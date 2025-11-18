Hamas respinge rezoluţia ONU privind Gaza
Bursa, 18 noiembrie 2025 07:50
Hamas a respins adoptarea de către Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite a unei rezoluţii redactate de SUA care susţine planul preşedintelui american Donald Trump privind Gaza, afirmând că aceasta nu respectă drepturile şi cerinţele palestinienilor şi că urmăreşte să impună o tutelă internaţională asupra enclavei, la care palestinienii şi facţiunile de rezistenţă se opun, relatează Reuters.
• • •
Acum 5 minute
08:10
India accelerează importurile de energie din Statele Unite, într-un efort de a reduce surplusul comercial considerat problematic de Washington şi de a detensiona relaţiile afectate de recentele măsuri tarifare, transmite CBNC, de la care relatăm cele ce urmează. Ministrul petrolului şi gazelor naturale, Hardeep Singh Puri, a anunţat luni un acord prin care aproape 10% din necesarul indian de gaz petrolier lichefiat (GPL) va fi acoperit de exporturi americane.
08:10
Acordul comercial anunţat vineri între Elveţia şi Statele Unite a împărţit scena politică şi economică elveţiană, după ce Washingtonul a redus taxele vamale pentru exporturile elveţiene de la 39% la 15%, iar companiile elveţiene au promis investiţii de 200 de miliarde de dolari în SUA, inclusiv mutarea unei părţi a producţiei peste ocean, relatează CNBC.
Acum 15 minute
08:00
Liderii Ministerului Finanţelor din Ucraina, ai Băncii Naţionale a Ucrainei şi experţi ai Fondului Monetar Internaţional au început discuţiile privind un nou program de cooperare financiară, a anunţat Ministerul Finanţelor, pe site-ul web, potrivit Ukrinform.
08:00
Prima doamnă Olena Zelenska a declarat că Ucraina are cea mai scăzută rată a natalităţii din istorie din cauza invaziei ruseşti - aproximativ 0,8-0,9 copii pe femeie, relatează Ukrinform.
Acum 30 minute
07:50
Oraşul Korochya din regiunea Belgorod a Federaţiei Ruse a fost atacat de drone, ceea ce a provocat un incendiu la un centru comercial local, anunţă Ukrinform.
07:50
Directorul general Nvidia, Jensen Huang, a dezvăluit în octombrie că firma are comenzi în valoare de 500 de miliarde de dolari pentru 2025 şi 2026 cumulat, un semnal puternic că boomul inteligenţei artificiale continuă, chiar dacă ritmul creşterii începe să se tempereze, transmite CNBC.
07:50
Acum o oră
07:40
Coreea de Nord a afirmat că acordul Seul-SUA va declanşa un and #8222;domino nuclear and #8221; # Bursa
Coreea de Nord a denunţat acordul dintre Seul şi Washington privind construirea de submarine cu propulsie nucleară, afirmând marţi, într-un comentariu difuzat de mass-media de stat, că acordul va provoca un efect and #8222;domino nuclear and #8221;, potrivit AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
07:40
Consiliul de Securitate al ONU adoptă o rezoluţie care and #8221;susţine and #8221; Planul de Pace al lui Trump în Războiul din Gaza # Bursa
Consiliul de securitate al ONU a adoptat luni prin vot o rezoluţie care and #8221;susţine and #8221; Planul de Pace în Fâşia Gaza al lui Donald Trump, care prevede, între altele, desfăşurarea unei forţe internaţionale, în urma unor presiuni ale Washingtonului, care avertiza cu privire la riscul ca Israelul să reia războiul, relatează AFP.
07:40
Apple îşi accelerează planurile în vederea pregătirii succesiunii lui Tim Cook, care se pregăteşte să demisioneze din postul de director general al gigantului tehnologic anul viitor, dezvăluie Financial Times (FT), relatează Reuters.
Acum 2 ore
06:50
Reprezentativele Germaniei şi Ţărilor de Jos şi-au asigurat calificarea la Cupa Mondială din 2026, după meciurile susţinute luni, în ultima etapă a preliminariilor.
06:50
Neymar şi tatăl său vor cumpăra marca Pele prin intermediul companiei lor NR Sports. Astfel, potrivit UOL, atacantul FC Santos va putea exploata imaginea triplului campion mondial.
Acum 12 ore
00:00
Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, investitorii fiind prudenţi după o săptămână tulbure pentru pieţele din regiune.
