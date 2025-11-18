Consiliul de Securitate a adoptat planul de pace al SUA pe stabilizarea și guvernarea enclavei. Ce rol va avea Trump

17:30

Mitică Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a deschis un proces la Secția I Civilă prin care solicită emiterea unui ordin de protecție împotriva activistului Marian Moroșanu-Tivilic, cunoscut drept Marian Ceaușescu. Dosarul figurează pe portalul instanțelor cu obiectul „ordin de protecție”, iar primul termen are loc astăzi. 17 noiembrie 2025. Cauza se judecă […]