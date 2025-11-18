Marcel Ciolacu: Se conduce Palatul Victoria în funcţie de sondaje. Ce reiese din sondaj că îşi doresc românii, atunci atac şi eu. Fără să te gândeşti
News.ro, 18 noiembrie 2025 22:50
Deputatul Marcel Ciolacu, fost premier şi preşedinte al PSD, susţine că Guvernul este condus ”după sondaje”, el fiind de părere că demersurile Executivului privind reforma magistraţilor reprezintă o ”abordare total greşită” şi că acestea au fost luate pe fondul nemulţumirii sociale legate de veniturile mari ale acestei categorii profesionale. Ciolacu spune că oficialii de la Bruxelles i-au sugerat că impozitarea progresivă este cheia problemei privind pensiile judecătorilor şi procurorilor.
• • •
Acum 10 minute
23:20
23:20
Dr. Alexandra Cucu: Din aproximativ 250.000 de oameni care mor, 30.000 de decese se consideră că sunt ca atribuibile, în România, fumatului # News.ro
Statisticile arată că din 250.000 de decese înregistrate la nivel naţional, 30.000 de decese au legătură cu fumatul, iar principala cauză nu o reprezintă cancerul pulmonar, ci bolile cardio-vasculare asociate consumului de tutun. Alexandra Cucu, medic primar sănătate publică şi management la Institutul Naţional de Sănătate Publică, afirmă că, deşi de ani buni s-au luat măsuri pentru îngrădirea accesului la tutun şi descurajarea acestui viciu, companiile producătoare sunt ”cu doi paşi înaintea sănătăţii”.
Acum 30 minute
23:10
UPDATE - Tricolorii joacă ultimul meci din acest an. România conduce San Marino, scor 4-1. Un nou autogol al celor din San Marino # News.ro
Naţionala României conduce San Marino, marţi, la Ploieşti, în preliminariile Cupei Mondiale-2026, scor 4-1.
23:10
Marcel Ciolacu: Eu m-am văzut cu trezorierul PSD-ului, dar ne-am văzut la partid. N-a venit niciodată trezorierul PSD-ului să-mi vină cu un om de afaceri şi să-mi facă cunoştinţă cu el, să-mi spună ce probleme are # News.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu crede că ”ar fi fost plină Piaţa Victoriei” dacă trezorierul partidului ar fi venit la el cu un om de afaceri dispus să îl mituiască. El spune că există nişte protocoale care nu ar trebui să permită ca un membru de partid să ajungă în cabinetul şefului Guvernului cu un om de afaceri.
23:10
Incendiu în Portul Constanţa, la instalaţia electrică a unei macarale folosită la transbordarea pe navă/ Nu există pericol de extindere a flăcărilor la navă # News.ro
Un incendiu s-a produs, marţi seara, în Portul Constanţa, la instalaţia electrică a unei macarale folosită la transbordaraa pe navă. Pompierii au precizat că nu există pericol ca flăcările să se extindă la navă.
Acum o oră
22:50
Deputatul Marcel Ciolacu, fost premier şi preşedinte al PSD, susţine că Guvernul este condus ”după sondaje”, el fiind de părere că demersurile Executivului privind reforma magistraţilor reprezintă o ”abordare total greşită” şi că acestea au fost luate pe fondul nemulţumirii sociale legate de veniturile mari ale acestei categorii profesionale. Ciolacu spune că oficialii de la Bruxelles i-au sugerat că impozitarea progresivă este cheia problemei privind pensiile judecătorilor şi procurorilor.
22:40
UPDATE - Tricolorii joacă ultimul meci din acest an. România conduce San Marino, scor 3-1, la pauză # News.ro
Naţionala României conduce San Marino, marţi, la Ploieşti, în preliminariile Cupei Mondiale-2026, scor 3-1 la pauză.
