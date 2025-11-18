Final de criză la granița României. Pericolul unei eventuale explozii a petrolierului încărcat cu GPL, diminuat
StirileProtv.ro, 18 noiembrie 2025 13:50
Petrolierul încărcat cu GPL, care a luat foc, luni, în apele ucrainene, după un atac rusesc cu drone, nu mai arde. Așa că autoritățile au decis să ridice măsura de evacuare în localitățile Ceatalchioi și Plauru din Tulcea.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 10 minute
14:10
România are primul cabinet medico-legal pediatric la INML. Directorul instituției: „În fiecare an ajung sute de copii” # StirileProtv.ro
Dr. Gabriel Gorun, medic primar de medicină legală, a spus că înainte de deschiderea cabinetului medico-legal pediatric, copiii erau nevoiți să aștepte în aceleași spații cu deținuți sau victime ale accidentelor, ceea ce era nepotrivit.
Acum 30 minute
14:00
Fostul director al Filarmoncii Arad și fratele lui au agresat fizic doi soți pe o trecere de pietoni. Au fost reținuți # StirileProtv.ro
Fostul director al Filarmonicii din Arad a fost reţinut luni seară împreună cu fratele lui după ce ar fi bătut două persoane lângă un centru comercial din oraş.
14:00
Un bărbat din Arad și-a agresat concubina în sediul Poliției. A trântit-o la pământ în timp ce agenții îl imobilizau # StirileProtv.ro
Un bărbat dintr-un sat din judeţul Arad s-a ales cu dosar penal pentru violenţă în familie, după ce i-a tras un pumn în faţă concubinei sale şi a tras-o de păr chiar în sediul Poliţiei.
13:50
Final de criză la granița României. Pericolul unei eventuale explozii a petrolierului încărcat cu GPL, diminuat # StirileProtv.ro
Petrolierul încărcat cu GPL, care a luat foc, luni, în apele ucrainene, după un atac rusesc cu drone, nu mai arde. Așa că autoritățile au decis să ridice măsura de evacuare în localitățile Ceatalchioi și Plauru din Tulcea.
Acum o oră
13:40
Confuzie totală în coaliție pe tema reducerilor din administrația. Toți sunt de acord că se taie 10%, dar nu le e clar din ce # StirileProtv.ro
Neînțelegeri majore în coaliție privind tăierile din administrația centrală. Liderii partidelor nu au o versiune comună nici după întâlnirea de luni seară, iar mesajele transmise public se contrazic.
13:30
Fenomen dezastruos în pădurea amazoniană: Temperaturi fără precedent în apele lacurilor # StirileProtv.ro
Lacurile din pădurea amazoniană trec prin schimbări dramatice, transformându-se în adevărate bazine de apă fierbinte, pe fondul valurilor de căldură extremă și al secetei severe care afectează regiunea.
13:20
Predoiu anunță extinderea sistemului de monitorizare rutieră. Se vor colecta imaginile de pe camere și cele trimise de șoferi # StirileProtv.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunţă, marţi, că Sistemul „E – Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” va fi extins, urmând a se colecta imagini de la toate camerele montate de autorităţile locale, dar şi trimise de şoferi din trafic.
Acum 2 ore
13:10
Impactul real al invaziei din Ucraina și al exportului de energie spre Kiev și Chișinău asupra facturilor românilor - Analiză # StirileProtv.ro
Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă a explicat motivul pentru care curentul electric continuă să crească în Europa de Est, dar și ce legătură are războiul din Ucraina cu aceste scumpiri.
13:00
Ce datorii a strâns Gigi Becali la FCSB în ultimii cinci ani raportați la Fisc. Bilanțurile oficiale # StirileProtv.ro
FCSB se află în atenția autorităților fiscale, după ce ANAF a analizat situația financiară a clubului folosind un soft special, iar verificările au arătat cheltuieli nejustificate și datorii semnificative.
12:40
Ludovic Orban, revocat din funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan la o lună de la numire # StirileProtv.ro
Ludovic Orban a fost revocat din funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan la o lună de la numire. Decizia a fost luată „în termeni amiabili”.
12:30
Taxele locale vor crește în 2026. Primarii se plâng că încasările vor fi folosite pentru a acoperi deficitul bugetar # StirileProtv.ro
De anul viitor, cresc taxele locale. Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan, într-o întâlnire cu primarii de municipii.
12:30
Studiu: Românii apreciază Sistemul de Garanție-Returnare. Trei din patru utilizatori, mulțumiți de experiența de returnare # StirileProtv.ro
La aproape doi ani de la lansarea Sistemului de Garanție-Returnare, un studiu CURS arată o schimbare vizibilă în felul în care românii se raportează la ambalajele de băuturi.
