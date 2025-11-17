Cinematograful Trianon, locul unde filmele mute au prins glas pe Bulevardul Elisabeta din București
B365.ro, 17 noiembrie 2025 08:20
Cinematograful Trianon a fost una dintre primele clădiri ce au format Bulevardul Elisabeta, drum nou al Capitalei la acea vreme, apărut cu ocazia ridicării Universității din București. Cu o istorie și o valoare arhitecturală considerabilă […]
• • •
Acum 15 minute
08:50
Cel mai mare Lidl din țară va fi la București, la Obor, în SkyLight Residence. Va avea peste 3.000 de mp, iar lucrările încep curând # B365.ro
Lidl va deschide cel mai mare supermarket al său din România, și nu oriunde, în zona Obor din București. Se va întinde pe o suprafață de peste 3.000 de metri pătrați. Cel mai mare Lidl […]
08:50
Când intră în vigoare restricțiile pe Strada Brățării, dar și pe celelalte drumuri construite de Robert Negoiță peste magistrala de gaz a Romgaz # B365.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat, vineri, 14 noiembrie, că vor fi luate măsuri pentru scăderea limitei de viteză la 30 de kilometri pe oră și interzicerea accesului mașinilor de mare tonaj pe străzile din […]
Acum o oră
08:20
Surprizele din cel mai recent sondaj, înainte de alegerile pentru PMB. Cine e, de fapt, pentru primul loc între Daniel Băluță și Ciprian Ciucu | AtlasIntel # B365.ro
Ziua alegerilor pentru PMB, scrutin stabilit pentru 7 decembrie, este tot mai aproape, iar cel mai recent sondaj vine cu o surpriză în confruntarea din ceea ce pare, până acum, primii doi clasați: candidatul PSD […]
08:20
Cinematograful Trianon, locul unde filmele mute au prins glas pe Bulevardul Elisabeta din București # B365.ro
Cinematograful Trianon a fost una dintre primele clădiri ce au format Bulevardul Elisabeta, drum nou al Capitalei la acea vreme, apărut cu ocazia ridicării Universității din București. Cu o istorie și o valoare arhitecturală considerabilă […]
Acum 6 ore
03:10
EXCLUSIV I Mărturia arhitectului care a proiectat „Palatul Ceaușescu” din Primăverii. Chinul de a executa tot ce li se năzărea mofturoșilor beneficiari # B365.ro
Despre Palatul familiei Ceaușescu s-a tot vorbit în ultimii 35 de ani, dar foarte puțini știu numele arhitectului care a proiectat clădirea din Primăverii, cât și în ce fel s-au implicat comanditarii în construirea vilei, […]
Acum 24 ore
17:20
Agresor sexual „de scara blocului” în Sectorul 3. Fată de 13 ani, atinsă în zone intime și jefuită, în lift, de un bărbat de 50 de ani # B365.ro
Un agresor sexual a fost reținut de polițiștii din Capitală, după ce a agresat o fată în vârstă de 13 ani, într-o scară din Sectorul 3. În vârstă de 50 de ani, bărbatul a atins-o […]
16:20
VIDEO | Petrecere cu taraf la Biroul Electoral: Gigi Nețoiu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. A fost susținut și de Eugen Teodorovici, și el candidat la PMB # B365.ro
Gigi Nețoiu și-a depus duminică, 16 noiembrie, candidatura pentru Primăria Capitalei și a fost însoțit de un taraf. Alături de candidat, între muzicanții care l-au însoțit pe omul de afaceri la Biroul Electoral Municipal (BEM) […]
15:00
Clinica stomatologică din București în care a murit fetița de 2 ani este suspendată. Primele măsuri, anunțate de Ministrul Sănătății # B365.ro
Ministrul Sănătății a anunțat duminică, 16 noiembrie, că activitatea clinicii stomatologice din București în care a murit Sara, fetița de 2 ani, este suspendată. Alexandru Rogobete a spus că nu va interveni în anchetă și […]
13:50
