Ministrul de Interne a semnat ordinul care reorganizează radical modul de acţiune al Jandarmeriei - Dislocă trupele fixate la paza clădirilor, care vor ieşi în teren / Jandarmeria păzeşte peste 1.400 de obiective, cu 55% din personal
News.ro, 18 noiembrie 2025 11:20
Ministrul de Interne, Ctălin Predoiu, anunţă, marţi, că a semnat ordinul care reorganizează radical modul de acţiune al Jandarmeriei. Astfel, dislocă trupele fixate la pază lângă clădiri, care vor merge în patrulare şi intervenţie mobilă. Jandarmeria păzeşte peste 1.400 de obiective, cu 55% din personal. Sistemele de monitorizare video ale acestor obiective vor fi conectate la dispeceratul Jandarmeriri, iar numărul posturilor fixe va fi de doar 252. Ministrul mai precizează că aproximativ 3.000 de jandarmi sunt redirecţionaţi din posturile fixe interioare către activitatea din teren, iar efectivele pentru transporturile speciale cresc de la 439 la aproximativ 800.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 15 minute
11:30
Ministrul de Interne a iniţiat un proiect pentru protecţia victimelor violenţei domestice – Cel care încalcă un ordin de protecţie, prezentat automat unui procuror / Predoiu: Se înlătură orice posibilitate de interpretare greşită a poliţistului # News.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunţă, marţi, că, după recentele cazuri grave de violenţă domestică, a propus o modificare legislativă care prevede că persoana care încalcă un ordin de protecţie va fi prezentată automat unui procuror care va dispune măsuri. ”Se înlătură orice posibilitate de interpretare greşită a poliţistului”, a transmis ministrul.
11:30
„Salvaţi Copiii”: Abuzul şi exploatarea sexuală a copiilor ating niveluri critice în România. În primele zece luni ale anului s-au primit de peste două ori mai multe sesizări decât în 2024: Aceste cifre alarmante reprezintă doar vârful iceberg-ului # News.ro
Organizaţia ”Salvaţi Copiii” trage un semnal de alarmă în privinţa abuzului şi exploatării sexuale a copiilor, care ating „niveluri critice” în România. Potrivit asociaţiei, în primele zece luni ale acestui an s-au primit de peste două ori mai multe sesizări decât în 2024, iar 84% din materialele de abuz sexual raportate au fost create, ca rezultat al ameninţărilor, şantajului sau manipulării emoţionale, chiar de către copii. Potrivit „Salvaţi Copiii”, în 2024, Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie a înregistrat 20.216 cazuri de abuz, neglijare şi exploatare a copiilor, dintre care 1.931 au fost cazuri de abuz şi exploatare sexuală. „Aceste cifre alarmante reprezintă însă doar vârful iceberg-ului, multe situaţii rămânând neraportate din cauza stigmatului, a fricii sau a toleranţei societăţii româneşti faţă de acest fenomen”, avertizează specialiştii organizaţiei. Cel mai recent caz dat publicităţii s-a petrecut la Galaţi, unde un bărbat este acuzat că i-ar fi violat pe cei doi copii ai concubinei sale, un bebeluş de trei luni şi o fetiţă de un an şi şapte luni, scenele fiind filmate chiar de mama micuţilor şi postate pe TikTok, care a sesizat autorităţile.
11:30
Şeful interimar al FEMA, David Richardson, demisionează după un mandat scurt şi controversat # News.ro
David Richardson, şeful interimar al Agenţiei Federale pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă (FEMA) din SUA, demisionează din funcţie, a anunţat Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), punând capăt unui mandat marcat de controverse, la doar şase luni de la preluarea funcţiei şi în timp ce sezonul uraganelor din Atlantic este încă în desfăşurare, relatează Reuters.
Acum 30 minute
11:20
Muzeul Luvru - Alte săli ale muzeului riscă să se închidă din cauza lucrărilor, potrivit arhitectului şef al monumentelor istorice # News.ro
După anunţul de luni privind închiderea galeriei Campana, François Chatillon, arhitectul şef al monumentelor istorice, avertizează că şi alte părţi ale Muzeului Luvru riscă să se închidă din cauza lucrărilor, scrie Le Figaro.
