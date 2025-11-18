Comisiile pentru politică externă din Senatul României și Parlamentul R. Moldova se reunesc la București pentru a discuta despre avansarea procesului de integrare europeană
Comisia pentru politică externă a Senatului României și Comisia pentru politică externă a Parlamentului Republicii Moldova se vor reuni în ședință comună miercuri, 19 noiembrie, la București, pentru a discuta despre avansarea procesului de integrare europeană a țării de peste Prut, informează un comunicat. Parlamentarii vor mai discuta și analiza și măsura îndeplinirii de către
Shein refuză audierea în Parlamentul francez, în timp ce Legislativul European pregătește o rezoluție privind protecția consumatorilor și vânzarea ilegală de produse online
Platformă de comerț electronic Shein, aflată în centrul mai multor anchete și constroverse în Franța și la nivel european, nu se va prezenta marți, 18 noiembrie, în fața Adunării Naționale, relatează Le Parisien. Directorii Shein au fost invitați să participe la lucrările misiunii parlamentare de anchetă privind controlul produselor importante în Franța. Compania a transmis
Siegfried Mureșan: Parlamentul European continuă parteneriatul cu Guvernul R. Moldova în procesul de aderare la UE și atragerea fondurilor europene
Eurodeputatul Siegfried Mureșan anunță că Parlamentul European continuă parteneriatul cu Guvernul Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și atragerea fondurilor europene. Astăzi, 18 noiembrie, noul prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, efectuează o vizită de lucru la sediul Legislativului European din Bruxelles, alături de viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, și viceprim-ministrul
Zelenski merge în Turcia pentru a încerca revitalizarea negocierilor de pace și schimbul de prizonieri de război cu Rusia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va efectua o vizită oficială în Turcia pe 19 noiembrie „pentru a revitaliza negocierile" cu Rusia, a anunțat acesta marți, relatează AFP, preluat de Agerpres. „Ne pregătim să revitalizăm negocierile și am dezvoltat soluții pe care le vom propune partenerilor noștri", a declarat Zelenski, aflat în aceeași zi într-o vizită în
Victorie diplomatică pentru administrația Trump: Consiliul de Securitate al ONU aprobă rezoluția SUA pentru o forță internațională în Gaza
Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat luni Rezoluția 2803 (2025), prin care autorizează formarea unei Forțe Internaționale de Stabilizare (ISF) în Fâșia Gaza, sub umbrela unui „Consiliu pentru Pace" (Board of Peace – BoP). Rezoluția, bazată pe Planul Cuprinzător de Pace propus de administrația Trump, a primit 13 voturi „pentru", în timp ce
UE sărbătorește 30 de ani de la aderarea Austriei, Finlandei și Suediei. Antonio Costa: un model de unitate și prosperitate
La împlinirea a 30 de ani de la aderarea Austriei, Finlandei și Suediei la Uniunea Europeană, președintele Consiliului European a subliniat într-un discurs festiv că cele trei state „au modelat Europa într-o Uniune mai puternică și mai unită". Antonio Costa a amintit că integrarea lor nu a însemnat doar acces la piața unică, ci și
Extinderea UE în Balcanii de Vest reprezintă o prioritate strategică, susține șeful diplomației germane
Extinderea Uniunii Europene în Balcanii de Vest reprezintă o prioritate strategică pentru UE, a declarat luni ministrul german de externe Johann Wadephul, aflat în vizită la Podgorica, capitala Muntenegrului, transmite dpa, potrivit Agerpres. După o întâlnire cu președintele muntenegrean Jakov Milatovic, cu premierul Milojko Spajic și cu ministrul de externe Ervin Ibrahimovic, Wadephul a promis
Vicecancelarul german cere Chinei să se implice mai mult pentru a pune capăt războiului rus din Ucraina: Beijingul poate juca un rol decisiv
Vicecancelarul german Lars Klingbeil, aflat în vizită oficială la Beijing, a solicitat Chinei să se implice mai activ pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, anunță DPA, citat de Agerpres. Oficialul german a avut o întâlnire cu vicepremierul chinez He Lifeng, în cadrul căreia și-a exprimat convingerea că „Beijingul poate juca un rol
