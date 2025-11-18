Anchetă în Polonia după ce un dispozitiv cu exploziv a distrus o cale ferată esențială pentru trenurile care aprovizionează Ucraina. Varşovia a denunţat un „act de sabotaj fără precedent” | AUDIO
Europa FM, 18 noiembrie 2025 11:00
Anchetă deschisă în Polonia după ce o explozie a unui dispozitiv a distrus o linie de cale ferată care asigură aprovizionarea Ucrainei, un aliat apropiat al Poloniei. Anunțul a fost făcut aseară de Parchetul naţional polonez care a calificat acest act drept „sabotaj cu caracter terorist comis în contul unei organizaţii străine”. În Polonia, în […]
• • •
Alte ştiri de Europa FM
Acum 15 minute
11:00
Șase femei au ajuns marți dimineață la spital, după ce au suferit traumatisme ușoare, în urma unui accident rutier pe DN1. Alte șase persoane au fost implicate în accident. Accidentul a avut loc în acastă dimineață în zona localității Veștem. În urma impactului, un microbuz de transport persoane s-a răstunrat pe șosea. La fața locului […]
11:00
Tulcea: Aproape 300 de oameni din Ceatalchioi și-au părăsit luni casele, avertizați de pompieri asupra pericolului de explozie, după ce o navă cu GPL a luat foc pe malul celălalt al Dunării | AUDIO # Europa FM
Mobilizare exemplară a autorităților din județul Tulcea pentru gestionarea situației create de pericolul exploziei și incendiului de la bordul unei nave cu GPL lovită de dronele rusești pe malul ucrainean al Dunării. Locuitorii satelor Plauru și Ceatalchioi au fost evacuați și transportați la Tulcea. Oamenii au primit asigurări că bunurile lor vor fi păzite până la […]
11:00
Anchetă în Polonia după ce un dispozitiv cu exploziv a distrus o cale ferată esențială pentru trenurile care aprovizionează Ucraina. Varşovia a denunţat un „act de sabotaj fără precedent” | AUDIO # Europa FM
Anchetă deschisă în Polonia după ce o explozie a unui dispozitiv a distrus o linie de cale ferată care asigură aprovizionarea Ucrainei, un aliat apropiat al Poloniei. Anunțul a fost făcut aseară de Parchetul naţional polonez care a calificat acest act drept „sabotaj cu caracter terorist comis în contul unei organizaţii străine”. În Polonia, în […]
11:00
IGSU: Populația din Ceatalchioi se va putea întoarce azi acasă. Pompierii ucraineni intervin de azi-noapte pentru stingerea flăcărilor de la bordul navei încărcate cu GPL | VIDEO # Europa FM
Cele 231 de personae evacute din Ceatalchioi se pot reîntoarce curând la casele lor, după ce pompierii le-au evacuat luni din cauza pericolului de explozie existent în apropiere, pe malul celălalt al Dunării. Situația de risc rămâne ridicată pentru zona Plauru. Pompierii ucraineni lucrează de azi-noapte la stingerea flăcărilor izbucnite ieri la nava încărcată cu […]
11:00
Director general al Complexului Energetic Valea Jiului a fost revocat. Decizia a fost luată în unanimitate de membrii Consiliului de Administrație, care au constatat neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în contract. Președintele Consiliului de Administrație, Marius Poșa, spune că detalii suplimentare nu pot fi publicate deocamdată, deoarece este în derulare raportul Corpului de Control al Ministerului Energiei. […]
11:00
A murit Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului din Transnistria. Trupul neînsuflețit va fi depus la capela Bisericii „Sfânta Sofia” din București | AUDIO # Europa FM
A murit fostul deținut politic al regimului din Transnistria, Ilie Ilașcu. Fost deputat în Parlamentul de la Chișinău, și senator în Parlamentul României din partea Partidului România Mare, Ilie Ilașcu avea 73 de ani și a susținut unirea României cu Basarabia. Trupul neînsuflețit va fi depus astăzi la capela Bisericii „Sfânta Sofia” din București, unde […]