11:20
Ministrul de Interne a semnat ordinul care reorganizează radical modul de acţiune al Jandarmeriei - Dislocă trupele fixate la paza clădirilor, care vor ieşi în teren / Jandarmeria păzeşte peste 1.400 de obiective, cu 55% din personal # News.ro
Ministrul de Interne, Ctălin Predoiu, anunţă, marţi, că a semnat ordinul care reorganizează radical modul de acţiune al Jandarmeriei. Astfel, dislocă trupele fixate la pază lângă clădiri, care vor merge în patrulare şi intervenţie mobilă. Jandarmeria păzeşte peste 1.400 de obiective, cu 55% din personal. Sistemele de monitorizare video ale acestor obiective vor fi conectate la dispeceratul Jandarmeriri, iar numărul posturilor fixe va fi de doar 252. Ministrul mai precizează că aproximativ 3.000 de jandarmi sunt redirecţionaţi din posturile fixe interioare către activitatea din teren, iar efectivele pentru transporturile speciale cresc de la 439 la aproximativ 800.
11:20
DN Agrar Group, cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa, şi-a dublat profitul net în primele nouă luni, până la 43 milioane lei, şi a înregistrat o cifră de afaceri de 158 milioane lei, în creştere cu 25% # News.ro
DN Agrar Group, companie agroalimentară integrată din România şi cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa, a înregistrat o cifră de afaceri de 158 milioane lei, în primele nouă luni, în creştere cu 25% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar profitul net s-a dublat, până la 43 milioane lei. Potrivit companiei, piaţa de lactate şi agribusiness din România rămâne una complexă, influenţată de presiuni economice, climatice şi legislative, inclusiv de prelungirea plafonării preţului la lapte până în martie 2026, măsură care continuă să afecteze marjele pe întreg lanţul valoric.
11:20
Echipa naţională: Marius Marin şi Valentin Mihăilă acuză probleme medicale şi nu au fost incluşi în lotul pentru meciul cu San Marino # News.ro
Marius Marin şi Valentin Mihăilă acuză probleme medicale după meciul cu Bosnia şi nu au fost incluşi în lotul pentru partida cu San Marino.
Acum o oră
11:10
Filmul românesc „Catane”, semnat de Ioana Mischie, va avea premiera mondială la unul dintre cele mai importante festivaluri din lume, IFFI # News.ro
Filmul „Catane” va avea premiera mondială la unul dintre cele mai prestigioase evenimente cinematografice din întreaga lume: Festivalul Internaţional de Film din India (IFFI), desfăşurat anual la Goa. Producţia a fost selecţionată în secţiunea „Cinema of the World”, dedicată „cinematografiei excepţionale din întreaga lume, meticulos curatoriată pentru cinefili pasionaţi”, potrivit organizatorilor.
11:00
Fosta soţie a lui Justin Trudeau, Sophie Grégoire, rupe tăcerea cu privire la relaţia fostului premier canadian cu artista Katy Perry - VIDEO # News.ro
Sophie Grégoire a vorbit deschis despre viaţa sa în calitate de fostă soţie a fostului prim-ministru canadian Justin Trudeau. În timpul unei apariţii recente în podcastul „Arlene is Alone”, a fost abordat subiectul publicităţii pe care Trudeau o atrage prin relaţia sa cu cântăreaţa Katy Perry, iar gazda Arlene Dickinson a remarcat că admiră modul în care femeia de 50 de ani rămâne „calmă” în legătură cu toate acestea, relatează CNN.
11:00
Predoiu anunţă că sistemul de monitorizare rutieră va fi extins – Se vor colecta imagini de la toate camerele montate de autorităţile locale, dar şi trimise de şoferi din trafic / Un procent din amenzile achitate va fi direcţionat către educaţia rutieră # News.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunţă, marţi, că Sistemul ”E – Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” va fi extins, urmând a se colecta imagini de la toate camerele montate de autorităţile locale, dar şi trimise de şoferi din trafic. ”Nu, nu este vorba de «Big Brother», ci de un scut digital de protecţie şi de siguranţă”, transmite ministrul, precizând, de asemenea, că un procent din amenzile achitate va fi direcţionat către educaţia rutieră şi către mentenanţa sistemelor tehnice.