„Răzbunarea ghenelor de bloc” în Sectorul 3. Mai multe pubele au fost răscolite, gunoaiele zac pe jos, este un focar de infecție # B365.ro
Un bucureștean din Sectorul 3 a surprins într-un colț de domeniu public „răzbunarea ghenelor de bloc". Din imagini pare că mai multe pubele au fost răscolite, o multe de saci de gunoi au fost din […]
12:40
Temperaturile scad brusc, vin ploile și la munte o să ningă. ANM spune cum va fi vremea și în București # B365.ro
Vremea schimbă foaia în toată țara: ANM anunță că, începând de marți spre miercuri, temperaturile vor scădea brusc, vin ploile, dar și ninsorile în zonele montane. Răcirea bruscă a vremii are loc în special în […]
12:30
FOTO I Cele mai frumoase case din vechiul cartier Vitan-Dudești, unele adevărate castele scăpate de la demolare. Comorile arhitecturale ascunse după blocuri # B365.ro
Bucureștiul are un Vitan socialist, cartier cu blocuri uniforme, ridicate pe ultima sută de metri a regimului Nicolae Ceaușescu, și un Vitan plin de farmec, interbelic, pe cât de vechi pe atât de necunoscut, ascuns […]
11:50
FOTO ✨ Hotelul Marmorosch din Centrul Vechi este pregătit de Crăciun: Are noi decorațiuni festive. Ceremonia de aprindere a bradului are loc în curând # B365.ro
Bucureștiul se pregatește intens pentru Crăciun: au început să fie decorate străzile, bulevardele, vitrine ale magazinelor, dar și multe clădiri care fură privirile trecătorilor. Majoritatea luminițelor deja au fost montate prin București, inclusiv în parcuri, […]
10:50
Un accident tramvai vs mașină a avut loc în urmă cu scurt timp în zona Luică din Capitală, potrivit unui martor. Traficul este îngreunat în zonă, potrivit informațiilor din Google Maps. Știre în curs de […]
10:20
Dimineață cu ceață deasă pe Autostrada Bucureștiului A0 și Autostrada A3. Anunțul făcut de Centrul Infotrafic pentru șoferi # B365.ro
Centrul Infotrafic îi anunță pe șoferi că s-a semnalat ceață și vizibilitatea este scăzută pe Autostrada Bucureștiului A0 și Autostrada A3 București – Brașov. Oamenii legii au mai multe sfaturi pentru conducătorii auto, astfel încât […]
Ieri
09:00
Hotelul Dunărea, de la poarta turiștilor spre București la ruina care păzește Gara de Nord # B365.ro
În timp ce gările centrale din alte capitale europene sunt înconjurate de clădiri istorice superbe, Gara de Nord are ghinionul unui peisaj nefericit, mai ales pentru o țară ce nu cunoaște războiul de aproape un […]
15 noiembrie 2025
17:40
Cabinetul stomatologic din București în care a murit fetița de 2 ani nu avea autorizație de funcționare. Confirmarea DSP # B365.ro
Clinica stomatologică din București în care a murit fetița de 2 ani, joi seară, 13 noiembrie, din cauza unei anestezii generale, are autorizație de funcționare, dar nu și pentru spațiul în care s-a petrecut tragedia. […]
17:00
VIDEO | Experiment electoral în București: Cătălin Drulă s-a luat la întrecere cu un autobuz STB. „E nevoie de bandă unică și pe Poligrafiei”, spune candidatul la PMB # B365.ro
Cătălin Drulă, candidatul din partea USR la Primăria Capitalei, a făcut un experiment electoral și bineînțeles că tot momentul a fost filmat și publicat pe internet: S-a luat la întrecere cu un autobuz STB, pe […]
16:30
FOTO | Accident grav pe Șoseaua Petricani: O șoferiță a pierdut controlul mașinii și a dărâmat un stâlp de iluminat # B365.ro
Un accident grav a avut loc sâmbătă după-amiază, 15 noiembrie, pe Șoseaua Petricani din Capitală: O șoferiță a pierdut controlul volanului și a intrat într-un stâlp de iluminat, pe care l-a și dărâmat. Traficul este […]
15:50
