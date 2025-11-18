Femeile din UE câștigă mai puțin decât bărbații. Practic muncesc "gratis" de acum până la final de an
ObservatorNews, 18 noiembrie 2025 07:50
Salariile femeilor din Uniunea Europeană continuă să fie mai mici decât ale bărbaţilor.
Acum 5 minute
08:10
Celebrele gemene Kessler au murit la 89 de ani, prin sinucidere asistată. S-au stins în casa lor de lângă München, Germania, acolo unde această procedură este permisă. Alice şi Ellen, cântăreţe, dansatoare şi actriţe, au avut o carieră de succes care le-a purtat prin toată lumea.
08:10
Acord parţial pentru reforma pensiilor magistraţilor în Coaliţie. Pensia medie ar fi redusă cu 1.800 de euro # ObservatorNews
Ședința liderilor Coaliţiei de aseară s-a încheiat cu un acord parţial în ceea ce privește reforma pensiilor magistraţilor.
Acum 15 minute
08:00
Horoscop 19 noiembrie 2025. Este o zi ideală pentru a stabili limite sănătoase în relaţii şi în carieră.
Acum 30 minute
07:50
Acum o oră
07:30
Fostul parlamentar al României și Republicii Moldova Ilie Ilaşcu a murit la 73 de ani # ObservatorNews
Fostul parlamentar al României și Republicii Moldova Ilie Ilaşcu a murit la vârsta de 73 de ani. Participant activ în războiul din Transnistria și fost deținut politic al regimului de peste Nistru, politicianul va fi îngropat în Bucureşti.
Acum 2 ore
06:20
Germania şi Olanda au obţinut calificarea directă la Campionatul Mondial de fotbal. Rezultatele de luni seara # ObservatorNews
Luni seara s-au disputat noi meciuri din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din America de Nord, de anul viitor, iar rezultatele au adus calificarea directă a două selecţionate care în mod constant au ca obiectiv câştigarea titlului mondial, Germania şi Olanda.
Acum 12 ore
21:50
BEC a respins doi candidaţi pentru Primăria Capitalei. Un al treilea dosar a fost amânat # ObservatorNews
Biroul Electoral Municipal Bucureşti a anunţat, luni seară, că dintre cele 20 de candidaturi pentru Primăria Capitalei care erau depuse cu patru ore înainte de termenul-limită au fost admise 17, între care cele ale principalilor candidaţi. Alte două dosare de candidatură au fost respinse, iar un al dosar a fost amânat, informează news.ro.
21:50
Germania vrea o schimbare de paradigmă în Europa: "Nu mai putem să ne bazăm pe faptul că America ne apără" # ObservatorNews
Europa are nevoie de mai multă suveranitate şi de mai puţină birocraţie şi reguli bancare care o frânează, a pledat luni cancelarul german Friedrich Merz, în ajunul unui summit cu privire la digitalizare la Berlin cu preşedintele francez Emmanuel Macron.
21:30
Cum arată cel mai lung pod din lum. Turiştii au nevoie de două ore cu maşina pentru a-l traversa # ObservatorNews
Un pod feroviar din China este considerat cel mai lung din lume. Călătorii au nevoie de două ore pentru a-l traversa și se bucură de priveliști uimitoare.
21:00
"Să nu mai hrănim teatrul ieftin". Un bărbat care cerşeşte în baston "se vindecă" apoi miraculos # ObservatorNews
Imagini cu un bărbat care cere mila şoferilor, mergând cu dificultate şi folosind un baston, dar care pare că se vindecă "miraculos", după ce iese din raza vizuală a acestora, au fost publicate de un poliţist din judeţul Braşov. "Haideţi să nu mai hrănim teatrul ieftin!", este îndemnul poliţistului, care aminteşte că există foarte mulţi oameni care merită ajutaţi, pentru că au, într-adevăr, nevoie.
20:50
Seară stelară pentru Tom Cruise, la gala Premiilor Guvernatorilor. Cum s-au afişat vedetele # ObservatorNews
Seară magică pentru Tom Cruise. A primit primul său Oscar, pentru cariera lui de peste patru decenii. Starul a fost recompensat la gala Premiilor Guvernatorilor, organizată de Academia Americană de Film, şi a fost aplaudat la scenă deschisă de elita Hollywood-ului.
20:40
S-au aprins luminile de Crăciun în Paris. Cele mai importante bulevarde, îmbrăcate în milioane de beculeţe # ObservatorNews
Oraşul luminilor e şi mai strălucitor. La Paris au fost aprinse instalaţiile pentru Crăciun. Pe celebrul bulevard Champs Elysee a fost o seară magică. Două milioane de beculeţe îmbracă cele mai importante artere din capitala Franţei. Spectacolul de lumini este orchestrat de directorul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris de anul trecut.
