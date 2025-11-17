Trump invocă intervenția militară în două țări latino-americane împotriva cartelurilor de droguri: „Nu spun că o voi face, dar aș fi mândru să o fac”
HotNews.ro, 17 noiembrie 2025 23:50
Președintele Donald Trump a declarat, luni, că susține recursul la acțiuni agresive împotriva cartelurilor de droguri și producției de narcotice din Mexic și Columbia însă nu a mers până în punctul în care să anunțe…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
00:20
„Modulul de iarnă”. Al doilea cel mai mare oraș din Rusia a declarat război țurțurilor periculoși # HotNews.ro
Autoritățile din Sankt Petersburg au anunțat luni că un sistem de supraveghere asistat de inteligență artificială (AI) a început să scaneze acoperișurile în căutarea țurțurilor, zăpezii și a altor formațiuni de gheață periculoase, după prima…
Acum 30 minute
00:00
A murit Ilie Ilașcu, fostul deţinut politic al regimului de la Tiraspol. El a fost ales, din închisoare, membru în parlamentele din Moldova și România # HotNews.ro
Ilie Ilaşcu, fost deţinut politic al regimului de la Tiraspol, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dar și fost membru al Parlamentului României, a murit luni, la vârsta de 73 de ani, potrivit presei de la…
Acum o oră
23:50
Trump invocă intervenția militară în două țări latino-americane împotriva cartelurilor de droguri: „Nu spun că o voi face, dar aș fi mândru să o fac” # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a declarat, luni, că susține recursul la acțiuni agresive împotriva cartelurilor de droguri și producției de narcotice din Mexic și Columbia însă nu a mers până în punctul în care să anunțe…
23:30
Mesajul unui ministru israelian pentru Netanyahu: „Trebuie să ordonați asasinate țintite”. Motivul furiei lui Itamar Ben-Gvir # HotNews.ro
Ministrul israelian al securităţii naţionale, Itamar Ben-Gvir, o figură proeminentă a extremei drepte, a îndemnat luni la arestarea preşedintelui Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, şi asasinarea unor înalţi oficiali palestinieni în cazul în care Consiliul de…
Acum 2 ore
23:20
VIDEO Imagini cu un bărbat care se „vindecă” brusc la un semafor. „Haideţi să nu mai hrănim teatrul ieftin!” # HotNews.ro
Un polițist din județul Brașov a publicat, luni seară, imagini video cu un bărbat care cerșește în fața șoferilor, mergând cu dificultate şi folosind un baston, dar care pare apoi că se vindecă „miraculos” după…
23:00
Ciprian Ciucu susține revenirea la alegeri locale în două tururi: „Legitimitatea îți dă autoritate” # HotNews.ro
Candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, la Euronews, că susţine revenirea la alegeri în două tururi pentru funcţia de primar, argumentând că legitimitatea este foarte importantă atunci când…
23:00
Până acum foarte discretă în privinţa participării sale militare pe continentul african, armata rusă este prezentă în şase ţări din Africa, au relatat canale de televiziune publice ruseşti, după cum informează luni agențiile France Presse…
22:40
„Greșeli grave de investigație”, constatate în dosarul fostului șef al FBI. Un judecător american a dispus „o măsură extraordinară, în circumstanțe unice” # HotNews.ro
Un judecător american a constatat luni că există dovezi de comportament necorespunzător în modul în care un procuror federal apropiat președintelui Donald Trump a administrat acuzațiile penale împotriva lui James Comey și a ordonat ca…
22:30
Nigeria discută despre cooperarea în domeniul securităţii cu Statele Unite, care au ameninţat recent că vor interveni militar în ţara vest-africană, preşedintele Donald Trump denunţând „uciderile care vizează creştini” comise de „terorişti islamişti”, a declarat…
