Soluția la criza de cadre didactice? Un director de liceu propune aducerea a 100.000 de profesori din Asia în școlile românești
National.ro, 18 noiembrie 2025 13:50
Marian Anghel, profesor de fizică și director al Liceului teoretic „Petre Pandrea” din Balș, județul Olt, și, totodată, preşedinte al organizației CEMS, a făcut recent o declarație ce nu a fost trecută cu vederea. Cadrul didactic propune ca în școlile românești să fie aduși profesori din Asia, pentru a rezolva criza de profesori la discipline […] The post Soluția la criza de cadre didactice? Un director de liceu propune aducerea a 100.000 de profesori din Asia în școlile românești first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 10 minute
14:10
1. O ziaristă inventată (Dogioiu) și un contabil incert (Vlad Voiculescu) au fost numiți acolo unde erau incompatibili pentru că există o mare diferență între cuplul Nicușor – Bolojan și celelalte cupluri președinte – premier de după 2000. Lui Nicușor și Bolojan li se permite să transmită (fără vorbe, prin hotărâri sfidătoare) ”noi facem ce […] The post Românii sunt siliți să învețe expresia ”ce de bani N-AM făcut!” first appeared on Ziarul National.
Acum 30 minute
13:50
Soluția la criza de cadre didactice? Un director de liceu propune aducerea a 100.000 de profesori din Asia în școlile românești # National.ro
Marian Anghel, profesor de fizică și director al Liceului teoretic „Petre Pandrea” din Balș, județul Olt, și, totodată, preşedinte al organizației CEMS, a făcut recent o declarație ce nu a fost trecută cu vederea. Cadrul didactic propune ca în școlile românești să fie aduși profesori din Asia, pentru a rezolva criza de profesori la discipline […] The post Soluția la criza de cadre didactice? Un director de liceu propune aducerea a 100.000 de profesori din Asia în școlile românești first appeared on Ziarul National.
Acum 2 ore
12:30
Călin Georgescu, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Când ești sluga slugilor este cea mai jalnică sclavie” – VIDEO # National.ro
Călin Georgescu a ajuns marți, 18 noiembrie, la sediul Poliției din Buftea, pentru a semna controlul judiciar. A fost așteptat, ca de obicei, de mulți susținători, care i-au scandat numele. Fostul candidat la prezidențialele de anul trecut, ajuns în turul al doilea, înainte de anularea alegerilor, în decembrie, a dat glas criticilor la adresa actualului […] The post Călin Georgescu, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Când ești sluga slugilor este cea mai jalnică sclavie” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Acum 4 ore
12:10
Informații de ultimă oră indică faptul că Ludovic Orban ar urma să fie revocat din funcția de consilier pe politică internă al președintelui Nicușor Dan. Știre în curs de actualizare! The post ULTIMA ORĂ. Ludovic Orban, revocat din funcția de consilier prezidențial first appeared on Ziarul National.
12:00
Antrenoarea Camelia Voinea și-a abuzat propria fiică, Sabrina Voinea. Există și filmări cu gimnasta la capătul puterilor VIDEO # National.ro
Mai multe înregistrări video confirmă că antrenoarea Camelia Voinea își abuzează tinerele eleve gimnaste. În clipuri, victima este chiar și propria ei fiică, campioana Sabrina Voinea. În înregistrările surprinse acum câțiva ani se vede cum Sabrina Voinea se chinuie să facă exercițiile la paralele. Filmări în care se vede cum Camelia Voinea își abuzează fiica, […] The post Antrenoarea Camelia Voinea și-a abuzat propria fiică, Sabrina Voinea. Există și filmări cu gimnasta la capătul puterilor VIDEO first appeared on Ziarul National.
11:30
De mai bine de doi ani românii pot trece pragul cabinetului stomatologic, fără să își golească acolo buzunarele. Mai exact, de la 1 iulie 2023, mai multe tratamente și servicii stomatologice sunt decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Acestea includ detartrajul, periajul și tomografiile dentare. Tratamentele stomatologice, gratuite pentru copii De la 1 […] The post Servicii stomatologice gratuite. Lista tratamentelor care pot fi decontate de stat first appeared on Ziarul National.
