6 zodii chinezești fac alegeri clare și primesc ajutor, pe 18 noiembrie 2025
Jurnalul.ro, 17 noiembrie 2025 22:20
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și abundența financiară pe 18 noiembrie 2025. Marțea sosește ca o Zi a Iepurelui de Metal, aducând capacitatea de a face față oricărui lucru care îți iese în cale.
Acum 5 minute
22:50
Misiunea de evacuare a persoanelor aflate în zonele de risc din Ceatalchioi și Plauru, județul Tulcea, a fost finalizată, informează pompierii, luni seara. Nava lovită de dronă arde și la această oră.
Acum 15 minute
22:40
Încep lucrările la drumurile peste conductele de gaze din Capitală. Prefectul închide un tronson # Jurnalul.ro
Prefectul Andrei Nistor a verificat pe teren zonele unde străzile au fost amenajate peste magistralele de gaze și anunță primele restricții: închiderea unui tronson și limitări de viteză.
22:40
Administrația Națională de Meteorologie a emis luni seara Cod roșu de vânt pentru zona montană din județul Cluj, unde rafalele vor depăși 140 km/h.
Acum 30 minute
22:30
Daniel Băluță: Este rușinos cum statul român tratează seniorii și persoanele cu dizabilități # Jurnalul.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, critică modul în care Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București gestionează plățile pentru stimulentele financiare destinate nou-născuților și adulților cu dizabilități.
Acum o oră
22:20
Ministrul Educației, Daniel David, a aprobat, luni, ordinele prin care învățământul profesional/tehnologic se reorganizează în țară, începând din anul școlar 2026-2027.
22:20
În urma vântului puternic din ultimele ore, echipajele ISU Brașov au fost solicitate să intervină în cinci locații din municipiu pentru degajarea arborilor căzuți și a elementelor de construcție desprinse.
22:20
22:10
Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că el este vinovat pentru ratarea calificării directe la Cupa Mondială din 2026 şi a menţionat că nu ştie dacă va mai fi la conducerea primei reprezentative la barajul din luna martie a anului viitor.
22:00
Eliminarea bonusurilor de la CCR a trecut de Senat cu 105 voturi „pentru”, 1 „împotrivă” și o abținere.
Acum 2 ore
21:50
Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), pentru luni, 24 noiembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030 este între subiectele de lucru.
21:40
Biroul Electoral Municipal a admis 17 candidaturi pentru Primăria Capitalei. Două candidaturi au fost respinse și una amânată. Luni a fost ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei.
21:20
Sprijin surpriză: Ciprian Ciucu a primit susținerea REPER! Front comun împotriva „extremiștilor” și a „mafiei urbane” # Jurnalul.ro
Ciprian Ciucu și Partidul REPER au semnat un protocol de colaborare care formalizează susținerea REPER pentru candidatura edilului de la Sectorul 6 în alegerile pentru Primăria Capitalei.
21:20
A zecea ediție din acest an a programului de titluri de stat Fidelis, derulatã în perioada 7 – 14 noiembrie 2025, a atras subscrieri de peste 1,3 miliarde lei, transmite Ministerul Finanțelor.
21:10
Capitolele vindecării pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion: Ce lecții emoționale aduce Universul # Jurnalul.ro
Află ce etapă de vindecare traversează Leul, Fecioara, Balanța și Scorpionul. Un ghid emoțional profund, reformulat jurnalistic, despre eliberare, conexiune și autocunoaștere.
Acum 4 ore
20:50
Un mare actor american a fost recompensat cu Oscarul onorific. Anterior, a fost nominalizat de patru ori # Jurnalul.ro
Actorul Tom Cruise a primit un Oscarul onorific în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Hollywood. Nominalizat de patru ori de Academia de Film, aceasta este prima dată când actorul câștigă o statuetă de aur.
20:40
Târgurile de Crăciun au început să se deschidă în marile orașe din România, iar specialiștii susțin că acestea vor duce la o creștere a turismului intern.
20:20
BNR cere unei foste asistente medicale să înapoieze despăgubirile primite pentru 18,4 kg de aur # Jurnalul.ro
Banca Națională a României (BNR) i-a deschis proces unei foste asistente medicale din Capitală, căreia îi cere să restituie contravaloarea unei cantități de peste 18 kilograme de monede din aur.
20:10
Nasul înfundat poate transforma o simplă răceală într-un chin. Fie că problema apare din cauza unei infecții respiratorii sezoniere sau a alergiilor, congestia nazală apare atunci când mucoasa se inflamează și produce mai mult mucus decât de obicei.
20:10
Alin Tișe, revoltat după meciul României din Bosnia: Ură gratuită! O demonstrație de lașitate colectivă # Jurnalul.ro
Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a lansat un mesaj extrem de dur după experiența trăită la meciul Bosnia – România, disputat la Zenica.
19:50
Dumitru „Mitică” Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a deschis o acțiune în instanță prin care solicită emiterea unui ordin de protecție împotriva activistului civic Marian Moroșanu - Tivilic, cunoscut în spațiul public drept Marian Ceaușescu.
