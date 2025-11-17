Merz preia de la Macron conceptul Europei suverane: Este o formulare franceză necesară. Nu ne mai putem baza că SUA ne apără, China ne dă materii prime și Rusia va redeveni garant al păcii
CaleaEuropeana, 17 noiembrie 2025 22:20
Europa are nevoie de mai multă suveranitate și de mai puțină birocrație, a pledat luni cancelarul german Friedrich Merz, în ajunul unui summit dedicat digitalizării, organizat la Berlin împreună cu președintele francez Emmanuel Macron. Vorbind la un forum economic găzduit de cotidianul bavarez Süddeutsche Zeitung, Merz a subliniat că asocierea conceptului de suveranitate cu proiectul […] The post Merz preia de la Macron conceptul Europei suverane: Este o formulare franceză necesară. Nu ne mai putem baza că SUA ne apără, China ne dă materii prime și Rusia va redeveni garant al păcii appeared first on caleaeuropeana.ro.
• • •
Alte ştiri de CaleaEuropeana
Acum 30 minute
22:30
Nawrocki dorește ca Polonia să fie un “lider” în UE și al relațiilor Europa-SUA și consideră că UE “se îndepărtează de fundația pe care a fost construită” # CaleaEuropeana
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat luni, într-un interviu menit să marcheze 100 de zile de la instalarea în funcție, că țara sa dorește să devină „un lider” în Uniunea Europeană și în relațiile dintre UE și Statele Unite, relatează TVP World. Nawrocki, un eurosceptic de dreapta, inaugurat în luna august, a intrat în conflict […] The post Nawrocki dorește ca Polonia să fie un “lider” în UE și al relațiilor Europa-SUA și consideră că UE “se îndepărtează de fundația pe care a fost construită” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum o oră
22:20
Merz preia de la Macron conceptul Europei suverane: Este o formulare franceză necesară. Nu ne mai putem baza că SUA ne apără, China ne dă materii prime și Rusia va redeveni garant al păcii # CaleaEuropeana
Europa are nevoie de mai multă suveranitate și de mai puțină birocrație, a pledat luni cancelarul german Friedrich Merz, în ajunul unui summit dedicat digitalizării, organizat la Berlin împreună cu președintele francez Emmanuel Macron. Vorbind la un forum economic găzduit de cotidianul bavarez Süddeutsche Zeitung, Merz a subliniat că asocierea conceptului de suveranitate cu proiectul […] The post Merz preia de la Macron conceptul Europei suverane: Este o formulare franceză necesară. Nu ne mai putem baza că SUA ne apără, China ne dă materii prime și Rusia va redeveni garant al păcii appeared first on caleaeuropeana.ro.
22:00
Comisarul european pentru apărare cere țărilor de pe flancul estic să își acorde garanții reciproce de apărare, alături de articolul 5 din Tratatul NATO și clauza de apărare reciprocă din Tratatul UE # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană are propria sa clauză de apărare reciprocă, însă aceasta este considerată mai slabă decât articolul 5 al Tratatului NATO, iar comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, pare să își dorească schimbarea acestei situații, în contextul în care armata americană își reconsideră prezența militară în Europa, relatează Euronews. Țările din Uniunea Europeană ar trebui […] The post Comisarul european pentru apărare cere țărilor de pe flancul estic să își acorde garanții reciproce de apărare, alături de articolul 5 din Tratatul NATO și clauza de apărare reciprocă din Tratatul UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 2 ore
21:40
Consilierii lui Nicușor Dan, ministrul de externe și ambasadorii în Marea Britanie, Italia, Spania, Germania și Franța s-au întâlnit la Cotroceni pentru a coordona politicile statului român pentru diaspora # CaleaEuropeana
Europarlamentarul Eugen Tomac, consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni al președintelui Nicușor Dan, a anunțat luni desfășurarea unei importante ședințe de lucru la Palatul Cotroceni, dedicată coordonării politicilor statului român pentru diaspora, în contextul în care „un sfert din populația României locuiește astăzi în afara granițelor țării”. Potrivit acestuia, întâlnirea a fost convocată […] The post Consilierii lui Nicușor Dan, ministrul de externe și ambasadorii în Marea Britanie, Italia, Spania, Germania și Franța s-au întâlnit la Cotroceni pentru a coordona politicile statului român pentru diaspora appeared first on caleaeuropeana.ro.
