Ludovic Orban va fi revocat din funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan
TeleM Iași , 18 noiembrie 2025 12:30
La o lună și jumătate de la numirea în funcția de consilier prezidențial, Ludovic Orban...
Acum 10 minute
12:40
Comisia Europeană estimează că PIB-ului României va avea o creștere mică, de 0,7% în 2025...
Acum 30 minute
12:30
Germania și Țările de Jos sunt ultimele două echipe calificate direct la turneul final al...
12:30
12:20
Facturile la curent ale persoanelor cu venituri reduse ar putea fi compensate de primării și consilii județene care produc energie regenerabilă # TeleM Iași
Primăriiile și consiliile județene care au și statut de prosumatori, dispunând de capacități proprii de...
Acum o oră
11:50
Potrivit meteolorgilor, pana maine dupa amiaza, vor fi precipitații în cea mai mare parte a...
Acum 2 ore
11:40
Neamț | Femeie amendată cu 4000 de lei după ce a sunat în glumă la 112 susținând că este înjunghiată de soț # TeleM Iași
Ieri, la ora 12.30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare, au...
10:50
A murit Ilie Ilașcu, fostul deținut care a susținut unirea Republicii Moldova cu România # TeleM Iași
Ilie Ilașcu, figura emblematică a luptei pentru identitatea românească din Transnistria, a încetat din viață...
10:50
Consiliul Județean Suceava a recepționat lucrările de modernizare a unui alt drum județean important: DJ...
10:50
Parc fotovoltaic în comuna Pușcași. Lucrările de construcţie vor începe la mijlocul anului viitor # TeleM Iași
Instalarea în comuna Puşcaşi a unui parc fotovoltaic cu o putere de 47 MWp şi...
Acum 4 ore
10:40
Din cele 13.000 de mașini noi înmatriculate în octombrie, cele mai multe au fost Dacia,...
10:40
Trump lansează FIFA Pass, ca să grăbească vizele pentru fanii cu bilete la Cupa Mondială # TeleM Iași
Donald Trump a anunțat, luni, de la Casa Albă, introducerea unui Fifa Pass, un permis...
10:40
Vremea va intra într-un proces de răcire începând de marți și vor fi precipitații în...
10:40
Consiliul Județean Neamț a aprobat documentația tehnico-economică (faza DALI) pentru proiectul de investiții „Pod pe...
10:10
Salvați Copiii: Abuzul și exploatarea sexuală a copiilor ating niveluri critice în România # TeleM Iași
Linia de raportare Esc_ABUZ a Organizației Salvați Copiii a primit de la începutul anului un...
09:50
Primaria Miroslava a demarat licitatia pentru achizitia a 2 autospeciale pentru stingerea incendiilor in vederea...
09:30
Locuitorii evacuați din satele tulcene se pot întoarce acasă după ce pericolul exploziei navei din Ismail a trecut # TeleM Iași
Serviciile de urgență și de intervenție ucrainene au intervenit permanent pentru limitarea efectelor negative produse...
09:20
Perspective sumbre pentru 2026. Companiile românești semnalează creșterea dificultăților în activitate # TeleM Iași
Sondajul Eurochambres pentru ediția 2026 a Studiului Economic European (EES 2026), prezentat de Camera de...
09:10
Guvernul vrea sa strângă bani tot de pe spatele românilor. Din 2026, cresc impozitele pe proprietăți și autoturisme # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan a anunțat o majorare semnificativă a impozitelor pe locuințe și mașini, care...
09:10
Denunț penal formulat la ABA Siret pentru nereguli la un operator economic care a exploatat ilegal agregate minerale din Siret # TeleM Iași
Administrația Bazinală de Apă Siret (ABA Siret) a demarat, începând cu data de 4 noiembrie...
Acum 24 ore
20:30
Un echipaj din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași intervine în sat/comuna Bârnova pentru asigurarea...
20:20
Procurorii DIICOT Iasi au dispus reținerea a 4 inculpați, cu vârstele cuprinse între 26 și...
17:50
Compania Națională de Investiții Rutiere a emis, astăzi, Ordinul de Începere pentru etapa de proiectare...
17:50
Instituția Prefectului Vaslui informează că, în urma ședinței de urgență a Centrului Local de Combatere...
16:50
Dan Amurăriței câștigă primul meci cu Dorinel Umbrărescu și va construi lotul Joseni – Ditrău, parte din A8 # TeleM Iași
Curtea de Apel București a dat o lovitură decisivă în disputa pentru lotul 1D Joseni...
16:40
Un accident rutier a avut loc pe DN 24, în zona localității Costești din județul...
16:30
Un muncitor de 58 de ani a murit in aceasta dimineata după ce a căzut...
16:30
Contrabandă la scară largă descoperită de DIICOT Constanța cu acte falsificate și transporturi mascate # TeleM Iași
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța...