12:20
Abuzul sexual al copiilor, la un nivel critic în România. Anul acesta sunt de peste două ori mai multe sesizări față de 2024 # StirileProtv.ro
Abuzul și exploatarea sexuală a copiilor atinge „niveluri critice” în România, atrage atenția organizația Salvați Copiii.
Acum 4 ore
12:00
Modul de lucru al Jandarmeriei Române va fi reorganizat din temelii. Cătălin Predoiu a semnat ordinul. Ce prevăd schimbările # StirileProtv.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunţă, marţi, că a semnat ordinul care reorganizează radical modul de acţiune al Jandarmeriei. Astfel, dislocă trupele care erau fixate la pază lângă clădiri, care vor merge în patrulare şi intervenţie mobilă.
11:40
Afecțiunea de care suferă 114 milioane de copii. Numărul de cazuri s-a dublat în 20 de ani # StirileProtv.ro
Rata copiilor și adolescenților care trăiesc cu hipertensiune arterială la nivel global aproape s-a dublat din cauza unei combinații toxice de diete nesănătoase și niveluri în creștere ale obezității, arată o nouă cercetare.
11:20
Negocieri urgente pe tema pensiilor speciale. Nicușor Dan a discutat cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu # StirileProtv.ro
Noi discuții pe tema pensiilor speciale. Liderii coaliției ar urma să se întâlnească în Parlament, asta în timp ce Nicușor Dan sau Ilie Bolojan și reprezentanții magistraților. Reforma are ca termen limită 28 noiembrie.
11:20
La MasterChef, miza crește. Publicul decide ce concurent din Top 10 câștigă Premiul de Popularitate de 10.000 de euro # StirileProtv.ro
Luni seara, MasterChef a transformat competiția culinară într-un adevărat spectacol de emoție și creativitate, într-o ediție specială dedicată aniversării a 30 de ani de PRO TV.
11:10
Doi belgieni și-au expus propria „operă de artă” lângă Monalisa, la Muzeul Luvru. Cum au reușit să scape de securitate # StirileProtv.ro
Doi tineri belgieni au reuşit să evite controlul de securitate de la Muzeul Luvru din Paris şi să agaţe o fotografie înrămată, reprezentându-i pe ei înşişi, în galeria în care este expusă Mona Lisa lui Leonardo da Vinci, a relatat presa franceză.
11:10
Planul de Pace al lui Trump în Gaza, susținut de ONU. Rusia și China s-au abținut de la vot # StirileProtv.ro
Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni o rezoluție care sprijină Planul de Pace în Fâșia Gaza al lui Donald Trump, inclusiv desfășurarea unei forțe internaționale, după presiuni care avertizau asupra riscului reluării conflictului de către Israel.
10:50
Vremea se răcește puternic până miercuri. Va ninge în mai multe zone. Stratul de zăpadă va fi de 2-6 cm # StirileProtv.ro
Meteorologii au actualizat, marţi, prognoza pentru perioada următoare şi anunţă vreme rece şi precipitaţii mixte. Va ninge în Transilvania şi Moldova, fiind aşteptat strat de zăpadă de 2-6 centrimetri şi izolat de 10-12 centimetri.
10:50
Răspunsul Asociației Române a Magazinelor Online după avertizarea ANSVSA: „Au ales să prezinte totul într-o lumină negativă” # StirileProtv.ro
ARMO vine cu precizări legate de comunicatul ANSVSA şi anunţă că regretă faptul că o autoritate a statului alege să prezinte sectorul comerţului online într-o lumină negativă, prin generalizări care asociază achizițiile alimentare online cu riscuri.
10:40
Comisia Europeană: Deficitul bugetar al României ar putea ajunge la 6,2% din PIB. Creșterea economică vizibilă, abia din 2027 # StirileProtv.ro
Economia României va crește foarte puțin în următorii ani, potrivit prognozei de toamnă a Comisiei Europene. Prețurile rămân ridicate, locurile de muncă vor fi mai puține, iar datoria publică va crește.
10:40
Cel mai bogat oraș roman din Dacia, descoperit la Alba Iulia în timpul unor săpături. Peste ce au dat arheologii # StirileProtv.ro
Descoperire arheologică de mare însemnătate, făcută în Alba Iulia. Ruinele unui oraș roman considerat de specialiști cel mai bogat din Dacia au fost scoase la suprafață, în timpul unor săpături pentru o bază auto.
10:30
Donald Trump a introdus un „permis FIFA” pentru Cupa Mondială 2026. Suporterii vor primi vize mai rapid # StirileProtv.ro
Donald Trump a anunţat luni introducerea unui „permis FIFA” menit să accelereze procedura de obţinere a vizelor pentru deţinătorii de bilete la Cupa Mondială de fotbal din 2026 (11 iunie-19 iulie), organizată în principal în Statele Unite.
