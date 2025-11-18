România are a doua cea mai mare viteză de creștere a datoriei din UE, arată un raport. Bolojan admite că ”ne-am împrumutat accelerat în ultimii 5 ani. Avem credite de peste 200 de miliarde de euro”
HotNews.ro, 18 noiembrie 2025 07:50
”Pe fondul împrumuturilor pe care le-a înregistrat România, am ajuns să avem credite de peste 200 de miliarde de euro şi ne-am împrumutat aproape în fiecare an între 20 şi 30 de miliarde de euro.…
Acum 5 minute
08:10
Curtea de Apel București anunță marți decizia după ce s-a cerut anularea hotărârii de guvern privind organizarea alegerilor în Capitală # HotNews.ro
Autorul cererii este avocatul Cătălin Dima, care a venit cu o cocardă tricoloră la podcastul lui Lucian Mândruță și a spus că Guvernul s-a grăbit să organizeze alegerile în Capitală după ce un sondaj de…
Acum 15 minute
08:00
O conductă de gaze a explodat în suburbia orașului Omsk din Rusia, provocând un incendiu de proporții, au anunțat guvernatorul regional, Vitaly Khotsenko și canale rusești de Telegram, citate de Reuters și RBK Ukraine. Omk…
Acum 30 minute
07:50
Acum o oră
07:30
Fostul președinte al Universității Harvard, Larry Summers, se retrage din funcțiile publice după publicarea e-mailurilor lui Epstein # HotNews.ro
Fostul președinte al Universității Harvard, Larry Summers, a declarat că se va retrage din angajamentele publice după ce e-mailurile sale cu finanțatorul decăzut din dizgrație Jeffrey Epstein au fost făcute publice, scrie BBC. „Sunt profund…
Acum 2 ore
07:00
EXCLUSIV SURPRIZĂ Nouă mare fabrică deschisă în România, în locul unei companii americane # HotNews.ro
Compania germană Limoss are în plan deschiderea unei fabrici de componente electronice în România, printr-o investiție greenfield, în care ar urma să lucreze până la 500 de angajați. Citește mai mult pe Profit.ro
07:00
Dan și Bolojan către români: ai noștri sunt buni, chiar dacă sunt urmăriți penal și dacă îi punem în Consilii de Administrație # HotNews.ro
Numirea lui Vlad Voiculescu la Cotroceni și cea a Ioanei Dogioiu la Radio România sunt semne ale „dublei măsuri”, pe care oamenii le văd. Nici nu știi ce e mai greu. Să urmărești numirea un…
07:00
EXCLUSIV. SONDAJ AtlasIntel pentru Primăria Capitalei: Surpriză mare la candidatul preferat de votanții de peste 60 de ani # HotNews.ro
Candidatul unui partidul care era cunoscut până acum ca având votanți predominant din generațiile mai tinere este primul în preferințele votanților cu vârste între 60 și 69 de ani în cursa pentru Primăria Capitalei și…
06:50
Yossi Matias vicepreședinte și unul dintre cei mai importanți șefi de la Google este născut în Israel, dar spune că ”rădăcinile mele sunt aici”, într-un oraș din România. Ce crede despre viitorul Inteligenței Artificiale # HotNews.ro
Șeful global al diviziei de cercetare al Google are origini în Transilvania. A vorbit pentru cititorii HotNews despre despre una dintre cele mai acute teme de dezbatere globală: avantajele și riscurile dezvoltării Inteligenței Artificiale. Yossi…
Acum 4 ore
06:10
O companie din China a preluat asigurătorul agenților CIA. Planul din umbră al Partidului-Stat # HotNews.ro
Din 2018, Statele Unite și-au înăsprit legile pentru a-și împiedica rivalii să cumpere acțiuni în sectoarele sensibile – blocând investițiile în orice, de la semiconductori la telecomunicații. Dar regulile nu au fost întotdeauna atât de…
Acum 8 ore
01:20
Exporturile record de vehicule blindate ale Turciei și extinderea tăcută pe piața europeană. Contractul de referință cu România # HotNews.ro
