Cele mai proaste 10 destinații turistice din lume: faimosul loc din Turcia, foarte vizitat de români, este pe listă
Libertatea, 17 noiembrie 2025 22:20
Stasher, o companie de depozitare a bagajelor, a realizat un clasament al celor mai dezamăgitoare destinații turistice din lume. Conform publicației turcești Sozcu, printre acestea se află și o destinație turistică populară din Turcia, preferată de români. „Vizitatorii pot experimenta mari dezamăgiri” Analizând recenziile de pe Google și aprecierile de pe TikTok, Stasher a evaluat […]
Acum o oră
22:20
22:20
Nava plină cu GPL, lovită de dronă, chiar după ce Volodimir Zelenski a semnat un acord pentru import de gaze lichefiate americane care ar trece și prin România # Libertatea
O dronă a lovit o navă sub pavilion turcesc care a luat foc, luni, în regiunea Odesa din sudul Ucrainei, au declarat oficialii citați de Washington Post, la o zi după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un acord pentru importul de gaze naturale lichefiate americane prin zonă. Grecia lucrează pentru a crește fluxul […]
Acum 24 ore
09:00
Fosta mare handbalistă Ana Maria Tănăsie își testează forța și determinarea într-un sport de contact # Libertatea
Ana Maria Tănăsie, una dintre cele mai apreciate handbaliste ale generației sale, continuă să inspire și după retragerea din activitatea profesionistă, anul trecut. Palmaresul ei impresionant include titluri de campioană și vicecampioană, victorii în Cupe și Supercupe și selecții în naționala României, fiind recunoscută drept una dintre cele mai elegante extreme din handbalul european. La […]
09:00
Ministerul Educației a introdus un program special dedicat elevilor cu performanțe școlare excepționale, care le permite acestora să finalizeze doi ani de studii într-un singur an școlar, potrivit Radio România Actualități. Măsura se adresează elevilor cu media 10 pe linie, iar accesarea programului este posibilă o singură dată pentru fiecare ciclu de învățământ – primar, […]
Ieri
08:20
Un student face naveta 400 de kilometri pe zi, pentru că nu-și permite chiria: „Mă trezesc la 3 dimineața ca să ajung la cursuri” # Libertatea
Un student de 24 de ani din Presicce, o comună din provincia Lecce, Italia, parcurge zilnic peste 400 de kilometri pentru a ajunge la Facultatea de Chimie din Bari, după ce chiriile din oraș au devenit imposibil de suportat. De patru ori pe săptămână, tânărul se trezește la ora 3 dimineața și petrece șase ore […]
08:20
Ceaţă densă în 21 de judeţe și vizibilitate scăzută pe Centura Capitalei, pe A0 şi pe A3 Bucureşti – Ploieşti şi pe A7. Recomandări pentru şoferi # Libertatea
Ceața afectează traficul rutier, duminică dimineață, în jumătate dintre județele României, anunță Centrul Infotrafic din IGPR. Vizibilitatea este redusă sub 200 de metri, iar în unele zone chiar sub 100 de metri. Jumătate din județele României, afectate de ceață Autostrăzile A0 Centura București, A3 București-Brașov și A7 Ploiești-Buzău sunt afectate de ceață densă. „Este semnalată […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Protest pe DN1 între Ploiești și Câmpina, locuitorii unei comune își riscă viața zilnic: „Prea multe persoane au murit pe trecerea de pietoni” | VIDEO # Libertatea
Locuitorii din comuna Bănești, județul Prahova, și-au exprimat nemulțumirea față de condițiile de trafic periculoase de pe DN1. Potrivit News.ro, zeci de persoane au participat sâmbătă la o manifestație pe drumul național, cerând măsuri urgente pentru siguranța lor. Principala problemă reclamată de localnici este riscul ridicat la care sunt expuși atunci când vor să iasă […]
16:20
Peste 10.000 de candidați s-au înscris la Rezidențiat 2025: este cel mai mic număr din ultimii ani # Libertatea
Peste 10.000 de candidați s-au înscris și vor participa duminică la Rezidențiat 2025, fiind considerat cel mai mic număr din ultimii șase ani. Concursul se va ține în cinci centre universitare din România. Aproape 4.000 dintre aceștia vor concura la UMF „Carol Davila” din București pentru ocuparea locurilor disponibile în medicină, medicină dentară și farmacie. […]