11:00
Constanța: Un tânăr de 18 ani a intrat cu mașina într-o țeavă de gaze de lângă liceul de marină. Elevii și locuitorii caselor învecinate au fost evacuați | AUDIO # Europa FM
Alertă într-un cartier din sudul Constanței. Elevii liceului de marină și locuitorii caselor din vecinătate au fost evacuați după ce un șofer neatent a distrus o țeavă de gaz. Perimetrul aflat în pericol de explozie a fost izolat până cand echipele distribuitorului de gaze au reparat conducta. Elevii liceului de marină civilă nu apucaseră să […]
Acum 12 ore
23:00
Mirela Stetco, reprezentant „Teach for Romania”, despre analfabetismul din rândul elevilor: Profesorul trebuie să se străduiască să înțeleagă nevoile fiecărui copil și să creeze un mediu incluziv. La clasă se întâmplă magia | VIDEO # Europa FM
Analfabetismul funcțional afectează un număr îngrijorător dintre elevii din România, iar soluțiile par încă greu de găsit. Profesorul Marcel Bartic a dezbătut acest subiect în cadrul emisiunii „Academia Europa FM”, împreună cu invitatele sale: Corina Atanasiu, deputat USR și membru în Comisia de învățământ, și Mirela Stetco, profesor și șefa departamentului de politici publice al […]
23:00
Constanța: Tânăr de 18 ani, reținut după ce a violat și ucis o femeie din Năvodari | AUDIO # Europa FM
Un individ de 18 ani a ajuns după gratii pentru uciderea unei femei din Năvodari, după ce a violat-o. Suspectul a fost prins de polițiștii constănțeni în urma unei anchete complexe, având în vedere că inițial s-a crezut că victima a murit din cauze naturale. Tânărul, cu antecedente penale, a fost reținut pentru 24 de […]
Acum 24 ore
19:00
300 de persoane sunt evacuate din Ceatalchioi, din cauza pericolului de explozie, după ce o navă încărcată cu GPL a luat foc. Șeful DSU: Li se va asigura cazare până riscul trece | AUDIO # Europa FM
Aproape 300 de persoane din localitatea Ceatalchioi, județul Tulcea, sunt evacuate la această oră, după ce o navă încărcată cu GPL a fost lovită noaptea trecută de o dronă rusească. Pompierii intervin pentru stingerea incendiului, dar pericolul de explozie există. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Secretarul de stat, Raed Arafat: „Li se va asigura […]
19:00
Bogdan Ivan, despre sancțiunile impuse Lukoil: „Nu există niciun motiv obiectiv pentru care prețul la pompă al carburanților să crească” | AUDIO # Europa FM
De vineri, Lukoil nu mai are voie să vândă carburanți în România, ca urmare a sancțiunilor impuse Rusiei. Compania își va putea desfășura activitatea doar dacă activele sunt preluate de statul român sau de alte companii petroliere de pe piață. Actul normativ privind activele Lukoil va fi gata săptămâna aceasta, spune ministrul Energiei, Bogdan Ivan. […]
19:00
Judecătorii CCR ar putea rămâne fără bonusul de pensionare dacă inițiativa legislativă trece de Parlament. Azi are loc votul în Senat. Ștefan Pălărie: „Sunt inițiative naturale care doresc să diminueze cheltuielile statului” | AUDIO # Europa FM
Tăieri de prime la vârful Curții Constituționale: judecătorii instituției ar putea rămâne fără bonusul de pensionare în valoare de 180.000 de lei. Azi se votează în Senat inițiativa legislativă susținută de parlamentarii PNL și USR, care ar interzice judecătorilor din Instanța Supremă să mai primească la pensie suma salariilor din ultimele șase luni. Liderul senatorilor […]
19:00
Carpatica Feroviar înlocuiește CFR Marfă, compania care a înregistrat pierderi uriașe. Conducerea nu va fi însă schimbată. Năsui: „Este doar un mod de a fenta niște datorii care erau foarte mari” | AUDIO # Europa FM