11:10
Clubul patronat de către omul de afaceri Gigi Becali, FCSB, a intrat în atenția Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). S-a aflat că reprezentanții Fiscului derulează controale la clubul condus de către latifundiarul din Pipera. Totul, după ce softul ANAF a identificat clubul FCSB drept un contribuabil cu risc fiscal ridicat și arată că ar […] The post FCSB, în vizorul ANAF. Becali: „El crede că e deștept, dar e idiot” first appeared on Ziarul National.
11:00
Un cerşetor cu „handicap” din Braşov cerea mila şoferilor, dar, la finalul „programului”, o minune s-a întâmplat. Totul a fost filmat! # National.ro
Un poliţist din Brașov a filmat momentul cu „minunea” în care un cerşetor cu „handicap” s-a „vindecat” la final de program. Omul legii a reuşit să demonstreze, astfel, prefăcătoria bărbatului care cerea mila şoferilor din trafic. „Haideţi să nu mai hrănim teatrul ieftin!”, este îndemnul poliţistului, care aminteşte că există foarte mulţi oameni care merită […] The post Un cerşetor cu „handicap” din Braşov cerea mila şoferilor, dar, la finalul „programului”, o minune s-a întâmplat. Totul a fost filmat! first appeared on Ziarul National.
10:30
Laponia și Dubai, printre destinațiile ce se regăsesc în preferințele românilor, în perioada Sărbătorilor. Cât ajunge să coste o vacanță # National.ro
Dat fiind faptul că se apropie tot mai mult luna decembrie, mulți români se gândesc de pe acum unde își vor petrece Sărbătorile de iarnă și își fac planuri de călătorie. Nu sunt puțini cei care vor alege să petreacă Sărbătorile dincolo de granițele țării, în căutarea unor destinații exotice, pe final de an. Iar […] The post Laponia și Dubai, printre destinațiile ce se regăsesc în preferințele românilor, în perioada Sărbătorilor. Cât ajunge să coste o vacanță first appeared on Ziarul National.
10:20
În seara trecută, la fix o lună de la catastrofa petrecută, la Mihai Gâdea în emisiune au fost prezenți câțiva din locatarii blocului din Rahova! Ce am aflat însă de la ei? Că noi suntem români! Atât! Liberte! Egalite! Aorde! Vă mai aduceți aminte caldele scandări ale suporterilor francezi la adresa naționalei de fotbal a […] The post RIDICAȚI LICENȚA DISTRIGAZ – azi Franța! first appeared on Ziarul National.
10:20
Şoferii din România trebuie să ştie că taxele pentru rovinietă vor suferi modificări în 2026. Nu chiar de la începutul anului, ci de la 1 iulie, când intră în vigoare noua structură de taxare: formată din rovinietă pentru vehiculele ușoare și TollRo pentru cele grele. Autoritățile din domeniul transporturilor au anunțat că, până în vara […] The post Cât costă rovinieta în 2026. Anul viitor va fi aplicată o nouă structură de taxare first appeared on Ziarul National.
Acum 6 ore
10:00
Vântul puternic a provocat pagube în mai multe zone din țară. Unde a plouat torențial, ca vara – VIDEO # National.ro
Vremea rea – care a adus în peisaj rafale puternice de vânt, iar în unele cazuri ploi torențiale – a provocat pagube în mai multe zone din țară, luni seară. Pompierii au fost chemați să intervină pentru a înlătura efectele naturii care s-a dezlănțuit. Mii de gospodării din Harghita au rămas fără electricitate din cauza […] The post Vântul puternic a provocat pagube în mai multe zone din țară. Unde a plouat torențial, ca vara – VIDEO first appeared on Ziarul National.
09:50
Când intră banii seniorilor în decembrie 2025. Casa de Pensii a anunţat programul pentru ultima lună din an # National.ro
Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) va efectua plata pensiilor mai devreme decât de obicei, în luna decembrie 2025, având în vedere apropierea Sărbătorilor de iarnă. Modificări apar atât la programul ce vizează pensionarii care încasează banii prin intermediul conturilor bancare, cât și pe cei care optează pentru distribuția prin Poșta Română. De asemenea, unii […] The post Când intră banii seniorilor în decembrie 2025. Casa de Pensii a anunţat programul pentru ultima lună din an first appeared on Ziarul National.
