17 candidaţi la Primăria Capitalei, admişi de BEM
Financial Intelligence, 18 noiembrie 2025 09:20
Biroul Electoral Municipal a admis 17 candidaturi din cele 21 depuse pentru funcţia de primar general al Capitalei.
Acum 5 minute
09:40
ANAF a început să blocheze conturi și să sechestreze bunuri când emite decizii de impunere în verificările documentare (avocat) # Financial Intelligence
ANAF și-a schimbat abordarea în cadrul verificărilor documentare, procedura în care contribuabilul nici măcar nu este notificat că
Acum 30 minute
09:20
ISU: În acest moment, la bordul navei de transport GPL se observă un focar activ pentru care autoritățile ucrainene intervin; incetează ordinul de evacuare a populației din satul Ceatalchioi # Financial Intelligence
În acest moment, la bordul navei de transport GPL, lovită de o dronă rusească, se observă un focar
09:20
Acum o oră
09:10
Alin Barbu: Bursa de la București – singura bursă creată în Europa după anii ’90 care are soluții de platformă proprii pentru toate operațiunile de piață pe care le prestează # Financial Intelligence
Anul 2025 marchează 30 de ani de la redeschiderea Bursei de Valori București (BVB). Instituția Bursei de Valori a fost
08:50
SIPEX raportează o cifră de afaceri de peste 256 milioane de lei, în primele nouă luni, în creștere cu 2% # Financial Intelligence
SIPEX, unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale și finisaje pentru construcții din România, listat la Bursa
08:50
de Dan Pălăngean Potrivit INS, producția industrială a crescut în septembrie 2025 față de luna anterioară cu 20,7%
08:50
Profitul net al DN Agrar s-a dublat, în primele nouă luni, la 43 milioane lei # Financial Intelligence
DN AGRAR Group (BVB: DN), una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România și cel mai mare producător
Acum 2 ore
08:30
Explozia de pe calea ferată din Polonia a fost un act de sabotaj fără precedent, afirmă Donald Tusk # Financial Intelligence
Premierul polonez promite să „prindă făptașii, indiferent cine îi susține" după explozia de pe calea ferată utilizată pentru
08:30
Taxele locale vor crește cu 70%, conform unei informări transmise de către premierul Ilie Bolojan primarilor. Primarul Municipiului
08:10
Adrem, implementare completă de Asset Management System pentru distribuitorii de energie # Financial Intelligence
Puține industrii trec astăzi printr-o transformare atât de profundă precum energia. Ceea ce odinioară suna ca un obiectiv
Acum 4 ore
07:00
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a afirmat luni că este pregătit să discute "faţă în faţă" cu omologul său
06:50
Dosarele Jeffrey Epstein: Fostul secretar al Trezoreriei Larry Summers se retrage din angajamentele publice din cauza scandalului legat de e-mailuri # Financial Intelligence
Fostul secretar al Trezoreriei, Larry Summers, a declarat că se retrage din toate angajamentele publice pe fondul scandalului
Acum 24 ore
20:40
Mediul de afaceri din România semnalează înrăutăţirea aşteptărilor economice pentru 2026 (sondaj) # Financial Intelligence
Aşteptările românilor s-au înrăutăţit în ceea ce priveşte cinci indicatori, respectiv încrederea mediului de business, evoluţia globală a
20:20
Ministrul Energiei: Niciun petrolist din România nu are motiv să crească preţul la pompă la motorină şi benzină # Financial Intelligence
Niciun petrolist din România nu are niciun motiv să crească, astăzi, preţul la pompă la motorină şi benzină,
19:50
Grupul petrolier american Chevron evaluează mai multe opţiuni pentru cumpărarea activelor globale ale companiei petroliere ruseşti Lukoil, au
19:00
Patria Bank a încheiat primele nouă luni cu un profit net de 36,3 milioane lei, în creștere cu 33% # Financial Intelligence
Patria Bank (BVB: PBK) a încheiat primele nouă luni din 2025 cu un profit net de 36,3 milioane
18:40
Compania naţională de petrol şi gaze din Kazahstan, KazMunayGas, discută cu grupul petrolier rus Lukoil cu privire la
18:10