Carpatica Feroviar este noua companie a statului care va înlocui CFR Marfă – operatorul național de transport feroviar – cu mai puțini angajați, dar cu același șef de la fosta instituție: Daniel Apostolache. Noua companie ar trebui să se finanțeze din surse proprii și să asigure și interesul strategic și militar al țării noastre, după […]
19:00
În Gara Sinaia, considerată una dintre cele mai frumoase din România, încep lucrările de reabilitare și modernizare. Clădirea este monument istoric și ar urma să fie refăcută în 24 de luni, din momentul în care încep lucrările. Clădirea gării a fost inaugurată în 1913, dar ansamblul cuprinde și gara regală, construită în 1886. Între 1937 […]
19:00
Ilie Bolojan: Este foarte posibil ca săptămâna viitoare să declanșăm procedura de angajare a răspunderii pachetul privind administrația locală și centrală | AUDIO # Europa FM
Săptămâna viitoare, Guvernul ar putea declanșa procedurile de angajare a răspunderii pe pachetul privind administrația locală și cea centrală, a anunțat premierul Ilie Bolojan în fața primarilor de municipii. Propunerea presupune o reducere a cheltuielilor cu 10%. Ilie Bolojan a menționat că, în administrația locală, baza de calcul este grila stabilită prin Ordonanța 63, care […]
19:00
Președintele României a convocat ședința CSAT pe 24 noiembrie. Strategia Națională de Apărare a Țării, printre subiectele discutate | AUDIO # Europa FM
Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Printre subiectele abordate se regăsește Strategia Națională de Apărare a Țării pentru următorii cinci ani. Ședința CSAT va avea loc luni, 24 noiembrie, la Palatul Cotroceni, de la ora 12:00. Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, Analiza Strategică a […]
19:00
Academia Europa FM, cu Marcel Bartic: Care sunt cauzele analfabetismului funcțional? | AUDIO # Europa FM
Profesorul Marcel Bartic va discuta astăzi, împreună cu invitatele sale, Corina Atanasiu și Mirela Stetco, despre cauzele unui fenomen care afectează un procent îngrijorător dintre elevii din România. Așteptăm observațiile și comentariile dumneavoastră la numărul de telefon 0372 069 599 sau pe pagina de Facebook Europa FM.
19:00
Primul centru multifuncțional dedicat vârstnicilor va fi inaugurat în București, anul viitor. Fondatoarea Institutului Român pentru Îmbătrânire Activă: Vor beneficia gratuit de activități de socializare | AUDIO # Europa FM
Primul centru multifuncțional dedicat vârstnicilor va fi inaugurat în București, anul viitor. Este un centru unde persoanele în vârstă pot veni să socializeze, dar și să beneficieze gratuit de diverse servicii și cursuri, inclusiv educație digitală, a anunțat, la un eveniment la Parlament, Alexandra Dobre, fondatoarea Institutului Român pentru Îmbătrânire Activă. Fondatoarea Institutului Român pentru […]
19:00
Anul viitor trebuie să consumăm cele 10 miliarde de euro pe care le mai avem din PNRR, precizează Ilie Bolojan: „Nu vom putea deschide noi proiecte, pentru că și contractele pe care le avem astăzi se eşalonează pe cinci ani” | AUDIO # Europa FM
Parlamentul ar putea finaliza mâine pachetul fiscal care cuprinde taxele locale și pe care guvernul și-a angajat răspunderea la 1 septembrie. Actele normative care permit majorarea impozitelor pe proprietate pentru persoanele fizice, începând cu 1 ianuarie, trebuie corectate după ce CCR a decis că testarea poligraf a angajaților de la ANAF încalcă legea fundamentală. Premierul […]
19:00
Tulcea: Aproximativ 40 de persoane din localitatea Ceatalchioi au fost evacuate, după ce o navă încărcată cu GPL a luat foc în Ucraina. Unii refuză să-și părăsească locuințele: „Să plec de acasă?”/„Aici rămân” | VIDEO # Europa FM
Măsuri extreme de siguranță au fost luate de autoritățile române, în premieră de la izbucnirea războiului în Ucraina vecină. Plauru și Ceatalchioi, două localități din nordul județului Tulcea, aflate pe partea românească a Dunării, au fost evacuate după ce o navă încărcată cu 4.000 de tone de gaz lichefiat a fost lovită de dronele rusești […]