09:20
Viktor Orban, nervos după ce UE a cerut din nou bani pentru Ucraina, pe fondul scandalului de corupţie de la Kiev: „Trimiți încă o ladă de vodcă unui alcoolic” # National.ro
Scandalul de corupţie din Ucraina, în care este implicat şi un fost partener de afaceri al lui Volodimir Zelenski, a luat amploare şi la nivel european. De exemplu, Viktor Orban le-a reproşat deja liderilor de la Bruxelles insistenţa de a ajuta financiar Kievul, în contextul în care sume mari de bani ar fi fost „sifonate” […] The post Viktor Orban, nervos după ce UE a cerut din nou bani pentru Ucraina, pe fondul scandalului de corupţie de la Kiev: „Trimiți încă o ladă de vodcă unui alcoolic” first appeared on Ziarul National.
08:50
Care sunt cei doi candidaţi respinşi de Biroul Electoral Municipal Bucureşti pentru alegerile de la Primăria Capitalei. Un alt dosar, amânat, iar alte 17 aprobate # National.ro
Luni seara, Biroul Electoral Municipal a anunţat că 20 de candidați au depus dosarele de înscriere în cursa electorală pentru Primăria Capitalei. Candidaturile au putut fi depuse până luni la miezul nopții. Dintre acestea, două dosare de candidatură au fost respinse, iar un alt dosar a fost amânat. Ce candidaturi a fost admise Cătălin Drulă […] The post Care sunt cei doi candidaţi respinşi de Biroul Electoral Municipal Bucureşti pentru alegerile de la Primăria Capitalei. Un alt dosar, amânat, iar alte 17 aprobate first appeared on Ziarul National.
08:20
Accident grav în Capitală. Patru oameni au fost duși la spital după ce un şofer i-a lovit în plin, în staţia de autobuz # National.ro
Scene teribila s-au petrecut marți dimineață în București. Patru oameni au fost luați pe sus, de un șofer, chiar în timp ce așteptau autobuzul în stație. Gravul incident a avut loc pe Bulevardul Uverturii, din cartierul Militari. Mai exact, accidentul s-ar fi produs în dreptul supermarketului Lidl de la intersecția cu strada Apusului. Două victime […] The post Accident grav în Capitală. Patru oameni au fost duși la spital după ce un şofer i-a lovit în plin, în staţia de autobuz first appeared on Ziarul National.
Acum 8 ore
07:10
Acum 12 ore
05:40
BERBEC Nu trebuie să te gândești întotdeauna să ai ceva stabil dacă nu ai nevoie de asta acum, sau dacă persoana potrivită nu a apărut, atunci trebuie să începi să te gândești puțin la libertatea pe care o poți avea. TAUR Este foarte important să faci lucrurile care în acest moment sunt pozitive pentru […] The post Horoscop 18 noiembrie 2025 – Ai compania de care ai nevoie în acest moment first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
22:50
Chevron intră în cursa pentru activele Lukoil: gigantul american analizează achiziții strategice la nivel global # National.ro
Gigantul energetic Chevron explorează opțiuni pentru preluarea unor active internaționale ale Lukoil, potrivit unor surse citate de Reuters, marcând una dintre cele mai importante mișcări ale industriei petroliere din ultimii ani. Chevron analizează achiziția unor active Lukoil în plin val de sancțiuni Surse apropiate negocierilor susțin că Chevron a primit undă verde din partea Trezoreriei […] The post Chevron intră în cursa pentru activele Lukoil: gigantul american analizează achiziții strategice la nivel global first appeared on Ziarul National.
22:00
MApN relocă tehnica militară din Tulcea după pericolul generat de nava cu GPL lovită de drone rusești # National.ro
Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță, într-o informare oficială, că a început relocarea tehnicii militare din zona comunei Ceatalchioi, județul Tulcea, după ce nava încărcată cu GPL lovită de drone rusești pe Dunăre a devenit un risc major de explozie. MApN confirmă relocarea echipamentelor militare din zona Ceatalchioi Potrivit MApN, măsura a fost luată în contextul […] The post MApN relocă tehnica militară din Tulcea după pericolul generat de nava cu GPL lovită de drone rusești first appeared on Ziarul National.
