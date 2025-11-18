Relația Justin Trudeau Katy Perry, comentată de fosta soție a premierului
Cotidianul de Hunedoara, 18 noiembrie 2025 12:30
Fosta soție a premierului canadian Justin Trudeau, Sophie Grégoire Trudeau, a comentat pentru prima dată public despre relația fostului său soț cu artista Katy Perry. The post Relația Justin Trudeau Katy Perry, comentată de fosta soție a premierului appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
12:30
Fosta soție a premierului canadian Justin Trudeau, Sophie Grégoire Trudeau, a comentat pentru prima dată public despre relația fostului său soț cu artista Katy Perry. The post Relația Justin Trudeau Katy Perry, comentată de fosta soție a premierului appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Fostul senator și deținut politic a murit la 73 de ani. The post Nicușor Dan deplânge moartea lui Ilie Ilașcu appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Antrenoarea Camelia Voinea și-ar fi abuzat verbal fiica în timpul unor sesiuni de antrenament. The post Antrenoarea Camelia Voinea și-ar fi abuzat verbal propria fiică appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
12:10
Nu se mai termină problemele pentru fostul edil din Baia Mare. Cătălin Cherecheș va fi judecat acum într-un nou dosar The post Cherecheș, judecat pentru trecere frauduloasă a frontierei appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Cabinetul va face procesul de investigații medico-legale pentru victimele minore să fie mai acceptabil. Până acum, copiii erau investigați în aceleași condiții ca adulții și nu aveau parte de tratament special sau de instrumente potrivite pentru aceștia. The post Primul cabinet de medicină legală pentru copii din România appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
11:40
Alimentele comandate online sunt motiv de dispută între reprezentanții magazinelor online și cei ei ANSVSA. The post Alimentele vândute online, motiv de scandal appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Coaliția vrea să taie 10% de la MApN, MAI, Servicii Secrete, Educație și Sănătate – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Ionuț Moșteanu s-ar fi opus tăierilor din apărare. Grindeanu nu vrea excepții. The post Coaliția vrea să taie 10% de la MApN, MAI, Servicii Secrete, Educație și Sănătate – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Predoiu anunţă extinderea sistemului de monitorizare rutieră. Pasul următor, utilizarea AI # Cotidianul de Hunedoara
S-a creat cadrul legal pentru utilizarea imaginilor autorităţilor locale la constatarea automată a contravenţiilor, o etapă esenţială pentru digitalizarea controlului rutier . The post Predoiu anunţă extinderea sistemului de monitorizare rutieră. Pasul următor, utilizarea AI appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Conform selecționerului malian al Nigeriei, echipa sa a fost eliminată de la barajul de calificare la Cupa Mondială din cauza practicilor voodoo la care ar fi apelat adversarii. The post Nigeria susține că a fost eliminată din cauza practicilor voodoo appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Viitorul șef al AEP admite „scăpări” în combaterea dezinformării și controlul subvențiilor – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Comisiile reunite ale Parlamentului au aprobat, cu opt abțineri și un vot împotrivă, raportul favorabil pentru singurul candidat la șefia Autorității Electorale Permanente (AEP), funcție negociată în cadrul coaliției. Noul mandat al președintelui AEP va intra în vigoare pe 15 decembrie, după alegerile locale parțiale programate pe 7 decembrie. Adrian Țuțuianu, singurul candidat înscris, a […] The post Viitorul șef al AEP admite „scăpări” în combaterea dezinformării și controlul subvențiilor – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Fostul senator și deținut politic a murit la 73 de ani. The post A murit Ilie Ilașcu appeared first on Cotidianul RO.
11:10
SURSE Ludovic Orban ar putea fi demis de Nicușor Dan din funcția de consilier prezidențial # Cotidianul de Hunedoara
Problema este legată de declarația lui Orban cum că USR și Cătălin Drulă abuzează de imaginea președintelui Nicușor Dan în campanie. The post SURSE Ludovic Orban ar putea fi demis de Nicușor Dan din funcția de consilier prezidențial appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Nicușor Dan i-a convocat pe Bolojan și Grindeanu la Cotroceni. Pensiile speciale, tema principală – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Liderii coaliției nu au ajuns la un consens în ședința de luni seara. The post Nicușor Dan i-a convocat pe Bolojan și Grindeanu la Cotroceni. Pensiile speciale, tema principală – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Fostul membru The Beatles a lansat o piesă în care se aud doar zgomote ciudate. Melodia este un manifest împotriva inteligenței artificiale care ar reduce la tăcere artiștii prin ocuparea spațiului acestora. The post Fost membru The Beatles protestează față de IA cu o piesă silențioasă appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Vremea pare că începe să semene a ce ar trebuie să fie pentru această perioadă a anului. ANM anunță frig, precipitații mixte și strat nou de zăpadă. The post Ninsori și vreme rece în țară appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Noua Strategie Națională de Apărare (SNA) este triumful realismului pragmatic asupra idealismului confortabil în care băltește gândirea de stat românească. The post Realismul pragmatic al noii Strategii de Apărare appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
10:40
Liceul de Marină din Constanța a fost evacuat preventiv după ce un tânăr a lovit cu mașina o țeavă de gaz. The post Liceu evacuat. Un tânăr a avariat o țeavă de gaze appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Surorile Alice și Ellen Kessler au fost admirate de staruri precum Frank Sinatra, Burt Lancaster și Elvis Presley. The post Surorile Kessler au murit împreună appeared first on Cotidianul RO.