Nou sondaj pentru cursa la Primăria Capitalei. Băluță conduce clasamentul și este urmat, la egalitate, de Ciucu și Drulă. Pe ce loc este Anca Alexandrescu # B365.ro
A apărut un nou sondaj pentru cursa la Primăria Capitalei ce are loc pe 7 decembrie. Astfel, potrivit unui sondaj CURS, publicat sâmbătă, 15 noiembrie, Daniel Băluță este fruntaș în topul preferințelor bucureștenilor. Actualul primar […]
15:00
Trenul Coradia cu nr. 4 circulă de luni pe ruta București Nord – Craiova – Drobeta Turnu Severin # B365.ro
Începând de luni, un nou tren Alstom Coradia Stream (cel cu numărul 4) va circula pe ruta București Nord – Craiova – Drobeta Turnu Severin și retur. Drumul, la dus, va dura puțin peste 7 […]
13:10
VIDEO | „1 leu pe oră parcarea în București pe locurile albastre de la PMB”, promite Eugen Teodorovici. Fostul ministrul al Finanțelor vrea să fie Primarul Capitalei # B365.ro
Eugen Teodorovici le promite bucureștenilor că parcarea pe locurile albastre de la PMB va fi redusă și va costa 1 leu/oră. Condiția: să fie votat pe 7 decembrie, când sunt alegerile pentru Primăria Capitalei, și […]
12:20
VIDEO | Daniel Băluță și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. „Este timpul ca Bucureștiul să fie condus prin rezultate, nu prin promisiuni” # B365.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD pentru funcția de Primar General și-a depus candidatura la Primăria Capitalei, sâmbătă, 15 noiembrie. Actualual primar al Sectorului 4 spune că alegerile acestea de pe 7 decembrie sunt despre rezultate și […]
11:50
VIDEO | La sfârșit de noiembrie mergem de la București la Focșani fără oprire, când se deschid alți 14 km de drum. Autostrada Moldovei A7 „îmbracă haine de trafic” # B365.ro
Autostrada Moldovei A7 este tot mai aproape de o nouă dare în trafic, de această dată va fi deschis Lotul 3 Pietroasele – Buzău, ce corespunde tronsonului Ploiești – Buzău. La sfârșitul lunii noiembrie, șoferii […]
10:30
Restricții de circulație pe străzile construite de Primăria Sectorului 3, fără avize, peste conductele de gaze. Anunțul Prefectului Capitalei # B365.ro
Șoferii trebuie să știe că vor avea parte de restricții de circulație pe străzile care au fost construite și asfaltate de Primăria Sectorului 3, fără avize, peste magistrale de gaze. Anunțul a fost făcut de […]
10:00
Actualizare METEO | Weekend cu vreme mohorâtă în București. ANM are prognoza pentru 15 și 16 noiembrie # B365.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) ne anunță că avem parte de un nou weekend cu vreme mohorâtă în București. Nu scăpăm de ceață, dimineața și seara, iar temperatura maximă nu depășește 10 grade Celsius. Meteorologii […]
03:10
E protest anti-Negoiță azi. Bucureșteni din Sectorul 3 se adună, la prânz, în Parcul IOR, de unde vor pleca apoi spre sediul Primăriei S3. Oamenii acuză primarul de abuzuri # B365.ro
Un protest care îl vizează pe Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, va avea loc astăzi în parcul IOR din București. Cetățenii îl acuză de lipsă de transparență, abuzuri repetate și decizii impuse fără consultare publică. […]
14 noiembrie 2025
19:30
FOTO | Scrisoarea lui Mustăcilă, un pisoi care își caută căsuță în București. Motănelul „liber de contract” vrea o familie doar a lui # B365.ro
Mustăcilă, un pisoi portocaliu cu alb caută căsuță în București. Vine dintr-o familie cu mai muți frați, iar bucureștenca care i-a găsit a reușit să îi dea spre adopție pe cei trei frați ai săi. […]
18:30
Gărda Națională de Mediu a amendat Primăria Capitalei cu 100.000 de lei. Amenda a fost dată pentru nerespectarea măsurilor de protecție a mediului # B365.ro
Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu au transmis că Primăria București nu respectă măsurile de protecție și calitate a mediului. Iar acest lucru ar putea duce România într-o situație de infringement. Primăria Capitalei a fost amendată […]
17:30
Prefectul Capitalei anunță că PS3 nu a prezentat autorizații pentru drumurile constuite peste magistrale de gaz. Ce măsuri se vor lua # B365.ro
Prefectul Bucureștiului, Andrei Nistor, a transmis care sunt concluziile după întâlnirea convocată astăzi, 14 noiembrie, cu privire la situația străzilor construite peste conductele Transgaz în Sectorul 3. Printre cele aflate în cadrul întâlnirii, se numără […]
17:10
ESENȚIAL | Parchetul, despre fetița care a murit pe scaunul dentistului, într-o clinică stomatologică din București. “Pacienta, cu patologie cronică preexistentă complexă” # B365.ro
Parchet face prima comunicare în cazul fetiței de 2 ani, care. murit după anestezie, într-un cabinet dintr-o clinică stomatologică din București. Este vorba despre concluziile preliminare emise în urma autopsiei. Fetița care a murit la […]
16:50
De ce a dispărut și nu a fost relocată stația STB din Piața Presei – răspunsul TPBI. Timp de 10 zile, bucureștenii au legătură mai dificilă cu esențiala linie 41, dar nu numai # B365.ro
STB a anunțat, cu puțșin timp ăn urmă, că stația „Piața Presei" se suspendă timp de 10 zile, în perioada 17.11.2025 – 27.11.2025. De ce suspendă 10 zile stația STB „Piața Presei", sensul spre Arcul […]
16:40
FOTO | 10 senzori de zgomot au ajuns la Asociația Părinți de Cireșari. Dispozitivele sunt acum în proces de autorizare pentru instalare. Unde se vor monta # B365.ro
Asociația Părinți de Cireșari a transmis bucureștenilor că a primit cei 10 senzori de zgomot, iar acum sunt oficial în proces de autorizare pentru instalarea lor în cele 10 puncte identificate împreună cu comunitatea. Asociația […]
16:20
FOTO | Accident grav, cu pieton, pe Șoseaua Olteniței, pe lângă Sun Plaza. Kilometri de blocaj total în zonă # B365.ro
Un accident a avut loc vineri, 14 noiembrie, pe Șoseaua Oltenitei, la Sun Plaza. O mașină a dat peste un pieton. Nu sunt cunoscute până în acest moment detalii cu privire la starea de sănătate […]
15:50
Prima reacție a clinicii stomatologice din București unde a murit fetița de doi ani. „În 11 ani, echipa noastră a realizat peste 1.700 de proceduri ce implicau sedare, fără incidente” # B365.ro
Reprezentanți au dat prima reacție a clinicii stomatologice, unde și-a pierdut viața o fetiță de doi ani în urma unei sedări profunde, au transmis primele declarații privind decesul. Ei spun că înactivitatea lor nu au […]
15:40
Călătorii STB rămân 10 zile fără stația „Piața Presei”. Se suspendă pentru lucrări de asfaltare pe Bd. Regele Mihai I # B365.ro
Societatea de Transport București a transmis că în perioada 17.11.2025 – 27.11.2025 se vor executa lucrări de refacere a carosabilului pe Bd. Regele Mihai I al României, în perimetrul frontului stației „Piața Presei", de pe […]
15:30
„Nu-mi dă mama bani să candidez, nu am treabă cu banii”, spune George Burcea, nervos. Candidatul POT la Primăria Capitalei zice că Anamaria Gavrilă se ocupă de aceste detalii # B365.ro
George Burcea candidează din partea POT la Primăria Capitalei, iar în momentul în care a fost întrebat de unde provin banii pentru campania sa, actorul s-a enervat. Actorul nu a știut să ofere informații, a […]
15:20
Conductă de gaze din Sectorul 5, avariată în timpul unor lucrări Apa Nova. Distrigaz a oprit alimentarea pentru aproape 500 de clienți. Când va fi reluată # B365.ro