21:20
Taxe locale majorate și un pachet fiscal reluat integral în Parlament, acesta este anunțul făcut de premierul Ilie Bolojan, care a confirmat că legislativul se va reuni marți, 18 noiembrie, pentru a adopta din nou proiectul, eliminând doar articolele declarate neconstituționale de CCR. Taxe locale crescute pentru locuințe și mașini: ce schimbări intră în vigoare […] The post Taxe locale majorate din 2025: Parlamentul adoptă mâine legea first appeared on Ziarul National.
21:10
20:40
Pensiile magistraților, aproape de forma finală: coaliția a ajuns la un acord decisiv pentru noua lege # National.ro
Pensiile magistraților revin în centrul unei decizii majore a coaliției de guvernare, care, potrivit unor surse politice, a stabilit luni seara parametrii finali ai noii legi, înainte ca proiectul să fie retrimis oficial în procedura legislativă. Pensiile magistraților: coaliția confirmă plafonarea la 70% și tranziție de 12 ani Sursele politice susțin că liderii au convenit […] The post Pensiile magistraților, aproape de forma finală: coaliția a ajuns la un acord decisiv pentru noua lege first appeared on Ziarul National.
20:00
Retragerea Bitcoin sub 100.000 de dolari a zguduit una dintre cele mai dinamice tranzacții din lume, lăsând investitorii să se întrebe dacă vânzarea masivă este doar o altă reorganizare sau începutul unei tendințe descendente. Bitcoin crescut la un nivel record, depășind 126.000 de dolari pe 6 octombrie, înainte de a scădea doar câteva zile mai […] The post Bitcoin, din nou în ”piața urșilor” first appeared on Ziarul National.
19:40
Investigațiile jurnalistice recente și dezvăluirile din Financial Times scot la lumină epidemia de corupție care a cuprins întreaga Ucraină, cu un sistem puternic ancorat și extins până la vârful puterii de la Kiev. Exact în perioada în care depinde masiv de sprijin financiar din exterior, Volodimir Zelenski târăște țara într-un scandal fără precedent, dar mai […] The post Epidemie de corupție în Ucraina/Miliardele românilor și oligarhii lui Zelenski first appeared on Ziarul National.
19:10
Protestele de amploare ale sindicaliștilor din toate confederațiile au fost tratate cu indiferență de către autorități. Nici Guvernul, dar nici președintele Nicușor Dan, care a promis că va media conflictele sociale, nu s-au sinchisit să discute cu sindicaliștii și să rezolve sau să discute revendicările acestora. În consecință, protestele acestora se vor muta la Cotroceni, […] The post Sindicatele, țepuite și de Nicușor Dan. Protestele se mută la Cotroceni first appeared on Ziarul National.
18:30
Previziunile potrivit cărora economia Rusiei se află în pragul colapsului nu sunt o noutate. Circulă pe scară largă încă din 2022, când Statele Unite și UE au impus pentru prima dată sancțiuni fără precedent asupra Moscovei, drept pedeapsă pentru invadarea Ucrainei. Noi rapoarte sugerează că exporturile de petrol ale Rusiei sunt în scădere, iar deficitul […] The post Problemele economice ale Rusiei nu-l vor descuraja pe Putin first appeared on Ziarul National.
18:10
Mircea Lucescu a răbufnit la conferința de presă dinaintea meciului cu San Marino, ultimul duel al României în preliminariile CM 2026. Selecționerul a evitat din nou să clarifice dacă rămâne pe bancă, dar discursul său a fost marcat de frustrare, ironie și autoincriminare. „Eu răspund pentru necalificare! Eu mă demit!” Întrebat dacă își continuă mandatul, […] The post Lucescu, exploziv înainte de România – San Marino: „Eu mă demit! Ce mai vreți?” first appeared on Ziarul National.
17:40
Oficialii americani devin din ce în ce mai frustrați de ritmul lent al UE în reducerea tarifelor și reglementărilor comerciale. Jamieson Greer, reprezentantul comercial al SUA, a declarat pentru Financial Times că taxele europene care afectează exporturile americane sunt încă prea mari, în ciuda acordului încheiat în iulie între Donald Trump și Ursula von der […] The post „Comerțul a fost întotdeauna un punct fierbinte”. Negociatorul lui Trump critică UE first appeared on Ziarul National.
