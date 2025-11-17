Un nou termen pentru finalizarea centralei electrică a Romgaz de la Iernut

15:00

Călin Georgescu a ieșit la atac împotriva „șobolanilor” după ce a ieșit de la Curtea de Apel București, acolo unde s-a prezentat în primul termen al dosarului în care este acuzat de tentativă de lovitură de stat. Călin Georgescu a ieșit, luni, 17 noiembrie, de la Curtea de Apel București unde a avut primul termen […] Articolul Georgescu iese la atac după primul termen în dosar: „În spatele păduchilor au apărut șobolanii politicii românești” apare prima dată în PS News.