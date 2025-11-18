Viktor Orban, nervos după ce UE a cerut din nou bani pentru Ucraina, pe fondul scandalului de corupţie de la Kiev: „Trimiți încă o ladă de vodcă unui alcoolic”
National.ro, 18 noiembrie 2025 09:20
Scandalul de corupţie din Ucraina, în care este implicat şi un fost partener de afaceri al lui Volodimir Zelenski, a luat amploare şi la nivel european. De exemplu, Viktor Orban le-a reproşat deja liderilor de la Bruxelles insistenţa de a ajuta financiar Kievul, în contextul în care sume mari de bani ar fi fost „sifonate"
Viktor Orban, nervos după ce UE a cerut din nou bani pentru Ucraina, pe fondul scandalului de corupţie de la Kiev: „Trimiți încă o ladă de vodcă unui alcoolic"
Care sunt cei doi candidaţi respinşi de Biroul Electoral Municipal Bucureşti pentru alegerile de la Primăria Capitalei. Un alt dosar, amânat, iar alte 17 aprobate
Luni seara, Biroul Electoral Municipal a anunţat că 20 de candidați au depus dosarele de înscriere în cursa electorală pentru Primăria Capitalei. Candidaturile au putut fi depuse până luni la miezul nopții. Dintre acestea, două dosare de candidatură au fost respinse, iar un alt dosar a fost amânat. Ce candidaturi a fost admise Cătălin Drulă
Accident grav în Capitală. Patru oameni au fost duși la spital după ce un şofer i-a lovit în plin, în staţia de autobuz
Scene teribila s-au petrecut marți dimineață în București. Patru oameni au fost luați pe sus, de un șofer, chiar în timp ce așteptau autobuzul în stație. Gravul incident a avut loc pe Bulevardul Uverturii, din cartierul Militari. Mai exact, accidentul s-ar fi produs în dreptul supermarketului Lidl de la intersecția cu strada Apusului. Două victime
BERBEC Nu trebuie să te gândești întotdeauna să ai ceva stabil dacă nu ai nevoie de asta acum, sau dacă persoana potrivită nu a apărut, atunci trebuie să începi să te gândești puțin la libertatea pe care o poți avea. TAUR Este foarte important să faci lucrurile care în acest moment sunt pozitive pentru
Chevron intră în cursa pentru activele Lukoil: gigantul american analizează achiziții strategice la nivel global
Gigantul energetic Chevron explorează opțiuni pentru preluarea unor active internaționale ale Lukoil, potrivit unor surse citate de Reuters, marcând una dintre cele mai importante mișcări ale industriei petroliere din ultimii ani. Chevron analizează achiziția unor active Lukoil în plin val de sancțiuni Surse apropiate negocierilor susțin că Chevron a primit undă verde din partea Trezoreriei
MApN relocă tehnica militară din Tulcea după pericolul generat de nava cu GPL lovită de drone rusești
Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță, într-o informare oficială, că a început relocarea tehnicii militare din zona comunei Ceatalchioi, județul Tulcea, după ce nava încărcată cu GPL lovită de drone rusești pe Dunăre a devenit un risc major de explozie. MApN confirmă relocarea echipamentelor militare din zona Ceatalchioi Potrivit MApN, măsura a fost luată în contextul
Taxe locale majorate și un pachet fiscal reluat integral în Parlament, acesta este anunțul făcut de premierul Ilie Bolojan, care a confirmat că legislativul se va reuni marți, 18 noiembrie, pentru a adopta din nou proiectul, eliminând doar articolele declarate neconstituționale de CCR. Taxe locale crescute pentru locuințe și mașini: ce schimbări intră în vigoare
Pensiile magistraților, aproape de forma finală: coaliția a ajuns la un acord decisiv pentru noua lege
Pensiile magistraților revin în centrul unei decizii majore a coaliției de guvernare, care, potrivit unor surse politice, a stabilit luni seara parametrii finali ai noii legi, înainte ca proiectul să fie retrimis oficial în procedura legislativă. Pensiile magistraților: coaliția confirmă plafonarea la 70% și tranziție de 12 ani Sursele politice susțin că liderii au convenit