20:40
Cum se manifestă amnezia digitală: uităm cum să citim un ceas clasic sau cum să ne orientăm în spaţiu # ObservatorNews
Într-o lume în care smartphone-urile ne ajută să găsim informaţii, rute şi să reţinem numere de telefon, memoria scade. Profesorii au observat că mulţi tineri pierd abilităţi de bază, cum ar fi orientarea în spaţiu, iar un ceas clasic îi pune puţin în dificultate. Psihologii numesc fenomenul amnezie digitală.
20:40
Trei oameni au murit şi alţi trei sunt daţi dispăruţi, după ce furtuna Claudia a măturat vestul Europei. În Franţa, zeci de pompieri caută trupul unui bărbat care a fost luat de puhoaie. În Italia, vremea extremă a lovit centrul şi nordul ţării, acolo unde autorităţile au decretat stare de urgenţă şi au închis şcolile.
20:30
Cele mai bune metode pentru o factură de curent mică, de la trucuri simple până la tehnologii smart # ObservatorNews
Ministrul Energiei pregătește soluţii pentru reducerea facturilor la curent. Până atunci, însă, oamenii caută pe cont propriu metode rapide și ieftine ca să consume mai puţină electricitate şi să îşi păstreze căldura în casă. De la trucuri simple până la tehnologii smart, acestea pot aduce economii consistente, de sute de lei pe sezon.
20:20
Cazul Lukoil poate duce la scumpiri ale carburanţilor: "Preţurile ar putea ajunge şi la 10 lei per litru" # ObservatorNews
România primește un răgaz: sancțiunile SUA pentru Lukoil intră în vigoare abia în decembrie, iar statul ar urma să preia temporar rafinăria și stațiile. Specialiștii avertizează că orice întârziere poate duce la scumpiri rapide, ca în 2022, când prețurile au sărit la 10 lei. Ministrul Energiei susține însă că nu există motive pentru astfel de creșteri.
20:20
Premierul a făcut astăzi un anunţ care i-a înfuriat pe primarii din marile oraşe! Guvernul va păstra toţi banii încasati de Primării din creşterea taxelor locale pentru a acoperi deficitul bugetar. Mai mult, săptămâna viitoare îsi va asuma răspunderea în Parlament pentru a-i forţa să scadă cheltuielile din administraţia publică.
20:10
Tatăl Mihaelei, sancţionat că a sunat la 112 fix în ziua în care poliţiştii din cazul tinerei sunt anchetaţi # ObservatorNews
14 poliţişti şi un procuror sunt acuzaţi de neglijenţe grave în cazul tinerei de 26 de ani din Teleorman, care le-a cerut ajutorul înainte să fie omorâtă de soţul ei, cu copilul în braţe. Reclamaţiile împotriva agresorului au fost tratate superficial, iar victima putea fi salvată dacă nu ar fi fost ignorată de anchetatori, arată rezultatele unui control oficial. Astăzi, tatăl femeii a primit un proces-verbal şi un avertisment - unul dintre apelurile lui la 112, în apărarea fiicei, a fost considerat abuziv.
20:00
Un nou femicid în România. Un tânăr de 18 ani din Constanţa a violat şi ucis o femeie de 48 de ani # ObservatorNews
Un tânăr de 18 ani a fost reţinut de poliţiştii din Constanţa după ce a violat o femeie de 48 de ani, iar apoi a omorât-o.
19:50
Cuplul care s-a filmat în timp ce abuzează un bebeluş pe TikTok riscă 28 de ani de închisoare # ObservatorNews
Un cuplu din judeţul Galaţi a fost arestat pentru acuzaţii cumplite! Mama şi-a filmat iubitul cum viola cei doi bebeluşi ai lor şi chiar a încercat să facă live pe TikTok cu aceste orori. Reprezentanţii platformei au sesizat autorităţile, iar DIICOT i-a arestat pe amândoi.
19:50
Corupţia din Ucraina, speculată de opoziţie. Fostul preşedinte Petro Poroşenko cere demisia guvernului # ObservatorNews
Fostul preşedinte ucrainean Petro Poroşenko a cerut luni demisia întregului cabinet de miniştri de la Kiev pe fondul scandalului de corupţie ce zguduie în prezent Ucraina, care luptă de peste trei ani şi jumătate împotriva invaziei pe scară largă a Rusiei.