Acum 4 ore
22:10
Prima aparițe publică a lui Serghei Lavrov, după speculațiile privind căderea în dizgrația lui Putin # HotNews.ro
Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, s-a întâlnit luni la Moscova cu omologul său indian Subrahmanyam Jaishankar, în ceea ce reprezintă primul eveniment public la care ministrul rus participă în persoană în ultimele trei săptămâni, scrie…
22:00
AUR va ataca la CCR repartizarea mandatelor în consiliile de administrație ale TVR și postului public de radio: „Un furt pe față, o escrocherie fără margini” # HotNews.ro
Grupurile parlamentare ale AUR din Senat şi Camera Deputaţilor anunţă că vor ataca la CCR repartizarea locurilor în Consiliile de administraţie ale posturilor publice de radio și televiziune, informează Agerpres. Comisiile reunite de cultură ale…
22:00
Exit-poll la alegerile din Bucureşti. Ce institut de sondare a fost acreditat să facă sondaje la ieşirea de la urne # HotNews.ro
Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42 al Municipiului Bucureşti a acreditat luni Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS să efectueze sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile locale parţiale pentru…
22:00
SuperLiga: Victor Pițurcă, despre lupta pentru titlu: „Dacă reușesc să facă asta, 100% pot spera” # HotNews.ro
Fostul selecționer Victor Pițurcă a afirmat că FCSB se va transforma într-o favorită la câștigarea campionatului, în cazul în care va reuși să se califice în play-off la finalul sezonului regular. Fără echipă de la…
21:40
„Colosala mașină de bani”. 170.000 de dolari pe minut: motivul pentru care Arabia Saudită este cel mai mare dușman al acțiunilor climatice # HotNews.ro
„Vă puteți imagina că cineva vă dă 170.000 de dolari? Și dacă un minut mai târziu vă dă, din nou, aceeași sumă?”. Este exercițiul de imaginație propus de The Guardian pentru a contura imaginea unei…
21:30
Dan Nistor, aproape de un record istoric în SuperLiga: „La 19 ani eram paznic la hotel” # HotNews.ro
Dan Nistor (37 de ani), care foarte aproape de a deveni jucătorul cu cele mai multe meciuri disputate în SuperLiga, a vorbit despre începuturile sale în fotbal. Deși majoritatea fotbaliștilor care ajung la un nivel…
21:30
Un cunoscut politician român povestește cum a trecut prin cancer: „Rănește, dar nu învinge sufletul” # HotNews.ro
„Când am fost diagnosticat cu cancer, am simțit că pământul se deschide sub mine”, a povestit luni, 17 noiembrie, europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă, într-o postare pe pagina lui de Facebook, în care a salutat investițiile…
21:20
Moscova acuză „retorica belicoasă” a capitalelor europene, după avertismentele că Rusia ar putea ataca o țară NATO: „Sunt declarații de agresor” # HotNews.ro
Moscova a condamnat luni „retorica belicoasă” a ministrului german al apărării, Boris Pistorius, după ce acesta a avertizat că Rusia ar putea ataca un membru NATO în viitorul apropiat. „În Rusia nu există susținători ai…
21:10
Cancelarul Merz vrea o Europă mai debirocratizată. „Trebuie să devenim mai suverani și independenți” # HotNews.ro
Europa are nevoie de mai multă suveranitate şi de mai puţină birocraţie şi reguli bancare care o frânează, a pledat luni cancelarul german Friedrich Merz, în ajunul unui summit cu privire la digitalizare la Berlin…
21:00
Belgia mizează pe drone kamikaze autonome, cumpărate din Letonia. Pachet de 50 de milioane de euro # HotNews.ro
Belgia va cumpăra drone kamikaze defensive furnizate de o companie letonă, a anunțat ministerul apărării, după seria de incursiuni care au perturbat activitatea la aeroporturile, bazele militare și la o centrală nucleară de pe teritoriul…