10:30
„Aveam o secure pe hol. Ală sforăia”. Un bărbat din Deleni, ucis în somn de un consătean, după o petrecere. Posibilul motiv # StirileProtv.ro
O seară de petrecere între prieteni s-a terminat tragic, în județul Iași. Un bărbat este suspectat că l-a omorât pe un consătean, de 50 de ani, în timp ce acesta dormea.
10:20
Un liceu a fost evacuat de urgență după ce un tânăr a lovit cu mașina o țeavă de gaz, în Constanța # StirileProtv.ro
Un liceu din municipiul Constanţa a fost evacuat preventiv, marţi, după ce un tânăr a intrat cu maşina într-o ţeavă de gaz care se afla în apropierea unităţii de învăţământ.
Acum 6 ore
10:10
„Aurora”, un dinozaur gigant, este scos la vânzare. Milioane de euro pentru scheletul preistoric. Cum vor fi investiți banii # StirileProtv.ro
Câteva milioane de euro și un living gigantic de amenajat ar putea fi rețeta perfectă pentru o achiziție inedită. Este vorba despre un schelet de dinozaur, pe care un muzeu din Olanda îl scoate la vânzare.
10:00
Aglomerație la Biroul Electoral în ultima zi de înscrieri pentru Primăria Capitalei. Sondajele arată o cursă strânsă # StirileProtv.ro
A fost din nou aglomerație la Biroul Electoral, în ultima zi de înscrieri pentru fotoliul de primar al Capitalei. Ieri și-au depus dosarele Ana Ciceală, fost consilier general al Municipiului București, și independentul Vlad Gheorghe.
09:50
Autoritățile au decis că persoanele evacuate din Ceatalchioi se pot întoarce în locuinţele lor. La Plauru, pericolul persistă # StirileProtv.ro
Cele 231 de persoane din Ceatalchioi evacuate din cauza riscului de explozie al navei cu GPL lovite de dronă se pot întoarce acasă, anunță ISU Tulcea.
09:50
Primele zile din decembrie aduc vreme caldă și ploi, anunță ANM. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni # StirileProtv.ro
ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în perioada 17.11-15.12.2025. Temperaturile vor fi mai ridicate decât mediile normale ale perioadei, pe întreg teritoriul României.
09:40
Adrian Țuțuianu, propunerea PSD pentru AEP, la audieri în Parlament înaintea votului în plen. Ședință la ora 13:00 # StirileProtv.ro
Camera Deputaților și Senatul se vor întruni, marți, pentru numirile în Consiliile de administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTv) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR) și a președintelui Autorității Electorale Permanente (AEP).
09:40
Cum ajutăm organismul să se regenereze. Procesul prin care prevenim îmbătrânirea și bolile # StirileProtv.ro
Mai rar și mai puțin. Acestea sunt cele două reguli pe care le impune organismul uman când vorbim despre mâncare.
09:10
Australianul care a speriat-o pe Ariana Grande la Singapore se reîntoarce în arest. Cât timp va sta în spatele gratiilor # StirileProtv.ro
Australianul care a speriat-o pe Ariana Grande pe covorul roșu, în Singapore, se reîntoarce în arest. După ce a fost reținut și apoi eliberat rapid, tânărul de 26 de ani a primit o pedeapsă de nouă zile de închisoare, pentru tulburarea liniștii publice.
09:10
Tot mai multe magazine testează comenzi prin AI. Oamenii vor putea cumpăra produse direct din conversații cu ChatGPT # StirileProtv.ro
Cumpărăturile ar putea deveni mai simple. Tot mai multe magazine pregătesc opțiuni ca în viitor să facem comenzi doar vorbind cu inteligența artificială.
09:00
De ce scapă mai ieftin hoții de lemn. O lege veche de 8 ani subevaluează prejudiciile, spune ministrul Mediului # StirileProtv.ro
Preţul mediu luat folosit pentru calcularea prejudiciilor cauzate de tăierile ilegale de lemn este, astăzi, de 164 de lei, deşi tariful mediu pentru un metru cub de lemn se situează la 272 de lei, susține Diana Buzoianu, ministrul Mediului.
09:00
Polonezii îi caută pe autorii „actului de sabotaj fără precedent” de la calea ferată: „Un serviciu de informații externe” # StirileProtv.ro
Polonezii îi caută pe cei responsabili pentru ceea ce premierul a numit, cităm, „un act de sabotaj fără precedent”. O explozie a avariat, în weekend, o cale ferată, considerată rută-cheie pentru livrarea de ajutoare militare către Ucraina.