21:10
Nicușor Dan și Enrico Letta au discutat despre cum România își poate dezvolta propriile firme competitive cu care să contribuie la consolidarea economiei UE în fața SUA și Chinei # CaleaEuropeana
Europa are nevoie de campioni europeni care să poată face față competiției din SUA și din China pentru ca în UE și în România să existe slujbe cât mai bine plătite în industriile viitorului, a transmis luni președintele Nicușor Dan. Șeful statului a făcut aceste precizări într-o postare pe Facebook ce a urmat unei întrevederi […] The post Nicușor Dan și Enrico Letta au discutat despre cum România își poate dezvolta propriile firme competitive cu care să contribuie la consolidarea economiei UE în fața SUA și Chinei appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 8 ore
16:50
Estonia „condamnă cu fermitate sabotarea” unei linii de cale ferată din Polonia: Răspunsul UE și NATO trebuie să fie unul comun # CaleaEuropeana
Estonia este alături de Polonia și de Donald Tusk și „condamnă cu fermitate sabotarea liniei de căle ferată Varșovia-Lublin, vitală pentru sprijinirea Ucrainei”, a subliniat premierul țării baltice Kristen Michael. „Cei care se află în spatele actelor ostile împotriva membrilor UE și NATO trebuie să fie demascați. Răspunsul nostru trebuie să fie unul comun”, a […] The post Estonia „condamnă cu fermitate sabotarea” unei linii de cale ferată din Polonia: Răspunsul UE și NATO trebuie să fie unul comun appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Eurostat: În 2023, România și Luxemburg au înregistrat cele mai mici cheltuieli pentru asistența medicală din UE raportate la PIB # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană a cheltuit 1.720 de miliarde de euro pentru asistența medicală în 2023, reprezentând 10% din PIB-ul UE. Totuși, în România, Luxemburg, Ungaria și Irlanda, cheltuielile pentru asistență medicală au reprezentat mai puțin de 7% din PIB, potrivit datelor publicate luni de Eurostat. Germania a înregistrat cel mai ridicat nivel al cheltuielilor curente pentru […] The post Eurostat: În 2023, România și Luxemburg au înregistrat cele mai mici cheltuieli pentru asistența medicală din UE raportate la PIB appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:30
România, beneficiar important al noilor investiții europene pentru decarbonizarea transporturilor: Peste 25 de mil. euro pentru infrastructura electrică de încărcare și modernizarea Portului Constanța # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a selectat 70 de proiecte pentru a contribui la decarbonizarea transporturilor și la consolidarea competitivității industriilor din UE prin instalarea infrastructurii necesare pentru reîncărcarea sau realimentarea diferitelor moduri de transport. Pentru aceste proiecte, Executivul European alocă peste 600 de milioane de euro prin Mecanismul pentru interconectarea Europei, pentru a stimula investițiile durabile în […] The post România, beneficiar important al noilor investiții europene pentru decarbonizarea transporturilor: Peste 25 de mil. euro pentru infrastructura electrică de încărcare și modernizarea Portului Constanța appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Consiliul UE aprobă noile norme privind suspendarea călătoriilor fără viză pentru țările terțe # CaleaEuropeana
Consiliul Uniunii Europene a dat undă verde finală pentru actualizarea mecanismului UE de suspendare a călătoriilor fără viză pentru cetățenii țărilor terțe care nu au nevoie de viză pentru a călători în spațiul Schengen. Normele modificate vor permite UE să reacționeze mai rapid și mai energic în situațiile în care călătoriile fără viză sunt utilizate […] The post Consiliul UE aprobă noile norme privind suspendarea călătoriilor fără viză pentru țările terțe appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Nicușor Dan convoacă ședința CSAT consacrată Strategiei Naționale de Apărare a Țării. Documentul va fi avizat înainte de prezentarea și adoptarea în plenul Parlamentului # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc luni, 24 noiembrie, la Palatul Cotroceni și care va fi dominată de discuții privind avizarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2024-2030 prezentată săptămâna trecută de șeful statului. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, pe ordinea de […] The post Nicușor Dan convoacă ședința CSAT consacrată Strategiei Naționale de Apărare a Țării. Documentul va fi avizat înainte de prezentarea și adoptarea în plenul Parlamentului appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 12 ore
14:50