22:40
Marcel Ciolacu, atac dur la Ilie Bolojan: Un om vrea să arate că e salvatorul omenirii. Acel om, prin această atitudine, că nimic nu funcţionează, îndepărtează investitori, măreşte singur dobânzile # News.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu îl atacă pe succesorul său, Ilie Bolojan, şi critică dur măsurile adoptate de Guvern. Fără a pronunţa numele prim-ministrului, Ciolacu spune că ”un om vrea să arate că e salvatorul omenirii” şi că ”acel om, prin această atitudine, că nimic nu funcţionează, îndepărtează investitori, măreşte singur dobânzile”. Ciolacu cataloghează deficitul drept ”o gogoriţă” şi susţine că, în perioada în care a construit autostrăzile, Spania a avut un deficit mai mare decât cel pe care îl înregistrează România.
22:30
Herve Renard, selecţionerul echipei naţionale a Arabiei Saudite, şi-a întrerupt marţi conferinţa de presă timp de trei minute, pe durata chemării la rugăciune.
Acum 2 ore
22:20
UPDATE - Tricolorii joacă ultimul meci din acest an. România a preluat conducerea cu San Marino, scor 2-1 # News.ro
Naţionala României a preluat conducerea în meciul cu San Marino, marţi, la Ploieşti, în preliminariile Cupei Mondiale-2026, scor 2-1.
22:20
Camera americană a Reprezentanţilor adoptă cu o cvasiunanimitate un proiect de lege în vederea publicării dosarului de anchetă a autorităţilor cu privire la infractorul sexual Jeffrey Epstein # News.ro
Camera americană a Reprezentanţilor a adoptat marţi, cu o cvasiunanimitate, publicarea dosarului de anchetă a autorităţilor cu privire la infractorul sexual Jeffrey Epstein, în pofida unor presiuni ale preşedintelui american Donald Trump asupra majorităţii sale republicane să nu organizeze acest vot, relatează AFP.
22:10
UPDATE - Tricolorii joacă ultimul meci din acest an. România a egalat San Marino printr-un autogol. Scorul este 1-1 # News.ro
Naţionala României a egalat San Marino, marţi, la Ploieşti, în preliminariile Cupei Mondiale-2026, scor 1-1.
22:10
Marcel Ciolacu: Sunt ferm convins că în perioada următoare nu va mai intra niciun pachet fără măsuri de relansarea economiei/ Nu se mai poate! Dacă vine fără măsuri economice, eu o să votez moţiunea # News.ro
Deputatul PSD Marcel Ciolacu, fost prim-ministru, afirmă că, dacă viitoarele pachete cu măsuri fiscal-bugetare nu vor include şi măsuri de relansare a economiei, el va vota o moţiune de cenzură împotriva guvernului din care partidul pe care l-a condus face parte. Ciolacu subliniază că nu face această afirmaţie fără a se fi consultat, anterior, cu colegii săi din PSD.
22:00
UPDATE - Tricolorii joacă ultimul meci din acest an. San Marino a deschis scorul în minutul 2 # News.ro
Naţionala României este condusă de San Marino, marţi, la Ploieşti, în preliminariile Cupei Mondiale-2026, scor 1-0.
21:50
Deputaţi ucraineni îl acuză pe Andrii Iermak, mâna dreaptă a lui Zelenski, de faptul că este implicat în scandalul de corupţie în domeniul energetic şi îi cer să demisioneze # News.ro
Şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, ar putea fi implicat în scandalul de corupţie în domeniul energetic care zguduie Ucraina în ultimele zile, scrie Le Figaro.
21:50
Trump îi oferă o reabilitare spectaculoasă lui Mohammed bin Salman, cu lovituri de tun, gardă călare şi o survolare de avioane de luptă # News.ro
Preşedintele american Donald Trump i-a oferit marţi o reabilitare spectaculoasă - cu lovituri de tun, gardă călare şi o survolare de avioane de luptă - prinţului moştenitor saudit Mohammed bin Salman, care efectuează prima sa vizită la Washington după asasinarea în 2018 a jurnalistului Jamal Khashoggi, relatează AFP.
21:50
Partida României cu San Marino din preliminariile Cupei Mondiale-2026, ultima a tricolorilor din acest an, a început pe stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti.