Retragerea Bitcoin sub 100.000 de dolari a zguduit una dintre cele mai dinamice tranzacții din lume, lăsând investitorii să se întrebe dacă vânzarea masivă este doar o altă reorganizare sau începutul unei tendințe descendente. Bitcoin crescut la un nivel record, depășind 126.000 de dolari pe 6 octombrie, înainte de a scădea doar câteva zile mai
Investigațiile jurnalistice recente și dezvăluirile din Financial Times scot la lumină epidemia de corupție care a cuprins întreaga Ucraină, cu un sistem puternic ancorat și extins până la vârful puterii de la Kiev. Exact în perioada în care depinde masiv de sprijin financiar din exterior, Volodimir Zelenski târăște țara într-un scandal fără precedent, dar mai
Protestele de amploare ale sindicaliștilor din toate confederațiile au fost tratate cu indiferență de către autorități. Nici Guvernul, dar nici președintele Nicușor Dan, care a promis că va media conflictele sociale, nu s-au sinchisit să discute cu sindicaliștii și să rezolve sau să discute revendicările acestora. În consecință, protestele acestora se vor muta la Cotroceni,
Previziunile potrivit cărora economia Rusiei se află în pragul colapsului nu sunt o noutate. Circulă pe scară largă încă din 2022, când Statele Unite și UE au impus pentru prima dată sancțiuni fără precedent asupra Moscovei, drept pedeapsă pentru invadarea Ucrainei. Noi rapoarte sugerează că exporturile de petrol ale Rusiei sunt în scădere, iar deficitul
Mircea Lucescu a răbufnit la conferința de presă dinaintea meciului cu San Marino, ultimul duel al României în preliminariile CM 2026. Selecționerul a evitat din nou să clarifice dacă rămâne pe bancă, dar discursul său a fost marcat de frustrare, ironie și autoincriminare. „Eu răspund pentru necalificare! Eu mă demit!" Întrebat dacă își continuă mandatul,
Oficialii americani devin din ce în ce mai frustrați de ritmul lent al UE în reducerea tarifelor și reglementărilor comerciale. Jamieson Greer, reprezentantul comercial al SUA, a declarat pentru Financial Times că taxele europene care afectează exporturile americane sunt încă prea mari, în ciuda acordului încheiat în iulie între Donald Trump și Ursula von der
Kylian Mbappé și PSG ajung luni, 17 noiembrie, față în față în sala Tribunalului Muncii din Paris. Starul francez, plecat gratis la Real Madrid în vara lui 2024, acuză clubul că nu i-a plătit ultimele trei salarii, plus bonusuri, suma totală ridicându-se la 55 de milioane de euro. Conflict total: salarii neplătite vs. „acord verbal"
Jaful din banii publici, protejat prin lege. Achizițiile și consumul de medicamente din spitale nu sunt controlate
O "scăpare" legislativă a făcut ca atât spitalele publice, cât și cele private să nu fie obligate să justifice, la controalele efectuate de casele de asigurări, corelaţia între tipul şi cantitatea de medicamente şi reactivii achiziţionaţi şi toate tratamentele şi analizele efectuate pe perioada controlată. Acest fapt a permis ani de zile raportări fictive în
Un efort major de cinci ani pentru a construi o bază tehnologică în Europa, liberă de influența SUA, a eșuat din cauza strategiilor naționale contradictorii și a lobby-ului puternic al corporațiilor. Gaia-X, proiectul franco-german al unui cloud european, a fost „un eșec zdrobitor, o pierdere colosală de timp și tot atâția ani câștigați pentru hiperscaleri
Mai zilele trecute, la București, s-a… consumat Congresul PSD, care a avut ca țintă alegerea președintelui și a subalternilor săi direcți. Ca în timpul lui Ceaușescu, și la această mare adunare, întrunită spre a-și vota Întâiul Membru, pe lista propunerilor nu a figurat decât un singur candidat, și anume infatuatul Sorin Grindeanu ‒ interimar, de
Călin Georgescu, din nou la instanță: „În spatele păduchilor au apărut șobolanii politicii românești"