00:00
Salvaţi Copiii România, programe integrate şi investiţii menite să combată mortalitatea infantilă # Bursa
România înregistrează una dintre cele mai ridicate rate ale mortalităţii infantile din Uniunea Europeană, cu 5,6 decese la 1.000 de naşteri vii, faţă de media UE de 3,3.
00:00
* Acţiunile Banca Transilvania - pe prima treaptă în topul rulajuluiIndicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut preponderent creşteri în prima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii, în contrast cu declinul pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a urcat cu 0,3%, la 23.512 puncte - un nou record istoric - în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a avut un avans de 0,14%, până la 4.557 de puncte.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,73%.
00:00
Euro a scăzut, ieri, cu 0,03 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0844 lei/euro.
00:00
and #8221;Cercul vicios and #8221; al sistemului sanitar: Ministrul Alexandru Rogobete promite schimbarea de paradigmă în spitale # Bursa
Sistemul medical românesc se află într-un moment de inflexiune, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la finalul Concursului Naţional de Rezidenţiat. Ministrul a vorbit despre anii în care spitalele au funcţionat într-un and #8222;cerc vicios and #8221;: lipsa echipamentelor moderne ducea la exodul medicilor, iar absenţa medicilor justifica, la rândul ei, lipsa investiţiilor în tehnologie.
00:00
Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă că sistemul de premiere a elevilor sportivi medaliaţi la competiţiile internaţionale rămâne, în 2025, identic cu cel din anii anteriori, pentru a asigura predictibilitatea procedurilor. Precizarea survine după informaţii apărute în spaţiul public privind o posibilă modificare a criteriilor de acordare a premiilor.
00:00
Prognoza pentru RomâniaVremea se va răci accentuat, însă în sudul şi sud-estul ţării valorile termice se vor menţine peste cele specifice datei.
00:00
Nordis Mamaia Wave, dezastru imobiliar: 212 promisiuni de vânzare fără obiect şi zeci de locuinţe dispărute # Bursa
Proiectul rezidenţial de lux Nordis Mamaia Wave se dovedeşte un eşec imobiliar prin prisma analizei furnizate ieri presei de CITR, administratorul judiciar al Nordis Management SRL.
00:00
Semnal de alarmă de la Bruxelles: PIB-ul României abia mai creşte, datoria explodează, deficitul rămâne uriaş # Bursa
Creşterea economiei naţionale cu doar 0,7% la finalul anului 2025 şi cu 1,1% la finalul anului viitor, potrivit prognozei de toamnă publicată ieri de Comisia Europeană, deschide un tablou sumbru pentru ţara noastră, prinsă într-o combinaţie explozivă de consolidare fiscală dură, inflaţie reaccelerată şi consum contractat.
00:00
Sika România accelerează investiţiile şi digitalizarea; Obiectivele pentru următorii doi ani # Bursa
*(Interviu cu Ileana Nicolae, Head of Eastern Europe Sika şi Camelia Ene, General Manager Sika România and Adeplast)Reporter: În primul rând, cum evaluaţi activitatea dumneavoastră la conducerea Sika România and Adeplast - care credeţi că sunt cele mai semnificative realizări ale perioadei în care aţi coordonat această filială?Ileana Nicolae: Într-o piaţă a construcţiilor tot mai competitivă, cel mai important rezultat al ultimilor ani a fost consolidarea unei echipe capabile să anticipeze schimbările şi să răspundă rapid cerinţelor clienţilor.
00:00
În prezent, raportul dintre religie şi putere cunoaşte o mutaţie de altă natură, marcată de revendicarea unui rol normativ într-o societate fragil secularizată. Aşa se face că, după 1989, chiar dacă logica puterii s-a schimbat, reflexele au rămas. Biserica nu s-a eliberat de trecut, ci a intrat într-o nouă etapă în care încearcă să-şi ia revanşa asupra modernităţii seculare.
00:00
Nimeni nu este scutit. Toţi greşim, din când în când. Există chiar momente în care spunem prăpăstii. Însă ce a făcut Nicuşor Dan, actualul Preşedinte al României, în ultimul său interviu, nu poate fi calificat decât o sinucidere politică.
00:00
Dinamica preţurilor mărfurilor a fost mixtă în 2025, aproximativ jumătate din coşul de astfel de produse înregistrând câştiguri, iar cealaltă jumătate - scăderi, potrivit unei analize publicate de oxfordeconomics.com.
