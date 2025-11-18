Prețul uriaș plătit pentru chirie de Prefectura București. MAI a trimis Corpul de Control
Cotidianul de Hunedoara, 18 noiembrie 2025 19:20
Anunțul cu privire la verificările corpului de control al MAI a fost făcut de Andrei Nistor, prefectul Capitalei.
• • •
Acum 5 minute
19:50
Este propunerea legislativă pentru care vrea s-o inițieze Monica Anisie, senator PNL.
Acum o oră
19:20
Anunțul cu privire la verificările corpului de control al MAI a fost făcut de Andrei Nistor, prefectul Capitalei.
Acum 2 ore
18:40
Mii de tone de azotat de amoniu, depozitate ilegal. Firme amendate de Garda de Mediu # Cotidianul de Hunedoara
Substanțele periculoase au fost descoperite în incinta a două societăți comerciale din Satu Mare, în urma unui control al Gărzii de Mediu.
18:40
Reformă, dar nu prea. Pensiile speciale au ajuns tot la mâna magistraților
Ilie Bolojan a declarat că Executivul va prezenta la începutul săptămânii viitoare noul proiect al pensiilor magistraților, după ce varianta inițială a fost respinsă de CCR. Premierul subliniază că termenul în care CSM va emite avizul va demonstra „buna-credinţă şi colaborarea loială" dintre instituții.
18:40
Un caiet rar al lui Brâncuşi, datând 1908-1916, cu 39 de schiţe și 5 note, a fost descoperit într-o colecţie privată din Ţările de Jos. Caietul va fi studiat de experţi și va completa un corpus de 61 de desene ale artistului.
18:10
Cum protejează CJUE cei 1 000 000 de români care trăiesc din salariul minim
Directiva permite statetor membre să folosească un mecanism automat de ajustare a indexării salariului minim, iar acest lucru a fost confirmat de către CJUE
Acum 4 ore
17:40
De ce nu înțeleg tinerii că nu pot fi angajați la primul job cu 8.000 lei net
Părinții și poveștile de pe internet amplifică așteptările nerealiste, iar refuzul joburilor entry-level poate bloca o carieră înainte ca aceasta să înceapă efectiv.
17:40
Sistemele de monitorizare video ale acestor obiective vor fi conectate la dispeceratul Jandarmeriei, iar numărul posturilor fixe va fi de doar 252.
17:30
Poliţiştii rutieri au descoperit un microbuz şcolar, în care se aflau 31 de copii, dublu faţă de capacitatea maximă admisă.
17:30
Achizițiile de aur ale Chinei pot fi de zece ori mai mari decât cele raportate oficial, scrie Financial Times. Iar China urmărește să atragă pe teritoriul și rezervele în aur ale altor bănci centrale
17:10
EXCLUSIV Măsurile cheie din planul de tăieri. Impozite, concedieri, poliție locală, jocuri de noroc
Cotidianul.ro a obținut în exclusivitate proiectul care cuprinde tăierile din administrația locală și centrală.
17:10
Dacă se dovedește că Rusia a ordonat explodarea șinei, acesta ar fi primul caz de folosire a explozibililor împotriva infrastructurii feroviare pe teritoriul Poloniei de la Al Doilea Război Mondial încoace.
17:00
Un credit ipotecar pe 30 de ani nu cumpără doar o casă, ci și 30 de ani de obligații, stres financiar și imprevizibilitate. Descoperă riscurile ascunse și alternativele inteligente care îți protejează viitorul.
17:00
Fostul premier a rezistat doar 44 de zile la Cotroceni. A fost concediat de președintele Nicușor Dan după ce a criticat strategia USR pentru alegerile din Capitală. De la ora 17.00, Ludovic Orban explică motivele rupturii de președinte. Cotidianul transmite live text declarațiile
16:40
Daniel Băluță a spus că nu are legături cu grupuri interlope din Capitală. Acesta a reamintit în interviul pentru G4Media că sectorul 4, pe care îl conduce, are cea mai mică rată de infracționalitate din Capitală.
16:40
Moșteanu, despre tăierile cu 10% din apărare: „Cât sunt acolo, acest lucru nu se va întâmpla"
„Mi se pare total inoportun să ne atingem acum de motivarea militarilor".
16:40
Dosarele înregistrate nu reflectă întotdeauna realitatea din teren, nu îmbracă forma penalului, deci nu avem dosare „penale"
Acum 6 ore
14:50
O cădere majoră Cloudflare a afectat global mii de utilizatori pe 18 noiembrie 2025. Incidentul a prăbușit X și numeroase site-uri.
14:40
Legea lui Bolojan trece de Parlament după ce CCR a eliminat poligraful la ANAF
Votul din plenul reunit a fost de 253 „pentru", 128 „împotrivă" și 3 „abțineri"
14:20
Donald Trump a promis pace în Gaza și Consiliul de Securitate a votat, dar statele arabe șovăie, Israelului este reticent, la fel și Rusia
14:20
Teodosie ar fi primit un Mercedes de 147.000 de euro de la preoții din Constanța
Protoieria 1 Constanța a cumpărat în iulie 2024 un Mercedes-Benz de 147.000 de euro, scrie Dobrogea Live. Teodosie ar fi beneficiarul autoturismului, pe care l-ar fi accidentat în octombrie 2024.
Acum 8 ore
13:40
Traficul va fi restricționat pe mai multe străzi, printre care strada Brățării, pentru a asigura siguranța populației.
