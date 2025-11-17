„Speciala” și penala Monicăi Macovei îndeamnă Guvernul să încalce Constituția
PSNews.ro, 17 noiembrie 2025 20:20
Într-o postare pe Facebook, fostul ministru al Justiției și fost europarlamentar Monica Macovei susține că Executivul nu mai are de ce să aștepte sau să solicite un nou aviz de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în privința proiectului de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților. „Avizul CSM există și este un aviz negativ. Știe toată […] Articolul „Speciala” și penala Monicăi Macovei îndeamnă Guvernul să încalce Constituția apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
20:20
Centrala electrică pe gaze a Romgaz de la Iernut, care ar fi trebuit terminată acum cinci ani, are toate șansele să nu fie terminată nici în vara lui 2026, ultimul termen avansat, ci spre finalul anului viitor. Gabriela Trânbițaș, CFO al Romgaz, a declarat că, deși și al doilea contract cu constructorul spaniol Duro Felguera a fost […] Articolul Un nou termen pentru finalizarea centralei electrică a Romgaz de la Iernut apare prima dată în PS News.
20:20
Într-o postare pe Facebook, fostul ministru al Justiției și fost europarlamentar Monica Macovei susține că Executivul nu mai are de ce să aștepte sau să solicite un nou aviz de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în privința proiectului de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților. „Avizul CSM există și este un aviz negativ. Știe toată […] Articolul „Speciala” și penala Monicăi Macovei îndeamnă Guvernul să încalce Constituția apare prima dată în PS News.
20:20
The Economist: Europa întră în 2026 cu un bagaj greu după retragerea sprijinului american # PSNews.ro
Europa intră în 2026 prinsă între trei presiuni majore — necesitatea de a investi masiv în apărare, de a reporni creșterea economică și de a menține tranziția verde — toate devenite mai dificile pe fondul amenințării ruse și al retragerii sprijinului american. Europa intră în 2026 prinsă în clește din toate direcțiile. Trebuie să găsească […] Articolul The Economist: Europa întră în 2026 cu un bagaj greu după retragerea sprijinului american apare prima dată în PS News.
20:20
AUR va contesta la CCR numirile de la SRR și SRTV: Puterea fură votul românilor şi încalcă legea # PSNews.ro
Grupurile AUR din Senat şi Camera Deputaţilor acuză partidele puterii că fură votul românilor şi îşi bat joc de lege, în contextul nominalizărilor în consiliile de administraţie ale Televiziunii şi Radioului Public şi vrea să acorde un număr de locuri egal atât AUR, cât şi UDMR, o formaţiune cu 32 de parlamentari, de aproape trei […] Articolul AUR va contesta la CCR numirile de la SRR și SRTV: Puterea fură votul românilor şi încalcă legea apare prima dată în PS News.
20:20
VIDEO Ministrul Muncii: Plătim de zece ori mai mult pentru pensiile livrate cash decât cele virate pe card # PSNews.ro
Invitat în studioul Puterea Știrilor, ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit despre bugetul instituției, necesarul pentru proiectele aflate în derulare și zonele în care statul poate face economii fără a afecta drepturile cetățenilor. Oficialul a subliniat că Ministerul Muncii este unul dintre cele mai mari și mai complexe din Guvern, iar finanțarea pentru anul în […] Articolul VIDEO Ministrul Muncii: Plătim de zece ori mai mult pentru pensiile livrate cash decât cele virate pe card apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
19:30
Ședință a coaliției, la Palatul Victoria; discuții privind reforma administrației și pensiile magistraților # PSNews.ro
Reprezentanții coaliției de guvernare s-au reunit, luni, la Palatul Victoria, pentru a discuta detaliile finale privind proiectul referitor la reforma administrației publice locale și centrale, precum și proiectul privind pensiile magistraților. La întâlnire sunt prezenți, alături de premierul Ilie Bolojan, președinte al PNL, Sorin Grindeanu, președintele PSD, Kelemen Hunor, președintele UDMR, Varujan Pambuccian, liderul grupului […] Articolul Ședință a coaliției, la Palatul Victoria; discuții privind reforma administrației și pensiile magistraților apare prima dată în PS News.