ICI București, prezent la cea de-a treia ediție a Congresului Național de Îmbătrânire Activă cu un stand dedicat inovării tehnologice
ICI București continuă participarea, în calitate de partener științific, la cea de-a treia ediție a Congresului Național de Îmbătrânire Activă, eveniment organizat de Asociația Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă la Palatul Parlamentului în perioada 17–18 noiembrie 2025. Cu prima zi deja încheiată, congresul își continuă astăzi activitățile cu o nouă serie de dezbateri, prezentări și
"Antibioticele nu sunt bomboane", avertismentul Comisiei Europene de Ziua europeană de conștientizare privind utilizarea antibioticelor
De Ziua europeană de conștientizare privind utilizarea antibioticelor, Comisia Europeană reamintește că rezistența la antimicrobiene este una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății publice în Europa și la nivel mondial. Rezistența la antimicrobiene se dezvoltă atunci când utilizăm în exces aceste medicamente care salvează vieți. Trebuie să ne asigurăm că antimicrobienele sunt utilizate
Macron și Merz, alături de miniștri europeni și lideri de afaceri, vor discuta astăzi la Berlin despre reducerea dependenței tehnologice de companiile non-europene
Cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, miniștri din țări ale Uniunii Europene și lideri de afaceri se întâlnesc la Berlin marți pentru a discuta despre moduri în care Europa poate să-și reducă dependența tehnologică de companiile de tehnologie non-europene, relatează dpa, potrivit Agerpres. La summitul privind Suveranitatea digitală europeană urmează să participe delegații
Ștefan Radu Oprea: România, "hub-ul logistic perfect" pentru proiectul de reconstrucție a Ucrainei
Secretarul General al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, subliniază faptul că țara noastră este „hub-ul logistic perfect" în proiectul de reconstrucție a Ucrainei, prin implicarea companiilor românești care ar putea participa singure sau asociate cu parteneri internaționali. „(…) România este hub-ul logistic perfect pentru acest proiect. Investițiile făcute de Guvernul României în infrastructura rutieră, feroviară și
de Iulian Chifu* Studiile prospective, evitarea surprizelor strategice și anticiparea evoluțiilor sunt aspirația unui număr de metodologii. Recent a apărut cartea realizată ca urmare a unui proiect major al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning de studii prospective despre lumea de mâine, pe baza unei metodologii românești pe care am introdus-o în urmă cu
Redresarea economiei europene depinde de angajamentul UE și al statelor membre de a înlătura barierele din calea pieței unice și sarcinile administrative
Antreprenorii se străduiesc să-și revină după mai mulți ani dificili, iar redresarea economiei europene depinde de angajamentul Uniunii Europene și al guvernelor statelor membre de a aborda, între altele, provocările legate barierele din calea pieței unice, relevă rezultatele sondajului economic Eurochambres. Sondajul EES 2026 a fost realizat pe baza răspunsurilor a 41.090 de întreprinderi din
Nawrocki dorește ca Polonia să fie un "lider" în UE și al relațiilor Europa-SUA și consideră că UE "se îndepărtează de fundația pe care a fost construită"
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat luni, într-un interviu menit să marcheze 100 de zile de la instalarea în funcție, că țara sa dorește să devină „un lider" în Uniunea Europeană și în relațiile dintre UE și Statele Unite, relatează TVP World. Nawrocki, un eurosceptic de dreapta, inaugurat în luna august, a intrat în conflict
Merz preia de la Macron conceptul Europei suverane: Este o formulare franceză necesară. Nu ne mai putem baza că SUA ne apără, China ne dă materii prime și Rusia va redeveni garant al păcii
Europa are nevoie de mai multă suveranitate și de mai puțină birocrație, a pledat luni cancelarul german Friedrich Merz, în ajunul unui summit dedicat digitalizării, organizat la Berlin împreună cu președintele francez Emmanuel Macron. Vorbind la un forum economic găzduit de cotidianul bavarez Süddeutsche Zeitung, Merz a subliniat că asocierea conceptului de suveranitate cu proiectul