11:00
Seria-documentar „Gangsteri originali cu Sean Bean” (Original Gangsters with Sean Bean, 2025) va putea fi văzută din 27 noiembrie, de la ora 22.00, la History Channel România. Producţia surprinde viaţa extraordinară a unor figuri celebre şi infame ale istoriei.
10:50
Freedom House a publicat raportul Freedom on the Net pentru 2025, care evidenţiază încă un declin anual la nivel global al libertăţii pe internet.
Acum 2 ore
10:30
Garda Naţională de Mediu: Problema de mediu nu se termină cu aplicarea amenzii / Noi sancţiuni şi o decizie de sistare a activităţii, după ce comisarii au revenit la firme deja verificate şi au constatat că măsurile dispuse nu au fost îndeplinite # News.ro
Reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu afirmă, marţi, că problema de mediu nu se termină cu aplicarea amenzii, iar una dintre acţiunile comisarilor este verificarea îndeplinirii măsurilor dispuse în anterioarele controale. Astfel, în judeţele Vâlcea şi Buzău au fost aplicate noi amenzsi şi s-a dispus sistarea activităţii unei firme.
10:20
Premiul Internaţional de Literatură Francofonă „Benjamin Fondane“, acordat de ICR poetei, eseistei şi traducătoarei Samira Negrouche # News.ro
Premiul Internaţional de Literatură Francofonă „Benjamin Fondane“ 2025 va fi acordat de Institutul Cultural Român poetei, eseistei şi traducătoarei de origine algeriană Samira Negrouche, în cadrul unei ceremonii organizate sâmbătă, la Reid Hall - Columbia Global Centers din Paris. Alături de autoare, la eveniment va participa şi poeta şi jurnalista Maïa Brami, care va citi câteva fragmente din opera lui Fondane şi a laureatei ediţiei 2025. Evenimentul are loc în cadrul Festivalului „Un Week-end à l’Est“, desfăşurat în perioada 18 noiembrie - 1 decembrie.
10:20
Meteorologii au actualizat prognoza şi anunţă vreme rece şi precipitaţii mixte / Va ninge în Transilvania şi Moldova, fiind aşteptat strat de zăpadă de 2-6 centrimetri şi izolat de 10-12 centimetri # News.ro
Meteorologii au actualizat, marţi, prognoza pentru perioada următoare şi anunţă vreme rece şi precipitaţii mixte. Va ninge în Transilvania şi Moldova, fiind aşteptat strat de zăpadă de 2-6 centrimetri şi izolat de 10-12 centimetri. La munte stratul de zăpadă nou depusă va ajunge la 15 centimetri.
10:20
Atacantul echipei Manchester United, Benjamin Sesko, va fi indisponibil aproximativ o lună din cauza unei accidentări la genunchi suferite la meciul cu Tottenham Hotspur, chiar înainte de pauza internaţională.
10:00
Asociaţia Română a Magazinelor Online răspunde ANSVSA: Regretăm că o autoritate a statului alege să prezinte întregul sector al comerţului online într-o lumină negativă, prin generalizări care asociază achiziţiile alimentare online cu riscuri # News.ro
Asociaţia Română a Magazinelor Online (ARMO) vine cu precizări legat de comunicatul ANSVSA şi anunţă că regretă faptul că o autoritate a statului, precum ANSVSA, alege să prezinte întregul sector al comerţului online într-o lumină negativă, prin generalizări care asociază achiziţiile alimentare online cu riscuri. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) avertiza consumatorii care cumpără produse alimentare de pe reţelele de socializare vândute de persoane neautorizate că aceste alimente pot fi contamnate cu bacterii precum Salmonella, Listeria sau alte microorganisme periculoase, care pot provoca toxiinfecţii alimentare grave.