13:30
Era în 2001 când Ilie Ilașcu părăsea penitenciarul de la Hlinaia. Și-a îmbrățișat îndelung familia. Ne amintim imaginile. Multe dintre ele au trecut granițele țării.
13:20
Vizita lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă va avea loc în acelaşi timp cu cea a prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, aflat şi el în vizită la Washington.
13:10
Curtea de Apel din Paris a respins din nou cererea statului român de extrădare pentru Paul Lambrino. Acesta este condamnat în dosarul retrocedării fermei Băneasa.
13:00
Protestul spontan vine ca urmare a discuțiilor din coaliție privind tăierea de 10% a nivelului salarial în toate instituțiile din administrația centrală.
13:00
Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu, favoriții bătrânilor. Tinerii ar alege un primar outsider SONDAJ
Cătălin Drulă i-a luat fața Ancăi Alexandrescu în electoratul 60-69 de ani, conform sondajului AstraIntel comandat de HotNews. Tinerii de sub 29 de ani o pun pe Ana Ciceală în topul preferințelor.
13:00
SUA intenţionează să vândă Arabiei Saudite avioane F-35. Tranzacția ar putea modifica echilibrul militar regional.
12:50
Emmanuel Macron a anunțat lansarea unui vast proiect de renovare și modernizare a Luvrului dar Curtea de Conturi a contestat proiectul.
12:50
Un bărbat din Arad a ajuns pe mâna polițiștilor după ce și-a agresat concubina în sediul Poliției. El a fost plasat sub control judiciar.
12:30
Fosta soție a premierului canadian Justin Trudeau, Sophie Grégoire Trudeau, a comentat pentru prima dată public despre relația fostului său soț cu artista Katy Perry.
12:20
Fostul senator și deținut politic a murit la 73 de ani.
12:20
Antrenoarea Camelia Voinea și-ar fi abuzat verbal fiica în timpul unor sesiuni de antrenament.
12:10
Nu se mai termină problemele pentru fostul edil din Baia Mare. Cătălin Cherecheș va fi judecat acum într-un nou dosar
12:00
Cabinetul va face procesul de investigații medico-legale pentru victimele minore să fie mai acceptabil. Până acum, copiii erau investigați în aceleași condiții ca adulții și nu aveau parte de tratament special sau de instrumente potrivite pentru aceștia.
Acum 12 ore
11:40
Alimentele comandate online sunt motiv de dispută între reprezentanții magazinelor online și cei ei ANSVSA.
11:40
Coaliția vrea să taie 10% de la MApN, MAI, Servicii Secrete, Educație și Sănătate – SURSE
Ionuț Moșteanu s-ar fi opus tăierilor din apărare. Grindeanu nu vrea excepții.
11:30
Predoiu anunţă extinderea sistemului de monitorizare rutieră. Pasul următor, utilizarea AI
S-a creat cadrul legal pentru utilizarea imaginilor autorităţilor locale la constatarea automată a contravenţiilor, o etapă esenţială pentru digitalizarea controlului rutier .
11:30
Conform selecționerului malian al Nigeriei, echipa sa a fost eliminată de la barajul de calificare la Cupa Mondială din cauza practicilor voodoo la care ar fi apelat adversarii.
11:20
Viitorul șef al AEP admite „scăpări" în combaterea dezinformării și controlul subvențiilor – VIDEO
Comisiile reunite ale Parlamentului au aprobat, cu opt abțineri și un vot împotrivă, raportul favorabil pentru singurul candidat la șefia Autorității Electorale Permanente (AEP), funcție negociată în cadrul coaliției. Noul mandat al președintelui AEP va intra în vigoare pe 15 decembrie, după alegerile locale parțiale programate pe 7 decembrie. Adrian Țuțuianu, singurul candidat înscris, a […]
11:10
Fostul senator și deținut politic a murit la 73 de ani.
11:10
SURSE Ludovic Orban ar putea fi demis de Nicușor Dan din funcția de consilier prezidențial
Problema este legată de declarația lui Orban cum că USR și Cătălin Drulă abuzează de imaginea președintelui Nicușor Dan în campanie.
11:00
Nicușor Dan i-a convocat pe Bolojan și Grindeanu la Cotroceni. Pensiile speciale, tema principală – SURSE
Liderii coaliției nu au ajuns la un consens în ședința de luni seara.
11:00
Fostul membru The Beatles a lansat o piesă în care se aud doar zgomote ciudate. Melodia este un manifest împotriva inteligenței artificiale care ar reduce la tăcere artiștii prin ocuparea spațiului acestora.
11:00
Vremea pare că începe să semene a ce ar trebuie să fie pentru această perioadă a anului. ANM anunță frig, precipitații mixte și strat nou de zăpadă.
10:50
Noua Strategie Națională de Apărare (SNA) este triumful realismului pragmatic asupra idealismului confortabil în care băltește gândirea de stat românească.
10:40
Liceul de Marină din Constanța a fost evacuat preventiv după ce un tânăr a lovit cu mașina o țeavă de gaz.
10:40
Surorile Alice și Ellen Kessler au fost admirate de staruri precum Frank Sinatra, Burt Lancaster și Elvis Presley.
10:10
La 35 de ani, ar trebui să fii deja în zona veniturilor care îți confirmă valoarea, iar dacă nu ești încă acolo, ceva lipsește din ecuație.
09:50
Mike Pompeo, fost secretar de stat al SUA în administrația Trump, a devenit membru al consiliului consultativ al companiei ucrainene Fire Point.
