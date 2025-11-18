Soluția la criza de cadre didactice? Un director de liceu propune aducerea a 100.000 de profesori din Asia în școlile românești

10:30

Odată cu evoluția Inteligenţei Artificiale, se dezvoltă şi tipurile de relații între om şi roboți. Mai mulţi utilizatori din întreaga lume susţin că s-au născut chiar relaţii de dragoste între ei şi chatboţi. Conform unui studiu la care au participat oameni cu vârste cuprinse între 16 și 72 de ani, Mmulți utilizatori au relatat că […] The post Relațiile de dragoste om – chatbot, un fenomen îngrijorător. De la „Sunt însărcinată cu robotul” la sinucideri puse pe seama AI first appeared on Ziarul National.