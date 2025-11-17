Nava plină cu GPL, lovită de dronă, chiar după ce Volodimir Zelenski a semnat un acord pentru import de gaze lichefiate americane care ar trece și prin România

08:20

Un student de 24 de ani din Presicce, o comună din provincia Lecce, Italia, parcurge zilnic peste 400 de kilometri pentru a ajunge la Facultatea de Chimie din Bari, după ce chiriile din oraș au devenit imposibil de suportat. De patru ori pe săptămână, tânărul se trezește la ora 3 dimineața și petrece șase ore […]