Televiziunii Române şi-au ales, vineri, reprezentanţii în viitorul Consiliu de Administraţie (CA) al SRTv... Articolul Parlamentul urmează să valideze conducerea TVR, după ce angajaţii şi-au ales liderii în Consiliul de Administraţie apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Ultima lună a anului va aduce 11 întâlniri cu publicul pentru artiștii Operei Naționale Române... Articolul Opera Iași va susține 11 spectacole în decembrie. Azi se pun în vânzare biletele apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Vremea se răceşte începând de luni, mai întâi în nord şi apoi şi în restul ţării/ Vor fi cel mult 6-8 grade, exceptând sudul, unde se vor mai înregistra valori de 10-12 grade # TeleM Iași
Vremea se răceşte începând de luni, mai întâi în nordul ţării şi apoi şi în... Articolul Vremea se răceşte începând de luni, mai întâi în nord şi apoi şi în restul ţării/ Vor fi cel mult 6-8 grade, exceptând sudul, unde se vor mai înregistra valori de 10-12 grade apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Nicuşor Dan susţine că are o „relaţie foarte bună” cu PSD. Ce spune despre Sorin Grindeanu # TeleM Iași
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că „a avut o lungă istorie de tensiune cu PSD”.... Articolul Nicuşor Dan susţine că are o „relaţie foarte bună” cu PSD. Ce spune despre Sorin Grindeanu apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Comisia Europeană vrea să introducă taxe pentru alimentele procesate nesănătoase. Ce mai prevede planul sanitar # TeleM Iași
Comisia Europeană ia în considerare propunerea unei taxe pentru alimentele ultra-procesate cu conţinuturi ridicate de... Articolul Comisia Europeană vrea să introducă taxe pentru alimentele procesate nesănătoase. Ce mai prevede planul sanitar apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
10.000 de viitori medici au susţinut examenul de Rezidenţiat. Doar 296 vor avea un post asigurat la stat # TeleM Iași
Emoţii mari pentru viitorii medici: duminică a avut loc examenul de Rezidenţiat. Peste zece mii... Articolul 10.000 de viitori medici au susţinut examenul de Rezidenţiat. Doar 296 vor avea un post asigurat la stat apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Un val de aer subtropical aduce temperaturi neobișnuit de ridicate în România, urmat de o răcire accentuată și primele ninsori ale sezonului # TeleM Iași
Potrivit ANM, luni, 17 noiembrie, țara noastră se va afla în advecție de aer cald... Articolul Un val de aer subtropical aduce temperaturi neobișnuit de ridicate în România, urmat de o răcire accentuată și primele ninsori ale sezonului apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Ministrul Sănătății cere transparență totală: „Infecțiile nosocomiale nu mai trebuie ascunse!” # TeleM Iași
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat un apel dur către managerii de spitale și șefii... Articolul Ministrul Sănătății cere transparență totală: „Infecțiile nosocomiale nu mai trebuie ascunse!” apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Suceava | Un incendiu violent care putea să se extindă către o pădure a fost lichidat azi noapte în Gulia # TeleM Iași
Pompierii militari de la subunitățile Dolhasca și Fălticeni, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații... Articolul Suceava | Un incendiu violent care putea să se extindă către o pădure a fost lichidat azi noapte în Gulia apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Forțele Federației Ruse au atacat azi noapte zone din Ucraina aflate în proximitatea frontierei fluviale... Articolul Noi atacuri cu drone la granița cu Ucraina. A fost emis Ro Alert în județul Tulcea apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Galați | O bătrână din Liești disparută de la domiciliu a fost găsită cu ajutorul unui câine de căutare-salvare # TeleM Iași
Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Liești au fost informați ieri, despre faptul că,... Articolul Galați | O bătrână din Liești disparută de la domiciliu a fost găsită cu ajutorul unui câine de căutare-salvare apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
16:40
Statele Unite caută un înlocuitor pentru Volodimir Zelenski și, în acest scop, primesc la Washington... Articolul Un fost prim ministru al Ucrainei susține că SUA caută un înlocuitor pentru Zelenski apare prima dată în TeleM Regional.
