Accident grav în Constanța: o mașină a lovit o țeavă de gaz. Elevii unui liceu au fost evacuați preventiv
Adevarul.ro, 18 noiembrie 2025 09:00
Un accident rutier a avut loc marți, 18 noiembrie, pe strada Soarelui din Constanța, după ce un autoturism a părăsit carosabilul și a lovit o conductă de gaze. Traficul a fost restricționat temporar până la eliminarea oricărui pericol.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
09:15
Putin vrea să arunce în pușcărie adolescenții de 14 ani implicați în acte de sabotaj. Îi paște închisoarea pe viață # Adevarul.ro
Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a semnat luni o lege care înăsprește pedepsele pentru incitarea copiilor la sabotaj.
09:15
Refugiul secret al elitei ruse: cartierul de lux unde Putin decide cine se ascunde și trăiește în Moscova. „Accesul e doar pentru cei aprobați” # Adevarul.ro
Un complex rezidențial secret situat pe Dealurile Vorobiovîi din Moscova, păzit de Serviciul Federal de Protecție (FSO), găzduiește oficiali de rang înalt, oligarhi și chiar pe fostul președinte al Kazahstanului, Nursultan Nazarbaiev.
Acum 30 minute
09:00
Accident grav în Constanța: o mașină a lovit o țeavă de gaz. Elevii unui liceu au fost evacuați preventiv # Adevarul.ro
Un accident rutier a avut loc marți, 18 noiembrie, pe strada Soarelui din Constanța, după ce un autoturism a părăsit carosabilul și a lovit o conductă de gaze. Traficul a fost restricționat temporar până la eliminarea oricărui pericol.
Acum o oră
08:45
Prețul petrolului rusesc se prăbușește: India și China își reduc achizițiile înainte de termenul-limită al sancțiunilor SUA # Adevarul.ro
Prețurile petrolului rusesc au înregistrat o scădere puternică după ce rafinăriile din India și China și-au redus achizițiile.
08:30
Preliminariile CM 2026: Germania n-a stat la discuții cu Slovacia, Olanda s-a distrat cu Lituania # Adevarul.ro
Germania și Olanda au obținut biletele pentru turneul final.
08:30
Ciocnire între un microbuz și un autoturism în Sibiu: 12 persoane implicate, șase au fost transportate la spital # Adevarul.ro
Un microbuz și un autoturism s-au ciocnit marți dimineață pe un drum din localitatea Veștem, județul Sibiu.
08:30
CM de fotbal 2026: România - San Marino, finalul unei campanii triste. Meciul de la Ploiești, transmis de Antena 1 # Adevarul.ro
Naționala de fotbal a România termină grupa pe locul 3 și trage nădenje la vremuri mai bune la barajul din primăvară.
08:30
Un economist avertizează că perioada grea pe care o va traversa România nu se reduce doar la 2026: „Ne-am întins mai mult decât ne e plapuma” # Adevarul.ro
Economiștii sunt tot mai pesimiști privind perspectivele economice din România, pe fondul deficitului uriaș și al lipsei reformelor. Un expert în fiscalitate a avertizat că această perioadă grea pe care o vor traversa românii nu se reduce la anul 2026.
08:30
„O bombă cu ceas”. Cazurile de hipertensiune la copii s-au dublat în ultimii 20 de ani. Obezitatea și stilul de viață nesănătos, principalii factori # Adevarul.ro
O analiză arată că peste 114 milioane de copii și adolescenți suferă de hipertensiune, aproape dublu față de acum 20 de ani, o creștere alarmantă atribuită obezității, dietelor nesănătoase și nivelului scăzut de activitate fizică.
Acum 2 ore
08:15
Accident grav în Sectorul 6: patru persoane rănite după ce o mașină a intrat într-o stație de autobuz # Adevarul.ro
Patru persoane au fost rănite marți dimineață, după ce un șofer a intrat în plin în stația de autobuz.
07:30
Fostul preşedinte al Universităţii Harvard demisionează după publicarea mesajelor cu Jeffrey Epstein: „Sunt profund ruşinat” # Adevarul.ro
Fostul preşedinte al Universităţii Harvard a anunţat că se retrage din funcţia publică după ce au fost făcute publice e-mailurile sale cu Jeffrey Epstein.
07:30
ONU aprobă o forță internațională în Gaza, la propunerea lui Trump. Hamas respinge rezoluția: „Nu răspunde exigențelor poporului palestinian” # Adevarul.ro
Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni rezoluţia susţinută de Statele Unite privind planul de pace al preşedintelui american pentru Fâşia Gaza.