10:00
Constanţa: Un liceu a fost evacuat preventiv după ce un tânăr a intrat cu maşina într-o ţeavă de gaz aflată în apropierea unităţii de învăţământ # News.ro
Un liceu din municipiul Constanţa a fost evacuat preventiv, marţi, după ce un tânăr a intrat cu maşina într-o ţeavă de gaz care se afla în apropierea unităţii de învăţământ.
09:50
În plină tensiune cu Beijingul, Japonia îşi avertizează cetăţenii din China să fie prudenţi # News.ro
Japonia şi-a îndemnat cetăţenii din China să fie prudenţi, să-şi ia măsuri de siguranţă şi să evite pe cât posibil locurile foarte aglomerate, în contextul tensiunilor dintre cele două ţări apărute după declaraţiile prim-ministrului nipon Sanae Takaichi cu privire la Taiwan, insula revendicată de Beijing, relatează Reuters.
Acum 4 ore
09:40
Surorile gemene Kessler, vedete ale anilor '60, au murit în aceeaşi zi, la vârsta de 89 de ani, prin sinucidere asistată - VIDEO # News.ro
Surorile Kessler, celebrele dansatoare inseparabile din anii '50-'70, care au apărut în toate sălile de spectacol din Europa, de la Düsseldorf la Lido de Paris, trecând prin Roma şi Milano, dar şi la televiziunea franceză în emisiunile lui Sacha Distel, s-au sinucis în aceeaşi zi de noiembrie, potrivit ziarului german Bild, care a anunţat această tristă veste cu titlul: „Au ales să-şi pună capăt zilelor împreună. Nu mai doreau să trăiască!”.
09:40
Patria Bank a încheiat primele nouă luni cu un profit net de 36,3 milioane lei, în creştere cu 33% # News.ro
Patria Bank a încheiat primele nouă luni din 2025 cu un profit net de 36,3 milioane lei, în creştere cu 33% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, în timp ce venitul net bancar a urcat la 183,5 milioane lei, cu 15% mai mult faţă perioada similară din 2024.
09:30
Surorile gemene Kessler, vedete ale anilor '60, au murit în aceeaşi zi, la vârsta de 89 de ani, prin sinucidere asistată/ VIDEO # News.ro
Surorile Kessler, celebrele dansatoare inseparabile din anii '50-'70, care au apărut în toate sălile de spectacol din Europa, de la Düsseldorf la Lido de Paris, trecând prin Roma şi Milano, dar şi la televiziunea franceză în emisiunile lui Sacha Distel, s-au sinucis în aceeaşi zi de noiembrie, potrivit ziarului german Bild, care a anunţat această tristă veste cu titlul: „Au ales să-şi pună capăt zilelor împreună. Nu mai doreau să trăiască!”.
09:20
Tulcea: Autorităţile au decis că persoanele evacuate din Ceatalchioi se pot întoarce în locuinţele lor / Pentru localitatea Plauru riscul rămâne ridicat / În continuare este vizibilă o flacără la bordul navei cu GPL de pe malul ucrainean al Dunării # News.ro
Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat că cele 231 de persoane din Ceatalchioi care au plecat singure sau au fost evacuate de autorităţi deoarece exista riscul producerii unei explozii la nava încărcată cu GPL care fusese lovită de o dronă şi a luat foc pe malul ucrainean al Dunării se pot întoarce în locuinţele lor. În ceeea ce priveşte localitatea Plauru, riscul este considerat în continuare ridicat. De asemenea, la bordul navei se vede în continuare o flacară, iar autorităţile din Ucraina intervin pentru a limita efectele negative ale incendiului.
09:20
O cheie de maşină înfiptă în frunte: un fotbalist argentinian internat de urgenţă în spital după o agresiune violentă # News.ro
Un jucător din liga a patra argentină a fost grav rănit în timpul unui meci al fiicei sale de 16 ani, în provincia Buenos Aires. Transportat la spital, Jonathan Smith a trebuit să fie operat pentru a i se extrage o cheie de maşină înfiptă în craniu.