16:30
Neamț | Două persoane au fost rănite în urma unui accident produs în apropiere de Horia # TeleM Iași
Astazi, in jurul orei 12:50, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman au fost sesizați cu... Articolul Neamț | Două persoane au fost rănite în urma unui accident produs în apropiere de Horia apare prima dată în TeleM Regional.
14:20
In cadrul Conferinței Naționale România Metropolitană organizată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană... Articolul Primii pași pentru proiectului Monorail Iași apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Vrancea | Tânăr amendat cu 2000 de lei după o altercație pentru un loc de parcare cu un alt șofer # TeleM Iași
Un tanar a fost amendat dupa o altercatie in trafic cu un alt barbat si... Articolul Vrancea | Tânăr amendat cu 2000 de lei după o altercație pentru un loc de parcare cu un alt șofer apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Asociația Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Iasi a populat Fondul Cinegetic Victoria cu 48 de exemplare... Articolul Pădurile din județul Iași repopulate cu cerbi lopătari apare prima dată în TeleM Regional.
12:20
Europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, președintele partidului S.O.S. România, a participat la Soci la o reuniune internațională... Articolul Diana Iovanovici-Șoșoacă, invitată la o reuniune prezidată de Dmitri Medvedev apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Se dezgheață proiectul de modernizare a liniei de cale ferată Apahida – Suceava, un proiect de peste 2,3 miliarde de euro # TeleM Iași
Guvernul a inceput demersurile pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Modernizarea liniei de... Articolul Se dezgheață proiectul de modernizare a liniei de cale ferată Apahida – Suceava, un proiect de peste 2,3 miliarde de euro apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
O adolescenta de 17 ani din Tecuci, care practica prostitutia intr-un apartament din Galati a... Articolul Crimă într-un apartament din Galați. Adolescentă ucisă de un tânăr apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
România a ratat șansa calficării directe la Cupa Mondială și așteaptă cu emoție barajul # TeleM Iași
România a ratat șansa calificării directe la Cupa Mondială 2026 după înfrângerea cu 3-1 pe... Articolul România a ratat șansa calficării directe la Cupa Mondială și așteaptă cu emoție barajul apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Declarațiile premierului Ilie Bolojan despre necesitatea lichidării unor companii de stat readuc în prim-plan situația... Articolul Lichidarea CFR Marfă: decizie financiară sau eșec al întregului sistem feroviar apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Botoșani | Trei bărbați au ajuns azi noapte la spital după ce s-au răsturnat cu tractorul # TeleM Iași
Trei bărbați au ajuns la spital după ce tractorul în care se aflau s-a răsturnat... Articolul Botoșani | Trei bărbați au ajuns azi noapte la spital după ce s-au răsturnat cu tractorul apare prima dată în TeleM Regional.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Un nou proiect imobiliar este propus pe strada Trei Fântâni din municipiul Iași, unde S.C.... Articolul Un nou ansamblu rezidențial propus pe strada Trei Fântâni apare prima dată în TeleM Regional.
16:50
Municipiul Iași ar putea cunoaște o nouă direcție de dezvoltare în zona Ciric, după ce... Articolul Se propune un nou proiect urbanistic în zona Pădure Ciric – Aeroport apare prima dată în TeleM Regional.
16:50
O bătrână din Galați a predat Poliției o sumă de bani și un permis de ședere aparținând unui ucrainean # TeleM Iași
Astazi, în jurul orei 11:10, o femeie în vârstă de 71 de ani, din municipiul... Articolul O bătrână din Galați a predat Poliției o sumă de bani și un permis de ședere aparținând unui ucrainean apare prima dată în TeleM Regional.