Compania turcă Otokar, un fabricant important de vehicule blindate din industria de apărare a Turciei, înregistrează o creștere impresionantă a producției și a exporturilor, în condițiile în care contractul în valoare de 857 de milioane…
01:00
Rusia a început „perioada de pregătire pentru război” cu Polonia, spune generalul care conduce armata poloneză # HotNews.ro
Rusia a început să se pregătească pentru război cu Polonia, în contextul în care Moscova continuă să intensifice atacurile cibernetice și actele de sabotaj pe teritoriul polonez, a afirmat luni șeful Statului Major General al…
00:40
Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că intenţionează să aprobe vânzarea de avioane de vânătoare F-35 către Arabia Saudită, în ajunul vizitei prinţului moştenitor saudit Mohammed bin Salman la Casa Albă, relatează AFP. „Vom…
00:20
„Modulul de iarnă”. Al doilea cel mai mare oraș din Rusia a declarat război țurțurilor periculoși # HotNews.ro
Autoritățile din Sankt Petersburg au anunțat luni că un sistem de supraveghere asistat de inteligență artificială (AI) a început să scaneze acoperișurile în căutarea țurțurilor, zăpezii și a altor formațiuni de gheață periculoase, după prima…
Acum 12 ore
00:00
A murit Ilie Ilașcu, fostul deţinut politic al regimului de la Tiraspol. El a fost ales, din închisoare, membru în parlamentele din Moldova și România # HotNews.ro
Ilie Ilaşcu, fost deţinut politic al regimului de la Tiraspol, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dar și fost membru al Parlamentului României, a murit luni, la vârsta de 73 de ani, potrivit presei de la…
17 noiembrie 2025
23:50
Trump invocă intervenția militară în două țări latino-americane împotriva cartelurilor de droguri: „Nu spun că o voi face, dar aș fi mândru să o fac” # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a declarat, luni, că susține recursul la acțiuni agresive împotriva cartelurilor de droguri și producției de narcotice din Mexic și Columbia însă nu a mers până în punctul în care să anunțe…
23:30
Mesajul unui ministru israelian pentru Netanyahu: „Trebuie să ordonați asasinate țintite”. Motivul furiei lui Itamar Ben-Gvir # HotNews.ro
Ministrul israelian al securităţii naţionale, Itamar Ben-Gvir, o figură proeminentă a extremei drepte, a îndemnat luni la arestarea preşedintelui Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, şi asasinarea unor înalţi oficiali palestinieni în cazul în care Consiliul de…
23:20
VIDEO Imagini cu un bărbat care se „vindecă” brusc la un semafor. „Haideţi să nu mai hrănim teatrul ieftin!” # HotNews.ro
Un polițist din județul Brașov a publicat, luni seară, imagini video cu un bărbat care cerșește în fața șoferilor, mergând cu dificultate şi folosind un baston, dar care pare apoi că se vindecă „miraculos” după…
23:00
Ciprian Ciucu susține revenirea la alegeri locale în două tururi: „Legitimitatea îți dă autoritate” # HotNews.ro
Candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, la Euronews, că susţine revenirea la alegeri în două tururi pentru funcţia de primar, argumentând că legitimitatea este foarte importantă atunci când…
23:00
Până acum foarte discretă în privinţa participării sale militare pe continentul african, armata rusă este prezentă în şase ţări din Africa, au relatat canale de televiziune publice ruseşti, după cum informează luni agențiile France Presse…
22:40
„Greșeli grave de investigație”, constatate în dosarul fostului șef al FBI. Un judecător american a dispus „o măsură extraordinară, în circumstanțe unice” # HotNews.ro