17:20
Kylian Mbappé și PSG ajung luni, 17 noiembrie, față în față în sala Tribunalului Muncii din Paris. Starul francez, plecat gratis la Real Madrid în vara lui 2024, acuză clubul că nu i-a plătit ultimele trei salarii, plus bonusuri, suma totală ridicându-se la 55 de milioane de euro. Conflict total: salarii neplătite vs. „acord verbal” […] The post Mbappé și PSG în fața judecătorilor pentru 55 de milioane de euro! first appeared on Ziarul National.
17:10
Jaful din banii publici, protejat prin lege. Achizițiile și consumul de medicamente din spitale nu sunt controlate # National.ro
O ”scăpare” legislativă a făcut ca atât spitalele publice, cât și cele private să nu fie obligate să justifice, la controalele efectuate de casele de asigurări, corelaţia între tipul şi cantitatea de medicamente şi reactivii achiziţionaţi şi toate tratamentele şi analizele efectuate pe perioada controlată. Acest fapt a permis ani de zile raportări fictive în […] The post Jaful din banii publici, protejat prin lege. Achizițiile și consumul de medicamente din spitale nu sunt controlate first appeared on Ziarul National.
17:00
Un efort major de cinci ani pentru a construi o bază tehnologică în Europa, liberă de influența SUA, a eșuat din cauza strategiilor naționale contradictorii și a lobby-ului puternic al corporațiilor. Gaia-X, proiectul franco-german al unui cloud european, a fost „un eșec zdrobitor, o pierdere colosală de timp și tot atâția ani câștigați pentru hiperscaleri […] The post Proiectul unui cloud european, eșec zdrobitor first appeared on Ziarul National.
16:40
Mai zilele trecute, la București, s-a… consumat Congresul PSD, care a avut ca țintă alegerea președintelui și a subalternilor săi direcți. Ca în timpul lui Ceaușescu, și la această mare adunare, întrunită spre a-și vota Întâiul Membru, pe lista propunerilor nu a figurat decât un singur candidat, și anume infatuatul Sorin Grindeanu ‒ interimar, de […] The post Pesede, pesede, viitorul țării e! first appeared on Ziarul National.
16:40
Călin Georgescu, din nou la instanță: „În spatele păduchilor au apărut șobolanii politicii românești” # National.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a ajuns din nou la instanță, de această dată luni, 17 noiembrie. A fost însoțit de către avocatul său. În fața sediului Curții de Apel, Georgescu a fost așteptat de zeci de susținători. Iar până să plece de la instanță, a făcut câteva declarații în fața presei, în […] The post Călin Georgescu, din nou la instanță: „În spatele păduchilor au apărut șobolanii politicii românești” first appeared on Ziarul National.
16:00
Tranzacționarea aurului seamănă cu pokerul. „Mâinile puternice” sunt investitorii loiali metalului, indiferent de preț. „Mâinile slabe” sunt speculanții instabili care renunță la prima semnalizare de probleme. După ce prețul aurului a atins un record de 4.380 dolari pe uncie(20 octombrie), a scăzut cu peste 10%, pentru a recupera apoi o parte din pierderi. În prezent, […] The post Aurul, joc de poker first appeared on Ziarul National.
15:50
Centrele de date, o povară pentru sistemul energetic muribund al Europei. Congestiile de rețea, costuri de peste 4 miliarde euro # National.ro
Fanteziile Comisiei Europene, care țintesc o recuperare a terenului pierdut în concentrarea centrelor de date pe teritoriul UE, sunt imposibil de îndeplinit. Cu un sistem energetic muribund, lăsat efectiv în bătaia vântului și la cheremul soarelui, o implementare a celor mai mari consumatoare de energie ar însemna un colaps total în Uniune. Deja noile proiecte […] The post Centrele de date, o povară pentru sistemul energetic muribund al Europei. Congestiile de rețea, costuri de peste 4 miliarde euro first appeared on Ziarul National.
15:50
Cercetătorul Ilia Stambler propune un program România–Israel pentru cercetarea îmbătrânirii: «Speranța de viață sănătoasă poate fi prelungită» # National.ro
România ar putea intra într-o nouă etapă în domeniul longevității, dacă propunerea prezentată la Congresul Internațional de Longevitate, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, devine realitate. Ilia Stambler – cercetător, expert în etica longevității și fondator al International Longevity Alliance – a anunțat în premieră că va propune autorităților române […] The post Cercetătorul Ilia Stambler propune un program România–Israel pentru cercetarea îmbătrânirii: «Speranța de viață sănătoasă poate fi prelungită» first appeared on Ziarul National.
