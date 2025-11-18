Distribuitorul de materiale de construcții Sipex ridică o fabrică în România, investiție de 20 milioane de euro

07:20

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM,) din cadrul ministerului de resort, i-a impus plata de penalități de 596,4 milioane lei, pentru neîndeplinirea la termen a obligației de achiziție a 905.095 certificate de emisii de gaze cu efect de seră (CO2) pentru energia fosilă produsă anul trecut, companiei de stat Electrocentrale Craiova, controlată de Ministerul Energiei, producătorul de energie termică și electrică al municipiului doljean, cel care asigură agentul termic pentru sistemul centralizat de încălzire al capitalei Olteniei, dar și aburul tehnologic pentru platforma industrială Ford.