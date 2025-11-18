A fost demis directorul general al Complexului Energetic Valea Jiului | AUDIO

15:00

Criza Lukoil: motorină mai scumpă sau bani către Rusia? Compania Lukoil mai are până la 13 decembrie ca să hotărască soarta activelor sale din România. Compania nu mai poate funcționa în Europa ca urmare a mai multor sancțiuni îndreptate împotriva unor companii rusești. Lukoil nu a găsit un cumpărător până la această dată și nu […]