Senatul a votat eliminarea indemnizaţiei compensatorii pentru judecătorii CCR
Bursa, 17 noiembrie 2025 19:20
Senatul a adoptat, luni, proiectul care elimină indemnizaţia compensatorie acordată judecătorilor Curţii Constituţionale la încetarea mandatului.
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că nu doreşte să îi ceară candidatului USR, Cătălin Drulă, să se retragă din cursă, deoarece îşi doreşte ca cel care va câştiga să aibă legitimitatea unei lupte duse până la capăt
Ministrul Transporturilor a anunţat emiterea ordinului de începere pentru proiectarea celui mai dificil tronson al Autostrăzii A8 # Bursa
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a anunţat luni că a fost emis Ordinul de Începere pentru etapa de proiectare a lotului 2B Grinţieş-Pipirig, considerat cel mai dificil tronson al Autostrăzii A8, potrivit news.ro, de la care relatăm cele ce urmează. Contractul, în valoare de 5,97 miliarde de lei, a fost semnat la finalul lunii octombrie, lucrările fiind programate să înceapă în 2027.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, în plenul Camerei Deputaţilor, că cei care, în mod total imoral, vin şi cresc preţul nejustificat la pompă trebuie să ştie că au o problemă cu cei din Consiliul Concurenţei, conform News.ro, de unde urmează să relatăm. El a arătat că a cerut instituţiilor să verifice modul în care au crescut preţurile. Ministrul a asigurat oamenii cu privire la faptul că preţul la gaz nu o să crească iarna aceasta.
Senatorii au respins, în plen, moţiunea simplă depusă de AUR la adresa Ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban, intitulată and #8222;Calea ferată a pierdut trenul and #8221;, conform News.ro, de unde relatăm cele ce urmează.
Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan, intitulată and #8222;România în beznă - falimentul programat al sistemului energetic naţional and #8221;, a fost respinsă luni de plenul Camerei Deputaţilor, potrivit votului exprimat.
Tommy Hilfiger, partener al Retromobil Club România în primul raliu de regularitate dedicat vehiculelor istorice # Bursa
Tommy Hilfiger s-a alăturat ca partner al Retromobil Club România pentru organizarea primului raliu de regularitate din ţara noastră dedicat vehiculelor istorice desfăşurat în întregime noaptea, pe traseu în afara oraşelor.
Ivan promite schimbări majore în legislaţia energetică pentru oprirea preţurilor speculative # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterea moţiunii simple care îl vizează, că preţurile speculative practicate în piaţă and #8222;vor înceta odată cu modificarea legislaţiei and #8221;, afirmând că unii actori s-au comportat and #8222;ca într-un Vest Sălbatic, nu ca într-o piaţă liberă and #8221;.
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a afirmat luni, la dezbaterea moţiunii simple depuse de AUR, că în ultimii ani ministerul a atras peste 10 miliarde de euro pentru proiecte feroviare din fonduri europene, precizând că după 19 ani a fost redeschis tronsonul Bucureşti-Giurgiu, au fost lansate modernizări pe peste 1.000 de kilometri de cale ferată şi au fost contractate peste 200 de trenuri electrice şi locomotive moderne, unele dintre ele fiind deja în teste sau în circulaţie, scrie news.ro, de la care informăm cele ce urmează.
Confederaţiile sindicale semnatare, Confederaţia Naţională Sindicală and #8222;Cartel ALFA and #8221;, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România - Frăţia, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR) şi Confederaţia Sindicala Naţională MERIDIAN atrag public atenţia asupra blocajului profund înregistrat în dialogul social şi al refuzului Executivului de a deschide o consultare reală privind revendicările legitime ale lucrătorilor referitoare la măsurile de austeritate luate de Guvernul României.
PANAMA CITY, 17 noiembrie, 2025 - https://bingx.com/?ch=bm_pr_euBingX, unul dintre cele mai mari exchange-uri de criptomonede şi companie Web3 axată pe inteligenţă artificială, anunţă cu mândrie BingX Shards Program, noul său mecanism de recompense pentru spot trading. Cu https://bingx.com/en/shards?ch=bm_pr_euBingX Shards, utilizatorii pot acum să câştige recompense, să îşi crească nivelul prin completarea diferitelor task-uri şi să deblocheze beneficii exclusive în funcţie de activitatea lor pe platformă.
Autorităţile au luat, luni, decizia evacuării localităţii Plauru din judeţul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării. Nava este cuprinsă de flăcări, în zona localităţii Ismail.