16:20
Polițiștii ieșeni au confiscate sute de haine și parfumuri contrafăcute într-un dosar de contrabandă # TeleM Iași
Polițiștii din cadrul I.P.J. Iași – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor... Articolul Polițiștii ieșeni au confiscate sute de haine și parfumuri contrafăcute într-un dosar de contrabandă apare prima dată în TeleM Regional.
16:10
Vremuri incerte pentru producătorii de vehicule electrice: aproape jumătate dintre cumpărătorii români nu ar lua în considerare achiziționarea unui vehicul electric # TeleM Iași
Deși UE intenționează să interzică până în 2035 vânzările de vehicule noi pe combustibili fosili,... Articolul Vremuri incerte pentru producătorii de vehicule electrice: aproape jumătate dintre cumpărătorii români nu ar lua în considerare achiziționarea unui vehicul electric apare prima dată în TeleM Regional.
16:00
Neamț | Un avion ultraușor a aterizat în siguranță pe aerodromul Dumbrava deși avea defecțiuni la o roată # TeleM Iași
În această după-amiază, în jurul orei 14:15, prin apel la 112 a fost anunțat faptul... Articolul Neamț | Un avion ultraușor a aterizat în siguranță pe aerodromul Dumbrava deși avea defecțiuni la o roată apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Ungaria a anunțat că va bloca orice decizie a UE care vizează escaladarea conflictului din Ucraina # TeleM Iași
Guvernul ungar va bloca orice decizie a Uniunii Europene care vizează escaladarea conflictului armat din... Articolul Ungaria a anunțat că va bloca orice decizie a UE care vizează escaladarea conflictului din Ucraina apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Tony da Silva după despărțirea de Poli Iași: „Dificultățile financiare grave ale clubului au împiedicat lotul să aibă condițiile minime pentru performanță!” # TeleM Iași
Fostul antrenor al Politehnicii Iasi, Tony da Silva sustine ca, problemele financiare ale clubului l-au... Articolul Tony da Silva după despărțirea de Poli Iași: „Dificultățile financiare grave ale clubului au împiedicat lotul să aibă condițiile minime pentru performanță!” apare prima dată în TeleM Regional.
14:30
Atacul din 2022 asupra conductelor Nord Stream a declanșat o anchetă internațională, suspiciunile căzând imediat... Articolul Germania pregătește urmărirea penală a sabotorilor conductelor Nord Stream apare prima dată în TeleM Regional.
13:50
Premieră pe scena politică ieșeană. Partidul Național Liberal are, pentru prima dată, un candidat susținut... Articolul Premieră politică la Iași. PNL și USR susțin același candidat la Primăria Vânători apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
1,6 milioane de euro pentru restaurarea picturii murale de la Biserica Sf. Gheorghe din Hârlău # TeleM Iași
A fost scoasa la licitatie executia lucrarilor de conservare-restaurare a picturii murale a Bisericii Sf.... Articolul 1,6 milioane de euro pentru restaurarea picturii murale de la Biserica Sf. Gheorghe din Hârlău apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
Suceava | Urmărire nocturnă la Cajvana: un copil de 13 ani prins la volan după o cursă de 6 kilometri # TeleM Iași
În noaptea de joi spre vineri, polițiștii din Cajvana și Solca au fost implicați într-o... Articolul Suceava | Urmărire nocturnă la Cajvana: un copil de 13 ani prins la volan după o cursă de 6 kilometri apare prima dată în TeleM Regional.
12:30
Concursul național de rezidențiat – sesiunea 2025 – va avea loc duminică, 16 noiembrie, în... Articolul Rezidențiat 2025: Peste 10.000 de candidați înscriși la nivel național apare prima dată în TeleM Regional.
12:20
Comisia Europeană dorește taxe la nivelul UE pentru alimentele ultraprocesate și băuturile alcoolice # TeleM Iași
Comisia Europeană dorește taxe la nivelul UE pentru alimentele ultraprocesate și băuturile alcoolice până în... Articolul Comisia Europeană dorește taxe la nivelul UE pentru alimentele ultraprocesate și băuturile alcoolice apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.