“O zi mare”: Macron și Zelenski au semnat, la o bază aeriană de lângă Paris, o “declarație de intenție” pentru achiziția a 100 de avioane de luptă Rafale de către Ucraina # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat luni, la o bază aeriană de lângă Paris, împreună cu omologul francez Emmanuel Macron, o „declarație de intenție” în vederea unei viitoare achiziții de avioane de luptă franceze Rafale, în număr de aproximativ o sută, de care Ucraina s-ar dota astfel pentru prima dată, precum și de sisteme de […] The post “O zi mare”: Macron și Zelenski au semnat, la o bază aeriană de lângă Paris, o “declarație de intenție” pentru achiziția a 100 de avioane de luptă Rafale de către Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Ursula von der Leyen propune statelor membre trei opțiuni de finanțare pentru Ucraina: „Variantele nu se exclud reciproc, ci pot fi combinate sau succesive” # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a prezentat într-o scrisoare statelor membre ale Uniunii Europene trei variante de finanțare pentru Ucraina, menționând că acestea pot fi, de asemenea, combinate, potrivit documentului consultat luni de Reuters, scrie Agerpres. „Am identificat trei opțiuni principale, respectiv finanțarea sprijinului de către statele membre prin granturi, un împrumut cu […] The post Ursula von der Leyen propune statelor membre trei opțiuni de finanțare pentru Ucraina: „Variantele nu se exclud reciproc, ci pot fi combinate sau succesive” appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
”The defense industry facing Dual-Use Technologies & NATO Requirements”, workshop organizat de ICI București | 24 noiembrie, Senatul României # CaleaEuropeana
ICI București va organiza luni, 24 noiembrie 2025, la Palatul Parlamentului Senatul României, workshop-ul „The defense industry facing Dual-Use Technologies & NATO Requirements”. Workshopul este dedicat modului în care industria de apărare răspunde evoluțiilor tehnologice și cerințelor actuale ale NATO și se adresează companiilor din industria de apărare, integratorilor locali și asociațiilor de profil, oferind […] The post ”The defense industry facing Dual-Use Technologies & NATO Requirements”, workshop organizat de ICI București | 24 noiembrie, Senatul României appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Friedrich Merz semnalează o „ruptură profundă” în relațiile dintre Europa și SUA și constată că Beijingul „devine din ce în ce mai agresiv în exterior și mai represiv în interior” # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a atras atenția asupra „unei rupturi profunde” în relațiile Europei cu SUA, asupra amenințării în creștere din partea Chinei și asupra provocărilor sistemice în rapidă evoluție la adresa ordinii mondiale, care necesită un răspuns european unit, informează The Guardian. Într-un discurs amplu susținut la Summitul Economic organizat de publicația Süddeutsche Zeitung, […] The post Friedrich Merz semnalează o „ruptură profundă” în relațiile dintre Europa și SUA și constată că Beijingul „devine din ce în ce mai agresiv în exterior și mai represiv în interior” appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
Statele membre aprobă noi reguli privind partidele și fundațiile politice europene cu scopul de a crește transparența finanțării și de a combate ingerințele străine # CaleaEuropeana
Consiliul UE și-a dat acordul final privind modificările aduse statutului și finanțării partidelor politice europene și fundațiilor politice europene (EUPPF). Potrivit comunicatului oficial, regulamentul revizuit are ca obiectiv sporirea transparenței partidelor politice europene și consolidarea cadrului de finanțare al acestora, în special pentru a contracara riscurile de ingerință și manipulare din partea unor actori străini. […] The post Statele membre aprobă noi reguli privind partidele și fundațiile politice europene cu scopul de a crește transparența finanțării și de a combate ingerințele străine appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
Comisia Europeană estimează în previziunile economice toamnă că România va înregistra o creștere economică modestă în 2025 și 2026, de 0,7%, respectiv 1,1%, pe fondul consolidării fiscale # CaleaEuropeana
Comisia Europeană estimează în previziunile economice de toamnă că PIB-ul real al României ar urma să înregistreze o creștere modestă, până la 0,7% în 2025, de la 0,9% în 2024, și până la 1,1% în 2026, întrucât „consolidarea fiscală necesară frânează consumul privat și public, care este, la rândul său, afectat de o creștere bruscă […] The post Comisia Europeană estimează în previziunile economice toamnă că România va înregistra o creștere economică modestă în 2025 și 2026, de 0,7%, respectiv 1,1%, pe fondul consolidării fiscale appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Germania ridică restricțiile asupra exporturilor de arme către Israel, invocând acordul de încetare a focului și eforturile diplomatice „în direcția unei păci durabile” # CaleaEuropeana
Germania va ridica restricțiile asupra exportului de arme către Israel la sfârșitul lunii noiembrie, a anunțat luni Berlinul, revenind asupra unei decizii politice controversate luate în plin război în Gaza, informează Politico Europe. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Stefan Kornelius, a declarat agenției de presă germane dpa că restricțiile la export — introduse în august […] The post Germania ridică restricțiile asupra exporturilor de arme către Israel, invocând acordul de încetare a focului și eforturile diplomatice „în direcția unei păci durabile” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Rusia ar putea testa NATO „în următorii doi sau patru ani”, avertizează comisarul european pentru apărare # CaleaEuropeana
