Chefi la cuțite, sezonul 16. Alexandru Drăgan i-a impresionat pe jurați! A gătit gulaș de cerb. Ce poveste de viață are

Sorin Brotnei și Ramona, soția sa, au împreună o fetiță de 7 ani, iar, cum se întâmplă în multe cupluri, cele mai multe discuții pornesc chiar de la copil. Așa este și în cazul fostului cântăreț de la Akcent, care ne-a mărturisit că el este cel care se enervează cel mai tare într-o ceartă și că, deși se consideră un bărbat romantic, nu îi cere niciodată scuze soției.