15:00
Gorj: Politicieni și funcționari din Târgu Jiu s-au distrat pe bani publici la petrecerea pensionarilor de anul trecut. Curtea de Conturi a descoperit participarea în plus a 200 de persoane | AUDIO # Europa FM
Dezmăț pe banii publici la Târgu Jiu. Curtea de Conturi a descoperit că aproape 200 de funcționari și politicieni s-au distrat pe banii bugetului local la un eveniment organizat de ziua vârstnicilor. Mai exact, pe lângă cei 3.000 de pensionari pentru care se organiza distracția, primăria a plătit și pentru parlamentarii, consilierii și funcționari invitați. […]
15:00
Tulcea: Pericol de explozie la Plauru. Zeci de persoane, evacuate după ce o navă încărcată cu GPL a luat foc în zona localității Ismail, lovită de o dronă rusească. Primar: „Cel mai mare atac” | VIDEO # Europa FM
Pericol major de explozie în nordul județului Tulcea, pe Dunăre, la granița cu Ucraina. Locuitorii satului Plauru și cei ai comunei Ceatalchioi, din zona românească a fluviului, au fost evacuați, după ce o navă încărcată cu gaz lichefiat a fost lovită de o dronă rusească și arde pe malul ucrainean. Autoritățile din Tulcea și reprezentanți […]
15:00
Activitate suspendată și amendă de 100.000 de lei la clinica stomatologică unde a murit o fetiță de doi ani. Inspecția Sanitară de Stat a finalizat raportul de control # Europa FM
A fost suspendată activitatea medicală la clinica stomatologică din București, unde o fetiță în vârstă de doi ani a murit, a anunțat luni, 17 noiembrie, ministerul Sănătății, după ce Inspecția Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control. Unele cabinete nu aveau autorizație sanitară de funcționară, potrivit ministerului Sănătății. Pe de altă parte, reprezentanții […]
15:00
14 polițiști din Teleorman, dintre care șase cu funcții de conducere, cercetați disciplinar după femicidul din comuna Beciu | AUDIO # Europa FM
14 polițiști, dintre care șase cu funcții de conducere, sunt cercetați disciplinar în urma femicidului din comuna Beciu, județul Teleorman. Este vorba despre cazul femeii de 25 de ani care pe 8 noiembrie a fost înjunghiată mortal de soțul de care se separase. Bărbatul încălcase ordinul de protecție și a comis crima pe stradă, în […]
15:00
Proiect pilot: Cursuri ținute cu ajutorul inteligenței artificiale. Consilier al ministrului Educației: „Sunt hipnotizați de filmulețe din care pot deprinde cunoștințe” | AUDIO # Europa FM
Cursuri ținute cu ajutorul inteligenței artificiale… Profesorii din țară sunt îndemnați să folosează intrumente digitale pentru a-și face orele mai atractive. Experții spun că elevii pot fi cuceriți foarte rapid cu metodele noi care presupun prezentarea materiei prin clipuri video, spre exemplu, sau utilizarea inteligenței artificiale. Folosirea intensă a internetului și a rețelelor de socializare […]
15:00
Arad: Bărbat arestat preventiv după ce ar fi încercat să violeze o minoră de 15 ani, căreia i-ar fi cerut ajutorul pe stradă | AUDIO # Europa FM
Un bărbat de 46 de ani din Arad a fost arestat preventiv după ce ar fi cerut în stradă ajutorul unei fete de 15 ani, iar apoi ar fi încercat să o violeze. Incidentul a avut loc vineri după-amiază, în timp ce fata mergea spre casă. Ea a fost acostată în faţa unei clădiri de […]
15:00
Criza Lukoil: motorină mai scumpă sau bani către Rusia? Compania Lukoil mai are până la 13 decembrie ca să hotărască soarta activelor sale din România. Compania nu mai poate funcționa în Europa ca urmare a mai multor sancțiuni îndreptate împotriva unor companii rusești. Lukoil nu a găsit un cumpărător până la această dată și nu […]
15:00