09:00
Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a afirmat luni că este dispus să discute „faţă în faţă” cu Donald Trump, care şi-a declarat disponibilitatea pentru o discuţie cu omologul său, în timp ce Statele Unite au desfăşurat o flotă de nave de război în Caraibe, oficial în cadrul unei operaţiuni antidrog, dar existând temeri că va fi vorba de o intervenţie pentru îndepărtarea de la putere a liderului autocrat venezuelan, relatează AFP.
09:00
Paul McCartney se alătură protestului industriei muzicale faţă de inteligenţa artificială cu o piesă silenţioasă # News.ro
Paul McCartney, fostul membru al trupei The Beatles, considerat probabil cel mai mare compozitor britanic în viaţă, lansează o piesă înregistrată aproape complet silenţioasă, ca parte a protestului industriei muzicale împotriva furtului drepturilor de autor de către companiile de inteligenţă artificială, conform The Guardian.
08:40
De la paria la actor important: Prinţul saudit MBS revine pe scena mondială odată cu vizita pe care o face marţi în SUA # News.ro
Vizita pe care prinţul Mohammed bin Salman, liderul de facto al Arabiei Saudite, zis şi MBS, o face, marţi, la Casa Albă pentru discuţii cu preşedintele american Donald Trump are ca scop aprofundarea cooperării de zeci de ani în domeniul petrolului şi al securităţii, precum şi extinderea relaţiilor în domeniul comerţului, tehnologiei şi, eventual, chiar al energiei nucleare. Aceasta va fi prima vizită a prinţului moştenitor în SUA de la uciderea, în 2018, a disidentului saudit Jamal Khashoggi de către agenţi saudiţi la Istanbul, ceea ce a provocat un val de indignare la nivel mondial. Serviciile secrete americane au ajuns la concluzia că MBS însuşi a aprobat capturarea sau uciderea lui Khashoggi, un critic proeminent al său. Odată cu vizita în SUA, MBS îşi propune să-şi recâştige locul pe scena mondială şi să-i demonstreze preşedintelui Donald Trump că sprijinirea leadershipului său puternic a meritat riscul, comentează Reuters.
08:30
Fitch: Impactul unui posibil sprijin financiar din partea SUA pentru Ungaria este dificil de evaluat # News.ro
Posibilul sprijin financiar american de 10–20 miliarde de dolari, despre care premierul Viktor Orban a spus că ar fi fost convenit cu preşedintele Donald Trump, este greu de integrat în evaluarea ratingului Ungariei, a declarat agenţia Fitch, subliniind că Budapesta are oricum acces neîntrerupt la pieţele de împrumut, relatează Reuters.
08:20
Accident grav în Capitală - Patru persoane rănite după ce două autoturisme s-au ciocnit, unul dintre ele fiind proiectat pe trotuar, în zona unei staţii de autobuz # News.ro
Patru persoane au fost rănite după ce două autoturisme s-au ciocnit, unul dintre ele fiind proiectat pe trotuar, în zona unei staţii de autobuz de pe bulevardul Uverturii, din Capitală.
08:20
Cupa Mondială 2026: Donald Trump a prezentat „permisul FIFA”, care va permite suporterilor să accelereze procedura de obţinere a vizei # News.ro
Donald Trump a anunţat luni, de la Casa Albă, introducerea unui „permis FIFA” menit să accelereze procedura de obţinere a vizelor pentru deţinătorii de bilete la Cupa Mondială de fotbal din 2026 (11 iunie-19 iulie), organizată în principal în Statele Unite.
08:10
UPDATE - Sibiu - Accident între un autoturism şi un microbuz, în localitatea Veştem. 12 persoane implicate. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie / Şase femei au fost transportate la spital - FOTO # News.ro
Planul Roşu de Intervenţie a fost activat marţi,dimineaţă, după un accident în între un autoturism şi un microbuz, în localitatea Veştem, din judeţul Sibiu. În cele două vehicule se aflau 12 persoane. Şase femei cu vârste cuprinse între 42 şi 56 de ani cu traumatisme uşoare, contuzii şi escoriaţii, toate fiind conştiente, au fost transportate la spital.