20:50
Șeful unei companii de top din Silicon Valley spune că e „profund neliniștit” că doar câțiva oameni pot controla viitorul inteligenței artificiale: „Impactul va fi mai amplu și mai rapid decât ce am văzut anterior” # HotNews.ro
Dario Amodei, CEO-ul pe care dezvoltarea fulminantă a inteligenței artificiale l-a făcut unul dintre cei mai influenți șefi de companie din Silicon Valley, spune că se simte neliniștit că viitorul acestei tehnologii cruciale poate fi…
20:40
Ucraina schimbă strategia de atac pe teritoriul rusesc. Kievul a stabilit noi ținte pentru rachetele sale # HotNews.ro
Apărarea antiaeriană rusă este vizată cu precădere în aceste zile de atacurile ucrainene la distanţe mari atât în teritoriile ocupate, cât şi în Rusia, dat fiind că Kievul încearcă să sporească eficacitatea loviturilor sale împotriva…
Acum 6 ore
20:20
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, exclude o retragere din alegeri, el declarând că a intrat în această cursă pentru a o câştiga. „Singurul sondaj care contează este la urne. Eu am intrat în…
20:10
Semnal de la Kiev, însoțit de reproșuri vehemente: Defensiva ucraineană „se destramă”, iar tăcerea înseamnă „crimă” # HotNews.ro
Serhii Sternenko, un cunoscut activist și voluntar ucrainean, a lansat luni, 17 noiembrie, critici puternice la adresa conducerii militare și politice a Ucrainei, avertizând că „ne îndreptăm spre un dezastru de amploare strategică, care ar…
19:50
O mare companie petrolieră intră în cursa pentru achiziția activelor Lukoil. Portofoliul vizat are o valoare de 20 de miliarde de dolari # HotNews.ro
Grupul petrolier american Chevron evaluează mai multe opţiuni pentru cumpărarea activelor globale ale companiei petroliere ruseşti Lukoil, au declarat luni pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar, transmite Agerpres. Săptămâna trecută,Trezoreria SUA a…
19:40
NBA a cerut telefoanele mobile ale jucătorilor într-o acțiune fără precedent. Care este motivul # HotNews.ro
Liga de baschet se află în atenția Congresului SUA după ce, în luna octombrie, două vedete NBA au fost arestate pentru participarea la pariuri ilegale și de asociere cu Mafia. Pariurile erau mai ales nu…
19:40
Celebrele gemene Alice şi Ellen Kessler, au murit la vârsta de 89 de ani, prin sinucidere asistată # HotNews.ro
Gemenele Kessler, vedete ale spectacolelor de varietăţi din Italia şi Germania în anii 1960, au murit luni prin sinucidere asistată, la vârsta de 89 de ani, în locuinţa lor din apropiere de Munchen, a relatat…
19:30
Senatul a adoptat, luni, proiectul privind eliminarea indemnizaţiei compensatorii acordate la încetarea mandatului judecătorilor Curţii Constituţionale. S-au înregistrat 105 voturi pentru, unul contra şi o abţinere, informează Agerpres. Proiectul abrogă, în acest sens, alin. (5)…
19:30
SuperLiga: Dublă lovitură înregistrată de Universitatea Craiova: Fotbaliștii care nu vor mai juca în 2025 # HotNews.ro
Fotbaliștii Carlos Mora (24 de ani) și Anzor Mekvabishvili (24 de ani) s-au accidentat la echipele naționale și nu vor putea evolua în acest an sub comanda noului antrenor de la Universitatea Craiova, Filipe Coelho,…
19:20
Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului, a fost propusă membru în Consiliul de Administrație al Radioului Public: „Nu a fost o numire doar ca să fie” # HotNews.ro
Ioana Dogioiu a fost propusă de Guvern pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Radioului Public. Ea a confirmat informația pentru HotNews și a precizat că își va păstra și funcția de purtător…
19:10
Fostul membru al formației The Beatles Paul McCartney a lansat o melodie „silențioasă”, inclusă pe un album de protest al industriei muzicale față de utilizarea neautorizată de către companiile de inteligență artificială (AI) a materialelor…
