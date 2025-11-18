Cezar, un băiețel din Chiajna care merge la școală în Drumul Taberei, s-a luat cu joaca și s-a rătăcit. Polițiștii locali l-au găsit la miezul nopții și l-au dus la bunica din București
Un băiețel de 10 ani s-a rătăcit pe străzile din Drumul Taberei aproape de miezul nopții,. Acesta a fost găsit de polițiștii locali și dus acasă la bunica sa. O poveste cu final fericit
Un băiețel de 10 ani s-a rătăcit pe străzile din Drumul Taberei aproape de miezul nopții,. Acesta a fost găsit de polițiștii locali și dus acasă la bunica sa.
Ludovic Orban rămâne iar fără serviciu, Nicușor Dan ia în calcul să-l de afară de la Cotroceni, unde e consilier în chestiuni de politică internă
La nici două luni după ce a fost numit consilier prezidențial pe probleme de politică internă, Ludovic Orban e pe cale să fie dat afară de la Cotroceni. Surse politice au declarat, pentru Hotnews, că
11:50
Rolling Stone la București, la Mina – Museum of Immersive Art. Amplified, o experiență rock spectaculoasă, care combină sunet 3D, proiecții 4K și arhive rare
Mina București lansează în premieră regională Rolling Stone: Amplified – The Immersive Rock Experience, un spectacol multimedia realizat alături de revista Rolling Stone, care reunește imagini rare, secvențe video și un soundtrack al celor mai
FOTO | Parcul Magnific pe care-l promite dl. Drulă la Izvor. Se va chema Uranus, va fi imens și, ca-n fiecare campanie electorală, se dărâmă și gardul de la Parlament
Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei a transmis bucureștenilor încă un mesaj. A transmis planul lui pentru un parc, Parcul Uranus, ce se va întinde pe aproape 80 de hectare. Acesta va
10:10
Ce face dl. Negoiță în vreme ce zona Brățării, o „mare realizare" a sa, e închisă traficului pentru că e pericol public. Și ce se întâmplă azi cu străzile construite pe conducte de gaze
Pe măsură ce traficul de pe Strada Brățării este închis din cauza riscurilor majore asociate magistralei de gaz peste care a fost construit drumul, primarul Robert Negoiță postează pe Facebook ce alte „realizări" majore face
09:40
Cum e să pleci cu trenul de la București la Sighetu Marmației și să n-ajungi la destinație. Când locomotiva s-a stricat, ajutorul a venit după 7 sfinte ore
Un tren CFR Călători care a plecat vineri seara de la București spre Sighetu Marmației n-a mai ajuns la destinație. Pe traseu a acumulat o întârziere de peste șapte ore și a fost oprit la
09:10
Operație pe creier ca-n serialele cu doctori geniali, la Spitalul Bagdasar-Arseni din București. Chirurgii i-au scos unui tânăr o tumoră cerebrală, cu pacientul treaz pe masă
La Spitalul Bagdasar-Arseni din București medicii au reușit o intervenție chirurgicală ca în filmele și serialele cu medici geniali, o premieră pentru această unitate medicală. Un pacient cu o tumoră cerebrală a fost operat în
09:00
VIDEO | Amendă de 60.000 de lei pentru un bucureștean care a aruncat gunoaie în stradă, în S2. A transportat sacii cu o mașină, pe care polițiștii au confiscat-o
În Sectorul 2 al Capitalei, a fost dată o amendă de 60.000 de lei pentru aruncarea deșeurilor pe domeniul public. Pe lângă amenda dată persoanei care au aruncat gunoaiele pe domeniul public i-a fost confiscată
BREAKING | Accident grav, cu mai multe victime, în Militari, pe Bulevardul Uverturii. Martor: O mașină a intrat în oameni care așteptau în stația STB
Un accident foarte grav, cu victime multiple, s-a produs în această dimineață, în cartierul Militari din București, pe Bulevardul Uverturii. Mai exact, în dreptul supermarketului Lidl de la intersecția cu strada Apusului. Potrivit unui martor,
Crăciunul e mult mai bogat pentru bucureșteni (și vine și mai repede). Lista promisiunilor care n-ar încăpea nici în cel mai mare sac
Anul acesta, Moș Crăciun vine mai devreme. De fapt, vine în campanie. Și nu vine singur, îl însoțesc primarii, candidații, viitorii candidați și toți cei care au descoperit brusc că iubesc oamenii, copiii, luminițele, cârnații
Se întrerupe curentul în București, Ilfov și Giurgiu. Compania Rețele Electrice are lista străzilor afectate între 18 și 21 noiembrie
Rețele electrice România anunță clienții săi că în următoarele zile va fi o serie de întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu. Acestea sunt necesare pentru că se fac lucrări de mentenanță. Compania a