Cargus a înregistrat o creştere de 15% a volumelor de colete de Black Friday, din weekendul 7-10 noiembrie, faţă de aceeaşi perioadă din 2024, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. În total, compania a livrat aproape jumătate de milion de colete pe zi la nivel naţional. Rezultatele confirmă o evoluţie pozitivă a pieţei de e-commerce şi o eficienţă operaţională ridicată în perioada cu cele mai mari vârfuri de livrări din an.
Coface: Acordul comercial dintre SUA şi China reprezintă un armistiţiu tactic, nu o schimbare strategică # Bursa
Preşedinţii Xi Jinping şi Donald Trump s-au întâlnit pe 30 octombrie pentru prima dată din 2019, în contextul summitului APEC din Coreea de Sud, conform unui comunicat Coface emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Cele două puteri au ajuns la un acord tactic care permite Statelor Unite să câştige timp pentru a-şi diversifica sursele de aprovizionare cu metale rare, iar Chinei să gestioneze presiunile deflaţioniste şi să urmărească autonomia tehnologică.
Sondaj Eurochambres: Mediul de afaceri din România semnalează înrăutăţirea aşteptărilor economice pentru 2026 # Bursa
Sondajul Economic Eurochambres 2026 (EES2026), realizat pe baza răspunsurilor a 41.090 de întreprinderi din 28 de ţări europene, inclusiv ţara noastră, relevă că antreprenorii se străduiesc să-şi revină după mai mulţi ani dificili, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Posibilitatea de a redresa economia Europei depinde de angajamentul Uniunii Europene şi al guvernelor naţionale de a aborda provocările legate de forţa de muncă, sarcinile administrative şi barierele din calea pieţei unice.
The Marmorosch Bucharest | Autograph Collection deschide oficial sezonul festiv prin lansarea conceptului and #8222;Winter Wonders and #8221;, o reinterpretare elegantă a iernii ca simbol al bucuriei de a dărui şi al rafinamentului atemporal.
Filip and Company a oferit asistenţă juridică la înfiinţarea Bursei Internaţionale a Moldovei # Bursa
Filip and Company a oferit asistenţă juridică în procesul de înfiinţare a Bursei Internaţionale a Moldovei, un proiect esenţial pentru dezvoltarea unei pieţe de capital moderne, conectate la fluxurile financiare regionale şi internaţionale, potrivit unui comunicat al companiei.
Meta Estate Trust (simbol bursier MET), companie de tip holding activă în sectorul imobiliar şi în piaţa de capital, anunţă rezultatele financiare pentru primele nouă luni ale anului 2025., potrivit unui comunicat emis redacţiei. Compania a realizat venituri totale de 20,73 and #8239;milioane lei şi un profit net de 7,43 and #8239;milioane lei, în urcare faţă de cele 7,36 and #8239;milioane lei obţinute în perioada similară din 2024. Rezultatul ilustrează rezilienţa modelului de afaceri, în condiţiile în care profitul net şi baza de active au continuat să se extindă, chiar dacă dinamica veniturilor totale a reflectat un portofoliu reconfigurat.Turnoverul (cifra de afaceri) a atins 7,57 milioane lei, susţinut de vânzările de unităţi rezidenţiale din proiectele imobiliare din Bucureşti si împrejurimi. Veniturile din exploatare, de 14,04 milioane lei, reprezintă 67 and #8239;% din total şi reflectă atât vânzarea de apartamente, cât şi finalizarea parţială şi dezinvestiri din proiecte imobiliare ajunse în faze finale. Componenta financiară a generat 6,69 milioane lei prin împrumuturi acţionar şi plasamente bancare.Meta Estate Trust îşi păstrează soliditatea bilanţieră şi înregistrează creşteri semnificative faţă de 2024: active totale de 126,8 and #8239;milioane lei, cu aproximativ 10 and #8239;% peste nivelul consemnat la 30 septembrie 2024, şi un portofoliu de investiţii de 114,4 and #8239;milioane lei, în avans cu circa 8 and #8239;% comparativ cu anul trecut. Indicatorii de lichiditate (curentă 57,04×, imediată 12,38×) şi un grad de îndatorare de doar 4,95 and #8239;% confirmă resursele disponibile pentru finanţarea investiţiilor şi reechilibrarea portofoliului. and #8222;Primele nouă luni ale anului 2025 au marcat un climat economic complex, influenţat de măsurile fiscal bugetare corective şi de volatilitatea pieţei. În acest context, Meta Estate Trust a continuat să livreze rezultate solide, demonstrând rezilienţa şi flexibilitatea modelului nostru de afaceri. Profitul net de 7,4 and #8239;milioane lei este uşor peste nivelul raportat la 9 luni 2024, în timp ce baza de active şi valoarea portofoliului au continuat să crească. Aceste rezultate au fost obţinute prin monitorizarea atentă a portofoliului şi prin decizii rapide de optimizare a investiţiilor. Nivelul ridicat al lichidităţii ne a permis să accelerăm investiţiile în liniile de Trading şi Active cu venit recurent şi să rebalansăm portofoliul pentru a întări profilul de risc şi poziţionarea strategică a companiei. Tot în această perioadă, am simplificat structura de capital prin răscumpărarea a peste 86 and #8239;% dintre acţiunile preferenţiale şi am adoptat o politică de dividend transparentă şi predictibilă. Ne pregătim pentru listarea pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti şi, în paralel, avansăm tranziţia către un nou CEO dedicat, menţinând obiectivul de a crea valoare durabilă pentru acţionari. and #8221; a spus Bogdan Gramanschi, CFO Meta Estate Trust şi CEO interimar.În linia de trading, Meta Estate Trust a precontractat 45 de apartamente în cinci proiecte cu livrare începând cu 2026. În linia de active cu venit recurent, compania a investit într-un parc de retail în comuna Ciolpani şi a precontractat patru vile în Radisson Blu Grand Mountain Resort Braşov, consolidându şi prezenţa în sectorul de ospitalitate premium. Meta Estate Trust a finalizat, de asemenea, achiziţia terenului din Piaţa Victoriei şi pregăteşte un proiect dedicat serviciilor medicale.La finalul trimestrului al treilea, portofoliul de investiţii era evaluat la 114,4 milioane lei, iar structura acestuia rămâne diversificată pe trei linii de afaceri - parteneriate (co dezvoltare), trading şi active cu venit recurent - oferind un echilibru între randamente rapide şi venituri stabile pe termen lung.
Endava şi Paysafe colaborează pentru a a redefini viitorul plăţilor şi al comunităţilor digitale # Bursa
Endava (NYSE 'DAVA and #39;), furnizorul global de servicii de transformare digitală, şi Paysafe (NYSE 'PSFE and #39;), una dintre platformele de plăţi de referinţă, au anunţat un parteneriat strategic pe mai mulţi ani cu scopul de a lansa pe piaţă mai rapid soluţii de plată mai inteligente şi modalităţi de implicare comunitară de următoarea generaţie, potrivit unui comunicat comun al companiilor.
UniCredit Bank oferă persoanelor fizice dobânzi de 7% pe an pentru depozitele constituite în lei prin aplicaţia Mobile Banking, constituite pe 12 luni, din fonduri noi de minim 3.000 lei şi o dobândă de 3.50% pe an pentru valoarea totală a contului de economii, constituit din minimum 1.000 lei fonduri noi eligibile, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm.
Istoria ne-a arătat că inflaţia este cea mai perfidă ameninţare economică la adresa bunăstării naţiunilor, cu efecte redistributive adânci în structura socială şi a economiei, prin alterarea raţionalităţii calculului economic, inegalităţi sporite şi aşteptări neîmplinite. Cei care au acumulat economii, cu iscusinţă şi cumpătare, văd cum acestea se erodează prin scăderea puterii de cumpărare, iar cei îndatoraţi răsuflă, uneori, ceva mai uşuraţi.
Poliţia de Frontiera: Peste 288.000 de ţigarete scoase din circuitul ilegal al produselor accizabile # Bursa
Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma controlului efectuat asupra a patru vehicule, peste 288.000 de ţigarete, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Şoferii, patru cetăţeni bulgari si unul român, încercau să le introducă în ţară fără a deţine documente legale.
China desfăşoară manevre cu foc real în Marea Galbenă pe fondul escaladării tensiunilor cu Japonia # Bursa
China a început luni exerciţii militare cu foc real în Marea Galbenă, pe fondul deteriorării accelerate a relaţiilor cu Japonia după declaraţiile premierului nipon Sanae Takaichi privind Taiwanul, informează EFE.
Fwd: ING Bank sprijină grupul Rodbun cu o finanţare verde de 19,5 milioane de euro pentru extinderea pădurilor din România # Bursa
ING Bank România sprijină Rodbun Group cu o finanţare verde în valoare totală de 19,5 milioane de euro, destinată împăduririi a până la 1.000 de hectare de teren agricol din România, potrivit unui comunicat ING. Proiectul face parte din Campania Naţională de Împădurire derulată în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).