19:30
Plata pensiilor în decembrie 2025: Când intră pe card și când se dau prin poștă. Cine primește bani în plus # PSNews.ro
Când intră pensiile în luna decembrie? În această iarnă, o categorie importantă de pensionari va primi un sprijin financiar suplimentar, pe lângă pensie. Seniorii care au o pensie mai mică de 2.500 de lei vor primi o primă specială de 400 de lei. Aceasta reprezintă a doua tranșă din suma totală de 800 de lei […] Articolul Plata pensiilor în decembrie 2025: Când intră pe card și când se dau prin poștă. Cine primește bani în plus apare prima dată în PS News.
19:30
Compania petrolieră maghiară MOL, la care statul este cel mai mare acționar, pare a profita de situația complicată de pe piața petrolieră din Europa de Sud-Est, generată de sancțiunile americane, pentru a se extinde puternic în această zonă pe segmentul de rafinare și distribuție de carburanți. MOL a beneficiat de mai multe exceptări de la […] Articolul Ungurii de la MOL vizează o extindere agresivă în Europa de Sud-Est apare prima dată în PS News.
19:10
VIDEO Ministerul Muncii a avut ani de zile ataşat de muncă în Dubai. Florin Manole, dezvăluiri la Puterea Ştirilor # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a dezvăluit luni, în emisiunea Puterea Știrilor, că instituţia pe care o conduce a avut ani de zile ataşat de muncă în Dubai, dar a renunţat la acest post atunci când a preluat mandatul. „A fost una dintre primele măsuri: haide să ne mutăm în Londra, unde avem o mare comunitate […] Articolul VIDEO Ministerul Muncii a avut ani de zile ataşat de muncă în Dubai. Florin Manole, dezvăluiri la Puterea Ştirilor apare prima dată în PS News.
19:10
Senat: Moţiunea simplă împotriva ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban, a fost respinsă în plen # PSNews.ro
Moţiunea simplă împotriva ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban, a fost respinsă în plen, luni, cu 28 de voturi ”pentru” şi 65 de voturi ”împotrivă”. Senatorii au respins, luni, în plen, moţiunea simplă depusă de AUR la adresa ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban, intitulată ”Calea ferată a pierdut trenul”. ”În loc să vedem o preocupare a actualului ministru […] Articolul Senat: Moţiunea simplă împotriva ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban, a fost respinsă în plen apare prima dată în PS News.
19:10
Ministrul Sănătății, declarații de ultimă oră despre clinica unde o fetiță de 2 ani a murit # PSNews.ro
„Nu putem discuta despre o mușamalizare a cazului”, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, despre clinica stomatologică unde o fetiță de 2 ani a murit. Rogobete a fost întrebat, luni, ce se va întâmpla cu personalul medical care are decizie de pensionare. „Lucrurile din punct de vedere administrativ sunt încă în discuție. Nu vreau să speculez […] Articolul Ministrul Sănătății, declarații de ultimă oră despre clinica unde o fetiță de 2 ani a murit apare prima dată în PS News.
19:10
Primarii contestă decizia lui Bolojan de a direcționa către stat impozitele majorate pe locuințe și autoturisme # PSNews.ro
Mai mulți primari ai marilor orașe i-au transmis luni premierului Ilie Bolojan că sunt profund nemulțumiți de intenția Guvernului ca veniturile suplimentare provenite din noile taxe locale pe proprietate – care vor crește automat de la 1 ianuarie – să fie direcționate către bugetul de stat, nu către bugetele locale, potrivit informațiilor obținute de G4Media […] Articolul Primarii contestă decizia lui Bolojan de a direcționa către stat impozitele majorate pe locuințe și autoturisme apare prima dată în PS News.