Comisarul european pentru apărare cere țărilor de pe flancul estic să își acorde garanții reciproce de apărare, alături de articolul 5 din Tratatul NATO și clauza de apărare reciprocă din Tratatul UE
Uniunea Europeană are propria sa clauză de apărare reciprocă, însă aceasta este considerată mai slabă decât articolul 5 al Tratatului NATO, iar comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, pare să își dorească schimbarea acestei situații, în contextul în care armata americană își reconsideră prezența militară în Europa, relatează Euronews. Țările din Uniunea Europeană ar trebui
Consilierii lui Nicușor Dan, ministrul de externe și ambasadorii în Marea Britanie, Italia, Spania, Germania și Franța s-au întâlnit la Cotroceni pentru a coordona politicile statului român pentru diaspora
Europarlamentarul Eugen Tomac, consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni al președintelui Nicușor Dan, a anunțat luni desfășurarea unei importante ședințe de lucru la Palatul Cotroceni, dedicată coordonării politicilor statului român pentru diaspora, în contextul în care „un sfert din populația României locuiește astăzi în afara granițelor țării". Potrivit acestuia, întâlnirea a fost convocată
Nicușor Dan și Enrico Letta au discutat despre cum România își poate dezvolta propriile firme competitive cu care să contribuie la consolidarea economiei UE în f
Europa are nevoie de campioni europeni care să poată face față competiției din SUA și din China pentru ca în UE și în România să existe slujbe cât mai bine plătite în industriile viitorului, a transmis luni președintele Nicușor Dan. Șeful statului a făcut aceste precizări într-o postare pe Facebook ce a urmat unei întrevederi […] The post Nicușor Dan și Enrico Letta au discutat despre cum România își poate dezvolta propriile firme competitive cu care să contribuie la consolidarea economiei UE în fața SUA și Chinei appeared first on caleaeuropeana.ro.
Estonia „condamnă cu fermitate sabotarea” unei linii de cale ferată din Polonia: Răspunsul UE și NATO trebuie să fie unul comun # CaleaEuropeana
Estonia este alături de Polonia și de Donald Tusk și „condamnă cu fermitate sabotarea liniei de căle ferată Varșovia-Lublin, vitală pentru sprijinirea Ucrainei”, a subliniat premierul țării baltice Kristen Michael. „Cei care se află în spatele actelor ostile împotriva membrilor UE și NATO trebuie să fie demascați. Răspunsul nostru trebuie să fie unul comun”, a […] The post Estonia „condamnă cu fermitate sabotarea” unei linii de cale ferată din Polonia: Răspunsul UE și NATO trebuie să fie unul comun appeared first on caleaeuropeana.ro.
Eurostat: În 2023, România și Luxemburg au înregistrat cele mai mici cheltuieli pentru asistența medicală din UE raportate la PIB # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană a cheltuit 1.720 de miliarde de euro pentru asistența medicală în 2023, reprezentând 10% din PIB-ul UE. Totuși, în România, Luxemburg, Ungaria și Irlanda, cheltuielile pentru asistență medicală au reprezentat mai puțin de 7% din PIB, potrivit datelor publicate luni de Eurostat. Germania a înregistrat cel mai ridicat nivel al cheltuielilor curente pentru […] The post Eurostat: În 2023, România și Luxemburg au înregistrat cele mai mici cheltuieli pentru asistența medicală din UE raportate la PIB appeared first on caleaeuropeana.ro.
România, beneficiar important al noilor investiții europene pentru decarbonizarea transporturilor: Peste 25 de mil. euro pentru infrastructura electrică de încărcare și modernizarea Portului Constanța # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a selectat 70 de proiecte pentru a contribui la decarbonizarea transporturilor și la consolidarea competitivității industriilor din UE prin instalarea infrastructurii necesare pentru reîncărcarea sau realimentarea diferitelor moduri de transport. Pentru aceste proiecte, Executivul European alocă peste 600 de milioane de euro prin Mecanismul pentru interconectarea Europei, pentru a stimula investițiile durabile în […] The post România, beneficiar important al noilor investiții europene pentru decarbonizarea transporturilor: Peste 25 de mil. euro pentru infrastructura electrică de încărcare și modernizarea Portului Constanța appeared first on caleaeuropeana.ro.