21:50
Dr. Alexandra Cucu: La nivelul Camerei Deputaţilor este o iniţiativă legislativă a unui parlamentar, care propune interzicerea vânzării ţigărilor electronice de unică utilizare/ INSP ar susţine această iniţiativă curajoasă # News.ro
Dr. Alexandra Cucu, medic primar sănătate publică şi management în cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, afirmă că în Parlament există un proiect de lege care interzice ţigările electronice de unică folosinţă, iar Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) ar susţine această iniţiativă. Medicul adaugă că studiile arată că tot mai mulţi tineri combină ţigările clasice cu cele electronice.
21:40
Campioana CSM Oradea a pierdut al treilea meci din grupa C, în faţa propriilor fani, marţi seară, scor 17-5, cu deţinătoarea trofeului, FTC Budapesta.
Acum 4 ore
21:20
Naţionala României a fost învinsă, marţi, la Ploieşti, de reprezentativa Slovaciei, scor 88-56 (38-29), în al treilea meci din grupa C a turului I preliminar al EuroBasket2027.
21:10
Naţionala de tineret a României a pierdut şi cel de-al doilea joc din luna noiembrie, împotriva Spaniei, scor 0-2 # News.ro
Reprezentativa de tineret a României a fost învinsă, marţi, la Sibiu, de naţionala Spaniei, scor 2-0, în preliminariile EURO 2027.
21:10
Campioana U BT Cluj a fost învinsă, marţi, pe teren propriu, de formaţia Hapoel Ierusalim, scor scor 101-89 (58-43), în etapa a VIII-a din grupa A a BKT EuroCup.
21:10
Cupa Mondială 2026: Olăroiu şi Emiratele Arabe eliminaţi din cursa calificării în minutul 90+17 # News.ro
Echipa naţională a Emiratelor Arabe Unite, antrenată de tehnicianul român Cosmin Olăroiu, a fost învinsă marţi, în deplasare, scor 2-1, de echipa naţională a Irakului, în finala barajului asiatic de calificare pentru Cupa Mondială 2026.
21:10
Dr. Alexandra Cucu: Noile produse de tutun par, dar nu sunt lipsire de riscuri/ Cancerigenii sunt mai puţini, dar unii sunt mai agresivi, unii determină efecte mai grave # News.ro
Medicul Alexandra Cucu de la Institutul Naţional de Sănătăte Publică afimră că produsele din tutun care se prezintă drept alternative la ţigările clasice conţin jumătate din numărul de compuşi cancerigeni pe care ţigările le au, însă în unele cazuri aceşti compuşi care se regăsesc în produsele tip vape sau care încălzesc tutunul sunt mai agresivi decât cei care se regăsesc în ţigări. Societatea se confruntă cu o adaptare ”îngrozitoare de marketing comercial a producătorilor care au găsit o formulă de a atrage copiii şi tinerii” pentru a-şi asigura pe viitor consumul de produse cu nicotină, este de părere medicul.
21:00
20:50
Dr. Alexandra Cucu: Pentru copii, efectele consumului de ţigări şi de produse cu nicotină sunt mai rele decât în cazul adulţilor # News.ro
Efectele consumului de ţigări şi de produse cu nicotină asupra copiilor sunt mai rele decât în cazul adulţilor, afirmă medicul Alexandra Cucu, de la Institutul Naţional de Sănătate Publică. Ea explică faptul că şi fumatul pasiv este extrem de dăunător copiilor, pentru că multe dinte substanţele nocive care se regăsesc în produsele din tutun ajung în organism prin aerul inhalat.
20:50
Google a prezentat marţi noul său model de inteligenţă artificială, Gemini 3, într-o mişcare menită să accelereze cursa cu OpenAI, creatorul ChatGPT, transmite CNBC.
20:30
Dr. Alexandra Cucu: Nicotina, strecurată între arome şi atracţii, dă dependenţa care ne face să consumăm din nou şi din nou aceste produse # News.ro
Românii au o mare toleranţă în ceea ce priveşte consumul de tutun, iar acest lucru îi expune pe copii, pentru că adulţii care fumează sunt modele pentru cei tineri, afirmă medicul Alexandra Cucu, de la Institutul Naţional de Sănătate Publică. ”Nicotina, strecurată între arome şi atracţii, dă dependenţa care ne face să consumăm din nou şi din nou aceste produse”, explică Alexandra Cucu.