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a ajuns din nou la instanță, de această dată luni, 17 noiembrie. A fost însoțit de către avocatul său. În fața sediului Curții de Apel, Georgescu a fost așteptat de zeci de susținători. Iar până să plece de la instanță, a făcut câteva declarații în fața presei, în
Tranzacționarea aurului seamănă cu pokerul. „Mâinile puternice" sunt investitorii loiali metalului, indiferent de preț. „Mâinile slabe" sunt speculanții instabili care renunță la prima semnalizare de probleme. După ce prețul aurului a atins un record de 4.380 dolari pe uncie(20 octombrie), a scăzut cu peste 10%, pentru a recupera apoi o parte din pierderi. În prezent,
Centrele de date, o povară pentru sistemul energetic muribund al Europei. Congestiile de rețea, costuri de peste 4 miliarde euro
Fanteziile Comisiei Europene, care țintesc o recuperare a terenului pierdut în concentrarea centrelor de date pe teritoriul UE, sunt imposibil de îndeplinit. Cu un sistem energetic muribund, lăsat efectiv în bătaia vântului și la cheremul soarelui, o implementare a celor mai mari consumatoare de energie ar însemna un colaps total în Uniune. Deja noile proiecte
Cercetătorul Ilia Stambler propune un program România–Israel pentru cercetarea îmbătrânirii: «Speranța de viață sănătoasă poate fi prelungită»
România ar putea intra într-o nouă etapă în domeniul longevității, dacă propunerea prezentată la Congresul Internațional de Longevitate, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, devine realitate. Ilia Stambler – cercetător, expert în etica longevității și fondator al International Longevity Alliance – a anunțat în premieră că va propune autorităților române
Conform informațiilor oficiale, Mohammed bin Salman (prințul moștenitor al Arabiei Saudite) este programat să viziteze Casa Albă pe 18 noiembrie 2025, pentru o întrevedere de lucru cu Donald Trump. Iată câteva dintre temele majore pe care se anticipează că vor fi discutate la întrevederea dintre Mohammed bin Salman (prințul moștenitor al Arabiei Saudite) şi Donald Trump
Caz ORIPILANT! Planul diabolic al unui cup
Caz oripilant ajuns în atenția procurorilor români. Sunt acuzații cutremurătoare ce planează asupra unor concubini din Galați – o femeie și iubitul acesteia. Cei doi ar fi batjocorit doi copii de vârste fragede, iar cazul ar fi fost sesizat autorităților chiar de către reprezentanții unei platforme de socializare. Rețeaua de socializare chinezească TikTok a sesizat […] The post Caz ORIPILANT! Planul diabolic al unui cuplu din Galați a intrat în atenția autorităților! Doi copilași, victime ale unor abuzuri incredibile! first appeared on Ziarul National.
De la sfârșitul Războiului Rece, cheltuielile militare nu au crescut niciodată atât de rapid ca în 2024: 9,4%, cel mai ridicat nivel global înregistrat vreodată de Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm. În schimb, un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a constatat o scădere de 9% a asistenței oficiale […] The post Noua cursă a înarmărilor din Occident: vânzarea păcii pentru a cumpăra războiul first appeared on Ziarul National.
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat. La cât ar trebui să renunțe din pensie cei care vor să rămână angajați. Ce excepții sunt # National.ro
Se lucrează la finalizarea draftului ordonanței de urgență (OUG) care va limita drastic cumulul pensiei cu salariul, dar în același timp și transferul de bugetari între instituțiile statului. Din câte s-a aflat, deocamdată nu s-a agreat, la nivel de coaliție, forma definitivă a draftului OUG. Ce se știe deocamdată este faptul că se pregătește o […] The post Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat. La cât ar trebui să renunțe din pensie cei care vor să rămână angajați. Ce excepții sunt first appeared on Ziarul National.