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a avertizat luni că Rusia ar putea testa capacitățile de apărare ale NATO „în următorii doi sau patru ani”, sugerând că acest scenariu ar putea include chiar și un atac asupra unui stat baltic, relatează The Guardian. Vorbind luni dimineață la conferința „Defending Baltics 2025: War Lessons from Ukraine”, […] The post Rusia ar putea testa NATO „în următorii doi sau patru ani”, avertizează comisarul european pentru apărare appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
„Un act de sabotaj fără precedent” a avariat o linie de cale ferată „extrem de importantă pentru livrarea ajutorului către Ucraina”, anunță Donald Tusk # CaleaEuropeana
O explozie care a distrus duminică o linie de cale ferată pe ruta Varșovia-Lublin a fost cauzată de un act de sabotaj „fără precedent”, a acuzat luni premierul polonez Donald Tusk, informează Reuters și DPA, citate de Agerpres. „Detonarea căii ferate pe ruta Varșovia-Lublin este un act de sabotaj fără precedent care vizează securitatea statului […] The post „Un act de sabotaj fără precedent” a avariat o linie de cale ferată „extrem de importantă pentru livrarea ajutorului către Ucraina”, anunță Donald Tusk appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Consiliul UE adoptă o nouă lege europeană pentru accelerarea soluționării plângerilor transfrontaliere privind protecția datelor # CaleaEuropeana
Consiliul UE a adoptat luni noi norme menite să îmbunătățească cooperarea dintre autoritățile naționale de protecție a datelor în aplicarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), cu scopul de a accelera procesul de soluționare a plângerilor transfrontaliere privind protecția datelor. Potrivit comunicatului oficial, măsurile adoptate vor simplifica procedurile administrative referitoare, de exemplu, la drepturile reclamanților […] The post Consiliul UE adoptă o nouă lege europeană pentru accelerarea soluționării plângerilor transfrontaliere privind protecția datelor appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
“România în lumină”: Președinția lansează primul proiect social pentru sănătatea, educația și bunăstarea copiilor, tinerilor, femeilor şi categoriilor vulnerabile ale societăţii # CaleaEuropeana
Administraţia Prezidenţială anunţă deschiderea seriei de evenimente „România în lumină”, un proiect cu caracter social care îşi propune să aducă în atenţia publică teme fundamentale pentru sănătatea, educaţia şi bunăstarea copiilor, tinerilor, femeilor şi categoriilor vulnerabile din societatea românească. Potrivit unui comunicat al Palatului Cotroceni, scopul iniţiativei este să creeze un cadru de dialog între […] The post “România în lumină”: Președinția lansează primul proiect social pentru sănătatea, educația și bunăstarea copiilor, tinerilor, femeilor şi categoriilor vulnerabile ale societăţii appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Ucraina nu are „nicio șansă” să câștige împotriva Rusiei, iar sprijinul financiar al UE pentru Kiev este „pur și simplu o nebunie”, consideră Viktor Orbán # CaleaEuropeana
Ucraina „nu are nicio șansă” să câștige în fața invaziei rusești în curs, iar continuarea sprijinului financiar al UE pentru această țară este „pur și simplu o nebunie”, a declarat premierul ungar Viktor Orbán, potrivit Politico Europe. Comentariile lui Orbán apar într-un moment în care speranțele pentru un armistițiu se estompează, iar Europa încearcă să […] The post Ucraina nu are „nicio șansă” să câștige împotriva Rusiei, iar sprijinul financiar al UE pentru Kiev este „pur și simplu o nebunie”, consideră Viktor Orbán appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
International Conference on e-Health and Bioengineering. Meritele ICI București, recunoscute printr-o distincție specială pentru inovație și contribuții semnificative în domeniul sănătății digitale # CaleaEuropeana
ICI București a participat la cea de-a XIII-a ediție a International Conference on e-Health and Bioengineering – EHB 2025, desfășurată în perioada 13–14 noiembrie 2025 la Iași, un eveniment care reunește anual specialiști internaționali în inteligență artificială medicală, imagistică, dispozitive biomedicale și bioinginerie clinică. În cadrul acestei ediții, institutul a propus și coordonat o sesiune […] The post International Conference on e-Health and Bioengineering. Meritele ICI București, recunoscute printr-o distincție specială pentru inovație și contribuții semnificative în domeniul sănătății digitale appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
SUA speră ca acordul cu Beijingul privind pământurile rare să fie finalizat până la finalul acestei luni: Dacă nu, Washingtonul are „numeroase pârghii” pentru a riposta # CaleaEuropeana
