Nvidia anunţă comenzi de 500 de miliarde de dolari pentru cipurile AI

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a afirmat luni, la dezbaterea moţiunii simple depuse de AUR, că în ultimii ani ministerul a atras peste 10 miliarde de euro pentru proiecte feroviare din fonduri europene, precizând că după 19 ani a fost redeschis tronsonul Bucureşti-Giurgiu, au fost lansate modernizări pe peste 1.000 de kilometri de cale ferată şi au fost contractate peste 200 de trenuri electrice şi locomotive moderne, unele dintre ele fiind deja în teste sau în circulaţie, scrie news.ro, de la care informăm cele ce urmează.