19:10
VIDEO Primele imagini cu evacuările din Ceatalchioi. Oamenii sunt trasportați către Tulcea cu microbuze # HotNews.ro
Autoritățile au anunțat că au început luni după-amiază evacuarea satului Ceatalchioi, după ce dimineață au evacuat satul Plauru, din cauza pericolului iminent de explozie apărut pe fondul incendiului de pe nava cu combustibil ancorată pe…
19:00
Două creații ale lui Bach, identificate după 30 de ani de cercetări și interpretate la orgă după 300 de ani: „Un mare moment pentru lumea muzicii” # HotNews.ro
Două compoziţii pentru orgă au fost identificate în Germania ca fiind compuse de Johann Sebastian Bach la trei decenii de la descoperirea lor şi reinterpretate pentru prima dată după mai bine de trei secole luni…
18:40
O nouă fotografie oficială a regelui Charles, publicată la împlinirea vârstei de 77 de ani, include un accesoriu inedit # HotNews.ro
O nouă fotografie oficială pentru a sărbători 77 de ani ai regelui Charles al III-lea a fost publicată vineri. În această nouă fotografie, realizată la Sandringham, unde predomină culoarea verde, suveranul apare cu un accesoriu…
18:30
Ana Ciceală și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. Surpriza din sondajul AtlasIntel numește problema invocată de bucureșteni tot mai mult # HotNews.ro
Candidata SENS pentru funcția de primar general al Capitalei, Ana Ciceală, s-a înscris luni în cursa electorală, având alături, la depunerea candidaturii, zeci de voluntari implicați în campania ei de strângere de semnături. Au fost…
18:30
O rețea de terorism cibernetic a fost capturată în Polonia. „Obiectivul era paralizarea activității instituțiilor” # HotNews.ro
Biroul central de combatere a criminalităţii cibernetice (CBZC) din Polonia a arestat luni şapte bărbaţi suspectaţi de terorism cibernetic, după ce aceştia au lansat peste 380 de ameninţări false cu bombă care au paralizat spitale,…
Acum 8 ore
18:10
Reforma pensiilor amenință și executivul german. Cancelarul Merz exclude însă formarea unui guvern minoritar # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a fost nevoit luni să excludă formarea unui guvern minoritar, în contextul unei dispute în blocul său conservator în legătură cu reforma pensiilor, care îi amenință puterea, relatează Agerpres citând agenția…
18:10
Cele mai riscante criptomonede s-au prăbușit la minimul ultimilor 5 ani într-o răsturnare spectaculoasă de paradigmă # HotNews.ro
Vânzarea în masă de pe piața criptomonedelor nu dă semne că s-ar opri, iar cele mai mici și mai riscante tokenuri digitale suportă cel mai puternic impact, relatează Bloomberg. Indicele „MarketVector Digital Assets 100 Small-Cap”,…
18:00
Cum vrea Europa să rezolve problema deplasării de urgență a trupelor și echipamentelor militare pe continent. Noul plan al Comisiei # HotNews.ro
Comisia Europeană intenționează să propună un sistem de urgență pentru transportul militar transfrontalier și o inițiativă de punere în comun a mijloacelor de transport ale statelor membre care să faciliteze deplasarea trupelor și a echipamentelor…
17:50
Președintele Cehiei ia în calcul să nu-l desemneze ca prim-ministru pe câștigătorul alegerilor: „Aș contribui la crearea unei situații ilegale” # HotNews.ro
Preşedintele ceh Petr Pavel a ameninţat luni că nu îl va desemna premier pe câştigătorul recentelor alegeri legislative, Andrej Babis, în contextul unei dispute legate de conflictul de interese în care s-ar afla miliardarul, transmite…
17:40
VIDEO Începe construcția celui mai dificil tronson prin munți al Autostrăzii „Unirii” A8. Va fi cea mai mare sumă plătită de stat pentru un kilometru de autostradă în România # HotNews.ro