08:10
Fostul senator Ilie Ilaşcu, fost deţinut politic încarcerat timp de 9 ani de regimul de la Tiraspol, a încetat din viaţă # News.ro
Fostul senator Ilie Ilaşcu, fost deţinut politic încarcerat timp de 9 ani de regimul de la Tiraspol, a încetat din viaţă la vârsta de 73 de ani.
07:50
Sibiu - Accident între un autoturism şi un microbuz, în localitatea Veştem. 12 persoane implicate. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie - FOTO # News.ro
Planul Roşu de Intervenţie a fost activat marţi,dimineaţă, după un accident în între un autoturism şi un microbuz, în localitatea Veştem, din judeţul Sibiu. În cele două vehicule se aflau 12 persoane.
07:50
FT: Un memo al Casei Albe acuză Alibaba că ajută armata chineză să vizeze SUA; compania respinge acuzaţiile # News.ro
Alibaba ar fi oferit sprijin tehnologic armatei chineze pentru operaţiuni îndreptate împotriva Statelor Unite, potrivit unui memo al Casei Albe citat de Financial Times vineri, transmite CNBC.
Acum 6 ore
07:40
Plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului votează marţi membrii Consiliului de Administraţie al SRTV şi SRR şi noul preşedinte al AEP / Adrian Ţuţuianu, propunerea PSD pentru această funcţie # News.ro
Plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului votează, marţi, membrii Consiliului de Administraţie al Televiziunii Publice şi Radiolului Public şi noul preşedinte al AEP, Adrian Ţuţuianu fiind propunerea PSD pentru această funcţie.
07:40
Prof. Achimaş-Cadariu, despre cancerul de col uterin: În ciuda unor eforturi punctuale, suntem exact în situaţia în care erau ţările din vestul Europei la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial/ INSP-3000 de cazuri noi şi peste 1700 de decese, anual # News.ro
Prof. Univ. Dr. Patriciu Achimaş Cadariu, medic primar cu supraspecializare în ginecologie şi chirurgie oncologică şi coordonator ştiinţific al Planului Naţional de Combatere şi Control al Cancerului, a declarat pentru News.ro că mortalitatea pusă pe seama cancerului de col uterin este foarte mare în România, cu o incidenţă care nu se cunoaşte exact în realitate. Încă se vaccinează puţin în ţara noastră, deşi vaccinul HPV este eficient, aşa cum arată experienţa altor state, spune Prof. Univ. Dr. Achimaş Cadariu. Ziua de conştientizare a acestei boli ar trebui să fie în fiecare zi, nu doar în 17 noiembrie, când este Ziua globală de acţiune pentru eliminarea cancerului de col uterin., afirmă medicul.
07:40
Predicţiile meteo pe care utilizatorii le găsesc în produsele Google vor beneficia de aportul unui model lingvistic care ar trebui să ofere informaţii mai corecte şi mai rapid.
07:20
Acordul comercial Elveţia–SUA stârneşte controverse: ”Nu ne-am vândut sufletul diavolului”, spune ministrul Economiei # News.ro
Acordul comercial anunţat vineri între Elveţia şi Statele Unite a împărţit scena politică şi economică elveţiană, după ce Washingtonul a redus taxele vamale pentru exporturile elveţiene de la 39% la 15%, iar companiile elveţiene au promis investiţii de 200 de miliarde de dolari în SUA, inclusiv mutarea unei părţi a producţiei peste ocean, relatează CNBC.
07:10
Plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului votează membrii Consiliului de administraţie al SRTV şi SRR şi noul preşedinte al AEP / Adrian Ţuţuianu, propunerea PSD pentru această funcţie # News.ro
Plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului votează, marţi, membrii Consiliului de administraţie al Televiziunii Publice şi Radiolului Public şi noul preşedinte al AEP, Adrian Ţuţuianu fiind propunerea PSD pentru această funcţie.
07:10
Naţionala României joacă marţi, la Ploieşti, cu reprezentativa San Marino, în ultimul meci din preliminariile CM-2026. Partida are loc de la ora 21.45 şi va fi transmisă de Antena 1.