Acum 4 ore
07:00
Trump spune că ar putea discuta cu Maduro, dar amenință cu trupe în Venezuela: „Nu exclud nimic” # Adevarul.ro
Donald Trump a declarat luni că „la un moment dat” va discuta cu liderul venezuelean Nicolás Maduro, dar nu exclude trimiterea de trupe americane.
06:45
Un centru comercial din orașul Korochya, regiunea Belgorod, a fost cuprins de flăcări după un atac cu drone.
06:15
Numiri-cheie în instituții publice: Parlamentul decide marți conducerea TVR, Radioului și AEP. Numele celor care ar urma să preia funcțiile # Adevarul.ro
Parlamentul se reunește marți, 18 noiembrie, în plen comun, pentru a decide numirile în Consiliile de administrație ale TVR și Radioului public, alegerea unui nou președinte al Autorității Electorale Permanente, precum și desemnarea unui membru neexecutiv în cadrul ASF.
05:45
Ucrainenii au „păcălit” ceața cu roboți tereștri. Brigada 93 povestește cum a oprit avansul rusesc când dronele nu mai vedeau nimic # Adevarul.ro
Pe frontul din estul Ucrainei, unde de zile întregi ceața groasă a făcut inutilizabile dronele ucrainene, militarii au scos la înaintare un alt tip de ochi: roboții terestri.
Acum 6 ore
05:15
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie de 70 de ani cu un cred făcut fără acordul ei # Adevarul.ro
O femeie de 70 de ani care a mers la o prezentare așa-zis gratuită a unor dispozive medicale s-a trezit cu un credit de 3.000 de euro pe numele ei. Nepotul femeii spune că aceasta a fost convinsă de reprezentanții societății comerciale să le dea buletinul și telefonul.
04:45
Banalitatea răului. Lista lungă de persoane din cercuri înalte care au apelat la Epstein pentru sfaturi # Adevarul.ro
E-mailurile făcute publice recent de comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților au scos a iveală felul în care Jeffrey Epstein, chiar și după ce a recunoscut că a solicitat servicii de la o prostituată minoră în 2008, a corespondat ani de zile cu directori, reporteri, cadre universitare.
04:15
Cancerul care în lume scade, dar în România va continua să crească. Avem o mortalitate de peste trei ori mai mare decât media UE # Adevarul.ro
Ziua globală de acțiune pentru eliminarea cancerului de col uterin vine cu vești proaste pentru România. Suntem țara cu cea mai mare incidență a bolii și cea mai mare rată a mortalității din UE, iar cifrele vor continua să crească, arată prognozele.
03:45
Secretul iubirii de durată? Armonia emoțională dintre parteneri: „Reduce stresul, activează sistemul de securizare” # Adevarul.ro
„Din perspectiva psihologică, aplicată, iubirea este un cumul de procese neurobiologice. Activează patru sisteme: dopamina, care ține de recompensa aceea intensă a îndrăgostirii; oxitocina, hormonul atașamentului; vasopresina, care contribuie la stabilirea
Acum 8 ore
03:15
Ce oferă magistrații în schimbul beneficiilor de lux? – Analiza economistului Cristian Păun # Adevarul.ro
Profesorul de economie Cristian Păun a pus în balanță privilegiile pe care le oferă societatea românească magistraților cu contribuția lor la bunul mers al țării.
02:45
Parâng, „Cenușăreasa” stațiunilor din România, izolată iarna. Cum a fost construită aici cea mai spectaculoasă pârtie de schi # Adevarul.ro
Stațiunea montană Parâng a fost înființată într-una dintre cele mai spectaculoase regiuni montane din România, fiind înconjurată de creste care ating peste 2.500 de metri. A rămas însă o „Cenușăreasă” a zonelor de agrement din Carpați, iar în fiecare iarnă mulți turiști o privesc cu îndoială.
02:15
România în fața unor crize profunde: „Am luat un medicament de răceală, deși pacientul are cancer avansat” # Adevarul.ro
Analistul politic Cristian Hrițuc vorbește despre situația complicată în care se află România, atât pe plan extern, cât și intern, dar și social, politic și economic. Situația este gravă, susține Hrițuc, care consideră că alegerile locale din București vor reprezenta un barometru.
01:45
Portret de candidat. Gheorghe Nețoiu, candidatul-surpriză la Primăria Capitalei. Dosarul care l-a trimis la închisoare # Adevarul.ro
Omul de afaceri Gheorghe Nețoiu și-a depus dosarul de candidatură într-un mod spectaculos, însoțit de un taraf care a interpretat melodii patriotice.
Acum 12 ore
01:15
Cine este Raluca Păun, partenera de viață a lui Cătălin Drulă, candidat la Primăria Capitalei # Adevarul.ro
Cătălin Drulă și partenera lui trăiesc o viață de familie discretă, departe de ochii mass-media. Deputatul USR, fost șef al partidului, a publicat o singură dată o imagine alături de partenera sa de viață și cei doi copii ai lor.
