Ministrul Energiei a asigurat că preţul gazelor naturale nu va creşte la iarnă

12:40

Aproape 20% din populaţia ţării noastre are peste 65 de ani, iar 38% dintre seniori se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, cel mai mare procent din Uniunea Europeană, a declarat europarlamentarul Victor Negrescu, luni, în cadrul Congresului Naţional pentru Îmbătrânire Activă.Negrescu a menţionat că, în calitate de vicepreşedinte al Parlamentului European şi coordonator al Sistemului de Analiză Prospectivă al Institutelor Europene, a susţinut realizarea primului studiu european de amploare pe tema echităţii între generaţii şi includerea lui în agenda Comisiei Europene.Europarlamentarul a afirmat că: and #8222;Urbanizarea şi digitalizarea se accelerează iar presiunea pe resurse devine constantă. Toate acestea nu schimbă doar structura populaţiei, schimbă contractul social european. România se află într-un punct critic al acestei transformări. Aproape 20% din populaţie are peste 65 de ani. Numărul vârstnicilor depăşeşte cu peste un milion numărul copiilor iar 38% dintre seniori sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială, cel mai mare procent din Uniunea Europeană and #39; and #39;.Negrescu a subliniat că aceste cifre reflectă transformările demografice profunde cu care se confruntă ţara noastră şi Europa: and #8222;Numărul vârstnicilor depăşeşte cu peste un milion numărul copiilor. Diferenţele între generaţii se adâncesc, iar presiunea asupra modelului social european creşte and #8221;, a precizat el în cadrul comunicatului. and #8222;Concluziile sunt clare, schimbările demografice sunt rapide şi ireversibile iar diferenţele între generaţii se adâncesc. 81% dintre europeni consideră că diferenţele de venit sunt prea mari. Doar 47% cred că au şanse egale.78% cer investiţii mai mari în educaţie, sănătate şi protecţie socială. La nivel european, raportul de dependenţă al vârstnicilor va continua să crească până spre anul 2100 and #39; and #39;, a menţionat acesta.De asemenea, europarlamentarul a evidenţiat şi disparităţile dintre mediul urban şi rural: în zonele izolate lipsesc medicii, transportul, infrastructura socială şi accesul la digitalizare, ceea ce agravează riscul de excluziune. and #8222;Inegalităţile de acces la servicii digitale devin cea mai rapidă formă de excludere, afectând în special persoanele în vârstă and #8221;, a explicat Negrescu. and #8222;De aceea am cerut explicit ca digitalizarea serviciilor publice să includă măsuri împotriva excluderii seniorilor şi am promovat modelul european AI4People, cu protecţia grupurilor vulnerabile în centrul politicilor digitale. La nivelul Parlamentului European lucrăm deja la un cadru coerent. Vorbim de strategia pentru îngrijire pe termen lung, De asemenea, lucrăm la Planul European de Combatere a Cancerului şi a Bolilor Cardiovasculare, programul EU4Health, Fondul Social European Plus, dar de asemenea avem mai multe iniţiative pentru dezvoltarea competenţelor şi formarea continuă, inclusiv a seniorilor and #39; and #39;, a detaliat europarlamentarul.Europarlamentarul a susţinut elaborarea unei strategii naţionale pentru îmbătrânire activă, cu obiective and #39; and #39;clare and #39; and #39; în sănătate, prevenţie, locuire, mobilitate, digitalizare, dar şi pentru participarea comunitară.În plus, acesta a apreciat că este necesară crearea unei instituţii naţionale dedicată îmbătrânirii active, care să coordoneze politicile de sănătate, muncă, urbanism şi digitalizare şi să implice vârstnicii în procesul de decizie. and #39; and #39;Nu vorbim de birocraţie suplimentară, vorbim cu o coordonare mai bună. Avem nevoie de o politică modernă de îmbătrânire activă şi asta înseamnă, practic, pentru cetăţeni acces real la medicină primară, prevenţie, îngrijire la domiciliu şi servicii comunitare. Înseamnă, de asemenea, valorificarea experienţei seniorilor în educaţie, voluntariat şi mentorat. Vorbim de digitalizare incluzivă cu formarea adaptată fiecărei vârste. De asemenea, acel lucru se va traduce prin servicii sociale integrate cu modele de tip one-stop-shop sau programe pentru combaterea singurătăţii, centre de zi şi acţiuni intergeneraţionale and #39; and #39;, a afirmat Victor Negrescu.Europa are nevoie de and #8222;un nou contract social între generaţii and #8221;, bazat pe echitate, demnitate şi solidaritate, a subliniat el. and #39; and #39;România trebuie să fie parte activă a acestei schimbări. Viitorul nu se măsoară doar în numărul anilor trăiţi, ci în calitatea lor. Responsabilitatea noastră este să oferim fiecărei persoane vârstnice din oraşe, sate şi zonele izolate condiţiile necesare pentru a rămâne activă, independentă şi implicată în comunitate and #39; and #39;, le-a transmis Negrescu celor prezenţi la congres.Congresul Naţional pentru Îmbătrânire Activă este organizat de Asociaţia Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă şi se desfăşoară luni şi marţi, la Palatul Parlamentului.