19:10
Judecătorii CCR pierd indemnizația specială la final de mandat. Mihai Coteț: „Fără privilegii de castă” # PSNews.ro
Senatul a votat eliminarea indemnizației speciale de plecare pentru judecătorii Curții Constituționale, o plată compensatorie echivalentă cu șase luni de activitate, acordată la final de mandat. Printre inițiatorii proiectului se numără și senatorul Mihai Coteț, care spune că această măsură reprezintă „un gest de normalitate” și un pas necesar pentru restabilirea echității în sistemul public. […] Articolul Judecătorii CCR pierd indemnizația specială la final de mandat. Mihai Coteț: „Fără privilegii de castă” apare prima dată în PS News.
19:10
VIDEO Florin Manole, ministrul Muncii: „Salariul minim trebuie să crească în 2026”. Când va fi luată o decizie # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat luni, în emisiunea Puterea Știrilor, că discuția privind salariul minim pentru anul 2026 se va tranșa în a doua jumătate a lunii noiembrie, iar Ministerul Muncii susține respectarea legii și creșterea veniturilor angajaților. „Decizia a fost amânată pentru a doua jumătate a lunii noiembrie” „Este primul an în care […] Articolul VIDEO Florin Manole, ministrul Muncii: „Salariul minim trebuie să crească în 2026”. Când va fi luată o decizie apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
18:10
O grevă generală a angajaților de pe calea ferată din Grecia este programată marți, iar Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o avertizare de călătorie pentru cetățenii români. MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează, sau intenționează să călătorească în Grecia că marți este programată o grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar. Astfel, se pot înregistra […] Articolul Grevă pe calea ferată din Grecia. MAE a emis o atenționare de călătorie apare prima dată în PS News.
18:10
Ministrul Energiei anunţă controale în benzinării pentru a evita scumpirile nejustificate # PSNews.ro
Bogdan Ivan anunţă controale în bezinării pentru a opri creșterea artificială a preţurilor de la pompă. Ministrul Energiei susţine că eventuala scumpire la 9 lei pentru un litru de carburant nu se justifică după ce SUA au prelungit până la 13 decembrie termenul până la care activele din afara Rusiei ale gigantului Lukoil pot fi […] Articolul Ministrul Energiei anunţă controale în benzinării pentru a evita scumpirile nejustificate apare prima dată în PS News.
18:10
Candidata SENS pentru funcția de primar general al Capitalei, Ana Ciceală, s-a înscris luni în cursa electorală, având alături zeci de voluntari implicați în campania de strângere de semnături. Au fost depuse 19.643 de semnături la Biroul Electoral al Municipal, dintre care au fost validate 19.500. Ciceală a atras atenția asupra faptului că timpul alocat […] Articolul Candidata SENS Ana Ciceală și-a depus oficial candidatura la PMB apare prima dată în PS News.
18:10
VIDEO Impozitele pe proprietate și mașini vor crește din 2026. Anunțul premierului Ilie Bolojan # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni că s-a convenit ca Parlamentul să adopte marți, 18 noiembrie, în ședință comună, pachetul fiscal care cuprinde taxele locale, eliminând doar prevederile declarate neconstituționale, respectiv cele legate de testele poligraf pentru angajații de la ANAF. Adoptarea acestui proiect de lege va face ca de anul viitor impozitele pe proprietate […] Articolul VIDEO Impozitele pe proprietate și mașini vor crește din 2026. Anunțul premierului Ilie Bolojan apare prima dată în PS News.
18:10
VIDEO Ministerul Muncii plăteşte 30.000 de euro pentru o chirie în Bucureşti. Florin Manole ia măsuri # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni, în emisiunea Puterea Știrilor, că instituția pe care o conduce este în procesul de a renunța la mai multe spații închiriate, inclusiv la cea mai costisitoare chirie achitată în prezent – aproximativ 30.000 de euro lunar. „Avem niște chirii în Ministerul Muncii pe care, în curând, le vom […] Articolul VIDEO Ministerul Muncii plăteşte 30.000 de euro pentru o chirie în Bucureşti. Florin Manole ia măsuri apare prima dată în PS News.