19:40
Avertisment de la nivel înalt: "Europa nu este pregătită să facă faţă unui atac rusesc masiv" # ObservatorNews
Europa nu este pregătită să facă faţă unui atac rusesc masiv cu drone şi va face o "greşeală istorică" dacă nu apără flancul de est şi ţările baltice împreună cu Ucraina, avertizează comisarul european însărcinat cu Apărarea Andrius Kubilius.
19:40
Toate armele pe masă pentru scaunul de la Capitală. Cursa electorală se ascute înainte de campanie. Răsturnări de clasament, programe şi susţineri din diferite direcţii politice şi de la cel mai înalt nivel. Aşa se încheie ultima zi în care s-au depus dosarele de candidatură pentru locul lăsat liber de Nicuşor Dan.
19:30
Cazul fetiţei moarte la dentist. Momentul în care e resuscitată, analizat pe camerele de supraveghere # ObservatorNews
Ministerul Sănătăţii închide clinica stomatologică unde a murit fetiţa de doi ani în urma unei anestezii. Raportul de control scoate la iveală nereguli grave - cabinetele din corpul nou de clădire, acolo unde a avut loc tragedia, nu aveau autorizaţie sanitară de funcţionare. Unitatea a fost amendată cu 100 de mii de lei. Anchetatorii verifică acum acuzaţiile grave ale părinţilor. Oamenii spun că în momentul în care copilei i s-a făcut rău, doctorii n-aveau la îndemână echipament medical s-o ajute.
19:20
"Nu plec. Fie ce-o fi". Oamenii au refuzat evacuarea deşi o navă cu 4.000 de tone GPL poate exploda oricând # ObservatorNews
Pericol fără precedent la noi din cauza războiului din Ucraina. Bombardată de ruşi, o navă încărcată cu 4.000 de tone de gaz arde la câteva sute de metri de graniţă. Oamenii din două localităţi din judeţul Tulcea au primit ordin de evacuare. O deflagrație ar face prăpăd pe o rază de 5 kilometri. Peste 100 de localnici şi-au părăsit până acum casele, în faţa situaţiei de urgenţă, deşi unii s-au opus cu înverşunare.
Acum 24 ore
18:40
Copilă de 12 ani, în stare critică după ce a fost împuşcată de poliţie în locuinţa mamei ei din Germania # ObservatorNews
O fată în vârstă de 12 ani, surdă, se află în stare critică după ce a fost împuşcată cu unul sau două focuri de armă de poliţie în timpul unei operaţiuni în oraşul Bochum din vestul Germaniei, a informat luni poliţia.
18:20
Experiment Observator: Cum arată o gardă de 24 de ore într-un spital de stat pentru copii # ObservatorNews
Partea I - România este ţara care are printre cei mai puţini medici din Uniunea Europeană - 305 doctori au grijă de fiecare 100.000 de locuitori. Asta înseamnă că fiecărui medic îi revin aproape 350 de pacienţi. E rezultatul ultimului deceniu, în care peste 8.000 de doctori au luat drumul străinătăţii. Cei care n-au plecat, vindecă în spitale supraaglomerate, uneori, în condiţii ca pe front. Din lipsă de personal, ajung să stea şi câte 24 ore în camera de gardă, fără pic de odihnă. Sunt epuizaţi şi mulţi dintre ei bolnavi la rândul lor. Doi medici s-au stins în gardă în ultima lună. Acum 2 luni, la Spitalul Marie Curie din Bucureşti, o tânără doctoriţă a făcut AVC. Şi-a revenit cu greu şi nu va mai face gărzi multă vreme de-acum încolo. E complicat să fii medic, azi, în România. Dar e şi mai greu să fii pacient. Observator vă prezintă azi prima parte a unui experiment - Maria Rohnean şi Gabriel Crişan au petrecut 12 ore într-un spital de stat, au văzut cum e şi să porţi halatul alb al medicului şi pijamaua pacientului.
18:20
Accident cu 4 maşini, în Vaslui. 11 persoane au fost implicate, 6 dintre ele au fost duse la spital # ObservatorNews
Şase persoane au fost transportate la spital, luni seară, după ce patru autoturisme au fost implicate într-un accident produs pe DN 24, în judeţul Vaslui.
18:00
Vaccinurile antigripale se pot face şi fără ac. În ce condiţii ne putem vaccina şi în farmacii # ObservatorNews
Este mijlocul lui noiembrie şi începutul sezonului gripal. Se vede asta în camera de gardă, unde tot mai mulţi părinţi ajung cu copiii bolnavi. Medicii spun însă, încă o dată, că vaccinarea antigripală poate reduce cu până la 70% riscul de spitalizare.