Secretatul american al Trezoreriei, Scott Bessent, și-a exprimat duminică „speranța” ca acordul dintre Statele Unite și China privind exporturile de pământuri rare să poată fi încheiat oficial în aproximativ zece zile, anunță AFP, citat de Agerpres. În cadrul unei intervenții la Fox News, acesta a anunțat că cele două puteri economice cu au finalizat „încă” […] The post SUA speră ca acordul cu Beijingul privind pământurile rare să fie finalizat până la finalul acestei luni: Dacă nu, Washingtonul are „numeroase pârghii” pentru a riposta appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Ministrul ucrainean de externe cere aliaților fonduri pentru a extinde semnificativ producția de drone: „Suntem într-o cursă contra cronometru” # CaleaEuropeana
Ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha a lansat duminică un apel către susținătorii țării sale să ofere fonduri pentru a extinde semnificativ producția de drone, considerând că această armă este cheia continuării și câștigării războiului cu Rusia, relatează agenția DPA, potrivit Agerpres. Șeful diplomației ucrainene crede că președintele rus Vladimir Putin va înceta războiul numai […] The post Ministrul ucrainean de externe cere aliaților fonduri pentru a extinde semnificativ producția de drone: „Suntem într-o cursă contra cronometru” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:20
Politica monetară trebuie să fie predictibilă și consistentă, subliniază viceguvernatorul BNR: Obiectivul fundamental al BNR vizează stabilitatea prețurilor. Este nevoie de credibilitate și de capacitate de adaptare # CaleaEuropeana
Obiectivul fundamental al BNR vizează stabilitatea prețurilor, iar pentru îndeplinirea acestuia, mai ales în prezent, este nevoie de credibilitate și de capacitate de adaptare, a subliniat viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu. Acesta prezintă într-un material publicat pe site-ul său o analiză cu privire la dinamica inflației și care pot fi, în acest context, […] The post Politica monetară trebuie să fie predictibilă și consistentă, subliniază viceguvernatorul BNR: Obiectivul fundamental al BNR vizează stabilitatea prețurilor. Este nevoie de credibilitate și de capacitate de adaptare appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:20
Dan Motreanu, alături de mai mulți europarlamentari, solicită Comisiei Europene accelerarea Strategiei pentru drone: „UE trebuie să devină lider în domeniul dronelor civile” # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Dan Motreanu, împreună cu mai mulți europarlamentari, a semnat un apel către Comisia Europeană prin care a cerut accelerarea implementării Strategiei europene pentru drone și crearea unei piețe europene de referință pentru dronele civile. „UE trebuie să devină lider în domeniul dronelor civile. Prin răspunsul transmis de comisarul european pentru Transport, Apostolos Tzitzikostas, Comisia […] The post Dan Motreanu, alături de mai mulți europarlamentari, solicită Comisiei Europene accelerarea Strategiei pentru drone: „UE trebuie să devină lider în domeniul dronelor civile” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:00
Iulian Chifu: Strategia Națională de Apărare a Țării – Independența solidară, un risc prezidențial asumat # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Strategia Națională de Apărare a Țării, emisă de noul președinte ales Nicușor Dan, în primele 6 luni de mandat, aduce câteva precedente și un risc important, dar asumat de către actualul deținător al fotoliului de la Cotroceni: acela de a-și lega postura politică de un document care trebuia să fie teoretic, tehnic, […] The post Iulian Chifu: Strategia Națională de Apărare a Țării – Independența solidară, un risc prezidențial asumat appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
09:50
În perioada 17–18 noiembrie, la Cugir are loc conferința dedicată programului UNESCO Global Network of Learning Cities, o inițiativă internațională orientată spre promovarea educației pe tot parcursul vieții și a dezvoltării durabile sustenabile. Cugir s-a alăturat rețelei în 2024, devenind parte dintr-un cadru global care reunește orașe angajate în implementarea strategiilor educaționale, sociale și economice […] The post Cugir – oraș membru al rețelei UNESCO de orașe care învață appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
16:20
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminică, într-un mesaj video postat pe platforma X, că începe un nou turneu european, cu opriri importante în Grecia, Franța și Spania. Scopul vizitei este dublu, respectiv asigurarea securității energetice a Ucrainei înainte de iarnă și consolidarea apărării aeriene a țării în fața atacurilor rusești. „Astăzi am pregătit un […] The post Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:20