15:40
Conform informațiilor oficiale, Mohammed bin Salman (prințul moștenitor al Arabiei Saudite) este programat să viziteze Casa Albă pe 18 noiembrie 2025, pentru o întrevedere de lucru cu Donald Trump. Iată câteva dintre temele majore pe care se anticipează că vor fi discutate la întrevederea dintre Mohammed bin Salman (prințul moștenitor al Arabiei Saudite) şi Donald Trump […] The post Riadul își ajustează strategia: tratatul deplin cu SUA devine tot mai improbabil first appeared on Ziarul National.
15:10
Caz ORIPILANT! Planul diabolic al unui cuplu din Galați a intrat în atenția autorităților! Doi copilași, victime ale unor abuzuri incredibile! # National.ro
Caz oripilant ajuns în atenția procurorilor români. Sunt acuzații cutremurătoare ce planează asupra unor concubini din Galați – o femeie și iubitul acesteia. Cei doi ar fi batjocorit doi copii de vârste fragede, iar cazul ar fi fost sesizat autorităților chiar de către reprezentanții unei platforme de socializare. Rețeaua de socializare chinezească TikTok a sesizat […] The post Caz ORIPILANT! Planul diabolic al unui cuplu din Galați a intrat în atenția autorităților! Doi copilași, victime ale unor abuzuri incredibile! first appeared on Ziarul National.
14:50
De la sfârșitul Războiului Rece, cheltuielile militare nu au crescut niciodată atât de rapid ca în 2024: 9,4%, cel mai ridicat nivel global înregistrat vreodată de Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm. În schimb, un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a constatat o scădere de 9% a asistenței oficiale […] The post Noua cursă a înarmărilor din Occident: vânzarea păcii pentru a cumpăra războiul first appeared on Ziarul National.
14:30
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat. La cât ar trebui să renunțe din pensie cei care vor să rămână angajați. Ce excepții sunt # National.ro
Se lucrează la finalizarea draftului ordonanței de urgență (OUG) care va limita drastic cumulul pensiei cu salariul, dar în același timp și transferul de bugetari între instituțiile statului. Din câte s-a aflat, deocamdată nu s-a agreat, la nivel de coaliție, forma definitivă a draftului OUG. Ce se știe deocamdată este faptul că se pregătește o […] The post Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat. La cât ar trebui să renunțe din pensie cei care vor să rămână angajați. Ce excepții sunt first appeared on Ziarul National.
Ieri
14:10
1. ”Corupția trebuie manageriată mai bine”, a spus Nicușor Dan. În context, verbul ”a manageria” are mai mai multe sensuri, dar Nicușor Dan se pricepe, n-am nicio îndoială. Poate ne explică dacă vizita lui Radu Miruță, ministrul userist al Economiei, în Arabia Saudită poate fi încadrată la corupție. S-a dus acolo pentru a purta niște […] The post Au intrat în postul Crăciunului și ăia care n-au intrat în postul Crăciunului first appeared on Ziarul National.
13:50
Săptămâna începe cu o veste deloc plăcută pentru locuitorii a sute de blocuri din București, care află că vor rămâne fără apă caldă la robinetele din apartamentele racordate la sistemul centralizat, dar și fără căldură în calorifere. Motivul? Se fac lucrări la sistemul de termoficare din Capitală. Iar pe durata acestor lucrări aproape 500 de […] The post Sute de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă și căldură. Cele mai afectate zone first appeared on Ziarul National.
12:50
Activitatea clinicii stomatologice unde a murit fetița de 2 ani, suspendată. Raportul Inspecției Sanitare, trimis la Parchet # National.ro
Ministerul Sănătății (MS) anunță luni, 17 noiembrie, că Inspecția Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii de stomatologie unde, joia trecută, o fetiță de 2 ani a murit. Activitatea clinicii a fost suspendată și s-au aplicat amenzi de 100.000 de lei, conform MS. Ministerul Sănătății informează luni, 17 noiembrie, […] The post Activitatea clinicii stomatologice unde a murit fetița de 2 ani, suspendată. Raportul Inspecției Sanitare, trimis la Parchet first appeared on Ziarul National.