13:20
Rușii au lovit ambasada Azerbaidjanului la Kiev. Ministerul de Externe l-a convocat pe ambasadorul rus și i-a trimis o notă de protest # Libertatea
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, i-a transmis direct omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, că nu este pentru prima dată când forțele ruse vizează atât ambasada, cât și alte obiective azere din Ucraina, informează publicația rusă Nexta, pe pagina de X. Atacul Rusiei din timpul nopții de vineri spre sâmbătă a lovit incinta ambasadei Azerbaidjanului la Kiev, […]
13:20
Ștefania, iubita lui Speak, a dat casting pentru serialul „Clanul”, dar a refuzat rolul. Codin Maticiuc a dat-o de gol. „Îl luase. Ea a fost cea mai bună” # Libertatea
Cristina Ștefania Codreanu sau „Ștefania lui Speak”, așa cum îi spun mulți, a obținut un rol important pentru ea, în filmul „Cursa”, produs de Codin Maticiuc. Puțini sunt însă, cei care știu că artista a dat un casting și pentru un rol în searialul „Clanul”, difuzat la Pro Tv, însă, a refuzat, din cauza programului […]
07:10
Veniturile amețitoare ale membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorii și procurorii care se opun tăierii pensiilor speciale din justiție încasează anual 9,5 milioane de lei # Libertatea
Veniturile anuale ale membrilor aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se ridică la 9.409.842 de lei (1.881.968 de euro), cel mai bogat fiind judecătorul Daniel Grădinaru, care câștigă anual 1.039.668 de lei, iar cea mai „săracă” fiind procuroarea Emilia Ion, cu 393.069 de lei anual. De 16 ori peste venitul mediu net în România […]
14 noiembrie 2025
21:50
Rusia intenționează să mute populația ucraineană din teritoriile ocupate în Siberia. „Esența politicii imperiale rămâne neschimbată” # Libertatea
Autoritățile ruse au început relocarea forțată a cetățenilor ucraineni din teritoriile ocupate către Siberia, în cadrul unui plan oficial de dezvoltare a regiunii, potrivit organizației „Rezistența”, citată de televiziunea poloneă TVP World. Planurile Rusiei Conform acesteia, „Programul de Dezvoltare a Siberiei” a fost inițiat de fostul ministru al apărării, Serghei Șoigu. Grupul Rezistența, care susține […]
13:40
Nutrivita atrage atenția asupra consumului excesiv de zahăr prin campania „Tu știi cât zahăr consumi zilnic?” # Libertatea
Ziua Internațională a Diabetului – un moment de reflecție și acțiune pentru o viață mai echilibrată Cu ocazia Zilei Internaționale a Diabetului, Nutrivita, compania care aduce în România branduri europene dedicate nutriției sănătoase, lansează campania „Tu știi cât zahăr consumi zilnic?”, un demers de conștientizare a prezenței zahărului ascuns în alimentația zilnică și a impactului […]
13:40
Clinica în care a murit fetița de 2 ani nu avea autorizație. Alexandru Rogobete: „Închideți-vă voi clinicile, ca să nu vin eu să le închid” # Libertatea
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat despre clinica stomatologică din București, unde o fetiță de doi ani a murit în urma unei anestezii, că funcționa fără autorizații corespunzătoare și va fi, cel mai probabil, închisă, potrivit News. Clinica stomatologică funcționa fără autorizație Primele verificări ale echipei de control arată nereguli grave privind respectarea normativelor în […]
12:20
Mugur Isărescu dă vina pe tarifele pentru energia electrică și pachetul fiscal al Guvernului Bolojan pentru inflația accelerată # Libertatea
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a prezentat vineri raportul asupra inflaţiei pentru trimestrul 3, conform News.ro. Rata anuală a inflaţiei a crescut în această perioadă, influenţată de eliminarea plafoanelor pentru tarifele la energie electrică, majorarea cotelor de TVA şi creşterea nivelului accizelor. Factorii care au dus la creșterea inflației Isărescu a detaliat […]
12:20
Româncă urmărită pentru furt, prinsă într-un autobuz cu identitate falsă după ce amprentele au dat-o de gol, în Italia # Libertatea