Un judecător american a constatat luni că există dovezi de comportament necorespunzător în modul în care un procuror federal apropiat președintelui Donald Trump a administrat acuzațiile penale împotriva lui James Comey și a ordonat ca…
22:30
Nigeria discută despre cooperarea în domeniul securităţii cu Statele Unite, care au ameninţat recent că vor interveni militar în ţara vest-africană, preşedintele Donald Trump denunţând „uciderile care vizează creştini” comise de „terorişti islamişti”, a declarat…
22:10
Prima aparițe publică a lui Serghei Lavrov, după speculațiile privind căderea în dizgrația lui Putin # HotNews.ro
Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, s-a întâlnit luni la Moscova cu omologul său indian Subrahmanyam Jaishankar, în ceea ce reprezintă primul eveniment public la care ministrul rus participă în persoană în ultimele trei săptămâni, scrie…
22:00
AUR va ataca la CCR repartizarea mandatelor în consiliile de administrație ale TVR și postului public de radio: „Un furt pe față, o escrocherie fără margini” # HotNews.ro
Grupurile parlamentare ale AUR din Senat şi Camera Deputaţilor anunţă că vor ataca la CCR repartizarea locurilor în Consiliile de administraţie ale posturilor publice de radio și televiziune, informează Agerpres. Comisiile reunite de cultură ale…
22:00
Exit-poll la alegerile din Bucureşti. Ce institut de sondare a fost acreditat să facă sondaje la ieşirea de la urne # HotNews.ro
Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42 al Municipiului Bucureşti a acreditat luni Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS să efectueze sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile locale parţiale pentru…
22:00
SuperLiga: Victor Pițurcă, despre lupta pentru titlu: „Dacă reușesc să facă asta, 100% pot spera” # HotNews.ro
Fostul selecționer Victor Pițurcă a afirmat că FCSB se va transforma într-o favorită la câștigarea campionatului, în cazul în care va reuși să se califice în play-off la finalul sezonului regular. Fără echipă de la…
21:40
„Colosala mașină de bani”. 170.000 de dolari pe minut: motivul pentru care Arabia Saudită este cel mai mare dușman al acțiunilor climatice # HotNews.ro
„Vă puteți imagina că cineva vă dă 170.000 de dolari? Și dacă un minut mai târziu vă dă, din nou, aceeași sumă?”. Este exercițiul de imaginație propus de The Guardian pentru a contura imaginea unei…
21:30
Dan Nistor, aproape de un record istoric în SuperLiga: „La 19 ani eram paznic la hotel” # HotNews.ro
Dan Nistor (37 de ani), care foarte aproape de a deveni jucătorul cu cele mai multe meciuri disputate în SuperLiga, a vorbit despre începuturile sale în fotbal. Deși majoritatea fotbaliștilor care ajung la un nivel…
21:30
Un cunoscut politician român povestește cum a trecut prin cancer: „Rănește, dar nu învinge sufletul” # HotNews.ro
„Când am fost diagnosticat cu cancer, am simțit că pământul se deschide sub mine”, a povestit luni, 17 noiembrie, europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă, într-o postare pe pagina lui de Facebook, în care a salutat investițiile…
21:20
Moscova acuză „retorica belicoasă” a capitalelor europene, după avertismentele că Rusia ar putea ataca o țară NATO: „Sunt declarații de agresor” # HotNews.ro
Moscova a condamnat luni „retorica belicoasă” a ministrului german al apărării, Boris Pistorius, după ce acesta a avertizat că Rusia ar putea ataca un membru NATO în viitorul apropiat. „În Rusia nu există susținători ai…
21:10
Cancelarul Merz vrea o Europă mai debirocratizată. „Trebuie să devenim mai suverani și independenți” # HotNews.ro
Europa are nevoie de mai multă suveranitate şi de mai puţină birocraţie şi reguli bancare care o frânează, a pledat luni cancelarul german Friedrich Merz, în ajunul unui summit cu privire la digitalizare la Berlin…