Șeful Poliției Române anunță sancțiuni la IPJ Mureș, după cazul Emil Gânj: „Persoana nu a fost introdusă în bazele de urmăriți național” | AUDIO # Europa FM
Mai mulți polițiști sunt cercetați în cazul lui Emil Gânj, bărbatul de 37 de ani din Mureș, acuzat că, în iulie, și-a omorât partenera, apoi i-a dat foc locuinței în care se afla trupul acesteia. Bărbatul nu a fost nici acum găsit de polițiști. Șeful Poliției Române, Benone Matei spune că verificările făcute în acest […]
15:00
Marele Muzeu Egiptean, copleșit de numărul mare de vizitatori, la doar două săptămâni de la deschidere: Aproximativ 19.000 de persoane îl vizitează în fiecare zi | AUDIO # Europa FM
Marele Muzeu Egiptean este copleșit de numărul mare de vizitatori, la doar două săptămâni de la marea deschidere, anunță conducerea instituției. În jur de 19.000 de persoane vizitează muzeul în fiecare zi pentru a admira zecile de mii de artefacte, precum comorile din mormântul faraonului Tutankhamon. Dacă numărul de vizitatori se menține la fel în […]
15:00
Galați: O femeie și concubinul său au încercat să transmită live momentele în care își abuzau sexual copiii. Reprezentanții rețelei de socializare au alertat autoritățile judiciare din România | AUDIO # Europa FM
Caz înfiorător la Galați. O femeie și concubinul său și-au abuzat sexual propriii copii și au filmat ororile. Mai mult, au încercat să transmită live pe o rețea de socializare imaginile îngrozitoare cu copiii abuzați. Reprezentații rețelei sunt cei care au alertat autoritățile judiciare din România. Atenție, urmează informații și detalii care vă pot afecta […]
15:00
Bacău: Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie, trimis în judecată de procurorii DNA într-un dosar de achiziții supraevaluate. Prejudiciul este de peste un milion de lei | AUDIO # Europa FM
Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru patru fapte de abuz în serviciu. El este acuzat că a dispus achiziționarea de aparatură și mobilier medical la suprapreț, de la societăți agreate. Alături de el, alte patru persoane – din conducerea spitalului și reprezentanți ai unor firme – sunt […]
Ieri
11:00
Noi precizări ale clinicii de stomatologie unde a decedat fetița de doi ani. „Sediul în care a avut loc intervenţia avea aviz de funcţionare, însă autorizaţia sanitară finală era în curs de finalizare”, au transmis reprezentanții clinicii care susțin că aceasta este o problemă exclusiv administrativă, care aparţine conducerii. Și clinica face o analiză proprie […]
11:00
Rusia a lansat un atac cu rachete în estul Ucrainei, aproape de frontiera fluvială cu România. Trei oameni au murit. Atacul a fost detectat și urmărit și de MApN | AUDIO # Europa FM
Atac rusesc în estul, Ucrainei soldat cu cel puţin trei morţi. Alte zece persoane au fost rănite – inclusiv mai mulţi copii. Întrucât atacul a avut loc în apropierea frontierei fluviale cu România, Ministerul Apărării Naționale transmite că sistemele sale de monitorizare și supraveghere radar au detectat și urmărit țintele care au evoluat în spațiul […]
11:00
Ministrul Educației cere o analiză în cazul grav de violență asupra unui copil de la Liceul „Nicoale Bălcescu” din Cluj. Daniel David vrea să știe cum au răspuns autoritățile educaționale locale | AUDIO # Europa FM
Ministrul Educației cere verificări după un caz de violență în școală, petrecut în Cluj. Daniel David cere o analiză a modului în care au reacţionat autorităţile după ce un elev de şase ani a fost bătut de colegi. Polițiștii s-au autosesizat și au anunțat că fac anchetă. Pornind de la cazul grav de violenţă înregistrat […]
11:00
Victorie pentru al doilea an la rând pentru Jannik Sinner, în Turneul Campionilor, unde l-a învins pe spaniolul Carlos Alcaraz | VIDEO # Europa FM