08:50
Vremea azi, 18 noiembrie 2025. Temperaturile scad drastic și ploile revin în majoritatea regiunilor # StirileProtv.ro
Marți, temperaturile scad simțitor în multe zone, mai puțin în sud și în sud-est. Cel mai cald o să fie în Dobrogea, pe unde se ating 21 de grade, iar cele mai mici valori, de 6...7 grade, se vor înregistra în Crișana și în Transilvania.
08:40
Accident grav între o mașină și un microbuz, în Sibiu. Șase persoane au fost transportate la spital | VIDEO # StirileProtv.ro
Planul Roşu de Intervenţie a fost activat marţi,dimineaţă, după un accident în între un autoturism şi un microbuz, în localitatea Veştem, din judeţul Sibiu. Șase femei au ajuns la spital.
08:30
România, pe primul loc la focare de pestă porcină. Virusul rezistă doi ani și închide ferme întregi # StirileProtv.ro
Virusul care cauzează pesta porcină poate supraviețui și doi ani în carnea congelată. Este avertismentul dat de DSV Arad, după ce, în ultimele luni, au fost depistate patru focare în județ.
08:30
Piața auto își revine după luni de scăderi. Producătorii atrag clienții cu reduceri masive # StirileProtv.ro
După un început de an slab, industria auto și-a revenit ușor, în lunile de toamnă. În octombrie, cererea, sprijinită în special de programul Rabla, a crescut cu 11%, față de aceeași perioadă a anului trecut.
08:30
A murit Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului din Transnistria. Avea 73 de ani # StirileProtv.ro
Fostul senator Ilie Ilaşcu, fost deţinut politic încarcerat timp de 9 ani de regimul de la Tiraspol, a încetat din viaţă la vârsta de 73 de ani.
08:30
Medic: Mortalitatea prin cancer de col uterin este uriașă în România din cauza vaccinării reduse. Câte cazuri sunt în 2025 # StirileProtv.ro
Mortalitatea pusă pe seama cancerului de col uterin este foarte mare în România, cu o incidenţă care nu se cunoaşte exact în realitate, a spus Patriciu Achimaş Cadariu, medic primar în ginecologie şi chirurgie oncologică pentru News.ro.
08:30
Accident grav în Capitală. Patru pietoni au fost răniți, după ce două autoturisme s-au ciocnit, lângă o staţie de autobuz # StirileProtv.ro
Patru persoane au fost rănite după ce două autoturisme s-au ciocnit, unul dintre ele fiind proiectat pe trotuar, în zona unei staţii de autobuz de pe bulevardul Uverturii, din Capitală.
08:30
Donald Trump nu exclude intervenția militară în Venezuela: „Nu am sentimente prea bune pentru conducerea statului” # StirileProtv.ro
Donald Trump nu a luat încă o decizie cu privire la o intervenție militară în Venezuela. Însă nu exclude nimic – nici măcar trimiterea de soldați americani la sol. Președintele Statelor Unite a mers chiar mai departe.
08:20
Nordul Italiei a fost lovit de inundații masive. Zeci de oameni s-au urcat pe acoperișurile caselor pentru a se salva # StirileProtv.ro
Nordul Italiei se confruntă cu ploi abundente, care au provocat inundații și alunecări de teren.
Acum 8 ore
08:10
Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos # StirileProtv.ro
Pericolul nu a trecut încă, la granița României. Sunt mai bine de 24 de ore de când petrolierul încărcat cu mii de tone de GPL arde necontrolat, lângă portul Ismail din Ucraina.
08:10
Un incendiu a izbucnit într-o gospodărie din Dâmbovița. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale # StirileProtv.ro
S-a dat alarma luni seară, în Dâmbovița, după ce un incendiu a izbucnit într-o gospodărie. O dronă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență a surprins, de la înălțime, imagini din timpul intervenției, în care pot fi observate și pagubele.
08:00
Becali dă vina pe softul ANAF, după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot” # StirileProtv.ro
Softul Fiscului l-a prins în off-side pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a fost vizitat de inspectorii ANAF, pentru restanțe la bugetul de stat.
08:00
Un echipament de 3 milioane lei pentru reducerea infecțiilor nosocomiale stă nefolosit la Ploiești. Care sunt motivele # StirileProtv.ro
Un sistem modern de climatizare și ventilare zace nefolosit de anul trecut, la Spitalul de Pediatrie din Ploiești.
07:50
Criză națională în combaterea violenței domestice. Lipsa de reacție a autorităților duce la tragedii repetate # StirileProtv.ro
Polițiștii și procurorul care au gestionat cazul din localitatea Beciu, județul Teleorman, unde o femeie a fost ucisă de soț, deși ceruse protecția autorităților, vor fi cercetați disciplinar.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.