18:10
„România în lumină”, proiectul social al Președinției, începe azi cu implicarea Mirabelei Grădinaru. Cotroceniul, mov # PSNews.ro
Administrația Prezidențială anunță lansarea unei serii de evenimente „România în lumină”, un proiect social menit să aducă în atenția publică teme precum sănătatea, educația, bunăstarea copiilor, tinerilor, femeilor și categoriilor vulnerabile. Inițiativa urmărește crearea unui cadru de dialog între autorității, organizații non-guvernamentale și comunitate pentru a identifica soluții concrete, conform News.ro. Primul eveniment, organizat cu […] Articolul „România în lumină”, proiectul social al Președinției, începe azi cu implicarea Mirabelei Grădinaru. Cotroceniul, mov apare prima dată în PS News.
18:10
Sondaj Eurochambres: Mediul de afaceri din România semnalează înrăutățirea așteptărilor economice pentru 2026 # PSNews.ro
Sondajul Economic Eurochambres 2026 (EES2026), realizat pe baza răspunsurilor a 41.090 de întreprinderi din 28 de țări europene, inclusiv România, relevă că antreprenorii se străduiesc să-și revină după mai mulți ani dificili. Posibilitatea de a redresa economia Europei depinde de angajamentul Uniunii Europene și al guvernelor naționale de a aborda provocările legate de forța de […] Articolul Sondaj Eurochambres: Mediul de afaceri din România semnalează înrăutățirea așteptărilor economice pentru 2026 apare prima dată în PS News.
18:10
Camera Deputaţilor: Moţiunea simplă la adresa ministrului Energiei, Bogdan Ivan, a fost respinsă # PSNews.ro
Plenul Camerei Deputaţilor a dezbătut, luni, moţiunea simplă la adresa ministrului Energiei, Bogdan Ivan, intitulată „România în beznă – falimentul programat al sistemului energetic naţional”. Moţiunea a fost respinsă de deputaţi, cu 88 de voturi ”pentru” 193 împotrivă şi 7 abţineri iar un parlamentar nu a votat. UPDATE – Moţiunea simplă la adresa ministrului Energiei […] Articolul Camera Deputaţilor: Moţiunea simplă la adresa ministrului Energiei, Bogdan Ivan, a fost respinsă apare prima dată în PS News.
18:10
Judecătorii CCR ar putea rămâne fără bonusul de pensionare dacă inițiativa legislativă trece de Parlament # PSNews.ro
Tăieri de prime la vârful Curții Constituționale: judecătorii instituției ar putea rămâne fără bonusul de pensionare în valoare de 180.000 de lei. Azi se votează în Senat inițiativa legislativă susținută de parlamentarii PNL și USR, care ar interzice judecătorilor din Instanța Supremă să mai primească la pensie suma salariilor din ultimele șase luni. Liderul senatorilor […] Articolul Judecătorii CCR ar putea rămâne fără bonusul de pensionare dacă inițiativa legislativă trece de Parlament apare prima dată în PS News.
17:10
Primarul din Ceatalchioi se gândește la evacuare forțată: Pericolul e pe noi, nu se poate altfel # PSNews.ro
Primarul localității Ceatalchioi, Tudor Cernega, spune că a început evacuarea, fiind vorba despre circa 250 de persoane. Pentru cei care refuză să părăsească zona, edilul se gândește la o evacuare forțată, însă el speră că nu se va ajunge la acest lucru. Cernega a spus că a început evacuarea în Ceatalchioi și se deplasează echipe […] Articolul Primarul din Ceatalchioi se gândește la evacuare forțată: Pericolul e pe noi, nu se poate altfel apare prima dată în PS News.
17:10
Abrudean: Sper să ajungem în coaliție cât mai curând la o concluzie pe proiectul pensiilor magistraților # PSNews.ro
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, speră să se ajungă cât mai curând în coaliția de guvernare la o concluzie privind proiectul referitor la pensiile magistraților. El a afirmat, luni, că va fi o formulă care să respecte principiul echității sociale și, odată ce se va lua decizia, nu va fi o problemă, din perspectivă parlamentară, ca […] Articolul Abrudean: Sper să ajungem în coaliție cât mai curând la o concluzie pe proiectul pensiilor magistraților apare prima dată în PS News.
