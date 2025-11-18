Văcaru (PSD), despre cumulul pensie-salariu: Persoana care cumulează şi pensia şi salariul va trebui să aleagă dacă va rămâne cu 15% din pensie plus salariul pe care îl obţine la locul de muncă, până la 70 de ani

18:00

Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, marţi, despre declaraţiile pe care le-a făcut când a fost consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, că nu avea cum să nu critice PSD pentru blocarea deciziilor din coaliţia de guvernare şi nu avea cum să nu critice PSD, pentru faptul că l-au transformat pe premierul României, Ilie Bolojan în sac de box. Orban a precizat că nu îi poartă pică preşedintelui. El a mai spus că nu poate să-şi imagineze că cei din USR ar fi putut să pună presiune pe Nicuşor Dan să fie demis din funcţie şi a precizat că USR, faţă de el, n-a fost întotdeauna corect.