Ceva deosebit în Sectorul 3: mini rampă la o rampă mare de urcare lângă un bloc. Nu au mai rămas materiale să se repare și carosabilul distrus
Un bucureștean a publicat cu „ceva deosebit", dar nu necunoscut în Sectorul 3. El arată cum a fost făcută o rampă la un trotuar, dar în jurul ei nu au mai ajuns materialele și a
FOTO | Operațiune „Acceleratorul de asfalt" în București. Muncitorii intensifică lucrările la carosabil pe marile bulevarde, printre care Magheru, Pallady și Basarabia
Primarul interimar, Stelian Bujduveanu, anunță că se vor acceleriza lucrările de modernizare a mai multor bulevarde din București. Edilul adaugă că s-au reparat și zonele cu probleme din Centrul Vechi al Capitalei. Se intesifică ritmul
BREAKING | E oficial, traficul se închide parțial în zona Brățării, din cauza străzilor construite de Negoiță peste magistrala de gaz a Transgaz. Alte măsuri suplimentare
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunță că se va închide traficul rutier în zona Brățării, unde sunt drumurile ilegale construite de Negoiță peste conductele de gaze. Vor fi luate măsuri de puenre în siguranță a zonei.
Troleibuze Solaris Trollino înlocuiesc autobuzele de pe linia de noapte N105. STB anunță că traseul rămâne neschimbat
Traseul de noapte al liniei STB N105 este din noaptea de 15 spre 16 noiembrie operat de troleibuzele Solaris Trollino 12M în locul autobuzelor. Troleibuzele Solaris Trollino 12M de pe linia N105 circulă între Vulcan
VIDEO | Platformă nouă pentru locurile de parcare de reședință din S1. Deocamdată, funcționează parțial, în curând poți să și soliciți loc
Primăria Sectorului 1 a lansat o nouă platformă electronică pentru gestionarea locurilor de parcare de reședință. Acum, site-ul parcari.primariasector1.ro permite confirmarea sau actualizarea datelor pentru persoanele cu contract de închiriere activ sau pentru persoanele aflate pe
Traficul din zona Brățării va fi parțial închis, spun reprezentanții asociației care au fost cu prefectul pe teren. Măsuri iminente pe străzile construite de Negoiță peste conducta de gaz
Prefectura Capitalei a anunțat că vor fi mai multe măsuri și restricții în zona străzii Brățării, unde sunt drumuri construite ilegal peste magistrale de gaz. Măsurile vor fi aplicate pe tronsoanele de drum care reprezintă
VIDEO | Când va fi gata Pasajul Apărătorii Patriei. Băluță, optimist și în campanie, promite că ritmul e conform contractului. Tablierul metalic ajunge pe șantier în câteva luni
Candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, s-a ocupat ieri de câteva atribuții din cele pe care le are ca primar al Sectorului 4 și ne anunță vag că „lucrările continuă" la pasajul
VIDEO | Călătoria cu un tramvai STB care se dezintegrează. O experiență memorabilă a unui bucureștean din Sectorul 2
Un bucureștean a publicat imagini cu un tramvai care mai are puțin și se dezmembrează în mers. Călătorii circulă zilnic cu aceste vehicule STB și mai des se întâmplă să rămână în trafic din cauza
Se ridică pentru prima oară cortina la Teatrul Grivita 53. Primele bilete s-au pus în vânzare, sala mare se deschide publicului, în decembrie, cu spectacolul „5+3=9"
Vești bune pentru bucureșteni. Tocmai ce au fost puse în vânzare primele bilete pentru spectacolele care au loc la Teatrul Grivița 53. După nouă ani bucureștenii se pot bucura de primele spectacole. Atenție, se ridică
Clinica stomatologică din București unde a murit fetița de 2 ani a fost închisă și a primit amenzi de 100 mii de lei. Ce spune raportul Inspecției Sanitare, trimis la Parchet
Ministerul Sănătății anunță că a închis clinica dentară unde a murit fetița de doi ani după anestezie. În urma unor controale, au fost găsite mai multe nereguli. Unitatea medicală a fost și amendată cu suma
Care sunt cele mai mari pericole de pe străzile din București. Un top al neplăcerilor cotidiene, făcut chiar de bucureșteni
O utilizatoare Reddit atrage atenția asupra riscurilor de pe străzile Bucureștiului, povestind experiențe neplăcute cu persoane dubioase, substanțe suspecte și pericole publice. Internauții își împărtășesc și ei propriile întâlniri alarmante. Cât de periculos este Bucureștiul
Provocarea electorală „Băluță": „Cu ce proiect începem, după 7 decembrie?". Bucureștean ironic: Ce ziceți de un trotuar pe Metalurgiei, vă provoc să începeți înainte!