Tenismanul italian numărul 2 mondial a câştigat Turneul Campionilor. Este pentru pentru al doilea an consecutiv când Jannik Sinner își adjudecă acest trofeu. Jannik Sinner l-a învins în finală , cu 7-6 (7/4), 7-5, pe spaniolul Carlos Alcaraz, liderul clasamentului ATP. Meciul s-a jucata aseară la Torino. Italianul a înregistrat cu această ocazie a 31-a […]
11:00
Nereguli grave au fost descoperite în activitatea polițiștilor și a procurorului de caz, după femicidul din Teleroman. Procurorul general a sesizat MAI și Inspecția Judiciară | AUDIO # Europa FM
Procurorul general sesizează Ministerul de Interne, dar și Inspecția Judiciară pentru nereguli grave în activitatea polițiștilor și a procurorului de caz, după femicidul din comuna Beciu, județul Teleorman. O femeie a fost ucisă de soțul ei, care a încălcat ordinul de protecție, iar controlul cerut de procurorul general a scos la iveală că polițiștii nu […]
16 noiembrie 2025
19:00
Anchetă complicată la Galați, unde o fată de 17 ani a fost omorâtă cu brutalitate duminică dimineață. Tânăra și-a găsit sfârșitul într-un apartament situat chiar vizavi de Poliție. Principalul suspect de crimă a fost înjunghiat de un bărbat care pretinde a fi concubinul fetei ucise. Emanuela Turcu: Pretinsul concubin al fetei de 17 ani este […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Naţionala de fotbal a României a fost învinsă de echipa Bosniei-Herţegovina cu scorul de 3-1 (0-1), sâmbătă seara, pe Stadionul Bilino Polje din Zenica, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. Tricolorii au făcut două reprize diferite, au jucat bine în prima şi au deschis scorul prin Daniel Bîrligea (17), dar catastrofal în […]
11:00
Zeci de turiști, între care și 5 copii, precum și angajații unității de cazare au reușit să iasă la timp din clădire. Pompierii ISU Delta Tulcea au acționat mai bine de cinci ore pentru lichidarea incendiului. Flăcările au distrus cinci camere de la ultimul etaj și o parte din acoperiș și pod. Un scurtcircuit la […]
15 noiembrie 2025
19:00
19 hoteluri din Băile Herculane, confiscate în folosul statului | 6 inculpați în dosarul devalizării stațiunii, condamnați la închisoare # Europa FM
Condamnări în dosarul privind devalizarea stațiunii Băile Herculane: Curtea de Apel Timișoara a decis trimiterea după gratii a 6 inculpați. Cea mai mare pedeapsă: 10 ani și 4 luni de închisoare. În plus, judecătorii au decis confiscarea, în folosul statului, a 19 hoteluri din stațiune. Cel care era considerat creierul acestei rețele, fostul deputat PSD […]
15:00
HUNEDOARA: Apa nu este potbabilă în trei localități, în urma depistării unor bacterii | AUDIO # Europa FM
Apa nu este potbabilă în trei localități din județul Hunedoara, în urma depistării unor bacterii. Aproximativ 10.000 de persoane din zonă sunt sfătuite să nu consume apă de la robinet. În localitățile Brad, Criscior și Bucuresci, din județul Hunedoara, apa nu este potabilă. O analiză a probelor bacteriologice la stația de tratare a apei din […]
15:00
Intervențiile stomatologice care necesită anestezie generală s-ar putea realiza în spitalele publice de urgență, propune ministrul Sănătății # Europa FM
După decesul fetiței de doi ani într-o clinică stomatologică din București, ministrul Sănătății propune ca anumite intervenții stomatologice care necesită anestezie generală să se facă în spitalele publice de urgență. Alexandru Rogobete recunoaște însă că o astfel de schimbare nu se va produce peste noapte. Florentina Mihăiță: În ambulatoriile spitalelor publice de urgență, ar putea […]
15:00
Primarului sectorului 4, Daniel Băluță, s-a înscris oficial în cursa electorală pentru primăria Capitalei # Europa FM