06:50
Emirates pariază masiv pe Boeing, cu o comandă pentru avioane de 38 de miliarde de dolari la Dubai Airshow # News.ro
Emirates a anunţat luni o comandă uriaşă pentru 65 de aeronave Boeing 777-9, în valoare de 38 de miliarde de dolari la preţuri de listă, în prima zi a Dubai Airshow 2025, transmite CNBC.
06:20
India îşi intensifică relaţiile energetice cu SUA pentru a calma tensiunile comerciale provocate de tarife # News.ro
India îşi intensifică importurile de energie din Statele Unite pentru a reduce surplusul comercial cu Washingtonul, una dintre cerinţele administraţiei Trump în negocierile bilaterale. Luni, ministrul indian al petrolului şi gazelor naturale, Hardeep Singh Puri, a anunţat un acord prin care aproape 10% din importurile de gaz petrolier lichefiat (GPL) ale Indiei vor proveni din SUA, transmite CNBC.
06:10
Coreea de Nord afirmă că acordul dintre Seul şi SUA privind submarinele va declanşa un efect „domino nuclear” # News.ro
Coreea de Nord a denunţat acordul dintre Seul şi Washington privind construirea de submarine cu propulsie nucleară, afirmând marţi, într-un comentariu difuzat de mass-media de stat, că acordul va provoca un efect „domino nuclear”, potrivit AFP.
06:00
Un judecător american confirmă legea din New York care interzice accesul agenţilor de imigrare în clădirile tribunalelor # News.ro
Un judecător american a respins luni contestaţia administraţiei Trump împotriva unei legi din New York care interzice agenţilor de imigrare să aresteze persoane în sau în apropierea clădirilor tribunalelor statale, relatează Reuters.
06:00
Ucraina înregistrează cea mai scăzută rată a natalităţii din istorie din cauza războiului - Zelenska # News.ro
Prima doamnă Olena Zelenska a declarat că Ucraina are cea mai scăzută rată a natalităţii din istorie din cauza invaziei ruseşti - aproximativ 0,8-0,9 copii pe femeie, relatează Ukrinform.
05:50
Liderii Ministerului Finanţelor din Ucraina, ai Băncii Naţionale a Ucrainei şi experţi ai Fondului Monetar Internaţional au început discuţiile privind un nou program de cooperare financiară, a anunţat Ministerul Finanţelor, pe site-ul web, potrivit Ukrinform.
05:50
Fostul preşedinte al Universităţii Harvard, Larry Summers, se retrage din funcţia publică după publicarea e-mailurilor cu Epstein # News.ro
Fostul preşedinte al Universităţii Harvard, Larry Summers, a declarat că se va retrage din funcţia publică după ce e-mailurile sale cu finanţatorul Jeffrey Epstein, căzut în dizgraţie, au fost făcute publice, anunţă BBC. Marţi, membrii Camerei Reprezentanţilor vor vota cu privire la publicarea tuturor dosarelor legate de Epstein.
Acum 8 ore
05:40
Oraşul Korochya din regiunea Belgorod a Federaţiei Ruse a fost atacat de drone, ceea ce a provocat un incendiu la un centru comercial local, anunţă Ukrinform.
05:40
Nvidia anunţă comenzi de 500 de miliarde de dolari pentru cipurile AI, dar acţiunile rămân sub presiune # News.ro
Directorul general Nvidia, Jensen Huang, a dezvăluit în octombrie că firma are comenzi în valoare de 500 de miliarde de dolari pentru 2025 şi 2026 cumulat, un semnal puternic că boomul inteligenţei artificiale continuă, chiar dacă ritmul creşterii începe să se tempereze, transmite CNBC.
05:40
Hamas respinge rezoluţia ONU privind Gaza, afirmând că forţa internaţională ar deveni parte în conflict # News.ro
Hamas a respins adoptarea de către Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite a unei rezoluţii redactate de SUA care susţine planul preşedintelui american Donald Trump privind Gaza, afirmând că aceasta nu respectă drepturile şi cerinţele palestinienilor şi că urmăreşte să impună o tutelă internaţională asupra enclavei, la care palestinienii şi facţiunile de rezistenţă se opun, relatează Reuters.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.