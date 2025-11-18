Muzeul Luvru - Alte săli ale muzeului riscă să se închidă din cauza lucrărilor, potrivit arhitectului şef al monumentelor istorice

11:30

Organizaţia ”Salvaţi Copiii” trage un semnal de alarmă în privinţa abuzului şi exploatării sexuale a copiilor, care ating „niveluri critice” în România. Potrivit asociaţiei, în primele zece luni ale acestui an s-au primit de peste două ori mai multe sesizări decât în 2024, iar 84% din materialele de abuz sexual raportate au fost create, ca rezultat al ameninţărilor, şantajului sau manipulării emoţionale, chiar de către copii. Potrivit „Salvaţi Copiii”, în 2024, Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie a înregistrat 20.216 cazuri de abuz, neglijare şi exploatare a copiilor, dintre care 1.931 au fost cazuri de abuz şi exploatare sexuală. „Aceste cifre alarmante reprezintă însă doar vârful iceberg-ului, multe situaţii rămânând neraportate din cauza stigmatului, a fricii sau a toleranţei societăţii româneşti faţă de acest fenomen”, avertizează specialiştii organizaţiei. Cel mai recent caz dat publicităţii s-a petrecut la Galaţi, unde un bărbat este acuzat că i-ar fi violat pe cei doi copii ai concubinei sale, un bebeluş de trei luni şi o fetiţă de un an şi şapte luni, scenele fiind filmate chiar de mama micuţilor şi postate pe TikTok, care a sesizat autorităţile.