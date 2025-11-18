Accident grav în Constanța: o mașină a lovit o țeavă de gaz. Elevii unui liceu au fost evacuați preventiv

00:15

Cea mai misterioasă populație de pe teritoriul Europei trăiește și astăzi undeva în sudul Franței, la granița cu Spania, în zona Munților Pirinei. Li se spune în multe feluri dar au rămas cunoscuți în istorie drept cagots. Au fost marginalizați de-a lungul unui mileniu întreg, fără să se știe de ce.