Consiliul UE aprobă noile norme privind suspendarea călătoriilor fără viză pentru țările terțe # CaleaEuropeana
Consiliul Uniunii Europene a dat undă verde finală pentru actualizarea mecanismului UE de suspendare a călătoriilor fără viză pentru cetățenii țărilor terțe care nu au nevoie de viză pentru a călători în spațiul Schengen. Normele modificate vor permite UE să reacționeze mai rapid și mai energic în situațiile în care călătoriile fără viză sunt utilizate […] The post Consiliul UE aprobă noile norme privind suspendarea călătoriilor fără viză pentru țările terțe appeared first on caleaeuropeana.ro.
Nicușor Dan convoacă ședința CSAT consacrată Strategiei Naționale de Apărare a Țării. Documentul va fi avizat înainte de prezentarea și adoptarea în plenul Parlamentului # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc luni, 24 noiembrie, la Palatul Cotroceni și care va fi dominată de discuții privind avizarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2024-2030 prezentată săptămâna trecută de șeful statului. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, pe ordinea de […] The post Nicușor Dan convoacă ședința CSAT consacrată Strategiei Naționale de Apărare a Țării. Documentul va fi avizat înainte de prezentarea și adoptarea în plenul Parlamentului appeared first on caleaeuropeana.ro.
“O zi mare”: Macron și Zelenski au semnat, la o bază aeriană de lângă Paris, o “declarație de intenție” pentru achiziția a 100 de avioane de luptă Rafale de către Ucraina # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat luni, la o bază aeriană de lângă Paris, împreună cu omologul francez Emmanuel Macron, o „declarație de intenție” în vederea unei viitoare achiziții de avioane de luptă franceze Rafale, în număr de aproximativ o sută, de care Ucraina s-ar dota astfel pentru prima dată, precum și de sisteme de […] The post “O zi mare”: Macron și Zelenski au semnat, la o bază aeriană de lângă Paris, o “declarație de intenție” pentru achiziția a 100 de avioane de luptă Rafale de către Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ursula von der Leyen propune statelor membre trei opțiuni de finanțare pentru Ucraina: „Variantele nu se exclud reciproc, ci pot fi combinate sau succesive” # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a prezentat într-o scrisoare statelor membre ale Uniunii Europene trei variante de finanțare pentru Ucraina, menționând că acestea pot fi, de asemenea, combinate, potrivit documentului consultat luni de Reuters, scrie Agerpres. „Am identificat trei opțiuni principale, respectiv finanțarea sprijinului de către statele membre prin granturi, un împrumut cu […] The post Ursula von der Leyen propune statelor membre trei opțiuni de finanțare pentru Ucraina: „Variantele nu se exclud reciproc, ci pot fi combinate sau succesive” appeared first on caleaeuropeana.ro.
”The defense industry facing Dual-Use Technologies & NATO Requirements”, workshop organizat de ICI București | 24 noiembrie, Senatul României # CaleaEuropeana
ICI București va organiza luni, 24 noiembrie 2025, la Palatul Parlamentului Senatul României, workshop-ul „The defense industry facing Dual-Use Technologies & NATO Requirements”. Workshopul este dedicat modului în care industria de apărare răspunde evoluțiilor tehnologice și cerințelor actuale ale NATO și se adresează companiilor din industria de apărare, integratorilor locali și asociațiilor de profil, oferind […] The post ”The defense industry facing Dual-Use Technologies & NATO Requirements”, workshop organizat de ICI București | 24 noiembrie, Senatul României appeared first on caleaeuropeana.ro.