O femeie de 57 de ani din România a fost prinsă într-un autobuz și arestată la Trieste de către carabinieri. Ea era căutată pentru un furt comis în Brescia, pe numele său existând un mandat de executare a unei pedepse de șase luni de închisoare. Femeia a prezentat un document emis de autoritățile române în […]
13 noiembrie 2025
15:10
Cum alegi culoarea potrivită pentru uși și le integrezi armonios în stilul locuinței tale? # Libertatea
Culoarea ușilor de interior joacă un rol mai important decât pare la prima vedere. Ea nu este doar o alegere estetică, ci o decizie care influențează percepția asupra spațiului, luminozitatea încăperii și chiar starea de confort pe care o simți acasă. O ușă bine aleasă poate deveni un element de accent, o punte de legătură […]
15:10
Într-o lume în care telefonul mobil a devenit o extensie a noastră, bateria reprezintă inima care menține totul în mișcare. Indiferent cât de performant este un smartphone, cât de rapid procesează datele sau cât de clară este camera, fără o baterie funcțională el devine practic inutil. Cu toate acestea, bateria este și una dintre componentele […]
15:10
Lăzile frigorifice au devenit indispensabile pentru păstrarea prospețimii alimentelor. Totuși, utilizarea lor necorespunzătoare poate reduce durata de viață a aparatului și poate provoca pierderi nedorite. Este ușor să treci cu vederea detalii importante care influențează eficiența echipamentului. Descoperă cele mai frecvente cinci greșeli în folosirea unei lăzi frigorifice și soluțiile simple care te ajută să […]
15:10
„Penny”-ul american este istorie: monetăriile nu vor mai emite celebrele monede de 1 cent # Libertatea
După mai mult de 230 de ani, Statele Unite au încheiat producția monedei de 1 cent. Ultimul penny, fabricat în principal din cupru și zinc, a fost bătut miercuri, la Monetăria din Philadelphia. Costul realizării ei era de aproximativ patru cenți, de patru ori mai mult decât valoarea nominală, scrie publicația germană Der Spiegel. Monedele […]
15:10
Primii ani din viața unui copil sunt esențiali pentru formarea sa ca individ, iar grădinița are un rol determinant în acest proces. Este locul unde micuții învață primele reguli sociale, descoperă lumea din jur și își dezvoltă abilități cognitive și emoționale. Un program zilnic echilibrat, care combină armonios activitățile educative cu joaca și relaxarea, este […]
12 noiembrie 2025
20:00
FCSB scapă, Rapid conduce, Rădoi demisionează – nebunie totală în campionat: rezumatul etapei a 16-a din Superliga # Libertatea
Prima etapă a returului din sezonul regulat al Superligii a oferit meciuri nebune, o evadare din plutonul care se bate la titlu și un șoc uriaș pe banca uneia dintre cele mai importante echipe din campionat. Rapid vs FC Argeș 2-0, într-un meci în care siteul Superliga.ro observă că gazdele au tras doar două șuturi […]
18:40
Spaniolii pot câștiga 4.000.000 de euro de Crăciun, anunță o reclamă la loterie care spune că banii nu sunt importanți # Libertatea
Anunțul extragerii Loteriei de Crăciun, programată ca în fiecare an pentru 22 decembrie, este unul dintre cele mai așteptate momente din Spania, marcând începutul perioadei sărbătorilor, relatează Noticias Trabajo. Mii de oameni își păstrează deja biletele pentru această extragere extraordinară și speră ca micuții de la San Ildefonso să anunțe numărul lor câștigător, fie el […]
08:50
Donald Trump vrea să încheie un acord cu Elveția pentru reducerea tarifelor comerciale: „Lucrăm la ceva care să ajute” # Libertatea
Statele Unite şi Elveţia sunt aproape de finalizarea unui acord comercial care ar reduce semnificativ tarifele de import impuse de administraţia Trump, de la 39% la 15%, conform mai multor surse citate de publicația economică Bloomberg. Acordul dintre SUA și Elveția Preşedintele Donald Trump a confirmat luni că negocierile sunt în desfăşurare. El a declarat […]
11 noiembrie 2025
22:40
Șoc în sistemul de Justiție din Marea Britanie: trei deținuți au fost eliberați din închisori, din greșeală, în fiecare săptămână # Libertatea