20:30
Naţionala României joacă ultimul meci din acest an. Primul 11 trimis în teren de Mircea Lucescu la meciul cu San Marino # News.ro
Naţionala României încheie anul cu meciul împotriva selecţionatei din San Marino, astăzi, de la 21:45, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti. Partida va fi transmisă în direct la Antena 1 şi Radio România Actualităţi.
20:00
Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti a respins trei candidaturi depuse pentru Primăria Capitalei. Este vorba de independenţii Dumitrică Stan, ASR Marcu Maria şi Popescu Dan Cristian.
20:00
Echipa naţională U19 a României s-a calificat marţi pentru turul de elită al Campionatului European U19 din 2026, după ce a învins Islanda cu scorul de 3-0.
19:50
Ancheta cu privire la asasinarea fratelui unui activist ecologist la Marsilia, transferată jurisdicţiei naţionale franceze de luptă împotriva criminalităţii organizate, la Paris # News.ro
O anchetă cu privire la asasinarea lui Mehdi Kessaci, fratele activistului EELV (ecologist) împotriva traficului de droguri Amine Kessaci, a fost transferată Jurisdicţiei naţionale a luptei împotriva criminalităţii organizate (JUNALCO), la Paris, la aproape o săptămână după asasinat, la Marsilia, catalogată drept o crimă de intimidare, declară marţi o sursă apropiată dosarului AFP.
19:40
Adriana Săftoiu şi Robert Schwartz, propuşi preşedinţi-directori generali la Televiziunea Publică şi la Radioul Public # News.ro
Adriana Săftoiu şi Robert Schwartz, aleşi în Consiliile de Administraţie ale SRTV şi SRR, au fost propuşi de membrii noii conduceri să preia funcţiile de preşedinţi-directori generali. Aceştia urmează să fie votaţi săptămâna viitoare, în Parlament.
19:40
MApN: SUA vor continua să sprijine ferm România pentru consolidarea descurajării şi apărării la nivel naţional şi aliat # News.ro
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) subliniază că, în cadrul discuţiilor de la reuniunea Grupului de nivel înalt în domeniul apărării România-SUA (HLDG), a fost reconfirmată soliditatea Parteneriatului Strategic România-SUA şi angajamentul comun pentru consolidarea securităţii în spaţiul euroatlantic.
19:30
Senatorul PNL Monica Anisie propune ca 1 octombrie, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, să devină zi liberă # News.ro
Senatorul PNL Monica Anisie, fost ministru al Educaţiei, a anunţat, în cadrul Congresului Naţional pentru Îmbătrânire Activă, că va înainta o iniţiativă legislativă prin care 1 octombrie, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, să fie declarată zi liberă “pentru a-i cinsti pe părinţii şi bunicii noştri”.
19:30
Alina Gorghiu: Am depus proiectul de lege care permite CNA să recomande din nou difuzarea campaniilor de interes public la TV şi radio # News.ro
Preşedintele Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul legislaţiei privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice – “România fără violenţă domestică”, Alina Gorghiu (PNL) anunţă marţi că a depus proiectul de lege care permite CNA să recomande din nou difuzarea campaniilor de interes public la TV şi radio. Ea arată că în prezent, legea permite recomandări doar pentru spoturi privind consumul şi traficul de droguri şi traficul de persoane, ceea ce exclude, în mod nejustificat, campanii sociale vitale pentru societate, inclusiv cele de informare şi protecţie pentru victimele violenţei domestice.