1. ”Corupția trebuie manageriată mai bine”, a spus Nicușor Dan. În context, verbul ”a manageria” are mai mai multe sensuri, dar Nicușor Dan se pricepe, n-am nicio îndoială. Poate ne explică dacă vizita lui Radu Miruță, ministrul userist al Economiei, în Arabia Saudită poate fi încadrată la corupție. S-a dus acolo pentru a purta niște […] The post Au intrat în postul Crăciunului și ăia care n-au intrat în postul Crăciunului first appeared on Ziarul National.
Săptămâna începe cu o veste deloc plăcută pentru locuitorii a sute de blocuri din București, care află că vor rămâne fără apă caldă la robinetele din apartamentele racordate la sistemul centralizat, dar și fără căldură în calorifere. Motivul? Se fac lucrări la sistemul de termoficare din Capitală. Iar pe durata acestor lucrări aproape 500 de […] The post Sute de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă și căldură. Cele mai afectate zone first appeared on Ziarul National.
Activitatea clinicii stomatologice unde a murit fetița de 2 ani, suspendată. Raportul Inspecției Sanitare, trimis la Parchet # National.ro
Ministerul Sănătății (MS) anunță luni, 17 noiembrie, că Inspecția Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii de stomatologie unde, joia trecută, o fetiță de 2 ani a murit. Activitatea clinicii a fost suspendată și s-au aplicat amenzi de 100.000 de lei, conform MS. Ministerul Sănătății informează luni, 17 noiembrie, […] The post Activitatea clinicii stomatologice unde a murit fetița de 2 ani, suspendată. Raportul Inspecției Sanitare, trimis la Parchet first appeared on Ziarul National.
S-au descoperit nereguli grave în cazul crimei de la Teleorman. Procurorul de caz și 14 polițiști, cercetați # National.ro
Sunt nereguli grave în activitatea polițiștilor și a procurorului care au instrumentat cazul tinerei ucise de soț la Teleorman, chiar de ziua ei de nume. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus cercetarea disciplinară a procurorului de caz din dosarul femeii ucise de soț în Teleorman. 14 […] The post S-au descoperit nereguli grave în cazul crimei de la Teleorman. Procurorul de caz și 14 polițiști, cercetați first appeared on Ziarul National.
BREAKING NEWS. Localitate din judeţul Tulcea, evacuată după ce o navă plină cu GPL ar fi fost lovită de o dronă pe malul ucrainean al Dunării # National.ro
Informații de ultimă oră indică faptul că autoritățile române au intrat în alertă și au în vedere evacuarea unei localități tulcene aflate la granița cu Ucraina. Autorităţile au luat, luni, decizia evacuării localităţii Plauru din judeţul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL ar fi fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării, […] The post BREAKING NEWS. Localitate din judeţul Tulcea, evacuată după ce o navă plină cu GPL ar fi fost lovită de o dronă pe malul ucrainean al Dunării first appeared on Ziarul National.
Catedrala Mântuirii Neamului are program special de sărbători. Ce a transmis Patriarhia Română # National.ro
Patriarhia Română a transmis că cei care doresc să participe la slujbele și rugăciunile celei mai mari catedrale ortodoxe din Europa de Est din perioada sărbătorilor de iarnă trebuie să cunoască programul special. Catedrala Națională își adaptează orarul pentru perioada sărbătorilor, cu intervale de vizitare, zile dedicate slujbelor și perioade temporare de închidere pentru lucrări […] The post Catedrala Mântuirii Neamului are program special de sărbători. Ce a transmis Patriarhia Română first appeared on Ziarul National.
Iulia Vântur a cântat colinde româneşti la Vatican. Cu ce cântece l-a fermecat pe Papa Leon VIDEO # National.ro
Lideri spirituali importanți au fost prezenți în prestigiosul Auditorium Paul VI Hall de la Vatican, în cadrul unui eveniment care a celebrat 60 de ani de „Nostra Aetate”, mesajul global al unității între religii. Iulia vântur i-a cântat Papei colinde românești Printre cei care au cântat la eveniment se numără și Iulia Vântur. Fosta prezentatoare […] The post Iulia Vântur a cântat colinde româneşti la Vatican. Cu ce cântece l-a fermecat pe Papa Leon VIDEO first appeared on Ziarul National.