Primarul sectorului 4, Daniel Băluță și-a depus, sâmbătă, candidatura la primăria generală a Capitalei. Candidatul PSD a venit însoțit de secretarul general al partidului, Claudiu Manda, iar liderul partidului, Sorin Grindeanu, nu a fost prezent. Daniel Băluță și-a prezentat, pe scurt, principalele obiective, dacă va fi ales primar general al Bucureștiului: ”Investiţiile pe care le-am […]
11:00
Ministrul Sănătății ar dori ca anumite intervenţii stomatologice, care necesită anestezie generală, să se efectueze în spitalele publice de urgenţă # Europa FM
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, propune ca intervenţiile stomatologice cu anestezie generală să fie realizate în cadrul unor cabinete de stomatologie înfiinţate în ambulatoriile spitalelor publice. Iniţiativa acestuia vine după cazul fetiţei de 2 ani care a murit la o clinică stomatologică din Capitală, în urma unei anestezii generale. ”Văzând reacţiile voastre din ultimele zile şi […]
11:00
Trei persoane au fost rănite sâmbătă dimineaţa într-un accident produs pe DN 14, în afara localităţii Laslea, în care au fost implicate două autoturisme şi un microbuz. Potrivit IPJ Sibiu, un bărbat de 28 de ani, din Sighişoara, a pierdut controlul volanului şi a pătruns pe contrasens. “Din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii […]
14 noiembrie 2025
23:00
Suedia: Mai mulți oameni au murit după ce un autobuz a intrat în pietonii aflați într-o stație din centrul Stockholmului # Europa FM
Mai mulți oameni au murit și alții au fost răniți după ce un autobuz cu etaj a intrat într-o stație de autobuz din centrul capitalei suedeze Stockholmului, potrivit poliției suedeze, citată de BBC. Șoferul autobuzului a fost arestat. Tragicul accident rutier a avut loc vineri după-amiază, în jurul orei 15:23, în apropierea Universității Tehnice Regale […]
23:00
Neamț: Un senator PSD, acuzat că a furat un rucsac din holul Hotelului Central Plaza. Ce le-a spus Paul Gheorghe polițiștilor | AUDIO # Europa FM
Un membru al Comisiei de Cercetare a Abuzurilor din Senat este acuzat de furt. Senatorul Paul Gheorghe – ales pe listele Partidul SOS, între timp devenit afiliat la grupul PSD – este acuzat că a furat un rucsac din holul Hotelului Central Plaza. În rucsac se aflau 1.500 de lei și o tabletă. Polițiștii din […]
23:00
Sortimentul de brânză Gruyere elvețian maturat, premiat drept cel mai bun din lume. Jurații s-au declarat impresionați: „Trei brânzeturi mai târziu, încă îi simțeam gustul” | VIDEO # Europa FM
Cea mai bună brânză din lume este un Gruyere elvețian maturat, produs într-o mică fabrică de lapte din zona Alpilor de Vest, Elveția. Asta a decis juriul, format din sute de experți la concursul „Premiile Mondiale pentru Brânzeturi”, organizat tot în Elveția, la Berna. Meșterul brânzar care a câștigat premiul a promis că nu va […]
19:00
Mai puține ouă pe rafturile magazinelor. România exportă masiv în țări ca Spania și Germania din cauză că retailerii de la noi nu mai acceptă ouăle provenite de la găini crescute în cuști | AUDIO # Europa FM
Avem mai puține ouă la raft, chiar dacă prețul rămâne stabil, în jur de un leu pe ou, în funcție de categorie. Problema este, atrag atenția marile companii, exportul în țările Europei: a crescut de la 10% la 40 de procente doar în ultimele luni. Retailerii de la noi din țară nu mai acceptă categoria […]
19:00
Peste 20 de clinici private din țară au fost închise recent, iar peste 30 au fost amendate. Rogobete: „Nu voi face rabat indiferent cine mă sună” | AUDIO # Europa FM
Peste 20 de clinici private au fost închise în ultima perioadă în România, în urma unor controle care se desfășoară la nivel național. Alte unități medicale private au fost amendate, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. „Am închis peste 20 de clinici private și am sancționat peste 30 de clinici. Și când spun sancționat mă […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.