EY: Firmele pierd până la 40% din câştigurile de productivitate aduse de inteligenţa artificială # Bursa
EY România transmite, într-un studiu recent privind transformarea pieţei muncii, că organizaţiile pierd până la 40% din productivitatea generată de soluţiile de inteligenţă artificială din cauza unor deficienţe în strategiile de resurse umane, potrivit unui comunicat remis redacţiei.
Canon va lansa un proiect de conservare a recifelor de corali alături de Coral Spawning Lab şi Nature Seychelles # Bursa
Canon anunţă lansarea unui proiect ştiinţific fără precedent, realizat alături de Coral Spawning Lab (CSL) şi Nature Seychelles, care va permite studierea şi documentarea reproducerii coralilor cu o precizie esenţială pentru regenerarea recifelor afectate de încălzirea globală, potrivit unui comunicat Canon emis redacţiei, care afirmă cele ce urmează.
CoinDesk Exchange Benchmark a desemnat platforma Binance drept noul lider în categoriile spot şi derivate, în urma unei analize ample bazată pe date, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm.
România şi Luxemburg au avut cele mai mici ponderi ale cheltuielilor de sănătate în PIB-ul UE # Bursa
Uniunea Europeană a cheltuit 1.720 miliarde de euro pentru îngrijirea sănătăţii în 2023, echivalentul a 10% din PIB-ul blocului comunitar, dar în patru state membre UE - ţara noastră, Luxemburg, Ungaria şi Irlanda - cheltuielile cu asistenţa medicală au fost responsabile pentru mai puţin de 7% din PIB, conform datelor publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
Kremlinul a transmis că speră ca un nou summit între preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump să poată avea loc după finalizarea pregătirilor necesare, potrivit Reuters.
ROCA Industry raportează o cifră de afaceri la nivel consolidat de 493,8 milioane lei pentru primele nouă luni din 2025 # Bursa
ROCA Industry, holdingul industrial specializat în producţia de materiale de construcţii, listat pe piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti sub simbolul ROC1, raportează o cifră de afaceri la nivel consolidat de 493,8 milioane RON pentru primele nouă luni din 2025, potrivit unui comunicat al companiei. Se înregistrează o creştere de 4,5% faţă de perioada similară din 2024, marcând o revenire faţă de scăderile din prima parte a anului.
SafeFleet, unul dintre liderii pieţei de monitorizare a flotelor auto din România şi Europa, a înregistrat o creştere de 18% a numărului de vehicule monitorizate în prima jumătate a anului 2025, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Rezervările pentru târgurile de Crăciun de anul acesta sunt deja în creştere faţă de anul trecut, iar turiştii îşi planifică vizitele pentru a nu rata magia lor, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm.
15:50
AEI propune sistemul naţional and #8222;SapăSigur and #8221; pentru reducerea incidentelor în reţelele de gaze # Bursa
Asociaţia Energia Inteligentă (AEI) solicită Guvernului României instituirea prin ordonanţă de urgenţă a Sistemului de Comunicare Naţional and #8222;SapăSigur and #8221;, mecanism destinat reducerii rapide a incidentelor provocate de lucrările efectuate în proximitatea reţelelor de gaze naturale, potrivit unei analize transmise redacţiei.
Sphera Franchise Group raportează vânzări de 1,15 de miliarde lei în primele nouă luni din 2025 # Bursa
Sphera Franchise Group anunţă rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea din 2025, raportând cel mai bun trimestru trei din istoria sa, la nivel de vânzări şi o îmbunătăţire vizibilă a profitabilităţii faţă de trimestrele anterioare, susţinută de măsurile eficiente de control al costurilor şi de contribuţiile tot mai importante din Italia şi Republica Moldova, potrivi unui comunicat al companiei.
David Filipas, în vârstă de doar 14 ani, a câştigat diploma pentru cel mai tânăr somelier de ulei de măsline, la Olive Oil School of Spain, Institutul din Valencia, conform unui comunicat de presă transmis redacţiei, din care urmează să relatăm.
Comisia Europeană estimează că Ucraina va avea nevoie anul viitor de peste 70 de miliarde de euro pentru a-şi finanţa efortul de război, potrivit unui document consultat de France Presse, de la care informăm cele ce urmează.