21:00
Belgia mizează pe drone kamikaze autonome, cumpărate din Letonia. Pachet de 50 de milioane de euro # HotNews.ro
Belgia va cumpăra drone kamikaze defensive furnizate de o companie letonă, a anunțat ministerul apărării, după seria de incursiuni care au perturbat activitatea la aeroporturile, bazele militare și la o centrală nucleară de pe teritoriul…
20:50
Șeful unei companii de top din Silicon Valley spune că e „profund neliniștit” că doar câțiva oameni pot controla viitorul inteligenței artificiale: „Impactul va fi mai amplu și mai rapid decât ce am văzut anterior” # HotNews.ro
Dario Amodei, CEO-ul pe care dezvoltarea fulminantă a inteligenței artificiale l-a făcut unul dintre cei mai influenți șefi de companie din Silicon Valley, spune că se simte neliniștit că viitorul acestei tehnologii cruciale poate fi…
20:40
Ucraina schimbă strategia de atac pe teritoriul rusesc. Kievul a stabilit noi ținte pentru rachetele sale # HotNews.ro
Apărarea antiaeriană rusă este vizată cu precădere în aceste zile de atacurile ucrainene la distanţe mari atât în teritoriile ocupate, cât şi în Rusia, dat fiind că Kievul încearcă să sporească eficacitatea loviturilor sale împotriva…
20:20
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, exclude o retragere din alegeri, el declarând că a intrat în această cursă pentru a o câştiga. „Singurul sondaj care contează este la urne. Eu am intrat în…
20:10
Semnal de la Kiev, însoțit de reproșuri vehemente: Defensiva ucraineană „se destramă”, iar tăcerea înseamnă „crimă” # HotNews.ro
Serhii Sternenko, un cunoscut activist și voluntar ucrainean, a lansat luni, 17 noiembrie, critici puternice la adresa conducerii militare și politice a Ucrainei, avertizând că „ne îndreptăm spre un dezastru de amploare strategică, care ar…
19:50
O mare companie petrolieră intră în cursa pentru achiziția activelor Lukoil. Portofoliul vizat are o valoare de 20 de miliarde de dolari # HotNews.ro
Grupul petrolier american Chevron evaluează mai multe opţiuni pentru cumpărarea activelor globale ale companiei petroliere ruseşti Lukoil, au declarat luni pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar, transmite Agerpres. Săptămâna trecută,Trezoreria SUA a…
19:40
NBA a cerut telefoanele mobile ale jucătorilor într-o acțiune fără precedent. Care este motivul # HotNews.ro
Liga de baschet se află în atenția Congresului SUA după ce, în luna octombrie, două vedete NBA au fost arestate pentru participarea la pariuri ilegale și de asociere cu Mafia. Pariurile erau mai ales nu…
19:40
Celebrele gemene Alice şi Ellen Kessler, au murit la vârsta de 89 de ani, prin sinucidere asistată # HotNews.ro
Gemenele Kessler, vedete ale spectacolelor de varietăţi din Italia şi Germania în anii 1960, au murit luni prin sinucidere asistată, la vârsta de 89 de ani, în locuinţa lor din apropiere de Munchen, a relatat…
19:30
Senatul a adoptat, luni, proiectul privind eliminarea indemnizaţiei compensatorii acordate la încetarea mandatului judecătorilor Curţii Constituţionale. S-au înregistrat 105 voturi pentru, unul contra şi o abţinere, informează Agerpres. Proiectul abrogă, în acest sens, alin. (5)…
19:30
SuperLiga: Dublă lovitură înregistrată de Universitatea Craiova: Fotbaliștii care nu vor mai juca în 2025 # HotNews.ro
Fotbaliștii Carlos Mora (24 de ani) și Anzor Mekvabishvili (24 de ani) s-au accidentat la echipele naționale și nu vor putea evolua în acest an sub comanda noului antrenor de la Universitatea Craiova, Filipe Coelho,…
19:20
Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului, a fost propusă membru în Consiliul de Administrație al Radioului Public: „Nu a fost o numire doar ca să fie” # HotNews.ro
Ioana Dogioiu a fost propusă de Guvern pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Radioului Public. Ea a confirmat informația pentru HotNews și a precizat că își va păstra și funcția de purtător…
Acum 24 ore
19:10
Fostul membru al formației The Beatles Paul McCartney a lansat o melodie „silențioasă”, inclusă pe un album de protest al industriei muzicale față de utilizarea neautorizată de către companiile de inteligență artificială (AI) a materialelor…
19:10
VIDEO Primele imagini cu evacuările din Ceatalchioi. Oamenii sunt trasportați către Tulcea cu microbuze # HotNews.ro
Autoritățile au anunțat că au început luni după-amiază evacuarea satului Ceatalchioi, după ce dimineață au evacuat satul Plauru, din cauza pericolului iminent de explozie apărut pe fondul incendiului de pe nava cu combustibil ancorată pe…
19:00
Două creații ale lui Bach, identificate după 30 de ani de cercetări și interpretate la orgă după 300 de ani: „Un mare moment pentru lumea muzicii” # HotNews.ro
Două compoziţii pentru orgă au fost identificate în Germania ca fiind compuse de Johann Sebastian Bach la trei decenii de la descoperirea lor şi reinterpretate pentru prima dată după mai bine de trei secole luni…
18:40
O nouă fotografie oficială a regelui Charles, publicată la împlinirea vârstei de 77 de ani, include un accesoriu inedit # HotNews.ro
O nouă fotografie oficială pentru a sărbători 77 de ani ai regelui Charles al III-lea a fost publicată vineri. În această nouă fotografie, realizată la Sandringham, unde predomină culoarea verde, suveranul apare cu un accesoriu…
18:30
Ana Ciceală și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. Surpriza din sondajul AtlasIntel numește problema invocată de bucureșteni tot mai mult # HotNews.ro
Candidata SENS pentru funcția de primar general al Capitalei, Ana Ciceală, s-a înscris luni în cursa electorală, având alături, la depunerea candidaturii, zeci de voluntari implicați în campania ei de strângere de semnături. Au fost…
18:30
O rețea de terorism cibernetic a fost capturată în Polonia. „Obiectivul era paralizarea activității instituțiilor” # HotNews.ro
Biroul central de combatere a criminalităţii cibernetice (CBZC) din Polonia a arestat luni şapte bărbaţi suspectaţi de terorism cibernetic, după ce aceştia au lansat peste 380 de ameninţări false cu bombă care au paralizat spitale,…
18:10
Reforma pensiilor amenință și executivul german. Cancelarul Merz exclude însă formarea unui guvern minoritar # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a fost nevoit luni să excludă formarea unui guvern minoritar, în contextul unei dispute în blocul său conservator în legătură cu reforma pensiilor, care îi amenință puterea, relatează Agerpres citând agenția…
18:10
Cele mai riscante criptomonede s-au prăbușit la minimul ultimilor 5 ani într-o răsturnare spectaculoasă de paradigmă # HotNews.ro
Vânzarea în masă de pe piața criptomonedelor nu dă semne că s-ar opri, iar cele mai mici și mai riscante tokenuri digitale suportă cel mai puternic impact, relatează Bloomberg. Indicele „MarketVector Digital Assets 100 Small-Cap”,…
18:00
Cum vrea Europa să rezolve problema deplasării de urgență a trupelor și echipamentelor militare pe continent. Noul plan al Comisiei # HotNews.ro
Comisia Europeană intenționează să propună un sistem de urgență pentru transportul militar transfrontalier și o inițiativă de punere în comun a mijloacelor de transport ale statelor membre care să faciliteze deplasarea trupelor și a echipamentelor…
