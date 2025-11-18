Comisiile pentru politică externă din Senatul României și Parlamentul R. Moldova se reunesc la București pentru a discuta despre avansarea procesului de integrare europeană

11:50

Peste 8 din 10 lucrători disponibilizați în urma restructurărilor sau închiderilor de fabrici din Europa au reușit să se angajeze din nou în mai puțin de 18 luni, datorită sprijinului primit prin Fondul European de Ajustare la Globalizare (EGF), arată cel mai recent raport al Comisiei Europene. În perioada 2023–2024, fondul a acordat sprijin pentru […]