Restaurantele au redevenit locuri esenţiale de reconectare, iar masa în oraş îşi recapătă rolul de experienţă socială autentică, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care vă relatăm.
Malta se numără printre cei mai buni performeri ai Uniunii Europene în reducerea diferenţei salariale dintre femei şi bărbaţi, arată datele publicate de Parlamentul European pentru 2023, potrivit Malta Today, de la care relatăm informaţiile care urmează.
Comisarul european pentru aparare a avertizat că Rusia ar putea testa NATO în următorii 2-4 ani # Bursa
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a avertizat luni că Rusia ar putea testa apărarea NATO and #8222;în următorii doi sau patru ani and #8221;, sugerând că aceasta ar putea include un atac asupra unuia dintre statele baltice, conform The Guardian, de la care relatăm cele ce urmează.
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea a decis evacuarea preventivă a populaţiei din localitatea Ceatalchioi, în urma estimărilor transmise de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, măsură adoptată luni în cadrul unei şedinţe extraordinare desfăşurate la ora 13:00, conform unui comunicat emis redacţiei.
Ucraina va importa începând din ianuarie gaze naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite, prin conducta transbalcanică ce traversează Republica Moldova, România şi Bulgaria, potrivit informaţiilor relatate de BBC, de la care transmitem cele ce urmează.
A zecea ediţie a Programului de titluri de stat FIDELIS, derulată în perioada 7 - 14 noiembrie, a atras subscrieri de peste 1,3 miliarde de lei, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Rezultatul arată interesul constant al investitorilor individuali pentru acest instrument de economisire.
Goldbach Group încheie un parteneriat strategic cu Hubix, companie românească de management şi investiţii, şi atrage o investiţie de peste 5,3 milioane de euro pentru dezvoltarea a patru noi parcuri de retail sub brandul K2, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Deschiderea unei firme aduce multe planuri şi aşteptări, dar şi provocări care pot părea greu de gestionat la început. Administrarea documentelor, facturarea, gestionarea relaţiei cu ANAF şi organizarea stocurilor pot consuma timp şi energie, mai ales dacă nu ai experienţă în domeniu. Pentru mulţi antreprenori aflaţi la început, simplificarea acestor procese devine o prioritate. Un instrument digital potrivit poate economisi resurse şi contribui la creşterea afacerii, iar accesul gratuit la SmartBill timp de un an oferă exact acest tip de sprijin.
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că nu doreşte să îi ceară candidatului USR, Cătălin Drulă, să se retragă din cursă, deoarece îşi doreşte ca cel care va câştiga să aibă legitimitatea unei lupte duse până la capăt
Ciprian Ciucu a semnat cu partidul REPER un protocol de susţinere la alegerile pentru Primăria Capitalei # Bursa
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidat al PNL la Primăria Capitalei, a semnat, luni, cu reprezentanţii partidului REPER un protocol de susţinere la alegerile parţiale pentru funcţia de primar general al Capitalei.
Meta Estate Trust, companie de tip holding în sectorul imobiliar şi în piaţa de capital, a raportat pentru primele nouă luni ale anului venituri totale de 20,73 milioane lei şi un profit net de 7,43 milioane lei, în urcare faţă de cele 7,36 milioane lei obţinute în perioada similară din 2024.