Potrivit unor noi date publicate de Ministerul Justiției din Marea Britanie, în medie trei deținuți sunt eliberați din greșeală în fiecare săptămână. Cifrele arată că 91 de prizonieri au fost eliberați din greșeală în perioada 1 aprilie – 31 octombrie 2023. Aceste informații vin într-un moment în care guvernul britanic se confruntă cu presiuni crescânde […]
10:10
Ce opțiuni are România pentru rafinăria Petrotel și benzinăriile Lukoil. SOCAR, posibil cumpărător într-o vânzare viitoare # Libertatea
România a cerut o derogare pentru termenul de aplicare a sancțiunilor americane împotriva Lukoil, atât țara noastră, cât și Moldova și Bulgaria, fiind într-o cursă contracronometru pentru a evita blocarea pieței carburanților și scumpiri masive. Libertatea a vorbit cu mai mulți experți din domeniul energetic, care arată pe larg cât de importantă este problema și […]
10:10
Belgia a trimis 150.000 de invitații de înrolare în armată. Oferă salarii de 2.000 de euro: „Haideți!” # Libertatea
Tinerii belgieni în vârstă de 17 ani, cu aspirații militare sau simplă curiozitate, au noroc: din 2026, dacă se înrolează în armată timp de un an, vor primi 2.000 de euro pe lună, o oportunitate pe care guvernul belgian o prezintă ca fiind „unică” pentru a învăța valori precum disciplina sau munca în echipă. Scrisoare […]
10:10
Cum își menține regimul Putin puterea prin rude și dinastii politice în funcții guvernamentale și afaceri de stat # Libertatea
În Rusia, puterea nu se schimbă, se moștenește. O nouă investigație publicată de Meduza, bazată pe datele obținute de echipa jurnalistică Proekt, arată cât de adânc s-a instalat nepotismul în regimul condus de Vladimir Putin. Potrivit raportului, trei din patru persoane aflate în poziții cheie la nivelul statului rus au rude care lucrează în administrație […]
10:10
Vedeta PRO TV și-a botezat copilul în mare secret, la două luni și jumătate. Nașul micuțului a fost Cosmin Moți, fost fotbalist la Dinamo # Libertatea
Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, prezentatoarea de la PRO TV a vorbit despre cea mai frumoasă perioadă din viața ei, dezvăluind că botezul primului ei copil, Ovidiu Robert, a avut loc într-un cadru foarte intim. „Au fost doar cei mai apropiați din familie și nașii”, a spus Cătălin Măruță despre botezul micuțului pe care […]
10 noiembrie 2025
18:20
Octavian Berceanu spune că DNA are dotări tehnice de acum 20 de ani și și-a riscat viața: „Am fost în prima linie cu niște scobitori” # Libertatea
Octavian Berceanu, denunţător în dosarul „Mită la MApN”, susţine că a colaborat benevol cu procurorii DNA, pentru a da de gol o strctură din Kazahstan care urmărea să introducă în Europa muniţie de tip rusesc, care să fie folosită apoi în Ucraina. El se plânge de dotările tehnice foarte slabe ale DNA. El afirmă că […]
18:20
Consumul de cafea ar putea reduce riscul problemelor de ritm cardiac, potrivit unui nou studiu # Libertatea
Persoanele cu probleme de ritm cardiac care au băut cafea au avut șanse mai mici ca boala să reapară decât cele care au renunțat la băutură, potrivit unui nou studiu realizat în SUA. Rezultatele studiului contrazic convingerile comune Studiul clinic „Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation (Decaf)” („Eliminarea cafelei previne fibrilația”) a constatat că 200 de […]
18:20
Bani în plus pentru tinerii aflați la primul job și victimele violenței domestice: lista completă de propuneri de la Ministerul Muncii # Libertatea
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale anunță prime pentru tinerii care se angajează prima dată, subvenții pentru mamele cu trei copii, dar și pentru victimele traficului de persoane. Condițiile pentru a obține sprijinul pentru primul loc de muncă A fost pus în dezbatere publică un proiect prin care se va modifica Legea nr. 76/2002 pentru […]
18:20
Ce trebuie să știi despre soluțiile profesionale pentru curățarea interiorului mașinii? # Libertatea
Dacă te bucuri de timpul petrecut în mașină și îți dorești ca ea să arate mereu îngrijit, cu acel aer proaspăt și ordonat, poți obține rezultate uimitoare făcând tu însuți toată treaba. Curățarea interiorului nu se mai rezumă la o aspirare grăbită din când în când, ci poate deveni un ritual relaxant, realizat cu produse […]