Longshield Investment Group SA – Comunicat disponibilitate raport trimestrul III 2025 # Financial Intelligence
Longshield Investment Group SA, prin administratorul său SAI Muntenia Invest SA, informează acționarii și investitorii în legătură cu
17:20
Arafat: Impactul unei posibile explozii a navei cu GPL incendiată pe teritoriul Ucrainei poate fi pe o rază de 4 – 5 kilometri # Financial Intelligence
Impactul unei posibile explozii a navei cu GPL incendiată pe teritoriul Ucrainei poate fi pe o rază de
16:20
Autoritățile tulcene au început luni după-amiază evacuarea satului Ceatalchioi, după ce dimineață au evacuat satul Plauru, din cauza
16:10
Peiu (AUR): România pierde 8 miliarde de euro din PNRR; august 2026 – închiderea centralelor pe cărbune # Financial Intelligence
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a criticat renegocierea PNRR pentru România, prin care alocarea inițială scade cu 8
16:10
Centrele de date sunt o infrastructură vitală care susține utilizarea tot mai mare a stocării în cloud, a
16:10
UE și OCDE se angajează să sporească transparența în ceea ce privește finanțarea exporturilor în sectorul energetic # Financial Intelligence
Într-o declarație comună aprobată astăzi la Paris, Uniunea Europeană și mai mulți alți membri ai Organizației pentru Cooperare
16:00
Comisia Europeană a redus la 0,7% estimările privind avansul economiei româneşti în 2025 # Financial Intelligence
Comisia Europeană a redus la 0,7%, de la 1,4% în primăvară, estimările privind creşterea economiei româneşti în acest
16:00
Bolojan: Este foarte probabil ca bugetul pe anul viitor să nu-l putem închide în decembrie, ci să ne lungim în ianuarie # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că este foarte probabil ca bugetul pe anul viitor să nu poată fi
16:00
UE sprijină tranziția către o economie curată cu investiții de peste 358 de milioane de euro în 132 de proiecte noi în întreaga Europă # Financial Intelligence
Comisia a acordat astăzi peste 358 de milioane de euro pentru 132 de noi proiecte din întreaga Europă
15:50
Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea controlului unic asupra Iveco Group N.V.
13:30
A zecea ediție FIDELIS din 2025 atrage economii de peste 1,3 miliarde lei (MFP) # Financial Intelligence
Ediția de noiembrie, a zecea ediție din acest an, a Programului de titluri de stat FIDELIS, derulată în
13:20
Interviu Cosmin Ghiță: “Mi-am propus ca în mandatul meu Nuclearelectrica să devină un reper internațional în industrie” # Financial Intelligence
"Energia nucleară va ajunge la un estimat de 36% la nivel național și un estimat de 66% din
13:00
Dezvoltatorul imobiliar Hagag Europe Development din Israel achiziţionează BTD Distribuţie şi Furnizare, furnizor de gaze naturale # Financial Intelligence
Compania anunță deschiderea unei noi divizii locale – Hagag Energy – cu un plan de investiții de peste
12:40
CITR a analizat unitățile proiectului Nordis Mamaia Wave: 212 promisiuni fără obiect # Financial Intelligence
În calitate de administrator judiciar în procedura de insolvență a societății Nordis Management SRL, CITR a derulat, timp
12:10
Europa nu este pregătită pentru un atac rusesc masiv cu drone, susţine comisarul european pentru apărare # Financial Intelligence
Europa nu este pregătită să facă faţă unui atac masiv cu drone ruseşti şi trebuie imperativ să integreze
11:40
Tulcea/ Cincisprezece persoane din localitatea Plauru, evacuate după un atac cu drone desfășurat pe teritoriul Ucrainei # Financial Intelligence
Un număr de cincisprezece persoane din localitatea Plauru din județul Tulcea au fost evacuate, până în prezent, după
11:30
Criza de corupție din jurul lui Zelenski; probele anchetatorilor – pungi de cash şi o toaletă din aur (FT) # Financial Intelligence
Percheziții în apartamente luxoase din Kiev (unul cu toaletă de aur), fotografii cu genți pline de bani, înregistrări
11:00
Scott Bessent: “Dividendele” de 2.000 de dolari anunţate de Trump trebuie aprobate de Congresul SUA # Financial Intelligence
Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că propunerea preşedintelui Donald Trump de a trimite americanilor "dividende"
11:00
PNRR şi cursa contra-cronometru: unde am redus din ambiții (II) – opinie Europuls # Financial Intelligence
Acum 4 ani, pe 29 octombrie 2021, România primea vestea că Planul Național de Redresare și Reziliență primește
10:50
Uniunea Europeană și emergența unei arhitecturi comune de informații. Implicații pentru România (Corneliu PIVARIU) # Financial Intelligence
* „Cel mai mare dușman al analizei de intelligence nu este dezinformarea, ci presupunerile pe care nu le
10:50
Dan Armeanu (Vicepreședinte ASF): Activele sistemului de pensii private au trecut de pragul istoric de 200 miliarde lei, în luna noiembrie 2025 # Financial Intelligence
Articol transmis de Dan Armeanu, Vicepreședinte ASF Sistemul de pensii private din România a înregistrat o performanță istorică
10:30
Meta Estate Trust a realizat venituri totale de 20,73 milioane lei și un profit net de 7,43 milioane lei, în primele nouă luni # Financial Intelligence
Meta Estate Trust (simbol bursier MET), companie de tip holding activă în sectorul imobiliar și în piața de
10:20
Voturile date de 573 de reprezentanți ai furnizorilor și ai retailerilor pentru candidaturile depuse la ediţia cu numărul 20
10:20
Compania de tehnologie 2Performant – dezvoltatorul BusinessLeague.com, anunță consolidarea echipei de conducere prin numirea Anei Opriță ca Deputy CEO, cooptarea Mihaelei Bourceanu în poziţia
10:10
Warren Buffett a condus Berkshire Hathaway, încă dinainte ca Sam Altman, Elon Musk și Mark Zuckerberg să se nască; Ce l-a ținut pe miliardarul de 95 de ani în activitate mai bine de șase decenii? # Financial Intelligence
Miliardarul Warren Buffett, în vârstă de 95 de ani, se numără printre cei care cunosc sentimentul de satisfacție
09:50
AEI cere măsuri pentru prevenirea exploziilor de gaze; Asociația solicită adoptarea de urgență a unei Ordonanțe pentru implementarea Sistemului de Comunicare Național „SapăSigur” și lansează o petiție publică pentru susținerea proiectului # Financial Intelligence
Au trecut peste 30 de zile de la explozia din Rahova, iar lipsa unor măsuri clare din partea
Ieri
09:40
Istoria ne-a arătat că inflația este cea mai perfidă amenințare economică la adresa bunăstării națiunilor, cu efecte redistributive
09:10
Deteriorarea încrederii consumatorilor exprimă perspective nefavorabile pentru economia SUA pe termen scurt (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Încrederea consumatorilor din SUA (prima economie a lumii, cu o pondere de peste 26% în
09:00
Sphera Franchise Group raportează vânzări de 1,15 miliarde lei, în primele nouă luni din 2025 # Financial Intelligence
Grupul Sphera Franchise Group a raportat vânzări totale de 1.151,1 mil.lei, în primele nouă luni, în creștere cu
08:50
Silvia Buicănescu, Depozitarul Central: BVB a devenit un pilon esențial al economiei românești, facilitând accesul la capital pentru companii # Financial Intelligence
"În cadrul Grupului BVB, Depozitarul Central are un rol fundamental în asigurarea unei piețe de capital transparente, eficiente
07:20
Viktor Orban: Ucraina „nu are nicio șansă” să câștige războiul; Sprijinul continuu al UE pentru Kiev este „pur și simplu o nebunie” # Financial Intelligence
Ucraina „nu are nicio șansă" să câștige împotriva invaziei rusești în curs, iar sprijinul financiar continuu al UE
07:20
SUA caută activ pe cineva care să-l înlocuiască pe Zelensky, spune fostul premier ucrainean Azarov (agenţia rusă TASS) # Financial Intelligence
Potrivit acestuia, este greu de prevăzut cum se vor desfășura evenimentele dacă Zelensky demisionează Statele Unite caută un
07:10
Economia Japoniei se contractă pentru prima dată în ultimele șase trimestre, din cauza tarifelor # Financial Intelligence
PIB-ul din trimestrul al treilea se contractă cu 1,8% anualizat, față de prognoza de 2,5% Consumul încetinește la