Date de ultimă oră de la meteorologi: se anunță frig, ploi și ninsori. ANM, Cod galben de vânt puternic – HARTA/Cum va fi vremea în București # National.ro
Vremea se răcește simțitor, la începutul acestei săptămâni, meteorologii anunțând și precipitații – sub formă de ploaie, în mai multe zone ale țării, dar și de ninsoare – la munte. De asemenea, în unele zone vântul va avea intensificări puternice, motiv pentru care a fost emisă o atenționare Cod galben. Astfel, Administrația Națională de Meteorologie […] The post Date de ultimă oră de la meteorologi: se anunță frig, ploi și ninsori. ANM, Cod galben de vânt puternic – HARTA/Cum va fi vremea în București first appeared on Ziarul National.
Relațiile de dragoste om – chatbot, un fenomen îngrijorător. De la „Sunt însărcinată cu robotul” la sinucideri puse pe seama AI # National.ro
Odată cu evoluția Inteligenţei Artificiale, se dezvoltă şi tipurile de relații între om şi roboți. Mai mulţi utilizatori din întreaga lume susţin că s-au născut chiar relaţii de dragoste între ei şi chatboţi. Conform unui studiu la care au participat oameni cu vârste cuprinse între 16 și 72 de ani, Mmulți utilizatori au relatat că […] The post Relațiile de dragoste om – chatbot, un fenomen îngrijorător. De la „Sunt însărcinată cu robotul” la sinucideri puse pe seama AI first appeared on Ziarul National.
Ultima zi pentru depunerea candidaturilor la Primăria Capitalei. Câți candidați s-au înscris deja în cursă # National.ro
Prima zi a acestei săptămâni este ultima în care aspiranții la fotoliul de primar general al Capitalei își mai pot depune candidatura pentru a intra în cursa electorală din 7 decembrie, dată la care vor avea loc alegerile locale parțiale. Luni, 17 noiembrie, este ultima zi în care mai pot fi depuse la Biroul Electoral […] The post Ultima zi pentru depunerea candidaturilor la Primăria Capitalei. Câți candidați s-au înscris deja în cursă first appeared on Ziarul National.
Legea din România stabileşte clar pe cine eşti obligat să primești în apartamentul tău, chiar dacă n-are mandat. Refuzi? Eşti amendat cu 3.000 de lei # National.ro
Legea asociaţiilor de proprietari din România stabileşte clar calitatea persoanelor care au voie să intre în apartamentul tău, fără ca tu să-i inviţi înăuntru. Dacă refuzi accesul, riști amenzi semnificative. Există persoane care pot pătrunde legal în locuința ta fără mandat. Așadar, ne referim la situațiile din care excludem problemele de natură penală, cu mascaţi, […] The post Legea din România stabileşte clar pe cine eşti obligat să primești în apartamentul tău, chiar dacă n-are mandat. Refuzi? Eşti amendat cu 3.000 de lei first appeared on Ziarul National.
Nicuşor Dan recunoaște: „Românii o duc mai rău decât acum şase luni”. Și spune că 2026 va fi „dificil” – VIDEO # National.ro
Preşedintele Nicuşor Dan recunoaște că românii o duc mai rău decât în urmă cu şase luni, în condiţiile în care inflaţia a ajuns la 10%, iar pentru cei care sunt la limită, acest lucru este „foarte dificil”. Șeful statului anticipează că şi 2026 va fi un an „dificil”, dar afirmă că din 2027 există „toate […] The post Nicuşor Dan recunoaște: „Românii o duc mai rău decât acum şase luni”. Și spune că 2026 va fi „dificil” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
„Orașul perfect 2026”. Topul celor mai bune metropole în care să trăieşti în România. Locul 1 este marea surpriză # National.ro
Realizatorii topului „Orașul perfect 2026” au creat un clasament al metropolelor din România în care este cel mai bine să trăieşti, bazat pe câteva criterii bine definite, cum ar fi: infrastructura, sistemul medical, calitatea aerului, accesul la natură, activitățile culturale, salariul relativ și indicele financiar. Site-ul „Bucureștiul Meu” a analizat 17 oraşe din România. Top […] The post „Orașul perfect 2026”. Topul celor mai bune metropole în care să trăieşti în România. Locul 1 este marea surpriză first appeared on Ziarul National.