Grupul de firme de construcții UMB a primit dispoziția să înceapă proiectarea și execuția celui mai dificil lot montan din Autostrada „Unirii” A8. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis luni ordinul de începere…
17:40
Arheologii au descoperit o presă de vin mai veche decât piramidele, sculptată direct în stâncă # HotNews.ro
Arheologii din Israel au descoperit artefacte cu adevărat remarcabile, printre acestea numărându-se o presă de vin cu o vechime de 5.000 de ani și un vas în formă de animal, vechi de 3.300 de ani,…
17:30
„Vom comite o greșeală istorică”, avertizează șeful Apărării UE. „Rușii învață. Noi învățăm?” # HotNews.ro
Europa „nu este pregătită” să răspundă eficient la potențiale atacuri cu drone rusești și trebuie să integreze capacitățile „testate în luptă” ale Ucrainei pentru a se proteja mai bine, a afirmat luni comisarul UE pentru…
17:30
Ce spune Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare despre situația din Tulcea: Un incident de natură chimică, nu implică materiale radioactive / Cui atribuie responsabilitatea intervenției # HotNews.ro
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) a transmis, luni, că situaţia înregistrată în judeţul Tulcea reprezintă un incident de natură chimică, iar gestionarea acesteia se află în responsabilitatea autorităţilor competente în domeniul situaţiilor de…
17:20
SONDAJ AtlasIntel. Care sunt politicienii pe care bucureștenii nu i-ar vota în niciun caz # HotNews.ro
Președintele AUR, George Simion, este liderul politic despre care aproape 60% dintre bucureșteni spun că nu l-ar vota „în niciun caz”, conform unui sondaj AtlasIntel realizat pentru HotNews. În sondaj au fost incluși și președintele…
17:20
ANAF va începe o campanie de control în sectorul agricol, pentru a verifica modul în care fermierii își îndeplinesc obligațiile fiscale, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. Sunt vizați în principal fermierii care încasează subvenții mari…
17:10
Impozitele pe proprietate și mașini vor crește de la anul, anunță premierul Ilie Bolojan. Parlamentul, așteptat să adopte marți pachetul fiscal cu noile taxe locale # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni că s-a convenit ca Parlamentul să adopte marți, 18 noiembrie, în ședință comună, pachetul fiscal care cuprinde taxele locale, eliminând doar prevederile declarate neconstituționale, respectiv cele legate de testele…
17:00
CFR Cluj și patronul Ioan Varga se confruntă cu probleme financiare. Varga a fost executat silit pentru datorii și i-a fost scos la licitație un ansamblu imobiliar evaluat la 4 milioane de euro, iar CFR…
17:00
Mesele vegane, refuzate deținuților din Germania. Au disponibile doar meniuri vegetariene # HotNews.ro
Penitenciarele din Germania nu au obligaţia legală de a le oferi deţinuţilor mese vegane, a decis luni un tribunal din Munchen, informează DPA, preluată de Agerpres. Tribunalul superior regional din Munchen a respins revendicarea unui…
17:00
Ședință CSAT, convocată spătămâna viitoare, pentru discutarea Strategiei Naționale de Apărare. Ce se mai află pe ordinea de zi # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Ședința va avea loc luni, 24 noiembrie, de la ora 12:00. Pe ordinea de zi se află Strategia Națională de Apărare a Țării, care…
16:50
Spania vrea să lege cele mai mari orașe ale sale cu o linie de tren de mare viteză ce există doar în China # HotNews.ro
Spania își va renova rețeaua de cale ferată de mare viteză dintre Madrid și Barcelona pentru a permite trenurilor să atingă o viteză maximă de 350 km/h, o performanță realizată până acum doar în China,…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.