10:10
La 35 de ani, ar trebui să fii deja în zona veniturilor care îți confirmă valoarea, iar dacă nu ești încă acolo, ceva lipsește din ecuație. The post Ce salariu ar trebui să ai la 35 de ani în România appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Mike Pompeo, fost secretar de stat al SUA în administrația Trump, a devenit membru al consiliului consultativ al companiei ucrainene Fire Point. The post Mike Pompeo s-a alăturat consiliului consultativ al Fire Point appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Locuitorii din Ceatalchioi se pot întoarce acasă. Riscul rămâne ridicat la Plauru # Cotidianul de Hunedoara
Locuitorii din Ceatalchioi se pot întoarce acasă, în timp ce riscul rămâne ridicat pentru localitatea Plauru. The post Locuitorii din Ceatalchioi se pot întoarce acasă. Riscul rămâne ridicat la Plauru appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Povestea lui nu este doar despre succes, ci și despre sacrificiu, eșec, curaj și o credință neclintită în ideile proprii. The post Omul care s-a încăpățânat de 5.127 de ori până i-a ieșit: povestea Dyson appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Suporterii cu bilete la Cupa Mondială 2026 vor putea solicita viză prioritară prin „permisul FIFA” lansat de Donald Trump. The post Cupa Mondială 2026: Trump introduce „permisul FIFA” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
08:40
Conducerile TVR și Radio, la vot final. Scandal marca AUR în Comisia de cultură # Cotidianul de Hunedoara
Comisiile parlamentare au dat aviz favorabil noilor conduceri TVR și Radio România, în timp ce AUR contestă la CCR desemnările prin vot final. The post Conducerile TVR și Radio, la vot final. Scandal marca AUR în Comisia de cultură appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Accident între un microbuz și un autoturism în Veștem, Sibiu. A fost activat Planul Roșu. The post Accident pe DN1 în Veștem. Plan roșu activat appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Evacuările din Ceatalchioi și Plauru s-au încheiat după incendiul navei cu GPL lovite de o dronă pe malul ucrainean. 180 de oameni au plecat singuri, 66 au fost evacuați de autorități. The post Evacuările din Ceatalchioi și Plauru s-au încheiat appeared first on Cotidianul RO.
07:10
MAE recomandă cetăţenilor români să verifice periodic paginile de internet ale companiilor de transport pentru obţinerea informaţiilor actualizate The post Atenționare de călătorie pentru Grecia appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
06:10
Liderii principali ai coaliției, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, au amenințat în total de treisprezece ori că rup construcția politică aflată la guvernare sau că demisionează, în mai puțin de cinci luni. În medie, de aproape trei ori pe lună. The post Coaliția rezistă. Șapte amenințări de la Grindeanu, șase de la Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:40
Spitalele publice din România nu sunt doar locuri ale groazei. Medicii de aici pot face și minuni, așa cum s-a întâmplat în cazul bătrânului de 101 ani din Timișoara. The post Pacient de 101 ani, vindecat de medici: „Mă ridic eu din asta!” appeared first on Cotidianul RO.
23:00
Cerșetor care se vindecă „miraculos”, filmat pe stradă. Autorul clipului, un polițist # Cotidianul de Hunedoara
Pe rețelele de socializare a apărut un clip în care un bărbat care cele mila șoferilor, folosindu-se de un baston, scapă de handicap după ce pleacă de pe șosea. The post Cerșetor care se vindecă „miraculos”, filmat pe stradă. Autorul clipului, un polițist appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Liderii coaliției au discutat despre reducerea cu 10% a salariilor militarilor – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Proiectul reformei administrației publice locale prevede și excepții. The post Liderii coaliției au discutat despre reducerea cu 10% a salariilor militarilor – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Enrico Letta, fost premier al Italiei, primit la Cotroceni de președintele Nicușor Dan # Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni pe Enrico Letta, fost premier al Italiei şi autor al raportului „Much More than a Market”, dedicat viitorului Pieţei Unice Europene. The post Enrico Letta, fost premier al Italiei, primit la Cotroceni de președintele Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Lista numelor care intră în cursă pentru Primăria Capitalei. Doi candidați, respinși # Cotidianul de Hunedoara
Luni, 17 noiembrie 2025, a fost ultima zi de înscriere pentru alegerile care se vor desfășura la București, pe 7 decembrie 2025. The post Lista numelor care intră în cursă pentru Primăria Capitalei. Doi candidați, respinși appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Candidatul USR se simte motivat să continue cursa electorală pentru Primăria Capitalei. The post Cătălin Drulă rămâne pe poziții: Am intrat în cursă ca să o câștig appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Nicușor Dan va vorbi iar cu magistrații despre pensiile speciale. Coaliția nu a ajuns încă la un acord final # Cotidianul de Hunedoara
Nu a ieșit fum alb nici de data aceasta în urma discuțiilor liderilor coaliției de la Palatul Victoria. Dar lucrurile par că se îndreaptă spre un deznodământ. The post Nicușor Dan va vorbi iar cu magistrații despre pensiile speciale. Coaliția nu a ajuns încă la un acord final appeared first on Cotidianul RO.