17:10
Fermierii români, sub presiunea importurilor. Cu cât se vinde kilogramul de carne de porc în hipermakerturi # PSNews.ro
Deși anul 2025 a fost marcat de scumpiri în lanț, fermierii nu au majorat prețurile la carnea de porc. În hipermarketuri, prețul unui kilogram de carne de porc pornește de la 16 lei, iar producătorii români se plâng că porcul românesc se vinde la prețuri tot mai mici. Anul trecut, porcul viu se vindea cu […] Articolul Fermierii români, sub presiunea importurilor. Cu cât se vinde kilogramul de carne de porc în hipermakerturi apare prima dată în PS News.
17:10
Scandal! Fostul secretar de stat al lui Trump, Mike Pompeo, devine consilier al unei companii de apărare din Ucraina # PSNews.ro
Mike Pompeo, fost secretar de stat american în timpul primului mandat de preşedinte al lui Donald Trump, a devenit membru al consiliului consultativ al companiei ucrainene din industria de apărare Fire Point, care ar avea legături cu Timur Mindici, fostul partener de afaceri al preşedintelui Volodimir Zelenski, care în prezent este vizat de o anchetă […] Articolul Scandal! Fostul secretar de stat al lui Trump, Mike Pompeo, devine consilier al unei companii de apărare din Ucraina apare prima dată în PS News.
17:10
CFR „lovește” din nou! Trenuri blocate după ce armătura unui pasaj s-a prăbuşit peste liniile de cale ferată # PSNews.ro
Circulaţia trenurilor între Timişoara şi Arad a fost oprită, luni, 17 noiembrie, după ce armătura unui pasaj aflat în construcţie s-a prăbuşit peste calea ferată. Trei trenuri sunt afectate momentan. Incidentul a avut loc pe şantierul de modernizare a magistralei de cale ferată Caransebeş – Lugoj – Timişoara – Arad. În zona localităţii Carani din […] Articolul CFR „lovește” din nou! Trenuri blocate după ce armătura unui pasaj s-a prăbuşit peste liniile de cale ferată apare prima dată în PS News.
17:10
„Moșule, ce scump mai ești!” Cât a ajuns să coste o porție de sarmale la Târgul de Crăciun de la Craiova # PSNews.ro
Târgul de Crăciun de la Craiova și-a deschis oficial porțile vineri seară, într-un eveniment marcat de festivism și artificii, în prezența primarului Lia Olguța Vasilescu. Edilul s-a lăudat imediat cu o participare record, susținând că peste 100.000 de oameni ar fi trecut pragul târgului încă din prima zi. Prețurile însă nu sunt pentru toate buzunarele, […] Articolul „Moșule, ce scump mai ești!” Cât a ajuns să coste o porție de sarmale la Târgul de Crăciun de la Craiova apare prima dată în PS News.
17:10
Câți bani a atras programul FIDELIS în a zecea ediție. Participare notabilă la tranșa dedicată donatorilor de sânge # PSNews.ro
A zecea ediție din acest an a Programului de titluri de stat FIDELIS a atras subscrieri de peste 1,3 miliarde lei, un rezultat care arată interesul constant al investitorilor individuali pentru acest instrument de economisire, potrivit Ministerului Finanțelor. Pe parcursul celor șapte zile ale ofertei, între 7 – 14 noiembrie 2025, au fost plasate 13.864 […] Articolul Câți bani a atras programul FIDELIS în a zecea ediție. Participare notabilă la tranșa dedicată donatorilor de sânge apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
16:00
UE cere taxe mai multe și mai mari! Comisia Europeană a revizuit în jos creșterea economică a României pe 2025 și 2026 # PSNews.ro
Criza economică se simte din plin în România. Prețurile au crescut, consumul scade și din ce în ce mai mulți oameni se plâng că nu mai fac față facturilor. Iar Guvernul nu vine nici el cu vești bune, ci anunță concedieri. Vești proaste vin și de la Comisia Europeană, care revizuiește în jos creșterea economică Comisia […] Articolul UE cere taxe mai multe și mai mari! Comisia Europeană a revizuit în jos creșterea economică a României pe 2025 și 2026 apare prima dată în PS News.