Friedrich Merz semnalează o „ruptură profundă” în relațiile dintre Europa și SUA și constată că Beijingul „devine din ce în ce mai agresiv în exterior și mai represiv în interior” # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a atras atenția asupra „unei rupturi profunde” în relațiile Europei cu SUA, asupra amenințării în creștere din partea Chinei și asupra provocărilor sistemice în rapidă evoluție la adresa ordinii mondiale, care necesită un răspuns european unit, informează The Guardian. Într-un discurs amplu susținut la Summitul Economic organizat de publicația Süddeutsche Zeitung, […] The post Friedrich Merz semnalează o „ruptură profundă” în relațiile dintre Europa și SUA și constată că Beijingul „devine din ce în ce mai agresiv în exterior și mai represiv în interior” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Statele membre aprobă noi reguli privind partidele și fundațiile politice europene cu scopul de a crește transparența finanțării și de a combate ingerințele străine # CaleaEuropeana
Consiliul UE și-a dat acordul final privind modificările aduse statutului și finanțării partidelor politice europene și fundațiilor politice europene (EUPPF). Potrivit comunicatului oficial, regulamentul revizuit are ca obiectiv sporirea transparenței partidelor politice europene și consolidarea cadrului de finanțare al acestora, în special pentru a contracara riscurile de ingerință și manipulare din partea unor actori străini. […] The post Statele membre aprobă noi reguli privind partidele și fundațiile politice europene cu scopul de a crește transparența finanțării și de a combate ingerințele străine appeared first on caleaeuropeana.ro.
Comisia Europeană estimează în previziunile economice toamnă că România va înregistra o creștere economică modestă în 2025 și 2026, de 0,7%, respectiv 1,1%, pe fondul consolidării fiscale # CaleaEuropeana
Comisia Europeană estimează în previziunile economice de toamnă că PIB-ul real al României ar urma să înregistreze o creștere modestă, până la 0,7% în 2025, de la 0,9% în 2024, și până la 1,1% în 2026, întrucât „consolidarea fiscală necesară frânează consumul privat și public, care este, la rândul său, afectat de o creștere bruscă […] The post Comisia Europeană estimează în previziunile economice toamnă că România va înregistra o creștere economică modestă în 2025 și 2026, de 0,7%, respectiv 1,1%, pe fondul consolidării fiscale appeared first on caleaeuropeana.ro.
Germania ridică restricțiile asupra exporturilor de arme către Israel, invocând acordul de încetare a focului și eforturile diplomatice „în direcția unei păci durabile” # CaleaEuropeana
Germania va ridica restricțiile asupra exportului de arme către Israel la sfârșitul lunii noiembrie, a anunțat luni Berlinul, revenind asupra unei decizii politice controversate luate în plin război în Gaza, informează Politico Europe. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Stefan Kornelius, a declarat agenției de presă germane dpa că restricțiile la export — introduse în august […] The post Germania ridică restricțiile asupra exporturilor de arme către Israel, invocând acordul de încetare a focului și eforturile diplomatice „în direcția unei păci durabile” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Rusia ar putea testa NATO „în următorii doi sau patru ani”, avertizează comisarul european pentru apărare # CaleaEuropeana
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a avertizat luni că Rusia ar putea testa capacitățile de apărare ale NATO „în următorii doi sau patru ani”, sugerând că acest scenariu ar putea include chiar și un atac asupra unui stat baltic, relatează The Guardian. Vorbind luni dimineață la conferința „Defending Baltics 2025: War Lessons from Ukraine”, […] The post Rusia ar putea testa NATO „în următorii doi sau patru ani”, avertizează comisarul european pentru apărare appeared first on caleaeuropeana.ro.
„Un act de sabotaj fără precedent” a avariat o linie de cale ferată „extrem de importantă pentru livrarea ajutorului către Ucraina”, anunță Donald Tusk # CaleaEuropeana
O explozie care a distrus duminică o linie de cale ferată pe ruta Varșovia-Lublin a fost cauzată de un act de sabotaj „fără precedent”, a acuzat luni premierul polonez Donald Tusk, informează Reuters și DPA, citate de Agerpres. „Detonarea căii ferate pe ruta Varșovia-Lublin este un act de sabotaj fără precedent care vizează securitatea statului […] The post „Un act de sabotaj fără precedent” a avariat o linie de cale ferată „extrem de importantă pentru livrarea ajutorului către Ucraina”, anunță Donald Tusk appeared first on caleaeuropeana.ro.