18:20
Nicușor Dan nu s-a întâlnit cu sindicatele profesorilor, după legea Bolojan, deși a promis: „Așteptăm cu nerăbdare” # Libertatea
Deși a promis că va discuta cu sindicatele profesorilor, după legea Bolojan, întâlnirea dintre Nicușor Dan și reprezentanții nu a avut loc încă. Termenul de două luni de la începutul anului școlar, așa cum fusese el stabilit inițial, a fost depășit. Nicușor Dan nu s-a întâlnit cu sindicatele profesorilor În data de 8 septembrie, atunci […]
18:10
Examenul de bacalaureat este, fără îndoială, unul dintre cele mai importante momente din viața unui elev de liceu. Pentru generația 2026, emoțiile sunt deja în creștere, mai ales pentru că Bacul reprezintă nu doar o etapă de final, ci și un pas esențial spre viitorul academic și profesional. Fie că vorbim despre admiterea la facultate, […]
18:10
Zbor direct săptămânal Roma-Mauritius: România, la două ore distanță de poarta Italiei spre Paradis # Libertatea
ITA Airways va opera zboruri de două ori pe săptămână, conectând Roma cu Mauritius, paradisul nsular din Oceanul Indian. Eliminarea escalelor și reducerea timpului de călătorie va face destinația mult mai atractivă, în special pentru segmentele de piață care prețuiesc confortul și eficiența (familii, călători de lux, oameni de afaceri). Acest lucru va duce la o […]
17:20
YUNGBLUD a aflat chiar înainte de show-ul de la UNTOLD Dubai că este nominalizat la trei premii Grammy # Libertatea
Artistul britanic YUNGBLUD, unul dintre headlinerii ediției 2025 a festivalului UNTOLD Dubai, a aflat chiar înainte de show-ul său de pe scena principală că este nominalizat la trei categorii ale Premiilor Grammy 2026, cea mai prestigioasă distincție din industria muzicală. Nominalizarea la Grammy vine la scurt timp după lansarea albumului “Idols”, un material matur care […]
17:20
Cu cât i-a plătit primarul din Poiana Lacului pe Vlăduța Lupău și Bogdan de la Ploiești să-i livreze Mercedes-ul la majorat: „Am o singură fetiță” # Libertatea
Valerică Spirea, primarul din comuna argeșeană Poiana Lacului, și-a surprins fiica, cu un autoturism Mercedes GLE 63 AMG, la împlinirea vârstei de 18 ani. Mercedes GLE 63 AMG – cadou de majorat Atmosfera de la majoratul fiicei primarului, care a avut loc weekendul trecut, a fost întreținută de artiștii Vlăduța Lupău și Bogdan de la […]
17:20
Un coreean a ales București în loc de Paris: „S-au pregătit de Crăciun”. Momentul a ajuns viral # Libertatea
Un coreean a ales să viziteze București în loc de Paris, iar imaginile din Capitală au ajuns imediat virale în mediul online. Tânărul este celebru pe TikTok pentru călătoriile pe care le face singur, în aceste zile se află în România. Cum a arătat experiența turistului coreean în București Yuy este un influencer cunoscut în […]
7 noiembrie 2025
15:40
Muncitor român, bătut și călcat în picioare de colegii supărați că nu face curat în casa în care locuiau, în Belgia # Libertatea
Trei coaste rupte și un plămân perforat – cu aceste răni a fost transportat de urgență la spital un muncitor român. Acolo, medicii au dat imediat alarma, iar autoritățile au deschis o anchetă, informează ziarul belgian Nieuwsblad. Incidentul a avut loc în septembrie, iar cei doi inculpați au fost condamnați vineri în cazul aflat în […]
15:30
Un șofer a fost prins cu mama moartă pe bancheta din spate, după un accident pe A2, în Călărași | VIDEO # Libertatea
Un accident produs vineri dimineață, 7 noiembrie, pe Autostrada Soarelui, s-a transformat într-un caz care i-a lăsat fără cuvinte pe anchetatori. După un carambol cu trei mașini la kilometrul 67, în zona localității Dor Mărunt, medicii au descoperit că una dintre victime, o femeie de 83 de ani, era moartă de mai multe ore înainte […]
15:30
The Art of the Game: expoziție culturală inedită despre jocurile video, în centrul Bucureștiului # Libertatea