00:00
* Corina Cojocaru, BT Pensii: and #8221;Anul 2008 a arătat cât de important este să ai un portofoliu de investiţii diversificat and #8221;* Milan Pruşan, Goldman Sachs Asset Management: and #8221;Investiţiile sunt jumătate matematică, statistică, economie şi jumătate emoţie and #8221;* Mihai Purcărea, BRD Asset Management: and #8221;Din punctul meu de vedere, experienţa financiară este mai importantă decât educaţia and #8221;* Cristi Pascu, AAF: and #8221;După izbucnirea războiului din Ucraina s-a dovedit că fondurile ştiu să se replieze, să diversifice şi să îşi asigure suficientă lichiditate pentru a face faţă răscumpărărilor and #8221;* Răzvan Paşol, Patria Asset Management: and #8221;Una dintre lecţiile grele care trebuie învăţate după asemenea crize este investiţia pe termen lung and #8221;
00:00
Echipa naţională de fotbal a pierdut clar în Bosnia, dar supărarea înfrângerii a fost depăşită cu mult de amărăciunea comportamentului gazdelor partidei - oficiali, jucători, spectatori - care au manifestat o agresivitate greu de înţeles pentru un meci de fotbal disputat în 2025.
00:00
The national football team clearly lost in Bosnia, but the anger of the defeat was far outweighed by the bitterness of the behavior of the hosts of the game - officials, players, spectators - who showed an aggression that is difficult to understand for a football match played in 2025. Obviously, the situation indignants us, but a little understanding doesn and #39;t hurt, especially since we... weren and #39;t far away either.
00:00
TradeVille: Arobs Transilvania Software - marja brută, la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani # Bursa
Arobs Transilvania Software SA marchează o evoluţie solidă în primele nouă luni din 2025, cu venituri în creştere şi o profitabilitate îmbunătăţită, susţinute de performanţa segmentelor Produse Software şi Sisteme Integrate, precum şi de contribuţia noilor achiziţii.
17 noiembrie 2025
22:00
Merz a acuză piaţa unică de and #8222;birocraţie excesivă and #8221; înaintea summitului cu Macron # Bursa
Europa are nevoie de mai multă suveranitate şi de mai puţină birocraţie, a afirmat luni cancelarul german Friedrich Merz, în ajunul unui summit privind digitalizarea organizat la Berlin împreună cu preşedintele francez Emmanuel Macron, relatează AFP, care afirmă cele ce urmează.
21:20
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea a decis evacuarea preventivă a populaţiei din localitatea Ceatalchioi, în urma estimărilor transmise de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, măsură adoptată luni în cadrul unei şedinţe extraordinare desfăşurate la ora 13:00, conform unui comunicat emis redacţiei.
21:20
Comisarul european pentru aparare a avertizat că Rusia ar putea testa NATO în următorii 2-4 ani # Bursa
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a avertizat luni că Rusia ar putea testa apărarea NATO and #8222;în următorii doi sau patru ani and #8221;, sugerând că aceasta ar putea include un atac asupra unuia dintre statele baltice, conform The Guardian, de la care relatăm cele ce urmează.
21:20
Rezultatele finale ale alegerilor din Republica Irak arată victoria coaliţiei Primului-Ministru, Mohammed Şia al-Sudani, cu 46 de locuri (din 329) în parlament, transmite Reuters, de unde relatăm următoarele.
21:00
Apărarea antiaeriană rusă este vizată tot mai frecvent de atacurile ucrainene la distanţe mari, atât în teritoriile ocupate, cât şi în Rusia, în cadrul unei strategii prin care Kievul urmăreşte să sporească eficienţa loviturilor asupra infrastructurii militare şi energetice ruse, pentru a forţa Moscova să înceapă negocierile, relatează luni EFE, de la care transmitem cele ce urmează.
20:40
Evenimentul GoTech World a încheiat două zile de conţinut, demonstraţii live şi inovaţii aplicate, reunind 15.121 de vizitatori, peste 100 de companii expozante, 135 de speakeri şi 11 scene tematice dedicate viitorului tehnologiei şi transformării digitale, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Conceptul ediţiei a fost construit în jurul fuziunii dintre Inteligenţa Artificială şi robotică, un pilon care redefineşte noua eră a automatizării inteligente.
20:40
Patria Bank (BVB: PBK) a încheiat primele nouă luni din 2025 cu un profit net de 36,3 milioane lei, în creştere cu 33% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, rezultat care reflectă consolidarea performanţei operaţionale şi eficienţa modelului de business al băncii, conform unui comunicat emis redacţiei. Evoluţia financiară pozitivă a fost susţinută de creşterea veniturilor nete din dobânzi, îmbunătăţirea raportului cost/venituri şi expansiunea echilibrată a portofoliului de credite performante.