Distrigaz anunță că a oprit alimentarea cu gaze pentru aproape 500 de consumatori din Sectorul 5 al Capitalei. Angajați de la Apa Nova au avariat o conductă din rețeaua Distrigaz în timpul unor săpături. Mai […]
15:10
O mașină parcată aiurea pe șine a blocat, o oră, tramvaiele 17 și 21. STB: Întregul flux al orașului se perturbă din cauza unei singure staționări greșite # B365.ro
Societatea de Transport București face apel la șoferi să nu parcheze mașinile pe linia de tramvai! STB a explicat că uneori, întregul flux al orașului se perturbă din cauza unei singure staționări greșite. La fel […]
14:40
Tulburătoare răsturnare! Nicușor Dan insinuează că nu-l susține pe Drulă la PMB. „E un parlamentar cu care am făcut o poză” # B365.ro
Președintele Nicușor Dan a dat de înțeles că nu-l susține pe Cătălin Drulă, candidat USR, la alagerile parțiale de la PMB de pe 7 decembrie. Fostul Primar General a explicat și acea poză pe care […]
14:10
Două stații STB de pe traseele liniilor 93 și 642 se suspendă temporar, o săptămână. TPBI: Se fac lucrări la peroanele stațiilor de pe Bd. Expoziției # B365.ro
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a anunțat bucureștenii că stațiile „Traian Vasile" și „Universitatea Româno-Americană", de pe traseele liniilor 93 și 642, vor fi suspendate temporar. Măsura este luată ca […]
14:10
Încep înscrierile suplimentare la două creșe din Sectorul 1. Părinții pot depune actele exclusiv online, anunță PS1 # B365.ro
Părinții din Sectorul 1 trebuie să știe că imediat încep înscrierile suplimentare la două creșe din Sectorul 1. Înscrierile se fac exclusiv online, iar administrația de sector a anunțat care sunt cele două creșe din […]
13:40
ALERTĂ | Nereguli la clinica stomatologică din București, unde o fetiță a murit după anestezie, anunță Rogobete. „Funcționează improvizat și nu respectă normative” # B365.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că la clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de doi ani în timpul sedării s-au descoperit nereguli administrative: autorizații emise necorespunzător și funcționare „improvizată”. Rogobete: „Încă o […] Articolul ALERTĂ | Nereguli la clinica stomatologică din București, unde o fetiță a murit după anestezie, anunță Rogobete. „Funcționează improvizat și nu respectă normative” apare prima dată în B365.
13:10
Negoiță a lipsit de la ședința de la Prefectură, unde s-a discutat despre strada Brățării, periculos construită peste o magistrală de gaz a Transgaz. Care sunt deciziile # B365.ro
Primarul Robert Negoiță nu a participat la ședința de la prefectura Capitalei privind drumurile construite peste conducte de gaze în Sectorul 3, care nu aveau avizele necesare. Instituțiile implicate au discutat situația, trebuie să fie […] Articolul Negoiță a lipsit de la ședința de la Prefectură, unde s-a discutat despre strada Brățării, periculos construită peste o magistrală de gaz a Transgaz. Care sunt deciziile apare prima dată în B365.
12:40
Festival de cafea (cu aromă de Crăciun) în București ☕ COFFeEAST Special X’Mas Edition, cu peste 150 de expozanți la Unirea Shopping Center # B365.ro
Bucureștiul devine capitala cafelei de Crăciun între 5 și 7 decembrie. COFFeEAST 2025 Special X’Mas Edition aduce în centrul orașului cei mai buni prăjitori, designeri și pasionați de cafea din Europa de Est. Festival de […] Articolul Festival de cafea (cu aromă de Crăciun) în București ☕ COFFeEAST Special X’Mas Edition, cu peste 150 de expozanți la Unirea Shopping Center apare prima dată în B365.