Consiliul UE adoptă o nouă lege europeană pentru accelerarea soluționării plângerilor transfrontaliere privind protecția datelor # CaleaEuropeana
Consiliul UE a adoptat luni noi norme menite să îmbunătățească cooperarea dintre autoritățile naționale de protecție a datelor în aplicarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), cu scopul de a accelera procesul de soluționare a plângerilor transfrontaliere privind protecția datelor. Potrivit comunicatului oficial, măsurile adoptate vor simplifica procedurile administrative referitoare, de exemplu, la drepturile reclamanților […] The post Consiliul UE adoptă o nouă lege europeană pentru accelerarea soluționării plângerilor transfrontaliere privind protecția datelor appeared first on caleaeuropeana.ro.
“România în lumină”: Președinția lansează primul proiect social pentru sănătatea, educația și bunăstarea copiilor, tinerilor, femeilor şi categoriilor vulnerabile ale societăţii # CaleaEuropeana
Administraţia Prezidenţială anunţă deschiderea seriei de evenimente „România în lumină”, un proiect cu caracter social care îşi propune să aducă în atenţia publică teme fundamentale pentru sănătatea, educaţia şi bunăstarea copiilor, tinerilor, femeilor şi categoriilor vulnerabile din societatea românească. Potrivit unui comunicat al Palatului Cotroceni, scopul iniţiativei este să creeze un cadru de dialog între […] The post “România în lumină”: Președinția lansează primul proiect social pentru sănătatea, educația și bunăstarea copiilor, tinerilor, femeilor şi categoriilor vulnerabile ale societăţii appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ucraina nu are „nicio șansă” să câștige împotriva Rusiei, iar sprijinul financiar al UE pentru Kiev este „pur și simplu o nebunie”, consideră Viktor Orbán # CaleaEuropeana
Ucraina „nu are nicio șansă” să câștige în fața invaziei rusești în curs, iar continuarea sprijinului financiar al UE pentru această țară este „pur și simplu o nebunie”, a declarat premierul ungar Viktor Orbán, potrivit Politico Europe. Comentariile lui Orbán apar într-un moment în care speranțele pentru un armistițiu se estompează, iar Europa încearcă să […] The post Ucraina nu are „nicio șansă” să câștige împotriva Rusiei, iar sprijinul financiar al UE pentru Kiev este „pur și simplu o nebunie”, consideră Viktor Orbán appeared first on caleaeuropeana.ro.
International Conference on e-Health and Bioengineering. Meritele ICI București, recunoscute printr-o distincție specială pentru inovație și contribuții semnificative în domeniul sănătății digitale # CaleaEuropeana
ICI București a participat la cea de-a XIII-a ediție a International Conference on e-Health and Bioengineering – EHB 2025, desfășurată în perioada 13–14 noiembrie 2025 la Iași, un eveniment care reunește anual specialiști internaționali în inteligență artificială medicală, imagistică, dispozitive biomedicale și bioinginerie clinică. În cadrul acestei ediții, institutul a propus și coordonat o sesiune […] The post International Conference on e-Health and Bioengineering. Meritele ICI București, recunoscute printr-o distincție specială pentru inovație și contribuții semnificative în domeniul sănătății digitale appeared first on caleaeuropeana.ro.