Revolut şi-a avertizat clienţii că hackerii au găsit o nouă metodă de furt a banilor din conturi. Cum te poţi apăra de înşelătorii # National.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a anunţat că utilizatorii Revolut au fost vizaţi de mai multe tentative de spoofing, în ultimele zile. Adică oamenii au fost sunaţi de infractori care s-au dat drept reprezentanţi ai Revolut şi li s-au cerut date bancare. Așadar, numărul tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing), prin care sunt […] The post Revolut şi-a avertizat clienţii că hackerii au găsit o nouă metodă de furt a banilor din conturi. Cum te poţi apăra de înşelătorii first appeared on Ziarul National.
Scaunul lui Zelenski, mai şubred în Ucraina după scandalul din sectorul energetic. Populaţia poate sta, la iarnă, în frig! # National.ro
Presa internaţională scrie că popularitatea lui Volodimir Zelenski în Ucraina are de suferit, în urma scandalului din sectorul energetic. Procurorii de la Kiev investighează presupuse scheme de mită de la contractanți. Până acum, ancheta a dus deja la demisia a doi miniștri din guvernul lui Zelenski și l-a implicat și pe un fost asociat de […] The post Scaunul lui Zelenski, mai şubred în Ucraina după scandalul din sectorul energetic. Populaţia poate sta, la iarnă, în frig! first appeared on Ziarul National.
BERBEC Astăzi s-ar putea să vă întrebați dacă solicitați o intensitate mai mare în relațiile personale și dacă doriți emoții puternice. Cu toate lucrurile care vi s-au întâmplat în ultima lună, cu siguranță sunteți mai mult decât servit… TAUR În general, s-ar putea să descoperiți că ultimele săptămâni au adus o oarecare stabilitate. De fapt, […] The post Horoscop 17 noiembrie 2025 – Astăzi va fi o zi destul de stabilă first appeared on Ziarul National.
Cumpărătorii chinezi revin la produsele de lux. Directorii brandurilor observă o stabilizare a cererii după luni de scădere. China era pe cale să devină cea mai mare piață de lux din lume în timpul pandemiei Covid, însă sectorul a înregistrat o încetinire bruscă de atunci, relatează CNBC. Șomajul și declinul prelungit al pieței imobiliare au […] The post China revitalizează piața luxului. Consumatorii nu renunță la calitate first appeared on Ziarul National.
Dacă ar fi să ne luăm după entuziasmul brusc al președintelui pentru teme spirituale, ai zice că în campania de detoxifiere politică post-alegeri i s-au aprins toate lumânările din suflet deodată. Dintr-un lider perceput de propriii simpatizanți ca tehnocrat progresisto-globalist secular, Nicușor Dan a devenit peste noapte un soi de „pelerin de serviciu”, gata să-și […] The post Noua Evanghelie după Nicușor: Cotroceniul și Cădelnița first appeared on Ziarul National.
Guvernul Bolojan, pus la zid: un agent al intereselor externe și un protector al profitului # National.ro
Blocul Național Sindical a atacat extrem de dur decizia Executivului de a mai păsui multinaționalele care au încasat ajutoare de stat, arătând că Guvernul Bolojan a devenit un agent al intereselor externe și un protector al profitului. Sindicaliștii dau exemplul unei multinaționale care a încasat 60 milioane de euro de la bugetul României și nu […] The post Guvernul Bolojan, pus la zid: un agent al intereselor externe și un protector al profitului first appeared on Ziarul National.
De nouă luni, Donald Tump repetă că țările și întreprinderile străine sunt cele care plătesc tarifele comerciale, fără repercusiuni semnificative pentru consumatori. Dar realitatea l-a ajuns din urmă pe președintele SUA, care era amenințat de sindromul predecesorului său: negarea. Înainte ca inflația să atingă un vârf de 9,1% în iunie 2022, Joe Biden susținea că […] The post Costul vieții: președintele SUA neagă realitatea first appeared on Ziarul National.