16:00
Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc luni, 24 noiembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni, potrivit Administraţiei Prezidenţiale. Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la: Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030; Analiza Strategică a Apărării; Raportul privind […] Articolul Anunţ de ULTIMĂ ORĂ de la Cotroceni: A fost convocat CSAT! apare prima dată în PS News.
16:00
Un memorandum intern aprobat de Biroul permanent al Camerei Deputaților prevede alocarea a zeci de mii de lei în 2026 pentru achiziția de reviste românești și străine de specialitate și la Monitorul Oficial, pentru Serviciul Bibliotecă. În total, 51.780 de lei, adică peste 10.000 de euro, se vor duce anul viitor pe reviste. Potrivit memorandumului, pentru un […] Articolul Camera Deputaților sparge 10.000 de euro pe publicații – cine citește? apare prima dată în PS News.
16:00
Bulgaria obține o derogare temporară de la sancțiunile americane împotriva Lukoil. România încă nu are niciun plan cert # PSNews.ro
Bulgaria a solicitat și a obținut in extremis o derogare separată, temporară (până în aprilie 2026), din partea SUA în ce privește sancțiunile pentru afacerile Lukoil (rafinăria Burgas și rețeaua de benzinării), permițând tranzacțiile financiare esențiale și menținerea activității rafinăriei în timpul procesului de restructurare sau posibilă vânzare a activelor, relatează presa din țara vecină. […] Articolul Bulgaria obține o derogare temporară de la sancțiunile americane împotriva Lukoil. România încă nu are niciun plan cert apare prima dată în PS News.
16:00
Ce promite Daniel Băluță pentru București: unele proiecte par inspirate de la Nicușor Dan # PSNews.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, candidează pentru Primăria București, la alegerile de pe 7 decembrie. Acesta și-a prezentat proiectele pentru capitală, iar unele ne aduc aminte de promisiunile lui Nicușor Dan. Candidatul PSD are de partea sa rezultatele din Sectorul 4 și pare determinat pentru funcția de primar general. Programul lui Daniel Băluță este foarte […] Articolul Ce promite Daniel Băluță pentru București: unele proiecte par inspirate de la Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
16:00
Șoșoacă, petrecere cu artificii lângă Ambasada Ucrainei: „E ziua mea, fac ce vreau!” Au intervenit jandarmii # PSNews.ro
Petrecerea de ziua de naștere a Dianei Șoșoacă s-a transformat într-un scandal în centrul Bucureștiului. Eurodeputata și-a sărbătorit ziua cu artificii și muzică live, chiar în apropierea sediului MAE și a Ambasadei Ucrainei, fiind întreruptă de jandarmi și polițiști. Cu o întârziere de câteva zile, din cauza unei deplasări în Rusia, la Soci, Diana Șoșoacă și-a […] Articolul Șoșoacă, petrecere cu artificii lângă Ambasada Ucrainei: „E ziua mea, fac ce vreau!” Au intervenit jandarmii apare prima dată în PS News.
16:00
Arafat, despre situația de la Dunăre: E risc de explozie, poate să aibă un impact pe o rază de până la 4,5-5 kilometri # PSNews.ro
E risc de explozie din cauza navei turcești care arde în port, încărcată cu 4.000 de tone GPL, anunță Raed Arafat. Într-un interviu pentru Digi24, Raed Arafat a explicat gravitatea situației: „Riscul de explozie poate să aibă un impact pe o rază de până la 4,5-5 kilometri conform unor calcule care au fost efectuate”. Autoritățile […] Articolul Arafat, despre situația de la Dunăre: E risc de explozie, poate să aibă un impact pe o rază de până la 4,5-5 kilometri apare prima dată în PS News.
16:00
Sinecuri la Guvern: Premierul Bolojan o trimite pe Ioana Ene Dogioiu în Consiliul de Administrație al Radioului # PSNews.ro
Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a fost propusă, din partea Executivului, pentru un post de membru titular în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune (SRR). Propunerea Guvernului pentru Consiliul de Administrație al SRR este chiar purtătorul de cuvânt al Cabinetului Bolojan, Ioana Dogioiu, în timp ce membru supleant este propusă […] Articolul Sinecuri la Guvern: Premierul Bolojan o trimite pe Ioana Ene Dogioiu în Consiliul de Administrație al Radioului apare prima dată în PS News.