Centrul Cultural al Municipiului București lansează un eveniment inedit dedicat jocurilor video și artelor conexe. Expoziția „The Art of the Game” (TAG) va fi deschisă publicului între 8 noiembrie 2025 și 1 martie 2026 la ARCUB – Hanul Gabroveni. TAG este structurat în patru etape interactive: DISCOVER, PLAY, LEARN & CREATE și IMMERSE. Acestea vor […]
15:30
Congresul PSD a adoptat eliminarea sintagmei de „partid progresist” din Statut: „Să spunem NU dreptei europene” # Libertatea
Congresul PSD a eliminat sintagma „partid progresist” din Statut. Partidul Social-Democrat se definește acum ca un partid modern de centru-stânga. PSD a eliminat sintagma de „partid progresist” din Statut Partidul Social Democrat (PSD) a adoptat vineri modificări semnificative la statutul său, eliminând sintagma de „partid progresist”. Deputatul PSD Silvia Mihalcea a prezentat propunerile de modificare, […]
15:30
Cel mai urmărit român de pe Instagram a lăsat Marea Britanie pentru București. De ce a venit în țară „Urmașul lui Arnold Schwarzenegger” # Libertatea
Andrei Deiu, cel mai urmărit român de pe Instagram și totodată cel poreclit „Urmașul lui Arnold Schwarzenegger”, a lăsat pentru câteva zile Marea Britanie și a venit la București. Centrul Vechi al Capitalei va deveni „scena” pe care ajunge Andrei Deiu pe 10 noiembrie 2025, fiind invitat de Caius Covrig, unul dintre cei mai cunoscuți […]
13:00
Ce nume se sărbătoresc de Sf. Mihail și Gavriil. Cui trebuie să îi trimiți mesaje de La Mulți Ani # Libertatea
De Sfinții Mihail și Gavril, peste 1,3 milioane de români își serbează onomastica. Este ultima sărbătoare mare înainte de a începe Postul Crăciunului și în toate bisericile au loc slujbe speciale. Vezi ce nume se sărbătoresc de Sf Mihail și Gavril și cui trebuie să îi trimiți urări de La Mulți Ani. Pe data de […]
13:00
Matei Lucescu (fondator Bere Grivița): „Berea este un produs care poate să ofere, în continuare, surprize românilor” # Libertatea
Matei Lucescu, fondator Bere Grivița, a vorbit, într-un interviu exclusiv la Gala Aniversară de 25 de ani a Camerei de Comerț Elveția-România (CCE-R), despre bere, un produs care poate să ofere, în continuare, surprize românilor, dar și ce a învățat de la tatăl său, Răzvan Lucescu, cât și de la bunicul său, Mircea Lucescu. „Noi […]
13:00
Percheziții la Libery Galați: cum au fost scoase din combinat 300 de milioane de euro prin firme offshore # Libertatea
Procurorii Parchetului General și ofițerii de poliție judiciară au demarat o serie de percheziții la Liberty Galați și la domiciliile unor membri ai Consiliului de Administrație. Acțiunile au loc în cadrul unei anchete privind delapidarea și evaziunea fiscală, conform Agerpres. Fraudă de 300 milioane € la Liberty Galați În dimineața zilei de vineri, 7 noiembrie […]
13:00
Foto: smeugsm.ro 5 Motive Pentru Care Yoxo Revoluționează Piața de Telecomunicații în România Piața de telecomunicații din România traversează o transformare majoră, iar consumatorii caută din ce în ce mai mult flexibilitate, transparență și control total asupra cheltuielilor. În acest context, serviciile digitale de telefonie mobilă câștigă teren rapid, oferind alternative moderne la abonamentele tradiționale […]
13:00
8 noiembrie, Ziua Internațională a Radiologiei. Dr. Rareș Nechifor spune cum a revoluționat Radiologia Intervențională medicina modernă # Libertatea
Dr. Rareș Nechifor, unul dintre pionierii radiologiei intervenționale din România, cu peste 20 de ani de experiență, marchează pe 8 noiembrie Ziua Internațională a Radiologiei printr-un top al celor mai importante motive pentru care Radiologia Intervențională a revoluționat medicina modernă. „Imagistica medicală a transformat radical felul în care înțelegem și tratăm bolile. A oferit medicilor […]
07:10
În fiecare săptămână, Libertatea vă prezintă o rubrică dedicată cititorilor, cu două apariții dintre cele mai noi și mai incitante ale editurilor din România. Tot ceea ce cauți se află în bibliotecă (Michiko Aoyama, Editura Nemira Fiction) Autoarea niponă Michiko Aoyama își bazează întreaga carte pe chichița nemuritoare care e căutarea specific umană, cea care […]