17:50
De 17 ani de când sunt jurnalist pe Sănătate, am intrat şi ieşit din spitale de uneori stăteam mai mult în secţii decât acasă. Am stat de vorbă ore întregi, off the record, cu medici, cu asistenţi, cu părinţi, fraţi, surori ai celor bolnavi pe un pat de spital.
17:50
(P) Nouă speranță pentru bărbați cu probleme de prostată: intervenția cu laser HoLEP, disponibilă la București # ObservatorNews
O procedură minim invazivă, fără tăieturi și fără durere, le redă pacienților viața normală. La Spitalul Memorial Băneasa, primul centru din Capitală care oferă această soluție modernă.
17:40
Romina Gingaşu a absolvit universitatea care i-a format pe Bill Clinton şi Jose Manuel Barroso # ObservatorNews
Romina Gingașu a terminat un program special în Leadership la Georgetown University din Washington D.C., în colaborare cu Mannheim University din Germania.
17:40
Am petrecut o noapte întreagă la spitalul de urgenţe pentru copii, alături de medici, asistente şi părinţi # ObservatorNews
De 17 ani de când sunt jurnalist pe Sănătate, am intrat şi ieşit din spitale de uneori stăteam mai mult în secţii decât acasă. Am stat de vorbă ore întregi, off the record, cu medici, cu asistenţi, cu părinţi, fraţi, surori ai celor bolnavi pe un pat de spital.
17:40
Dezertări masive în Ucraina: Pe lângă armata care luptă pe front, mai este una la fel de mare, a dezertorilor # ObservatorNews
Deputatul ucrainean Roman Kostenko susţine că numărul soldaților ucraineni care au fugit din unitate pără permisune sau au dezertat va ajunge în curând să fie egal cu cel al militarilor activi din armată, menționând că majoritatea acestor cazuri au loc în centrele de instruire. Igor Luțenko, comandantul unităților militare de operatori de drone, estimează, la rândul său, că 95% dintre cazurile de dezertare provin fie de la soldați mobilizați recent și forțat, fie de la militari care luptă de prea mult timp și sunt epuizați.
17:20
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat într-o fermă cu aproximativ 6.000 de animale, aflată în comuna arădeană Olari, transmite Agerpres. Autorităţile vor ucide, începând de luni, 700 de porci izolaţi într-o parte a exploatației, dar, dacă virusul de răspândeşte, şi ceilalţi riscă să fie ucişi.
17:20
Şase prieteni, morţi într-un accident de groază, în Irlanda. Printre ei, o tânără profesoară # ObservatorNews
Accident de groază în Irlanda. Un grup de cinci prieteni şi-au pierdut viaţa într-un Volkswagen Golf, după ce şoferul a pierdut controlul volanului şi s-au izbit puternic de o altă maşină.
17:00
"Nu pleacă toată lumea de aici, să ştiţi". Oamenii din Ceatalchioi,în lacrimi când au aflat că vor fi evacuaţi # ObservatorNews
O navă încărcată cu 4.000 de tone de GPL a fost lovită de o dronă şi este în pericol să explodeze la doar câteva sute de metri de graniţa cu România. Autorităţile române au luat deja decizia de a evacua populaţia din Plauru, localitatea aflată cel mai aproape de zonă. De asemenea, în aceste momente se acţionează pentru evacuarea localităţii Ceatalchioi.
16:40
Topul târgurilor de Crăciun 2025. Turiştii şi-au planificat deja vacanţe în marile oraşe # ObservatorNews
Sezonul târgurilor de Crăciun 2025 se anunță plin de culoare și evenimente festive, cu un interes ridicat pentru marile orașe ale țării. Rezervările sunt deja în creștere față de anul trecut, iar turiștii își planifică vizitele pentru a nu rata magia târgurilor. Specialiștii susțin că acestea vor duce la o creștere a turismului intern.
16:30
O fotografie oficială pentru a sărbători 77 de ani ai regelui Charles al III-lea a fost publicată vineri de Casa Regală. În această nouă fotografie, realizată la Sandringham, unde predomină culoarea verde, suveranul apare cu un accesoriu inedită: un baston.
16:30
Finlanda: Europa trebuie să ajute Ucraina în ciuda scandalului de corupție; Fără armistițiu până în primăvară # ObservatorNews
Este puțin probabil să se ajungă la un armistițiu în Ucraina înainte de primăvară, iar europenii trebuie să mențină sprijinul în ciuda scandalului de corupție care a cutremurat ţara, a declarat președintele Finlandei, Alexander Stubb, într-un interviu pentru Associated Press. Potrivit lui Alexander Stubb, Europa va avea nevoie de rezistență, determinare și tărie pentru a face față lunilor de iarnă, în timp ce Rusia continuă atacurile hibride și războiul informațional pe întreg continentul.