SUA speră ca acordul cu Beijingul privind pământurile rare să fie finalizat până la finalul acestei luni: Dacă nu, Washingtonul are „numeroase pârghii” pentru a riposta # CaleaEuropeana
Secretatul american al Trezoreriei, Scott Bessent, și-a exprimat duminică „speranța” ca acordul dintre Statele Unite și China privind exporturile de pământuri rare să poată fi încheiat oficial în aproximativ zece zile, anunță AFP, citat de Agerpres. În cadrul unei intervenții la Fox News, acesta a anunțat că cele două puteri economice cu au finalizat „încă” […] The post SUA speră ca acordul cu Beijingul privind pământurile rare să fie finalizat până la finalul acestei luni: Dacă nu, Washingtonul are „numeroase pârghii” pentru a riposta appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ministrul ucrainean de externe cere aliaților fonduri pentru a extinde semnificativ producția de drone: „Suntem într-o cursă contra cronometru” # CaleaEuropeana
Ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha a lansat duminică un apel către susținătorii țării sale să ofere fonduri pentru a extinde semnificativ producția de drone, considerând că această armă este cheia continuării și câștigării războiului cu Rusia, relatează agenția DPA, potrivit Agerpres. Șeful diplomației ucrainene crede că președintele rus Vladimir Putin va înceta războiul numai […] The post Ministrul ucrainean de externe cere aliaților fonduri pentru a extinde semnificativ producția de drone: „Suntem într-o cursă contra cronometru” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Politica monetară trebuie să fie predictibilă și consistentă, subliniază viceguvernatorul BNR: Obiectivul fundamental al BNR vizează stabilitatea prețurilor. Este nevoie de credibilitate și de capacitate de adaptare # CaleaEuropeana
Obiectivul fundamental al BNR vizează stabilitatea prețurilor, iar pentru îndeplinirea acestuia, mai ales în prezent, este nevoie de credibilitate și de capacitate de adaptare, a subliniat viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu. Acesta prezintă într-un material publicat pe site-ul său o analiză cu privire la dinamica inflației și care pot fi, în acest context, […] The post Politica monetară trebuie să fie predictibilă și consistentă, subliniază viceguvernatorul BNR: Obiectivul fundamental al BNR vizează stabilitatea prețurilor. Este nevoie de credibilitate și de capacitate de adaptare appeared first on caleaeuropeana.ro.
Dan Motreanu, alături de mai mulți europarlamentari, solicită Comisiei Europene accelerarea Strategiei pentru drone: „UE trebuie să devină lider în domeniul dronelor civile” # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Dan Motreanu, împreună cu mai mulți europarlamentari, a semnat un apel către Comisia Europeană prin care a cerut accelerarea implementării Strategiei europene pentru drone și crearea unei piețe europene de referință pentru dronele civile. „UE trebuie să devină lider în domeniul dronelor civile. Prin răspunsul transmis de comisarul european pentru Transport, Apostolos Tzitzikostas, Comisia […] The post Dan Motreanu, alături de mai mulți europarlamentari, solicită Comisiei Europene accelerarea Strategiei pentru drone: „UE trebuie să devină lider în domeniul dronelor civile” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Iulian Chifu: Strategia Națională de Apărare a Țării – Independența solidară, un risc prezidențial asumat # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Strategia Națională de Apărare a Țării, emisă de noul președinte ales Nicușor Dan, în primele 6 luni de mandat, aduce câteva precedente și un risc important, dar asumat de către actualul deținător al fotoliului de la Cotroceni: acela de a-și lega postura politică de un document care trebuia să fie teoretic, tehnic, […] The post Iulian Chifu: Strategia Națională de Apărare a Țării – Independența solidară, un risc prezidențial asumat appeared first on caleaeuropeana.ro.
În perioada 17–18 noiembrie, la Cugir are loc conferința dedicată programului UNESCO Global Network of Learning Cities, o inițiativă internațională orientată spre promovarea educației pe tot parcursul vieții și a dezvoltării durabile sustenabile. Cugir s-a alăturat rețelei în 2024, devenind parte dintr-un cadru global care reunește orașe angajate în implementarea strategiilor educaționale, sociale și economice […] The post Cugir – oraș membru al rețelei UNESCO de orașe care învață appeared first on caleaeuropeana.ro.
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminică, într-un mesaj video postat pe platforma X, că începe un nou turneu european, cu opriri importante în Grecia, Franța și Spania. Scopul vizitei este dublu, respectiv asigurarea securității energetice a Ucrainei înainte de iarnă și consolidarea apărării aeriene a țării în fața atacurilor rusești. „Astăzi am pregătit un […] The post Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană appeared first on caleaeuropeana.ro.