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, lansează o provocare pentru bucureșteni. El le cere să spună care ar trebui să fie primul proiect pe care ar trebui „să-l începem” după alegerile din 7 decembrie. […] Articolul Provocarea electorală „Băluță”: „Cu ce proiect începem, după 7 decembrie?”. Bucureștean ironic: Ce ziceți de un trotuar pe Metalurgiei, vă provoc să începeți înainte! apare prima dată în B365.
Noi TERMO-șantiere pe mari bulevarde din București – Unirii, Iuliu Maniu, Calea Văcărești. Aproape 500 de blocuri rămân fără căldură și apă caldă doar din această cauză # B365.ro
Termoenergetica anunță că vor fi noi șantiere deschise prin oraș. Lucrările vor aduce și probleme cu apa caldă și căldură pentru bucureșteni. Vor fi afectate zone din sectoarele 2,3,4 și 6. Termenele de finalizare se […] Articolul Noi TERMO-șantiere pe mari bulevarde din București – Unirii, Iuliu Maniu, Calea Văcărești. Aproape 500 de blocuri rămân fără căldură și apă caldă doar din această cauză apare prima dată în B365.
Actualizare METEO | Vin ploile în București, iar vremea se răcește simțitor. Prognoza specială pentru Capitală, în perioada 17-20 noiembrie # B365.ro
Vremea din Capitală este extrem de schimbătoare, iar meteorologii spun că temperaturile vor fi mult mai scăzute și ploile vor apărea în această săptămână. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza specială pentru Capitală, valabilă […] Articolul Actualizare METEO | Vin ploile în București, iar vremea se răcește simțitor. Prognoza specială pentru Capitală, în perioada 17-20 noiembrie apare prima dată în B365.
Sunt și azi restricții de circulație pe Autostrada A1, atât pe sensul spre București, cât și spre Pitești. Se repară asfaltul și se trasează marcaje # B365.ro
Șoferii trebuie să știe că începând de la orele prânzului și până diseară se vor institui anumite restricții de circulație pe Autostrada A1 București-Pitești, atât pe sensul spre Capitală, cât și spre Pitești. Azi se […] Articolul Sunt și azi restricții de circulație pe Autostrada A1, atât pe sensul spre București, cât și spre Pitești. Se repară asfaltul și se trasează marcaje apare prima dată în B365.
Nicușor Dan ne anunță că e prea ocupat să se însoare, nici inel n-a avut timp să-i ia doamnei Mirabela Grădinaru. Are, totuși, o foarte vagă estimare pentru nuntă # B365.ro
Nicușor Dan, ne-a tot promis că se va însura într-un final cu Mirabela Grădinaru. A fost un soi de declarație a intențiilor lui serioase cu femeia care este până la urmă mama celor doi copii […] Articolul Nicușor Dan ne anunță că e prea ocupat să se însoare, nici inel n-a avut timp să-i ia doamnei Mirabela Grădinaru. Are, totuși, o foarte vagă estimare pentru nuntă apare prima dată în B365.
O fostă fabrică din Pantelimon se transformă în magazin Kaufland. E aproape gata și se fac angajări. Ce locuri disponibile sunt # B365.ro
Kaufland va deschide un nou magazin în Campitală. Acesta va fi construit în locul unei fabrici din Sectorul 2 al CPIGTALI. Mai precis, acesta se află în cartierul Pantelimon, pe șoseaua Vergului numărul 59, pe […] Articolul O fostă fabrică din Pantelimon se transformă în magazin Kaufland. E aproape gata și se fac angajări. Ce locuri disponibile sunt apare prima dată în B365.