Victor Negrescu: 38% dintre seniorii din România sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială # Bursa
Aproape 20% din populaţia ţării noastre are peste 65 de ani, iar 38% dintre seniori se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, cel mai mare procent din Uniunea Europeană, a declarat europarlamentarul Victor Negrescu, luni, în cadrul Congresului Naţional pentru Îmbătrânire Activă.Negrescu a menţionat că, în calitate de vicepreşedinte al Parlamentului European şi coordonator al Sistemului de Analiză Prospectivă al Institutelor Europene, a susţinut realizarea primului studiu european de amploare pe tema echităţii între generaţii şi includerea lui în agenda Comisiei Europene.Europarlamentarul a afirmat că: and #8222;Urbanizarea şi digitalizarea se accelerează iar presiunea pe resurse devine constantă. Toate acestea nu schimbă doar structura populaţiei, schimbă contractul social european. România se află într-un punct critic al acestei transformări. Aproape 20% din populaţie are peste 65 de ani. Numărul vârstnicilor depăşeşte cu peste un milion numărul copiilor iar 38% dintre seniori sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială, cel mai mare procent din Uniunea Europeană and #39; and #39;.Negrescu a subliniat că aceste cifre reflectă transformările demografice profunde cu care se confruntă ţara noastră şi Europa: and #8222;Numărul vârstnicilor depăşeşte cu peste un milion numărul copiilor. Diferenţele între generaţii se adâncesc, iar presiunea asupra modelului social european creşte and #8221;, a precizat el în cadrul comunicatului. and #8222;Concluziile sunt clare, schimbările demografice sunt rapide şi ireversibile iar diferenţele între generaţii se adâncesc. 81% dintre europeni consideră că diferenţele de venit sunt prea mari. Doar 47% cred că au şanse egale.78% cer investiţii mai mari în educaţie, sănătate şi protecţie socială. La nivel european, raportul de dependenţă al vârstnicilor va continua să crească până spre anul 2100 and #39; and #39;, a menţionat acesta.De asemenea, europarlamentarul a evidenţiat şi disparităţile dintre mediul urban şi rural: în zonele izolate lipsesc medicii, transportul, infrastructura socială şi accesul la digitalizare, ceea ce agravează riscul de excluziune. and #8222;Inegalităţile de acces la servicii digitale devin cea mai rapidă formă de excludere, afectând în special persoanele în vârstă and #8221;, a explicat Negrescu. and #8222;De aceea am cerut explicit ca digitalizarea serviciilor publice să includă măsuri împotriva excluderii seniorilor şi am promovat modelul european AI4People, cu protecţia grupurilor vulnerabile în centrul politicilor digitale. La nivelul Parlamentului European lucrăm deja la un cadru coerent. Vorbim de strategia pentru îngrijire pe termen lung, De asemenea, lucrăm la Planul European de Combatere a Cancerului şi a Bolilor Cardiovasculare, programul EU4Health, Fondul Social European Plus, dar de asemenea avem mai multe iniţiative pentru dezvoltarea competenţelor şi formarea continuă, inclusiv a seniorilor and #39; and #39;, a detaliat europarlamentarul.Europarlamentarul a susţinut elaborarea unei strategii naţionale pentru îmbătrânire activă, cu obiective and #39; and #39;clare and #39; and #39; în sănătate, prevenţie, locuire, mobilitate, digitalizare, dar şi pentru participarea comunitară.În plus, acesta a apreciat că este necesară crearea unei instituţii naţionale dedicată îmbătrânirii active, care să coordoneze politicile de sănătate, muncă, urbanism şi digitalizare şi să implice vârstnicii în procesul de decizie. and #39; and #39;Nu vorbim de birocraţie suplimentară, vorbim cu o coordonare mai bună. Avem nevoie de o politică modernă de îmbătrânire activă şi asta înseamnă, practic, pentru cetăţeni acces real la medicină primară, prevenţie, îngrijire la domiciliu şi servicii comunitare. Înseamnă, de asemenea, valorificarea experienţei seniorilor în educaţie, voluntariat şi mentorat. Vorbim de digitalizare incluzivă cu formarea adaptată fiecărei vârste. De asemenea, acel lucru se va traduce prin servicii sociale integrate cu modele de tip one-stop-shop sau programe pentru combaterea singurătăţii, centre de zi şi acţiuni intergeneraţionale and #39; and #39;, a afirmat Victor Negrescu.Europa are nevoie de and #8222;un nou contract social între generaţii and #8221;, bazat pe echitate, demnitate şi solidaritate, a subliniat el. and #39; and #39;România trebuie să fie parte activă a acestei schimbări. Viitorul nu se măsoară doar în numărul anilor trăiţi, ci în calitatea lor. Responsabilitatea noastră este să oferim fiecărei persoane vârstnice din oraşe, sate şi zonele izolate condiţiile necesare pentru a rămâne activă, independentă şi implicată în comunitate and #39; and #39;, le-a transmis Negrescu celor prezenţi la congres.Congresul Naţional pentru Îmbătrânire Activă este organizat de Asociaţia Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă şi se desfăşoară luni şi marţi, la Palatul Parlamentului.
Primarul localităţii, Tudor Cernega, a declarat la România TV: Eu sunt în maşină cu nişte cetăţeni. Evacuăm localitatea Plaur în întregime. Distanţa dintre nava cu GPL a ucrainenilor şi localitate este foarte mică, undeva la 300-350 de metri.
Localitatea Plauru din Tulcea evacuată după ce o navă cu GPL a fost lovită de dronă şi a luat foc la Ismail # Bursa
Autorităţile au luat, luni, decizia evacuării localităţii Plauru din judeţul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării. Nava este cuprinsă de flăcări, în zona localităţii Ismail.