Gheorghe Falcă propune un Plan Național de Dezvoltare care să dubleze cele 70 miliarde de euro alocate României din viitorul buget multianual al UE # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Gheorghe Falcă a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, că România se află în fața unei oportunități istorice, odată cu negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene. În perioada 2028–2034, țara noastră ar urma să primească 70 de miliarde de euro, o alocare fără precedent pentru dezvoltare. Potrivit eurodeputatului, care a fost prezent la […] The post Gheorghe Falcă propune un Plan Național de Dezvoltare care să dubleze cele 70 miliarde de euro alocate României din viitorul buget multianual al UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Comisia Europeană ia în calcul introducerea unui „micro-impozit la nivelul UE” pe alimentele procesate. Banii generați ar fi utilizați pentru programe de sănătate # CaleaEuropeana
Comisia Europeană analizează posibilitatea introducerii, anul viitor, a unei taxe pe produsele alimentare ultraprocesate bogate în grăsimi, zahăr și sare, potrivit unui document intern consultat de agenția dpa, preluat de Agerpres. Măsura, care ar putea fi prezentată oficial în luna decembrie, are ca scop încurajarea unor obiceiuri alimentare mai sănătoase la nivelul blocului european. Potrivit […] The post Comisia Europeană ia în calcul introducerea unui „micro-impozit la nivelul UE” pe alimentele procesate. Banii generați ar fi utilizați pentru programe de sănătate appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
Zelenski va semna cu Grecia un acord pentru importul de gaze naturale estimat la 2 mld. de euro și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminică, într-un mesaj video postat pe platforma X, că începe un nou turneu european, cu opriri importante în Grecia, Franța și Spania. Scopul vizitei este dublu, respectiv asigurarea securității energetice a Ucrainei înainte de iarnă și consolidarea apărării aeriene a țării în fața atacurilor rusești. „Astăzi am pregătit un […] The post Zelenski va semna cu Grecia un acord pentru importul de gaze naturale estimat la 2 mld. de euro și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
Peste 80% dintre lucrătorii disponibilizați în UE își găsesc un nou loc de muncă în mai puțin de 18 luni prin Fondul European de Ajustare la Globalizare # CaleaEuropeana
Peste 8 din 10 lucrători disponibilizați în urma restructurărilor sau închiderilor de fabrici din Europa au reușit să se angajeze din nou în mai puțin de 18 luni, datorită sprijinului primit prin Fondul European de Ajustare la Globalizare (EGF), arată cel mai recent raport al Comisiei Europene. În perioada 2023–2024, fondul a acordat sprijin pentru […] The post Peste 80% dintre lucrătorii disponibilizați în UE își găsesc un nou loc de muncă în mai puțin de 18 luni prin Fondul European de Ajustare la Globalizare appeared first on caleaeuropeana.ro.
15 noiembrie 2025
23:30
Premierul landului Saxonia consideră că este în interesul Germaniei să reia importurile de energie din Rusia: Relațiile economice ne sporesc și securitatea # CaleaEuropeana
Premierul landului german Saxonia, Michael Kretschmer, pledează pentru reluarea importurilor de energie din Rusia după încetarea conflictului din Ucraina din rațiuni economice, relatează dpa și AFP, preluat de Agerpres. „Interesul nostru trebuie să fie reluarea importurilor de energie din Rusia după încetarea conflictului”, a declarat politicianul CDU pentru Funke Mediengruppe. „Relațiile economice ne sporesc și […] The post Premierul landului Saxonia consideră că este în interesul Germaniei să reia importurile de energie din Rusia: Relațiile economice ne sporesc și securitatea appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Bolojan face apel la combaterea falsificării istoriei, la 38 de ani de la revolta anticomunistă din Brașov care “a arătat lumii că dictatura nu poate înfrânge dorința de libertate a românilor” # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a transmis sâmbătă un mesaj cu prilejul marcării a 38 de ani de la revolta anticomunistă din 15 noiembrie 1987 de la Brașov, subliniind importanța acestui moment în istoria luptei românilor pentru libertate și demnitate. „Cu 38 de ani în urmă, în plină dictatură, la Brașov izbucnea prima revoltă anticomunistă, un protest […] The post Bolojan face apel la combaterea falsificării istoriei, la 38 de ani de la revolta anticomunistă din Brașov care “a arătat lumii că dictatura nu poate înfrânge dorința de libertate a românilor” appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:00
Miniștrii de externe ai României și Ucrainei au discutat despre “minoritatea națională română din Ucraina și drepturile sale la educație” în limba maternă # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a avut vineri o discuție telefonică cu omologul său de la Kiev, Andrii Sybiha, pe agenda convorbirii figurând sprijinul european pentru Ucraina în fața războiului Rusiei, aderarea țării vecine la UE, precum și „atenția specială pe care o acordă România” reformei din sistemul ucrainean de educație. Șefa diplomației române a […] The post Miniștrii de externe ai României și Ucrainei au discutat despre “minoritatea națională română din Ucraina și drepturile sale la educație” în limba maternă appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:10