Vreme neplăcută de azi, în București, cu frig, nor și aer ca de iarnă. Prognoza ANM ne promite, totuși, zile mai bune, dar de joi # B365.ro
Meteorologii ANM avertizează că, începând de astăzi, România va fi afectată de o răcire semnificativă: în nord și centru temperaturile vor coborî, iar la munte vor apărea ninsori puternice. Totuși, în sud și în Capitală […] Articolul Vreme neplăcută de azi, în București, cu frig, nor și aer ca de iarnă. Prognoza ANM ne promite, totuși, zile mai bune, dar de joi apare prima dată în B365.
Cel mai mare Lidl din țară va fi la București, la Obor, în SkyLight Residence. Va avea peste 3.000 de mp, iar lucrările încep curând # B365.ro
Lidl va deschide cel mai mare supermarket al său din România, și nu oriunde, în zona Obor din București. Se va întinde pe o suprafață de peste 3.000 de metri pătrați. Cel mai mare Lidl […] Articolul Cel mai mare Lidl din țară va fi la București, la Obor, în SkyLight Residence. Va avea peste 3.000 de mp, iar lucrările încep curând apare prima dată în B365.
Când intră în vigoare restricțiile pe Strada Brățării, dar și pe celelalte drumuri construite de Robert Negoiță peste magistrala de gaz a Romgaz # B365.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat, vineri, 14 noiembrie, că vor fi luate măsuri pentru scăderea limitei de viteză la 30 de kilometri pe oră și interzicerea accesului mașinilor de mare tonaj pe străzile din […] Articolul Când intră în vigoare restricțiile pe Strada Brățării, dar și pe celelalte drumuri construite de Robert Negoiță peste magistrala de gaz a Romgaz apare prima dată în B365.
Surprizele din cel mai recent sondaj, înainte de alegerile pentru PMB. Cine e, de fapt, pentru primul loc între Daniel Băluță și Ciprian Ciucu | AtlasIntel # B365.ro
Ziua alegerilor pentru PMB, scrutin stabilit pentru 7 decembrie, este tot mai aproape, iar cel mai recent sondaj vine cu o surpriză în confruntarea din ceea ce pare, până acum, primii doi clasați: candidatul PSD […] Articolul Surprizele din cel mai recent sondaj, înainte de alegerile pentru PMB. Cine e, de fapt, pentru primul loc între Daniel Băluță și Ciprian Ciucu | AtlasIntel apare prima dată în B365.
Cinematograful Trianon, locul unde filmele mute au prins glas pe Bulevardul Elisabeta din București # B365.ro
Cinematograful Trianon a fost una dintre primele clădiri ce au format Bulevardul Elisabeta, drum nou al Capitalei la acea vreme, apărut cu ocazia ridicării Universității din București. Cu o istorie și o valoare arhitecturală considerabilă […] Articolul Cinematograful Trianon, locul unde filmele mute au prins glas pe Bulevardul Elisabeta din București apare prima dată în B365.
EXCLUSIV I Mărturia arhitectului care a proiectat „Palatul Ceaușescu” din Primăverii. Chinul de a executa tot ce li se năzărea mofturoșilor beneficiari # B365.ro
Despre Palatul familiei Ceaușescu s-a tot vorbit în ultimii 35 de ani, dar foarte puțini știu numele arhitectului care a proiectat clădirea din Primăverii, cât și în ce fel s-au implicat comanditarii în construirea vilei, […] Articolul EXCLUSIV I Mărturia arhitectului care a proiectat „Palatul Ceaușescu” din Primăverii. Chinul de a executa tot ce li se năzărea mofturoșilor beneficiari apare prima dată în B365.
Agresor sexual „de scara blocului” în Sectorul 3. Fată de 13 ani, atinsă în zone intime și jefuită, în lift, de un bărbat de 50 de ani # B365.ro
Un agresor sexual a fost reținut de polițiștii din Capitală, după ce a agresat o fată în vârstă de 13 ani, într-o scară din Sectorul 3. În vârstă de 50 de ani, bărbatul a atins-o […] Articolul Agresor sexual „de scara blocului” în Sectorul 3. Fată de 13 ani, atinsă în zone intime și jefuită, în lift, de un bărbat de 50 de ani apare prima dată în B365.