Ieri
12:20
TikTok a sesizat autoritățile după ce un cuplu din Galați și-a violat bebelușul de trei luni și fetița de 1 an și 7 luni și au încercat să le transmită live # TeleM Iași
TikTok a sesizat autoritățile după ce un cuplu din Galați și-a violat bebelușul de trei...
11:40
Populația de lângă granița cu Ucraina este evacuată de autoritățile române după ce o navă cu GPL din Ismail a fost lovită de o dronă # TeleM Iași
In urma atacului cu drone desfășurat pe teritoriul Ucrainei, în cursul nopții trecute, o navă...
11:20
Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu # TeleM Iași
Madalin Paraianu, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau a fost trimis in judecata de DNA Bacau...
11:10
În această dimineață, în timpul unor lucrări desfășurate în campusul „Tudor Vladimirescu" din municipiul Iași,...
10:30
200 animale de companie vor fi vaccinate, în mod gratuit datorită campaniei desfășurate la USV Iași # TeleM Iași
Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la...
10:30
Neamț | Un bărbat îmbrăcat în haine preoțești s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins colectând pomelnice de la turiști în fața Mănăstirii Secu # TeleM Iași
Ieri dupa amiaza, în jurul orei 15:00, polițiștii aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe...
10:20
170 de angajați ai sistemului antigrindină din Moldova au demisionat în bloc, acuzând neplata contribuțiilor sociale # TeleM Iași
Activitatea sistemului antigrindină din județele Iași, Vaslui și Botoșani este grav afectată după ce aproximativ...
10:10
Traian Băsescu, despre pensiile magistraţilor: Numai prin negociere se poate ieşi din impas. Trebuie acceptată o soluţie de mijloc # TeleM Iași
Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că „numai prin negociere" se poate ieşi din impasul în...
10:10
Parlamentul urmează să valideze conducerea TVR, după ce angajaţii şi-au ales liderii în Consiliul de Administraţie # TeleM Iași
Angajaţii Televiziunii Române şi-au ales, vineri, reprezentanţii în viitorul Consiliu de Administraţie (CA) al SRTv...
10:10
Ultima lună a anului va aduce 11 întâlniri cu publicul pentru artiștii Operei Naționale Române...
10:00
Vremea se răceşte începând de luni, mai întâi în nord şi apoi şi în restul ţării/ Vor fi cel mult 6-8 grade, exceptând sudul, unde se vor mai înregistra valori de 10-12 grade # TeleM Iași
Vremea se răceşte începând de luni, mai întâi în nordul ţării şi apoi şi în...
09:50
Nicuşor Dan susţine că are o „relaţie foarte bună” cu PSD. Ce spune despre Sorin Grindeanu # TeleM Iași
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că „a avut o lungă istorie de tensiune cu PSD"....
09:50
Comisia Europeană vrea să introducă taxe pentru alimentele procesate nesănătoase. Ce mai prevede planul sanitar # TeleM Iași
Comisia Europeană ia în considerare propunerea unei taxe pentru alimentele ultra-procesate cu conţinuturi ridicate de...
09:40
10.000 de viitori medici au susţinut examenul de Rezidenţiat. Doar 296 vor avea un post asigurat la stat # TeleM Iași
Emoţii mari pentru viitorii medici: duminică a avut loc examenul de Rezidenţiat. Peste zece mii...
09:30
Un val de aer subtropical aduce temperaturi neobișnuit de ridicate în România, urmat de o răcire accentuată și primele ninsori ale sezonului # TeleM Iași
Potrivit ANM, luni, 17 noiembrie, țara noastră se va afla în advecție de aer cald...
09:20
Ministrul Sănătății cere transparență totală: „Infecțiile nosocomiale nu mai trebuie ascunse!” # TeleM Iași
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat un apel dur către managerii de spitale și șefii...
09:20
Suceava | Un incendiu violent care putea să se extindă către o pădure a fost lichidat azi noapte în Gulia # TeleM Iași
Pompierii militari de la subunitățile Dolhasca și Fălticeni, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații...
09:10
Forțele Federației Ruse au atacat azi noapte zone din Ucraina aflate în proximitatea frontierei fluviale...
09:10
Galați | O bătrână din Liești disparută de la domiciliu a fost găsită cu ajutorul unui câine de căutare-salvare # TeleM Iași
Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Liești au fost informați ieri, despre faptul că,...
16 noiembrie 2025
16:40
Statele Unite caută un înlocuitor pentru Volodimir Zelenski și, în acest scop, primesc la Washington...
16:30
Neamț | Două persoane au fost rănite în urma unui accident produs în apropiere de Horia # TeleM Iași
Astazi, in jurul orei 12:50, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman au fost sesizați cu...
14:20
In cadrul Conferinței Naționale România Metropolitană organizată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană...
13:20
Vrancea | Tânăr amendat cu 2000 de lei după o altercație pentru un loc de parcare cu un alt șofer # TeleM Iași
Un tanar a fost amendat dupa o altercatie in trafic cu un alt barbat si...