16:30
Statele Unite trimit un apropiat al lui Donald Trump într-o companie esenţială pentru apărarea din Ucraina # ObservatorNews
Mike Pompeo, fost secretar de stat american în timpul primului mandat de preşedinte al lui Donald Trump, a devenit membru al consiliului consultativ al companiei ucrainene din industria de apărare Fire Point, care ar avea legături cu Timur Mindici, fostul partener de afaceri al preşedintelui Volodimir Zelenski, care în prezent este vizat de o anchetă de anticorupţie.
16:00
Când va începe Bolojan procedurile de angajare a răspunderii pe reforma administraţiei. Anunţul premierului # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, luni, că este foarte posibil ca săptămâna viitoare să declaşeze procedurile de angajare a răspunderii pe pachetul privind administraţia locală şi cea centrală, el afirmând că propunerea este o reducere a cheltuielilor cu 10%. Premierul a mai spus că acest pachet ar trebui să devină operaţional din luna decembrie, dar efectele lui se vor vedea probabil din primăvară acolo, pentru că e nevoie de câteva luni de zile, pentru ca prevederile să fie transpuse în realitate.
15:50
Fosta şefă de guvern din Bangladesh, condamnată la moarte pentru crime împotriva umanităţii # ObservatorNews
Fosta şefă de guvern din Bangladeshului Sheikh Hasina, în vârstă de 78 de ani şi aflată în exil, a fost condamnată la moarte luni de o instanţă din ţara sa pentru că a ordonat reprimarea sângeroasă a protestelor care au dus la căderea sa în vara anului 2024.
15:40
Arafat, despre riscul ca nava cu 4.000 de tone de GPL să explodeze: Un impact pe o rază de până la 5 km # ObservatorNews
Șeful DSU Raed Arafat anunță că există risc de explozie din cauza navei turcești care arde în port, încărcată cu 4.000 de tone GPL.
15:40
Patrick Paine, cercetătorul care studiază reprogramarea celulelor, la Congresul Internațional de Longevitate # ObservatorNews
La Congresul Internațional de Longevitate organizat la București de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, cercetătorul american Patrick Paine, de la Harvard Medical School, a prezentat una dintre cele mai așteptate intervenții ale evenimentului: o nouă tehnologie care ar putea duce, în viitor, la întinerirea organismului uman fără riscurile majore asociate procedurilor actuale de reprogramare celulară.
15:30
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care va avea loc luni, 24 noiembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni.
15:30
Cum stă economia Uniunii Europene în 2025. Creştere peste aşteptări în primele trei trimestre # ObservatorNews
Comisia Europeană spune în cel mai nou raport că economia Uniunii Europene merge mai bine decât se aștepta, dar va crește într-un ritm lent până în 2027. Chiar dacă exporturile au crescut și consumul dă semne de revenire, Europa rămâne vulnerabilă la probleme externe, cum ar fi taxele impuse de alte țări sau conflictele internaționale. Cu toate acestea, investițiile, fondurile europene și scăderea inflației ar trebui să ajute economia să reziste. Crizele politice, tensiunile comerciale sau schimbările climatice pot afecta serios această evoluție, atrage atenția Bruxelles-ul.
15:20
Bolojan: "Anul viitor trebuie să consumăm cele 10 miliarde de euro pe care le mai avem din PNRR" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că anul viitor trebuie să consumăm cele 10 miliarde de euro pe care le mai avem din PNRR, astfel că spaţiile bugetare care vor mai rămâne pentru alte linii de finanţare, precum Anghel Saligny, CNI, dar şi alocările pentru instituţii, precum Transporturile, Sănătate, Educaţie, vor fi foarte mici. El a precizat că discuţia este ca, dacă vrei să atragi fonduri, de exemplu din Anghel Saligny, să trebuiască să vii cu o cofinanţare de 20%.
15:00
Vremea se răceşte semnificativ în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile scad în timpul zilei, iar noaptea ajung şi la cele negative. Iată prognoza meteo de mâine 18 noiembrie.
15:00
Călin Georgescu, la instanță pentru primul termen: "Au apărut șobolanii politicii românești" # ObservatorNews
Luni, Călin Georgescu a ajuns la Curtea de Apel Bucureşti pentru primul termen din procesul aflat în faza de cameră preliminară, în care este acuzat, alături de mercenarii lui Horaţiu Potra, de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, informează Agerpres.