19:40
Washington Post a analizat 47.000 de conversații cu ChatGPT și a descoperit pentru ce îl folosesc oamenii cu adevărat.
19:20
Speranţa de viaţă sănătoasă la vârsta de 65 de ani, de două ori mai mică în România, raportat la media UE # Jurnalul.ro
Speranţa de viaţă sănătoasă în România la vârsta de 65 de ani este de 4,3 ani pentru bărbaţi şi 3,8 ani pentru femei, în timp ce în Uniunea Europeană valorile sunt de 9,6 ani pentru femei şi 9,2 ani pentru bărbaţi.
19:10
Primarul Buzăului, Constantin Toma, a spus că premierul i-a anunțat pe primari că vor crește taxele locale cu 70%, plus inflația, din 2026. Toma se teme că va crește gradul de necolectare, însă este contrazis de primarul Reșiței, care crede că oamenii se vor conforma.
19:00
Premiera „Vocea dinlăuntru” la București. Sănătatea mintală în mediul artistic – tema spectacolului regizat de Laurențiu Rusescu, cu Mirela Oprișor și Carol Ionescu # Jurnalul.ro
Astăzi, 17 noiembrie 2015, de la ora 19:00, are loc premiera spectacolului de teatru „Vocea dinlăuntru”, bazat pe piesa „The Sound Inside” de Adam Rapp, parte din proiectul MAREA DINLĂUNTRU. Demersul reunește universități de artă și specialiști în sănătate mintală pentru deschiderea unui dialog despre presiunea performanței, vulnerabilitate și resurse de sprijin pentru studenți.
Acum 6 ore
18:50
Chef Roxana Blenche oferă o rețetă perfectă pentru Postul Crăciunului: ciorba de perișoare, o alegere gustoasă și hrănitoare pentru zilele reci.
18:50
Criza justiției în România: privilegii, instabilitate legislativă și o clasă deasupra legii # Jurnalul.ro
Într-o societate în care legea pare să fie mai mult un instrument al privilegiilor, decât un pilon al justiției, actuala clasă politică este complet neputincioasă, incapabilă să rezolve ”nuca tare” a pensiilor speciale ale magistraților, o castă care operează deasupra legii și cu un dispreț profund față de cetățean și de normele cotidiene ale statului de drept.
18:40
Zodiile chinezești și influența Lunii Noi: Ce urmează în săptămâna 17–23 noiembrie 2025 # Jurnalul.ro
Luna Nouă aduce schimbări pozitive pentru toate semnele zodiacului chinezesc
18:20
Chef Orlando a dat cuțitul de aur chiar în prima ediție a noului sezon Chefi la cuțite. Urmează o luptă spectaculoasă pentru amuletă, după prima victorie a lui Chef Sautner # Jurnalul.ro
Ieri seară, sezonul 16 Chefi la cuțite a început cu o premieră în istoria show-ului culinar: pentru prima dată s-a oferit un cuțit de aur chiar în cea dintâi seară.
18:20
„Nu putem discuta despre o mușamalizare a cazului”, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, despre clinica stomatologică unde o fetiță de 2 ani a murit.
18:10
Circulaţia trenurilor între Gara de Nord şi Aeroportul Henri Coandă, modificată temporar pe 19 şi 20 noiembrie # Jurnalul.ro
Circulaţia trenurilor între Gara de Nord şi Aeroportul Henri Coandă va fi modificată temporar, în zilele de 19 şi 20 noiembrie, pentru efectuarea unor lucrări de verificare a infrastructurii în staţia Bucureşti Nord, a anunţat, marţi, CFR Călători.
18:10
Cum să alegi tratamentul potrivit pentru mărirea buzelor cu acid hialuronic în București # Jurnalul.ro
Buzele conturate frumos schimbă rapid felul în care arăți și felul în care te simți în viața de zi cu zi. Din ce în ce mai multe persoane aleg procedura de mărire a buzelor cu acid hialuronic, pentru un rezultat rapid și cu control bun asupra volumului. Totuși, decizia implică mai mult decât o simplă programare. Ai nevoie de informații clare despre procedură, siguranță și opțiunile disponibile la clinicile din București. Pentru a te ajuta să alegi în cunoștință de cauză, am structurat un ghid simplu care te va ajuta să parcurgi toți pașii necesari.
18:00
Ai pierdut un dinte? Află de ce specialiștii Ideal Dental recomandă să nu amâni înlocuirea lui # Jurnalul.ro
Pierderea unui dinte nu pare mereu o urgență. Poate nu se vede, poate nu te doare, poate te gândești că te vei obișnui cu lipsa lui. Totuși, realitatea este că absența unui singur dinte schimbă mult mai multe lucruri decât îți imaginezi. Iar aceste schimbări apar treptat, fără avertisment, până în momentul în care devin greu de ignorat.
17:50
Preşedinta CE von der Leyen propune membrilor Uniunii Europene opţiuni de finanţare pentru Ucraina # Jurnalul.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a prezentat într-o scrisoare membrilor Uniunii Europene trei variante de finanţare pentru Ucraina, arătând în documentul la care a avut acces Reuters că este posibilă şi o combinaţie a opţiunilor respective.
