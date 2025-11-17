Merz preia de la Macron conceptul Europei suverane: Este o formulare franceză necesară. Nu ne mai putem baza că SUA ne apără, China ne dă materii prime și Rusia va redeveni garant al păcii

15:20

Comisia Europeană a lansat, vineri, apelul pentru programul Corpul European de Solidaritate 2026, într-un an în care se sărbătoresc 30 de ani de voluntariat european (început în 1996 cu proiectul pilot al Serviciului European de Voluntariat) și 10 ani de la înființarea Corpului European de Solidaritate. De la lansarea sa în 2016, Corpul European de