VIDEO | Petrecere cu taraf la Biroul Electoral: Gigi Nețoiu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. A fost susținut și de Eugen Teodorovici, și el candidat la PMB # B365.ro
Gigi Nețoiu și-a depus duminică, 16 noiembrie, candidatura pentru Primăria Capitalei și a fost însoțit de un taraf. Alături de candidat, între muzicanții care l-au însoțit pe omul de afaceri la Biroul Electoral Municipal (BEM) […] Articolul VIDEO | Petrecere cu taraf la Biroul Electoral: Gigi Nețoiu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. A fost susținut și de Eugen Teodorovici, și el candidat la PMB apare prima dată în B365.
Clinica stomatologică din București în care a murit fetița de 2 ani este suspendată. Primele măsuri, anunțate de Ministrul Sănătății # B365.ro
Ministrul Sănătății a anunțat duminică, 16 noiembrie, că activitatea clinicii stomatologice din București în care a murit Sara, fetița de 2 ani, este suspendată. Alexandru Rogobete a spus că nu va interveni în anchetă și […] Articolul Clinica stomatologică din București în care a murit fetița de 2 ani este suspendată. Primele măsuri, anunțate de Ministrul Sănătății apare prima dată în B365.
„Răzbunarea ghenelor de bloc” în Sectorul 3. Mai multe pubele au fost răscolite, gunoaiele zac pe jos, este un focar de infecție # B365.ro
Un bucureștean din Sectorul 3 a surprins într-un colț de domeniu public „răzbunarea ghenelor de bloc”. Din imagini pare că mai multe pubele au fost răscolite, o multe de saci de gunoi au fost din […] Articolul „Răzbunarea ghenelor de bloc” în Sectorul 3. Mai multe pubele au fost răscolite, gunoaiele zac pe jos, este un focar de infecție apare prima dată în B365.
Temperaturile scad brusc, vin ploile și la munte o să ningă. ANM spune cum va fi vremea și în București # B365.ro
Vremea schimbă foaia în toată țara: ANM anunță că, începând de marți spre miercuri, temperaturile vor scădea brusc, vin ploile, dar și ninsorile în zonele montane. Răcirea bruscă a vremii are loc în special în […] Articolul Temperaturile scad brusc, vin ploile și la munte o să ningă. ANM spune cum va fi vremea și în București apare prima dată în B365.
FOTO I Cele mai frumoase case din vechiul cartier Vitan-Dudești, unele adevărate castele scăpate de la demolare. Comorile arhitecturale ascunse după blocuri # B365.ro
Bucureștiul are un Vitan socialist, cartier cu blocuri uniforme, ridicate pe ultima sută de metri a regimului Nicolae Ceaușescu, și un Vitan plin de farmec, interbelic, pe cât de vechi pe atât de necunoscut, ascuns […] Articolul FOTO I Cele mai frumoase case din vechiul cartier Vitan-Dudești, unele adevărate castele scăpate de la demolare. Comorile arhitecturale ascunse după blocuri apare prima dată în B365.
FOTO ✨ Hotelul Marmorosch din Centrul Vechi este pregătit de Crăciun: Are noi decorațiuni festive. Ceremonia de aprindere a bradului are loc în curând # B365.ro
Bucureștiul se pregatește intens pentru Crăciun: au început să fie decorate străzile, bulevardele, vitrine ale magazinelor, dar și multe clădiri care fură privirile trecătorilor. Majoritatea luminițelor deja au fost montate prin București, inclusiv în parcuri, […] Articolul FOTO ✨ Hotelul Marmorosch din Centrul Vechi este pregătit de Crăciun: Are noi decorațiuni festive. Ceremonia de aprindere a bradului are loc în curând apare prima dată în B365.
Un accident tramvai vs mașină a avut loc în urmă cu scurt timp în zona Luică din Capitală, potrivit unui martor. Traficul este îngreunat în zonă, potrivit informațiilor din Google Maps. Știre în curs de […] Articolul Accident tramvai vs mașină în zona Luică. Trafic îngreunat apare prima dată în B365.
Dimineață cu ceață deasă pe Autostrada Bucureștiului A0 și Autostrada A3. Anunțul făcut de Centrul Infotrafic pentru șoferi # B365.ro
Centrul Infotrafic îi anunță pe șoferi că s-a semnalat ceață și vizibilitatea este scăzută pe Autostrada Bucureștiului A0 și Autostrada A3 București – Brașov. Oamenii legii au mai multe sfaturi pentru conducătorii auto, astfel încât […] Articolul Dimineață cu ceață deasă pe Autostrada Bucureștiului A0 și Autostrada A3. Anunțul făcut de Centrul Infotrafic pentru șoferi apare prima dată în B365.