Gheorghe Falcă propune un Plan Național de Dezvoltare care să dubleze cele 70 miliarde de euro alocate României din viitorul buget multianual al UE # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Gheorghe Falcă a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, că România se află în fața unei oportunități istorice, odată cu negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene. În perioada 2028–2034, țara noastră ar urma să primească 70 de miliarde de euro, o alocare fără precedent pentru dezvoltare. Potrivit eurodeputatului, care a fost prezent la […] The post Gheorghe Falcă propune un Plan Național de Dezvoltare care să dubleze cele 70 miliarde de euro alocate României din viitorul buget multianual al UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
Comisia Europeană ia în calcul introducerea unui „micro-impozit la nivelul UE” pe alimentele procesate. Banii generați ar fi utilizați pentru programe de sănătate # CaleaEuropeana
Comisia Europeană analizează posibilitatea introducerii, anul viitor, a unei taxe pe produsele alimentare ultraprocesate bogate în grăsimi, zahăr și sare, potrivit unui document intern consultat de agenția dpa, preluat de Agerpres. Măsura, care ar putea fi prezentată oficial în luna decembrie, are ca scop încurajarea unor obiceiuri alimentare mai sănătoase la nivelul blocului european. Potrivit […] The post Comisia Europeană ia în calcul introducerea unui „micro-impozit la nivelul UE” pe alimentele procesate. Banii generați ar fi utilizați pentru programe de sănătate appeared first on caleaeuropeana.ro.
Peste 80% dintre lucrătorii disponibilizați în UE își găsesc un nou loc de muncă în mai puțin de 18 luni prin Fondul European de Ajustare la Globalizare # CaleaEuropeana
Peste 8 din 10 lucrători disponibilizați în urma restructurărilor sau închiderilor de fabrici din Europa au reușit să se angajeze din nou în mai puțin de 18 luni, datorită sprijinului primit prin Fondul European de Ajustare la Globalizare (EGF), arată cel mai recent raport al Comisiei Europene. În perioada 2023–2024, fondul a acordat sprijin pentru […] The post Peste 80% dintre lucrătorii disponibilizați în UE își găsesc un nou loc de muncă în mai puțin de 18 luni prin Fondul European de Ajustare la Globalizare appeared first on caleaeuropeana.ro.
Premierul landului Saxonia consideră că este în interesul Germaniei să reia importurile de energie din Rusia: Relațiile economice ne sporesc și securitatea # CaleaEuropeana
Premierul landului german Saxonia, Michael Kretschmer, pledează pentru reluarea importurilor de energie din Rusia după încetarea conflictului din Ucraina din rațiuni economice, relatează dpa și AFP, preluat de Agerpres. „Interesul nostru trebuie să fie reluarea importurilor de energie din Rusia după încetarea conflictului”, a declarat politicianul CDU pentru Funke Mediengruppe. „Relațiile economice ne sporesc și […] The post Premierul landului Saxonia consideră că este în interesul Germaniei să reia importurile de energie din Rusia: Relațiile economice ne sporesc și securitatea appeared first on caleaeuropeana.ro.
Bolojan face apel la combaterea falsificării istoriei, la 38 de ani de la revolta anticomunistă din Brașov care “a arătat lumii că dictatura nu poate înfrânge dorința de libertate a românilor” # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a transmis sâmbătă un mesaj cu prilejul marcării a 38 de ani de la revolta anticomunistă din 15 noiembrie 1987 de la Brașov, subliniind importanța acestui moment în istoria luptei românilor pentru libertate și demnitate. „Cu 38 de ani în urmă, în plină dictatură, la Brașov izbucnea prima revoltă anticomunistă, un protest […] The post Bolojan face apel la combaterea falsificării istoriei, la 38 de ani de la revolta anticomunistă din Brașov care “a arătat lumii că dictatura nu poate înfrânge dorința de libertate a românilor” appeared first on caleaeuropeana.ro.