16:00
Autostrada Unirii A8: Umbrărescu pierde definitiv în fața altui român un contract de autostradă # PSNews.ro
Contractul pentru lotul Joseni – Ditrău, cel mai disputat din tronsonul montan al Autostrăzii Unirii A8, poate fi semnat cu constructorul desemnat inițial câștigător, respectiv asocierea condusă de Danlin XXL. Și asta pentru că luni Curtea de Apel București i-a admis plângerea împotriva deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), care era în favoarea […] Articolul Autostrada Unirii A8: Umbrărescu pierde definitiv în fața altui român un contract de autostradă apare prima dată în PS News.
15:00
Premierul Ilie Bolojan anunță că bugetul pe 2026 ar putea fi aprobat abia în ianuarie. Care este motivul # PSNews.ro
Bugetul pentru anul viitor ar putea fi adoptat abia în ianuarie, a anunțat premierul Bolojan, care a precizat că acest lucrat este condiționat de adoptarea în prealabil a întregii legislații astfel încât bugetul să fie predictibil. Pentru 2026, Bolojan estimează un deficit între 6% și 6,5% din PIB. ”Este foarte probabil ca bugetul pe anul […] Articolul Premierul Ilie Bolojan anunță că bugetul pe 2026 ar putea fi aprobat abia în ianuarie. Care este motivul apare prima dată în PS News.
15:00
Constantin Toma: Taxele locale vor crește în 2026 cu peste 75%. Primăriile vor încasa mai puțin # PSNews.ro
Primarul Municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat, luni, la Digi24, că propunerea guvernului condus de Ilie Bolojan pentru colectarea taxelor locale pe 2026 prevede o majorare de 75,25%, din care 5,25% se adaugă ca procent al inflației pe 2024. Edilul spune însă că primăriile vor încasa mai puțini bani. Totodată, el afirmă că propunerea Ministerului […] Articolul Constantin Toma: Taxele locale vor crește în 2026 cu peste 75%. Primăriile vor încasa mai puțin apare prima dată în PS News.
15:00
VIDEO Ciucu respinge ideea retragerii lui Drulă și acuză PSD de crearea premiselor ascensiunii extremismului # PSNews.ro
Într-o conferință de presă susținută luni, candidatul PNL pentru Primăria Capitalei și, totodată, Prim-Vicepreședintele liberalilor și Primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat că el nu pretinde retragerea candidatului USR Cătălin Drulă în favoarea sa. Acesta a mai avertizat în legătură cu proliferarea extremismului și a subliniat că lupta principală este între el și Daniel […] Articolul VIDEO Ciucu respinge ideea retragerii lui Drulă și acuză PSD de crearea premiselor ascensiunii extremismului apare prima dată în PS News.
15:00
ANM actualizează prognoza pentru următoarele două săptămâni: ger, zăpadă și precipitații în mai multe regiuni # PSNews.ro
Vremea se răcește brusc în toate regiunile țării, se arată în prognoza pentru perioada 17-30 noiembrie, publicată de Administrația Națională de Meteorologie. Banat În prima zi de prognoză vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă, cu medii ale maximelor ce se vor situa în jurul a 20 de grade, apoi se va răci accentuat, astfel […] Articolul ANM actualizează prognoza pentru următoarele două săptămâni: ger, zăpadă și precipitații în mai multe regiuni apare prima dată în PS News.
15:00
ANSVSA avertizează: Vânzarea online a prăjiturilor sau cozonacilor de către persoane neînregistrate este ilegală # PSNews.ro
Vânzarea în mediul online a prăjiturilor, cozonacilor sau a oricăror produse alimentare de către persoane neînregistrate este o activitate ilegală, atrag atenția inspectorii Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Inspectorii susțin că tot mai multe produse alimentare sunt promovate în mediul online, însă o parte dintre cei care le comercializează nu sunt înregistrați sanitar-veterinar și […] Articolul ANSVSA avertizează: Vânzarea online a prăjiturilor sau cozonacilor de către persoane neînregistrate este ilegală apare prima dată în PS News.