Acum 6 ore
19:20
Văcaru (PSD), despre cumulul pensie-salariu: Persoana care cumulează şi pensia şi salariul va trebui să aleagă dacă va rămâne cu 15% din pensie plus salariul pe care îl obţine la locul de muncă, până la 70 de ani # News.ro
Secretarul de stat în Ministerul Muncii, Ciprian Văcaru (PSD) a declarat, marţi, despre cumulul pensie salariu că, în cele 30 de zile până când va intra în aplicare legea, persoana care cumulează şi pensia şi salariul va trebui să aleagă dacă va rămâne cu 15% din pensie plus salariul pe care îl obţine la locul de muncă, până la 70 de ani.
19:20
Ştefăniţă Avrămescu (deputat AUR): Coaliţia PSD-PNL-USR-UDMR aruncă povara proastei guvernări pe primării şi pe umerii românilor! Ilie Bolojan greşeşte grav în privinţa taxelor locale pe 2026 # News.ro
Deputatul AUR Ştefăniţă Avrămescu acuză coaliţia PSD-PNL-USR-UDMR că aruncă povara proastei guvernări pe primării şi pe umerii românilor iar Ilie Bolojan greşeşte grav în privinţa taxelor locale pe 2026. Potrivit parlamentarului, propunerea Guvernului condus de premierul Bolojan privind majorarea taxelor locale cu 75,25% reprezintă una dintre cele mai dezechilibrate şi nefundamentate măsuri fiscale din ultimul deceniu.
19:20
Parisul urmează să prezinte o propunere în vederea introducerii unui ”regim transversal” de sancţiuni vizând traficul de droguri în UE # News.ro
Ministrul francez de Externe Jean-Noël Barrot urmează să prezinte joi, la Bruxelels, o propunere în vederea introducerii unui ”regim transversal” de sancţionare a actorilor crimei organizate în lupta împotriva traficului de droguri, anunţă marţi Quai d'Orsay, relatează AFP.
19:00
Fată de 12 ani din Târgu Mureş, căutată după ce a plecat de la şcoală, dar nu a mai ajuns acasă # News.ro
O fată de 12 ani din municipiul Târgu Mureş este căutată, marţi seară, după ce tatăl ei a anunţat Poliţia că aceasta a plecat de la şcoală, dar nu a mai ajuns acasă.
18:50
Premierul francez Sébastien Lecornu cere, în Adunarea Naţională, ca lupta împotriva traficului de droguri să se inspire din lupta împotriva terorismului, după uciderea lui Mehdi Kessaci, fratele unui activist ecologist, la Marsilia, un ”omor de avertismen # News.ro
Premierul francez Sébastien Lecornu a cerut marţi, în Adunarea Naţională, ca lupta împotriva traficului de droguri, a cărei ”amplificare” a fost cerută de către preşedintele Emmanuel Macron, să se inspire din lupta ”împotriva terorismului” şi a îndemnat la ”unitate naţională” în acest subiect, relatează AFP.
18:30
Judecătoarea care a provocat anularea procesului privind moartea lui Maradona a fost destituită # News.ro
La şase luni după anularea procesului privind moartea lui Diego Maradona, judecătoarea Julieta Makintach a fost destituită marţi şi i s-a interzis exercitarea funcţiei judiciare, prin decizia unanimă a unui juriu special format din magistraţi, avocaţi şi legislatori din provincia Buenos Aires.
18:20
Clubul englez Norwich City a anunţat marţi că antrenorul belgian Philippe Clement este noul antrenor al echipei din liga a doua engleză.
18:10
Orban: Despărţirea de preşedinte, după o discuţie într-un oarecare nivel de contradicţie, referitor la o declaraţie pe care am dat-o privind folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui în campania pentru Capitală / Nu regret/ Nu aveam cum să nu critic PSD # News.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, marţi, că despărţirea sa de preşedinte a venit după o singură discuţie într-un oarecare nivel de contradicţie, referitor la o declaraţie pe care a dat-o cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui României în campania pentru Capitală. Orban a arătat că nu regretă această declaraţie şi dacă l-ar fi întrebat cineva acelaşi lucru, după discuţia cu preşedintele României, ar fi spus acelaşi lucru. El a mai spus că nu are nicio datorie faţă de preşedintele României şi crede că mai degrabă preşedintele României ar fi avut o datorie faţă de el.