00:45
Disputa dintre Japonia și China pe seama Taiwanului ia amploare. Presa de stat amenință cu represalii economice # Adevarul.ro
China își intensifică disputa cu Japonia în urma comentariilor prim-ministrului Sanae Takaichi cu privire la Taiwan, presa de stat amenințând cu contramăsuri majore după ce avertismentele de călătorie ale Beijingului au evocat spectrul unor represalii economice, relatează Bloomberg.
00:15
18 noiembrie: Tragedia din Jonestown. Liderul sectei „Templul Popoarelor”, Jim Jones, a convins peste 900 de adepţi să se sinucidă în masă # Adevarul.ro
Data de 16 noiembrie marchează naşterea sau dispariţia unor personalităţi de marcă al culturii mondiale, dar şi evenimente care au marcat cursul omenirii. Printre acestea, şi sinuciderea în masă a membrilor sectei „Templul Popoarelor”.
00:15
Misterul europenilor de care nimeni nu avea voie să se atingă. Cea mai enigmatică populație de pe continent, discriminată de peste un mileniu pentru o vină necunoscută # Adevarul.ro
Cea mai misterioasă populație de pe teritoriul Europei trăiește și astăzi undeva în sudul Franței, la granița cu Spania, în zona Munților Pirinei. Li se spune în multe feluri dar au rămas cunoscuți în istorie drept cagots. Au fost marginalizați de-a lungul unui mileniu întreg, fără să se știe de ce.
17 noiembrie 2025
23:45
Psihologii se încăpățânează să pună diagnostice tiranilor, dar greșesc. Analiza unui expert italian care a lucrat ani buni în URSS și Rusia # Adevarul.ro
Un autor italian explică de ce „boala psihică a dictatorului” e o pistă falsă – și cum puterea a știut mereu să folosească, fără scrupule, psihiatrii.
23:45
Iuliu Maniu, Ion Mihalache și Corneliu Coposu, aruncați de regimul comunist în „Închisoarea tăcerii”, comemorați la Râmnicu Sărat # Adevarul.ro
La Râmnicu Sărat a avut loc comemorarea foștilor lideri politici ai P.N.Ț.-C.D., Iuliu Maniu, Ion Mihalache și Corneliu Coposu, martiri ai neamului românesc aruncați în închisorile comuniste.
23:45
Vântul puternic a provocat pagube în mai multe zone. În județul Harghita mii de oameni au rămas fără curent electric # Adevarul.ro
Vântul puternic a provocat pagube, luni seară, în mai multe zone din ţară. În judeţul Harghita, mii de gospodării nu sunt alimentate cu energie electrică, din cauza avariilor produse pe reţea, în timp ce la Braşov, pompierii au intervenit după ce rafalele au desprins elemente de construcţii.
23:30
Capitalul uman, inovația și transformarea digitală, cele mai puternice avantaje competitive ale industriei serviciilor pentru afaceri din România # Adevarul.ro
Serviciile furnizate de industrie se vor transforma în următorii ani, în special prin adoptarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială și automatizare.
23:00
Explozie într-o locuință din Piatra-Olt. Un bărbat a suferit arsuri la mâini și față, fiind transportat la spital # Adevarul.ro
O explozie a avut loc luni-seară, 17 noiembrie 2025, într-o locuință din orașul Piatra-Olt, din județul Olt. Un bărbat de 51 ani, proprietarul casei, a suferit arsuri la mâini și față, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina.
23:00
Ciprian Ciucu susține revenirea la două tururi pentru alegerea primarilor. „Legitimitatea îţi dă autoritate” # Adevarul.ro
Candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susţine revenirea la alegeri în două tururi pentru funcţia de primar, argumentând că legitimitatea este foarte importantă atunci când o persoană ocupă o funcţie publică.
22:45
A murit Ilie Ilașcu, moldoveanul condamnat la moarte pentru că a susținut unirea Republicii Moldova cu România # Adevarul.ro
Ilie Ilașcu, moldoveanul condamnat la moarte pentru că a susținut unirea Republicii Moldova cu România, a murit la vârsta de 73 de ani, vestea tristă fiind anunțată în seara zilei de luni de familia acestuia.
22:30
Tenorul Jonas Kaufmann, live la București: portretul simbolului excelenței care a redefinit opera # Adevarul.ro
Puține nume din lumea muzicii clasice contemporane reușesc să stârnească atâta emoție, admirație și efervescență precum Jonas Kaufmann.