15:00
51. Nu e o cifră aruncată la întâmplare. Sunt 51 de femei ucise anul acesta în România, potrivit Antena 3 CNN. În medie, una pe săptămână. Femei reale, cu nume, cu copii, cu o viață — terminate brutal în intimitatea propriei case sau în plină stradă, de parteneri, foști parteneri sau membri ai familiei. Săptămâna […] Articolul 51 de femei ucise în 2025: radiografia unui an în care România a eșuat să le protejeze apare prima dată în PS News.
15:00
Ce se întâmplă cu reforma în administrația publică. Bolojan anunță decizia coaliției de guvernare # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, luni, că este foarte posibil ca săptămâna viitoare să declaşeze procedurile de angajare a răspunderii pe pachetul privind administraţia locală şi cea centrală, el afirmând că propunerea este o reducere a cheltuielilor cu 10%. Premierul a mai spus că acest pachet ar trebui să devină operaţional din luna decembrie, dar […] Articolul Ce se întâmplă cu reforma în administrația publică. Bolojan anunță decizia coaliției de guvernare apare prima dată în PS News.
15:00
Georgescu iese la atac după primul termen în dosar: „În spatele păduchilor au apărut șobolanii politicii românești” # PSNews.ro
Călin Georgescu a ieșit la atac împotriva „șobolanilor” după ce a ieșit de la Curtea de Apel București, acolo unde s-a prezentat în primul termen al dosarului în care este acuzat de tentativă de lovitură de stat. Călin Georgescu a ieșit, luni, 17 noiembrie, de la Curtea de Apel București unde a avut primul termen […] Articolul Georgescu iese la atac după primul termen în dosar: „În spatele păduchilor au apărut șobolanii politicii românești” apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
14:00
Inflația lovește și R. Moldova: BNM anticipează scumpiri la apă, electricitate și transport # PSNews.ro
Banca Națională a Moldovei anunță, în noul Raport asupra inflației, o serie de ajustări la tarifele reglementate care vor influența dinamica inflației în următoarele trimestre, în special între finalul anului 2025 și începutul anului 2027. Potrivit proiecțiilor BNM, ritmul anual al prețurilor reglementate va fi determinat în principal de modificările tarifare programate pentru trimestrul IV 2025, trimestrul I 2026 […] Articolul Inflația lovește și R. Moldova: BNM anticipează scumpiri la apă, electricitate și transport apare prima dată în PS News.
14:00
Fostul senator USR și PSD Claudiu Mureșan, printre cei 5 finaliști pentru șefia super-agenției AMEPIP – surse # PSNews.ro
Claudiu Marinel Mureșan (54 de ani), fost senator USR care a trecut la PSD se numără printre cei cinci finaliști din competiția pentru șefia super-agenției guvernamentale AMEPIP, au declarat pentru Economedia surse guvernamentale. Marți au loc interviurile cu candidații, etapă decisivă pentru alegerea noii conduceri. Claudiu Mureșan e unul dintre rarii politicieni care au trecut […] Articolul Fostul senator USR și PSD Claudiu Mureșan, printre cei 5 finaliști pentru șefia super-agenției AMEPIP – surse apare prima dată în PS News.
14:00
VIDEO Victor Ponta: Ciolacu m-a păcălit. Mi-a spus că PSD nu va avea candidat și apoi s-a răzgândit # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta a vorbit, la Puterea Știrilor, despre relația sa cu Marcel Ciolacu și despre momentele din culisele alegerilor prezidențiale. Ponta susține că liderul PSD i-ar fi promis inițial sprijinul partidului, însă ulterior s-ar fi răzgândit „păcălit de cineva din afara formațiunii”. „M-am văzut cu Marcel Ciolacu și vineri, la congres. Tot îmi […] Articolul VIDEO Victor Ponta: Ciolacu m-a păcălit. Mi-a spus că PSD nu va avea candidat și apoi s-a răzgândit apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.