17:40
Locul în care trăiești poate influența semnificativ sănătatea creierului și riscul de demență, arată un nou studiu făcut de Universitatea din Cambridge, citat de NeuroScienceNews.
17:20
ANSVSA: Vânzarea online a prăjiturilor, cozonacilor de către persoane neînregistrate este ilegală # Jurnalul.ro
Vânzarea în mediul online a prăjiturilor, cozonacilor sau a oricăror produse alimentare de către persoane neînregistrate este o activitate ilegală, atrag atenția inspectorii Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).
17:10
Săptămâna 17–23 noiembrie 2025 vine cu o atmosferă intensă și imprevizibilă în iubire, pe măsură ce Luna Nouă în Scorpion aduce la suprafață emoții profunde, schimbări bruște și revelații în relații.
Acum 8 ore
16:40
Ciprian Șerban în fața moțiunii AUR: România merge înainte pe șine moderne, electrificate și sigure # Jurnalul.ro
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, răspunde moțiunii simple depuse de AUR. O descrie drept „o oportunitate” pentru el să pună în lumină realitatea concretă a investițiilor.
16:40
Primarul din Ceatalchioi se gândește la evacuare forțată: Pericolul e pe noi, nu se poate altfel # Jurnalul.ro
Primarul localității Ceatalchioi, Tudor Cernega, spune că a început evacuarea, fiind vorba despre circa 250 de persoane. Pentru cei care refuză să părăsească zona, edilul se gândește la o evacuare forțată, însă el speră că nu se va ajunge la acest lucru.
16:20
Administrația Națională de Meteorologie a emis o alertă de tip Cod portocaliu de vânt pentru zona montană din județul Cluj, valabil de la ora 15.30 până la ora 21.00.
16:10
Comisia Europeană revizuieşte în jos estimările privind creşterea economică din România în 2025 şi 2026 # Jurnalul.ro
Comisia Europeană estimează că PIB-ului României va avea o creştere mică, de 0,7% în 2025 şi de 1,1% în 2026, ţinând cont de faptul că actuala consolidare fiscală temperează consumul privat şi public, la rândul său afectat suplimentar de un val de inflaţie.
16:00
Lovitură pentru bugetari! Statul interzice cumulul pensiei cu salariul și blochează transferurile între instituțiile publice # Jurnalul.ro
Guvernul finalizează OUG-ul care va interzice cumulul pensiei cu salariul pentru bugetari, va bloca transferurile între instituții și va impune pensionarea obligatorie la 70 de ani, cu puține excepții. Află noile reguli și cine este vizat.
15:50
Arafat: E risc de explozie, poate să aibă un impact pe o rază de până la 4,5-5 kilometri # Jurnalul.ro
Șeful DSU Raed Arafat anunță că există risc de explozie din cauza navei turcești care arde în port, încărcată cu 4.000 de tone GPL.
15:40
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un mesaj clar către personalul medical din secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), subliniind că este interzisă purtarea bijuteriilor, inclusiv verighetele, și a unghiilor false în aceste secții.
15:20
Vremea se răcește brusc în toate regiunile țării, se arată în prognoza pentru perioada 17-30 noiembrie, publicată de Administrația Națională de Meteorologie.
15:10
Pentru cinci semne zodiacale, săptămâna 17–23 noiembrie 2025 vine cu energie excelentă, claritate și surprize plăcute.
15:00
Încă o localitate evacuată, Ceatalchioi, din cauza navei cu GPL lovită de dronă rusească pe Dunăre # Jurnalul.ro
Autoritățile au decis, luni, evacuarea preventivă a localității Ceatalchioi din județul Tulcea, din cauza navei cu GPL lovită de dronă rusească pe Dunăre. Măsura vine la scurt timp după evacuările din Plauru.
Acum 12 ore
14:50
Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat deschiderea pentru adoptarea de noi sancţiuni ale Congresului SUA împotriva Rusiei, la câteva zile după ce premierul ungar Viktor Orban a declarat că Trump l-a asigurat că ţara sa poate continua să importe ţiţei rusesc, relatează dpa.
14:40
Scumpirile uriașe îi determină pe tot mai mulți români să își ia două sau chiar joburi pentru a face față cheltuielilor.
14:20
14 polițiști, din care șase cu funcții de conducere cercetați în cazul femeii ucise de soț în Teleorman # Jurnalul.ro
Șeful Poliției Române, Benone-Marian Matei, a declarat, luni, că în urma verificării efectuate de Direcția Control Intern la Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman a fost declanșată cercetarea prealabilă față de 14 polițiști care au fost implicați în gestionarea cazului femeii ucise.
14:10
Ajutorul de încălzire 2025–2026. Românii cu venituri mici au doar câteva zile să ceară banii! # Jurnalul.ro
Află cine poate primi ajutorul de încălzire pentru sezonul 2025–2026, ce venituri sunt eligibile și până când se depun cererile. Termen-limită: 20 noiembrie.