12:30
Unul dintre motivele pentru care Bucureștiul mănâncă mai bine este la Armenească: noul Jasu # B365.ro
Când vine vorba de mâncare, Bucureștiul rar îmi mai servește surprize în perioada asta. Cu excepția noului Jasu, de la Armenescă. Căci, după trei ani de scotocit farfurie cu farfurie prin tot orașul, am învățat […] Articolul Unul dintre motivele pentru care Bucureștiul mănâncă mai bine este la Armenească: noul Jasu apare prima dată în B365.
12:30
[P] Primarul Sectorului 4: Bucureștiul are nevoie de o zonă metropolitană și un PUG urgent # B365.ro
Articol susținut de PSD Bucureștiul se apropie de limita sa fizică și administrativă, iar Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei și primar al Sectorului 4, susține că orașul nu mai poate fi gestionat eficient […] Articolul [P] Primarul Sectorului 4: Bucureștiul are nevoie de o zonă metropolitană și un PUG urgent apare prima dată în B365.
12:10
Noi restricții de circulație pentru lucrările la Planșeul Unirii, sâmbătă dimineață. Se închide traficul pe Bd. Unirii, pe sensul spre Casa Poporului – Piața Alba Iulia # B365.ro
Primăria Sectorului 4 transmite că vor fi noi restricții de circulația în zona Planșeului Unirii pentru că se fac lucrări de foraj pentru piloți. Șoferii trebuie să știe că măsurile vor fi aplicate sâmbătă dimineață, […] Articolul Noi restricții de circulație pentru lucrările la Planșeul Unirii, sâmbătă dimineață. Se închide traficul pe Bd. Unirii, pe sensul spre Casa Poporului – Piața Alba Iulia apare prima dată în B365.
12:00
Anca Alexandrescu își depune candidatura pentru Primăria Capitalei, azi, pe după-amiază. Insistă cu „Facem dreptate la București!” # B365.ro
Anca Alexandrescu a anunțat că vineri, 14 noiembrie, își depune candidatura pentru Primăria Capitalei. Candidata la PMB susținută de partidul AUR a anunțat că face dreptate la București, joi seară, pe Facebook. Anca Alexandrescu își […] Articolul Anca Alexandrescu își depune candidatura pentru Primăria Capitalei, azi, pe după-amiază. Insistă cu „Facem dreptate la București!” apare prima dată în B365.
11:50
ESENȚIAL | Prima declarație a mamei fetiței de 2 ani, care a murit pe scaunul dentistului, într-o clinică stomatologică din București | Dimineață au început controalele # B365.ro
Cazul fetiței de 2 ani, care a murit într-o clinică stomatologică din București, în timpul unei intervenții teoretic simple, este o teribilă tragedie, iar cauzele care au provocat-o sunt investigate acum. Pe de-o parte, Ministerul […] Articolul ESENȚIAL | Prima declarație a mamei fetiței de 2 ani, care a murit pe scaunul dentistului, într-o clinică stomatologică din București | Dimineață au început controalele apare prima dată în B365.
11:20
FOTO | Un nou loc de joacă se construiește în S6, pe Calea Apeductului. Va avea echipamente pentru copii, gazon, alei și zone pentru animale # B365.ro
Au început lucrările pentru un nou loc de joacă în Sectorul 6, într-un teren de 494nmp pe Calea Apeductului din Militari. Amenajarea va include echipamente pentru copii și spații pentru animale. Un nou loc de […] Articolul FOTO | Un nou loc de joacă se construiește în S6, pe Calea Apeductului. Va avea echipamente pentru copii, gazon, alei și zone pentru animale apare prima dată în B365.