Bugetul UE pentru 2026 prioritizează coeziunea și mediul. Securitatea și apărarea, la fundul sacului # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană va avea în 2026 un buget de 192,8 miliarde euro în angajamente și 190,1 miliarde euro în plăți, după ce Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord interinstituțional privind finanțele pentru anul viitor. Documentul va sprijini principalele priorități ale Uniunii: consolidarea competitivității, întărirea capacității de apărare, gestionarea fluxurilor migratorii și […] The post Bugetul UE pentru 2026 prioritizează coeziunea și mediul. Securitatea și apărarea, la fundul sacului appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
UE majorează cu 25 milioane de euro sprijinul pentru Vecinătatea Estică în 2026, pentru a compensa retragerea finanțării americane pentru societatea civilă din regiune, inclusiv din R. Moldova # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană va suplimenta cu 25 de milioane de euro fondurile dedicate Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova, în cadrul bugetului UE pentru anul 2026. Decizia vine după ce Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord final asupra proiectului de buget, transmite MOLDPRES, preluat de Agerpres. Eurodeputatul român Siegfried Mureșan a explicat […] The post UE majorează cu 25 milioane de euro sprijinul pentru Vecinătatea Estică în 2026, pentru a compensa retragerea finanțării americane pentru societatea civilă din regiune, inclusiv din R. Moldova appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:20
Acord la Bruxelles asupra bugetului UE pentru 2026. Victor Negrescu: România își consolidează rolul în arhitectura europeană de securitate cibernetică # CaleaEuropeana
Negociatorii Parlamentului European, ai Consiliului și ai Comisiei Europene au ajuns la un acord privind bugetul UE pentru 2026, după zile de discuții tehnice și ore prelungite de negocieri la Bruxelles. Eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European și membru al echipei de negociere, a anunțat sâmbătă dimineață că rezultatul reflectă „un angajament real pentru […] The post Acord la Bruxelles asupra bugetului UE pentru 2026. Victor Negrescu: România își consolidează rolul în arhitectura europeană de securitate cibernetică appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:40
Germania va cumpăra arme americane de 150 milioane de euro pentru Ucraina, prin inițiativa PURL a NATO # CaleaEuropeana
Germania va finanța un pachet de arme în valoare de 150 de milioane de euro pentru Ucraina, prin intermediul inițiativei Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), a anunțat vineri ministrul german al apărării, Boris Pistorius, informează Euronews. Declarațiile au fost făcute după reuniunea Grupului celor Cinci (E5), pe care Pistorius a găzduit-o la Berlin alături de […] The post Germania va cumpăra arme americane de 150 milioane de euro pentru Ucraina, prin inițiativa PURL a NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
00:30
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat vineri, după reuniunea Grupului celor Cinci (E5) de la Berlin, că Uniunea Europeană trebuie să își consolideze sprijinul financiar pentru Ucraina în 2026 și să răspundă ferm intensificării atacurilor hibride care vizează statele membre. Mulțumind Germaniei pentru decizia de a […] The post Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei appeared first on caleaeuropeana.ro.
14 noiembrie 2025
23:10
PPC a inaugurat un parc fotovoltaic în Călugăreni care va acoperi nevoile a 48.500 de gospodării și va preveni 116.00 tone de emisii de dioxid de carbon # CaleaEuropeana
Grupul PPC anunță inaugurarea unui nou parc fotovoltaic de 130 MW în comuna Călugăreni, la 40 km sud de București, noul parc urmând să producă anual aproximativ 193 GWh, acoperind nevoile a circa 48.500 de gospodării și contribuind la prevenirea a 116.000 de tone de emisii de CO₂, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. “Ghidat de […] The post PPC a inaugurat un parc fotovoltaic în Călugăreni care va acoperi nevoile a 48.500 de gospodării și va preveni 116.00 tone de emisii de dioxid de carbon appeared first on caleaeuropeana.ro.
23:00
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE: I-au fost prezentate “dovezi palpabile, ample și solide ale violării spațiului aerian al României” de o dronă rusească (FOTO) # CaleaEuropeana
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat, vineri, la sediul Ministerului Afacerilor Externe pentru discuții despre drona care a intrat în spațiul aerian român pe 10 noiembrie, diplomatului rus fiindu-i prezentate dovezi “palpabile, ample și solide ale violării spațiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forțelor militare […] The post Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE: I-au fost prezentate “dovezi palpabile, ample și solide ale violării spațiului aerian al României” de o dronă rusească (FOTO) appeared first on caleaeuropeana.ro.