12:00
S-au descoperit nereguli grave în cazul crimei de la Teleorman. Procurorul de caz și 14 polițiști, cercetați # National.ro
Sunt nereguli grave în activitatea polițiștilor și a procurorului care au instrumentat cazul tinerei ucise de soț la Teleorman, chiar de ziua ei de nume. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus cercetarea disciplinară a procurorului de caz din dosarul femeii ucise de soț în Teleorman. 14 […] The post S-au descoperit nereguli grave în cazul crimei de la Teleorman. Procurorul de caz și 14 polițiști, cercetați first appeared on Ziarul National.
11:30
BREAKING NEWS. Localitate din judeţul Tulcea, evacuată după ce o navă plină cu GPL ar fi fost lovită de o dronă pe malul ucrainean al Dunării # National.ro
Informații de ultimă oră indică faptul că autoritățile române au intrat în alertă și au în vedere evacuarea unei localități tulcene aflate la granița cu Ucraina. Autorităţile au luat, luni, decizia evacuării localităţii Plauru din judeţul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL ar fi fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării, […] The post BREAKING NEWS. Localitate din judeţul Tulcea, evacuată după ce o navă plină cu GPL ar fi fost lovită de o dronă pe malul ucrainean al Dunării first appeared on Ziarul National.
11:30
Catedrala Mântuirii Neamului are program special de sărbători. Ce a transmis Patriarhia Română # National.ro
Patriarhia Română a transmis că cei care doresc să participe la slujbele și rugăciunile celei mai mari catedrale ortodoxe din Europa de Est din perioada sărbătorilor de iarnă trebuie să cunoască programul special. Catedrala Națională își adaptează orarul pentru perioada sărbătorilor, cu intervale de vizitare, zile dedicate slujbelor și perioade temporare de închidere pentru lucrări […] The post Catedrala Mântuirii Neamului are program special de sărbători. Ce a transmis Patriarhia Română first appeared on Ziarul National.
11:00
Iulia Vântur a cântat colinde româneşti la Vatican. Cu ce cântece l-a fermecat pe Papa Leon VIDEO # National.ro
Lideri spirituali importanți au fost prezenți în prestigiosul Auditorium Paul VI Hall de la Vatican, în cadrul unui eveniment care a celebrat 60 de ani de „Nostra Aetate”, mesajul global al unității între religii. Iulia vântur i-a cântat Papei colinde românești Printre cei care au cântat la eveniment se numără și Iulia Vântur. Fosta prezentatoare […] The post Iulia Vântur a cântat colinde româneşti la Vatican. Cu ce cântece l-a fermecat pe Papa Leon VIDEO first appeared on Ziarul National.
11:00
Date de ultimă oră de la meteorologi: se anunță frig, ploi și ninsori. ANM, Cod galben de vânt puternic – HARTA/Cum va fi vremea în București # National.ro
Vremea se răcește simțitor, la începutul acestei săptămâni, meteorologii anunțând și precipitații – sub formă de ploaie, în mai multe zone ale țării, dar și de ninsoare – la munte. De asemenea, în unele zone vântul va avea intensificări puternice, motiv pentru care a fost emisă o atenționare Cod galben. Astfel, Administrația Națională de Meteorologie […] The post Date de ultimă oră de la meteorologi: se anunță frig, ploi și ninsori. ANM, Cod galben de vânt puternic – HARTA/Cum va fi vremea în București first appeared on Ziarul National.
10:30
Relațiile de dragoste om – chatbot, un fenomen îngrijorător. De la „Sunt însărcinată cu robotul” la sinucideri puse pe seama AI # National.ro
Odată cu evoluția Inteligenţei Artificiale, se dezvoltă şi tipurile de relații între om şi roboți. Mai mulţi utilizatori din întreaga lume susţin că s-au născut chiar relaţii de dragoste între ei şi chatboţi. Conform unui studiu la care au participat oameni cu vârste cuprinse între 16 și 72 de ani, Mmulți utilizatori au relatat că […] The post Relațiile de dragoste om – chatbot, un fenomen îngrijorător. De la „Sunt însărcinată cu robotul” la sinucideri puse pe seama AI first appeared on Ziarul National.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.