22:30
Horoscop marți, 18 noiembrie. O zodie are probleme de sănătate, iar alta încearcă să mulțumească pe toată lumea # Adevarul.ro
La început de săptămână, Lorina, astrologul Click, spune că Berbecii au probleme de sănătate, iar gemenii le oferă atenție celor apropiați.
22:30
Trupa ANTHRAX va deschide concertul IRON MAIDEN de la București, ce va avea loc pe 28 mai 2026 pe Arena Națională. ANTHRAX se alătură astfel unuia dintre cele mai așteptate evenimente rock ale anului viitor, parte din turneul aniversar „RUN FOR YOUR LIVES”
22:15
Cele mai căutate cadouri pentru copii și adolescenți în 2025: Roblox, Minecraft, jocuri STEAM, Kendama și LOL # Adevarul.ro
Descoperă cele mai căutate cadouri pentru copii și adolescenți în 2025 – Roblox, Minecraft, Kendama, LOL și K-pop Demon Hunters – și află cum să le cumperi inteligent.
22:15
Topul celor mai puternice armate din lume în 2025 – clasamentul Global Firepower. Pe ce loc se află România # Adevarul.ro
Global Firepower a publicat ediţia 2025 a clasamentului său anual privind puterea militară globală, evaluând 145 de state pe baza unui indice propriu, PowerIndex, unde un scor mai apropiat de 0 indică o capacitate militară mai ridicată.
22:15
Trei orașe din România, în topul celor mai sigure din lume. Unul dintre ele depășește Zurich, Tokyo și Praga # Adevarul.ro
Trei municipii din România se află între cele mai sigure orașe de pe planetă, conform clasamentului „Safest Cities in the World 2024”.
22:15
Femeile din UE lucrează „gratis” până la sfârşitul anului, dacă raportăm veniturile lor la cele ale bărbaților. Inegalitatea salarială se reflectă în pensii # Adevarul.ro
Diferența medie de salarizare între femei și bărbați este în acest moment de 12%, ceea ce înseamnă că, începând din 17 noiembrie şi până la sfârşitul anului, femeile din UE lucrează „fără plată”.
22:15
„România e vulnerabilă!”, avertizează un analist după atacul rusesc în urma căruia două localități din Tulcea au fost evacuate # Adevarul.ro
Situația critică din județul Tulcea, unde două localități au fost evacuate după ce o navă turcească încărcată cu 4.000 de tone de GPL a fost cuprinsă de flăcări în urma unui atac rusesc cu drone, ridică semne de întrebare importante privind capacitatea României de a preveni astfel de incidente.
22:15
Europarlamentarul Gheorghe Falcă povestește cum s-a luptat cu cancerul. „Rănește, dar nu învinge sufletul” # Adevarul.ro
Europarlamentarul Gheorghe Falcă a dezvăluit că în anul 2019 a fost diagnosticat şi operat de cancer.
22:00
Cel mai lung pod din lume are 164 de kilometri iar călătorii se bucură de priveliști uimitoare # Adevarul.ro
Un pod feroviar din China este considerat cel mai lung din lume. Călătorii au nevoie de două ore pentru a-l traversa și se bucură de priveliști uimitoare.
21:45
Serghei Lavrov, prima apariție în public după trei săptămâni de absență și speculații privind căderea în dizgrație # Adevarul.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a reapărut luni, 17 noiembrie, în spațiul public, după aproape trei săptămâni de absență care au alimentat numeroase speculații privind posibila sa marginalizare în cercul puterii de la Kremlin.
21:30
AUR anunță că va ataca la CCR repartizarea locurilor în Consiliile de administraţie ale Televiziunii şi Radioului Public # Adevarul.ro
Grupurile parlamentare ale AUR din Senat şi Camera Deputaţilor anunţă că vor ataca la CCR repartizarea locurilor în Consiliile de administraţie ale Televiziunii şi Radioului Public.
21:30
17 candidați admiși pentru funcția de primar general al Capitalei. Unul încă așteaptă validarea Biroului Electoral # Adevarul.ro
Biroul Electoral al Circumscripției Electorale 42 București a prezentat luni seara lista completă a candidaților care s-au înscris în cursa electorală pentru Primăria Municipiului București.
21:30
România U-20, rezultat de senzație contra Portugaliei. Tricolorii lui Iencsi au oprit șirul înfrângerilor # Adevarul.ro
Cocoșată de nemți, naționala de fotbal U-20 a României a pus piedică liderului Portugalia.
21:15
Povestea incredibilă a unui muncitor irlandez îngropat de viu într-un sicriu timp de 61 de zile # Adevarul.ro
Mick Meaney a ținut prima pagină a ziarelor când a bătut un record mondial în 1968, dar s-a întors în Irlanda fără niciun ban.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.