20:20
Ungaria va contesta la CJUE planul Bruxelles-ului de eliminare completă a importurilor de energie din Rusia # CaleaEuropeana
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat vineri că Budapesta va contesta în instanță planul Uniunii Europene de a elimina treptat importurile de energie din Rusia până la finalul anului 2027, transmite Euronews. Vorbind la radioul public ungar, Orban a acuzat Bruxelles-ul că încearcă să-i ocolească dreptul de veto în materie de sancțiuni asupra energiei ruse, […] The post Ungaria va contesta la CJUE planul Bruxelles-ului de eliminare completă a importurilor de energie din Rusia appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:00
Eurostat: România, între cele patru țări UE care au înregistrat un declin economic în trimestrul trei. Economia țării s-a contractat cu 0,2% # CaleaEuropeana
Produsul intern brut a crescut cu 0,2% în zona euro și cu 0,3% în Uniunea Europeană în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni (când s-a înregistrat un avans de 0,1% în zona euro și de 0,2% în UE), iar România, Lituania, Finlanda și Irlanda sunt singurele state membre UE unde s-a înregistrat […] The post Eurostat: România, între cele patru țări UE care au înregistrat un declin economic în trimestrul trei. Economia țării s-a contractat cu 0,2% appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
UE „nu va permite ca indiferența să se instaleze și nu va accepta niciodată normalizarea agresiunii”, promite Roberta Metsola după cele mai recente atacuri rusești asupra Kievului # CaleaEuropeana
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsolan, a promis că „nu va permite ca indiferența să se instaleze” în răspunsurile europene la atacurile rusești asupra Ucrainei, condamnând agresiunea Rusiei asupra Kievului din noaptea trecută. „Scene teribile la Kiev după bombardamentul intens și nediscriminatoriu al Rusiei asupra zonelor rezidențiale, care a avut loc noaptea trecută. Toate gândurile mele […] The post UE „nu va permite ca indiferența să se instaleze și nu va accepta niciodată normalizarea agresiunii”, promite Roberta Metsola după cele mai recente atacuri rusești asupra Kievului appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Corpul European de Solidaritate va beneficia de un buget majorat la 175,3 milioane de euro în 2026 pentru a sprijini activitățile de voluntariat ale tinerilor din UE și țările asociate # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a lansat, vineri, apelul pentru programul Corpul European de Solidaritate 2026, într-un an în care se sărbătoresc 30 de ani de voluntariat european (început în 1996 cu proiectul pilot al Serviciului European de Voluntariat) și 10 ani de la înființarea Corpului European de Solidaritate. De la lansarea sa în 2016, Corpul European de […] The post Corpul European de Solidaritate va beneficia de un buget majorat la 175,3 milioane de euro în 2026 pentru a sprijini activitățile de voluntariat ale tinerilor din UE și țările asociate appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Consilierul prezidențial Marius Lazurca a discutat cu ambasadorul Japoniei despre noi proiecte bilaterale, aderarea României la OCDE și întărirea relațiilor Japoniei cu UE și NATO # CaleaEuropeana
Consilierul prezidențial Marius Lazurca și ambasadorul Japoniei în România, Takashi Katae, au avut joi o întrevedere la Palatul Cotroceni privind noi proiecte bilaterale în cadrul parteneriatului strategic româno-nipon, precum și sprijinul Japoniei pentru aderarea României la OCDE. Într-o postare pe contul său de X, Lazurca a precizat că a avut o “discuție substanțială” cu Takashi […] The post Consilierul prezidențial Marius Lazurca a discutat cu ambasadorul Japoniei despre noi proiecte bilaterale, aderarea României la OCDE și întărirea relațiilor Japoniei cu UE și NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
Emmanuel Macron îl va primi luni pe Volodimir Zelenski la Paris, ocazie cu care va reafirma angajamentul Franței privind garanțiile de securitate # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron îl va primi pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski luni, la Paris, ocazie cu care va „reafirma angajamentul Franței față de Ucraina” și „menținerea dinamicii eforturilor angajate în problema garanțiilor de securitate” pentru Kiev, potrivit Palatului Elysee, citat de AFP și Agerpres. Această a noua vizită a președintelui Zelenski în Franța […] The post Emmanuel Macron îl va primi luni pe Volodimir Zelenski la Paris, ocazie cu care va reafirma angajamentul Franței privind garanțiile de securitate appeared first on caleaeuropeana.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.