20:20
Bolojan discută cu Nokian Tyres stadiul investiţiei de la Oradea şi posibilitatea extinderii capacităţii de producţie # Bursa
Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit astăzi, la Palatul Victoria, delegaţia Nokian Tyres condusă de Paolo Pompei, preşedinte şi CEO al companiei, discuţiile vizând stadiul investiţiei realizate la Oradea, cadrul de implementare a ajutorului de stat aprobat de Comisia Europeană şi potenţialele extinderi ale capacităţii de producţie în România, potrivit unei informări oficiale.
20:20
Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), împreună cu Asociaţia Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Irakiană, a organizat Forumul de Afaceri România-Irak, în Aula Carol I a Palatului CCIB, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm.
20:10
Un domn Radu Georgescu, managing partner al firmei de consultanţă autohtonă CFO Network, a lansat recent o propunere de reformă a sistemului fiscal din România care vizeaza eliminarea completă a TVA şi adoptarea sistemului american bazat pe o taxă simplă de vânzări aplicată comercianţilor. Propunerea, difuzată de câteva publicaţii, este nerealistă şi nu are cum să fie implementată în condiţiile actuale. Ea pleacă de la premize greşite şi pare a arăta neînţelegerea, în mare măsură, a aspectelor puse în discuţie.
20:00
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care va avea loc luni, 24 noiembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm.
19:30
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că nu doreşte să îi ceară candidatului USR, Cătălin Drulă, să se retragă din cursă, deoarece îşi doreşte ca cel care va câştiga să aibă legitimitatea unei lupte duse până la capăt
19:30
Ministrul Transporturilor a anunţat emiterea ordinului de începere pentru proiectarea celui mai dificil tronson al Autostrăzii A8 # Bursa
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a anunţat luni că a fost emis Ordinul de Începere pentru etapa de proiectare a lotului 2B Grinţieş-Pipirig, considerat cel mai dificil tronson al Autostrăzii A8, potrivit news.ro, de la care relatăm cele ce urmează. Contractul, în valoare de 5,97 miliarde de lei, a fost semnat la finalul lunii octombrie, lucrările fiind programate să înceapă în 2027.
19:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, în plenul Camerei Deputaţilor, că cei care, în mod total imoral, vin şi cresc preţul nejustificat la pompă trebuie să ştie că au o problemă cu cei din Consiliul Concurenţei, conform News.ro, de unde urmează să relatăm. El a arătat că a cerut instituţiilor să verifice modul în care au crescut preţurile. Ministrul a asigurat oamenii cu privire la faptul că preţul la gaz nu o să crească iarna aceasta.
19:20
Senatul a adoptat, luni, proiectul care elimină indemnizaţia compensatorie acordată judecătorilor Curţii Constituţionale la încetarea mandatului.
19:20
Senatorii au respins, în plen, moţiunea simplă depusă de AUR la adresa Ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban, intitulată and #8222;Calea ferată a pierdut trenul and #8221;, conform News.ro, de unde relatăm cele ce urmează.
19:20
Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan, intitulată and #8222;România în beznă - falimentul programat al sistemului energetic naţional and #8221;, a fost respinsă luni de plenul Camerei Deputaţilor, potrivit votului exprimat.
Acum 24 ore
19:10
Tommy Hilfiger, partener al Retromobil Club România în primul raliu de regularitate dedicat vehiculelor istorice # Bursa
Tommy Hilfiger s-a alăturat ca partner al Retromobil Club România pentru organizarea primului raliu de regularitate din ţara noastră dedicat vehiculelor istorice desfăşurat în întregime noaptea, pe traseu în afara oraşelor.
19:10
Ivan promite schimbări majore în legislaţia energetică pentru oprirea preţurilor speculative # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterea moţiunii simple care îl vizează, că preţurile speculative practicate în piaţă and #8222;vor înceta odată cu modificarea legislaţiei and #8221;, afirmând că unii actori s-au comportat and #8222;ca într-un Vest Sălbatic, nu ca într-o piaţă liberă and #8221;.
19:10
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a afirmat luni, la dezbaterea moţiunii simple depuse de AUR, că în ultimii ani ministerul a atras peste 10 miliarde de euro pentru proiecte feroviare din fonduri europene, precizând că după 19 ani a fost redeschis tronsonul Bucureşti-Giurgiu, au fost lansate modernizări pe peste 1.000 de kilometri de cale ferată şi au fost contractate peste 200 de trenuri electrice şi locomotive moderne, unele dintre ele fiind deja în teste sau în circulaţie, scrie news.ro, de la care informăm cele ce urmează.