Hotelul Dunărea, de la poarta turiștilor spre București la ruina care păzește Gara de Nord # B365.ro
În timp ce gările centrale din alte capitale europene sunt înconjurate de clădiri istorice superbe, Gara de Nord are ghinionul unui peisaj nefericit, mai ales pentru o țară ce nu cunoaște războiul de aproape un […] Articolul Hotelul Dunărea, de la poarta turiștilor spre București la ruina care păzește Gara de Nord apare prima dată în B365.
Cabinetul stomatologic din București în care a murit fetița de 2 ani nu avea autorizație de funcționare. Confirmarea DSP # B365.ro
Clinica stomatologică din București în care a murit fetița de 2 ani, joi seară, 13 noiembrie, din cauza unei anestezii generale, are autorizație de funcționare, dar nu și pentru spațiul în care s-a petrecut tragedia. […] Articolul Cabinetul stomatologic din București în care a murit fetița de 2 ani nu avea autorizație de funcționare. Confirmarea DSP apare prima dată în B365.
VIDEO | Experiment electoral în București: Cătălin Drulă s-a luat la întrecere cu un autobuz STB. „E nevoie de bandă unică și pe Poligrafiei”, spune candidatul la PMB # B365.ro
Cătălin Drulă, candidatul din partea USR la Primăria Capitalei, a făcut un experiment electoral și bineînțeles că tot momentul a fost filmat și publicat pe internet: S-a luat la întrecere cu un autobuz STB, pe […] Articolul VIDEO | Experiment electoral în București: Cătălin Drulă s-a luat la întrecere cu un autobuz STB. „E nevoie de bandă unică și pe Poligrafiei”, spune candidatul la PMB apare prima dată în B365.
FOTO | Accident grav pe Șoseaua Petricani: O șoferiță a pierdut controlul mașinii și a dărâmat un stâlp de iluminat # B365.ro
Un accident grav a avut loc sâmbătă după-amiază, 15 noiembrie, pe Șoseaua Petricani din Capitală: O șoferiță a pierdut controlul volanului și a intrat într-un stâlp de iluminat, pe care l-a și dărâmat. Traficul este […] Articolul FOTO | Accident grav pe Șoseaua Petricani: O șoferiță a pierdut controlul mașinii și a dărâmat un stâlp de iluminat apare prima dată în B365.
Nou sondaj pentru cursa la Primăria Capitalei. Băluță conduce clasamentul și este urmat, la egalitate, de Ciucu și Drulă. Pe ce loc este Anca Alexandrescu # B365.ro
A apărut un nou sondaj pentru cursa la Primăria Capitalei ce are loc pe 7 decembrie. Astfel, potrivit unui sondaj CURS, publicat sâmbătă, 15 noiembrie, Daniel Băluță este fruntaș în topul preferințelor bucureștenilor. Actualul primar […] Articolul Nou sondaj pentru cursa la Primăria Capitalei. Băluță conduce clasamentul și este urmat, la egalitate, de Ciucu și Drulă. Pe ce loc este Anca Alexandrescu apare prima dată în B365.
Trenul Coradia cu nr. 4 circulă de luni pe ruta București Nord – Craiova – Drobeta Turnu Severin # B365.ro
Începând de luni, un nou tren Alstom Coradia Stream (cel cu numărul 4) va circula pe ruta București Nord – Craiova – Drobeta Turnu Severin și retur. Drumul, la dus, va dura puțin peste 7 […] Articolul Trenul Coradia cu nr. 4 circulă de luni pe ruta București Nord – Craiova – Drobeta Turnu Severin apare prima dată în B365.
VIDEO | „1 leu pe oră parcarea în București pe locurile albastre de la PMB”, promite Eugen Teodorovici. Fostul ministrul al Finanțelor vrea să fie Primarul Capitalei # B365.ro
Eugen Teodorovici le promite bucureștenilor că parcarea pe locurile albastre de la PMB va fi redusă și va costa 1 leu/oră. Condiția: să fie votat pe 7 decembrie, când sunt alegerile pentru Primăria Capitalei, și […] Articolul VIDEO | „1 leu pe oră parcarea în București pe locurile albastre de la PMB”, promite Eugen Teodorovici. Fostul ministrul al Finanțelor vrea să fie Primarul Capitalei apare prima dată în B365.