18:10
Israelul şi Autoritatea Palestiniană salută Planul de Pace al lui Trump adoptat de Consiliul de Securitate al ONU. UE evocă o ”etapă importantă” # News.ro
Israelul vrea să ”întindă mâna tuturor vecinilor săi care poartă pacea şi prosperitatea”, iar Palestina vrea să se desfăşoare o Forţă Internaţională de Stabilizare pe teritoriul său, la o zi după adoptarea unei rezoluţii americane care susţine Planul de Pace al lui Donald Trump de către Consiliul de Securitate al ONU, relatează AFP.
18:00
Orban: Nu aveam cum să nu critic PSD, pentru faptul că l-au transformat pe premierul României în sac de box / Nu pot să-mi imaginez că cei din USR ar fi putut să pună presiune pe Nicuşor Dan să fiu demis # News.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, marţi, despre declaraţiile pe care le-a făcut când a fost consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, că nu avea cum să nu critice PSD pentru blocarea deciziilor din coaliţia de guvernare şi nu avea cum să nu critice PSD, pentru faptul că l-au transformat pe premierul României, Ilie Bolojan în sac de box. Orban a precizat că nu îi poartă pică preşedintelui. El a mai spus că nu poate să-şi imagineze că cei din USR ar fi putut să pună presiune pe Nicuşor Dan să fie demis din funcţie şi a precizat că USR, faţă de el, n-a fost întotdeauna corect.
18:00
Reacţia Cameliei Voinea după acuzaţiile că şi-ar fi abuzat verbal fiica: Este clar ca este vorba despre o campanie coordonată împotriva noastră / Ce spune Sabrina Voinea - VIDEO # News.ro
Antrenoarea Camelia Voinea a răspuns, într-un comunicat postat în social media, acuzaţiilor conform cărora şi-ar fi abuzat propria fiică. Ea spune că imaginile prezentate sunt din urmă cu 10 ani şi că a fost şantajată de fosta conducere a FRG cu acestea. De asemenea, ea susţine că nu trăieşte prin fiica sa Sabrina, care caută să-şi îndeplinească propriul vis.
18:00
Corpul de Control al MAI, la Prefectura Bucureşti pentru verificări asupra contractului de chirie / Deşi a fost semnat cu RA-APPS pentru 25.000 de lei lunar, plus utilităţi, facturile primite au depăşit 140.000 de lei # News.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă, marţi, că a fost trimis la sediul instituţiei Corpul de Control al Ministerului de Interne (MAI) pentru verificări asupra contractului de chirie. Acesta a fost semnat cu RA-APPS pentru suma de 25.000 de lei lunar, plus utilităţi, dar facturile primite au depăşit de fiecare dată 140.000 de lei. Apoi s-au primit facturi de 160.000 de lei, iar în vară s-a primit un act adiţional pentru suma de 220.000 de lei, pe care fostul prefect nu l-a semnat. ”Pot doar să mă bucur de acest control, în urma căruia sper să găsim tot sprijinul pentru a rezolva această problemă”, a transmis prefectul de Bucureşti.
17:50
Ludovic Orban: Despărţirea de preşedinte, după o singură discuţie într-un oarecare nivel de contradicţie, referitor la o declaraţie pe care am dat-o cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui în campania pentru Capitală / Nu regret # News.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, marţi, că despărţirea sa de preşedinte a venit după o singură discuţie într-un oarecare nivel de contradicţie, referitor la o declaraţie pe care a dat-o cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui României în campania pentru Capitală. Orban a arătat că nu regretă această declaraţie şi dacă l-ar fi întrebat cineva acelaşi lucru, după discuţia cu preşedintele României, ar fi spus acelaşi lucru. El a mai spus că nu are nicio datorie faţă de preşedintele României şi crede că mai degrabă preşedintele României ar fi avut o datorie faţă de el.
17:50
Lideri din lumea modei, printre care Anna Wintour, Thom Browne, Vera Wang şi Michael Kors, s-au reunit pentru a anunţa expoziţia The Costume Institute din primăvara anului 2026.