19:50
ISU Tulcea evacuează localnicii din Ceatalchioi. Riscul de explozie se menține # Cotidianul de Hunedoara
După decizia de la prânz a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Tulcea, pompierii și paramedicii SMURD au început evacuarea populației din localitatea Ceatalchioi. The post ISU Tulcea evacuează localnicii din Ceatalchioi. Riscul de explozie se menține appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Senatorii din Parlamentul României au adoptat proiectul de lege privind indemnizația compensatorie acordată la încetarea mandatului judecătorilor Curții Constituționale. The post Senatul lasă judecătorii CCR fără indemnizație de pensionare appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Cât costă construcția celei mai dificile porțiuni a Autostrăzii Unirii – A8 # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Transporturilor anunță semnarea Ordinului de începere a proiectării pentru cea mai dificilă porțiune a Autostrăzii „Unirii” - A8. The post Cât costă construcția celei mai dificile porțiuni a Autostrăzii Unirii – A8 appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Șefia AEP. 20 de ani de politruci instalați să păzească alegerile – ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul.ro vă prezintă numele celor care au avut carnete de partid până aproape de înscăunarea la șefia AEP. The post Șefia AEP. 20 de ani de politruci instalați să păzească alegerile – ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Mai multe verificări vor fi efectuate de Consiliul Concurenței, alături de alte instituții abilitate, privind creșterea nejustificată la pompă. The post Posibile de amenzi pentru creșterea nejustificată a prețurilor la pompă appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Cele două moțiuni simple depuse de AUR împotriva ministrului Energiei și ministrului Transporturilor au fost respinse de parlamentarii puterii. The post Parlamentul respinge moțiunile AUR împotriva celor doi miniștri PSD appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Într-o conferință de presă susținută înaintea partidei cu San Marino, Mircea Lucescu a ținut să precizeze că nu se gândește la plecare și a reafirmat faptul că nimeni nu-l va putea demite. The post Mircea Lucescu: „Eu mă demit, nu mă demite nimeni!” appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Donald Trump nu face excepție de la regula nescrisă a pierderii influenței în partid în ultimul mandat prezidențial. Cazul Epstein este o dovadă The post Influența lui Trump, sub semnul întrebării appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Șase persoane acuzate că ar fi obținut ilegal fonduri europene destinate tinerilor aflați în risc de excluziune socială au fost trimise în judecată de Parchetul European. The post Fraudă cu bani europeni pentru tineri vulnerabili appeared first on Cotidianul RO.
17:00
ANSVSA, avertisment pentru cei care cumpără alimente de pe reţelele de socializare # Cotidianul de Hunedoara
”Vânzarea în mediul online a prăjiturilor, cozonacilor sau a oricăror produse alimentare de către persoane neînregistrate este o activitate ilegală„ The post ANSVSA, avertisment pentru cei care cumpără alimente de pe reţelele de socializare appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Un bărbat deghizat în preot a fost prins la Mănăstirea Neamț colectând ilegal pomelnice și bani de la turiști. Autoritățile au deschis o anchetă, iar pelerinii sunt avertizați să fie precauți. The post Un fals preot a păcălit turiștii cu pomelnice și bani appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Armătura unui pasaj s-a prăbușit peste liniile de cale ferată. Circulaţia trenurilor, oprită # Cotidianul de Hunedoara
Modernizarea liniei feroviare pe Lotul 4 Ronat Triaj – Arad, pentru creşterea vitezei, capacităţii şi siguranţei traficului, se apropie de stadiul de execuţie de 25%. The post Armătura unui pasaj s-a prăbușit peste liniile de cale ferată. Circulaţia trenurilor, oprită appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Ce europarlamentari români au susținut avortul sigur. Surprizele suveraniste # Cotidianul de Hunedoara
Luis Lazarus, europarlamentar independent ales pe listele SOS, dar și doi aleși de pe listele AUR, au susținut prin vot inițiativa lansată de „My Voice, My Choice”. The post Ce europarlamentari români au susținut avortul sigur. Surprizele suveraniste appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Călin Georgescu: „în spatele păduchilor, au apărut șobolanii din politică“ # Cotidianul de Hunedoara
Călin Georgescu revine cu un mesaj dur la adresa clasei politice, folosind din nou un limbaj extrem de agresiv în declarațiile sale publice. The post Călin Georgescu: „în spatele păduchilor, au apărut șobolanii din politică“ appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Spitalul Universitar Bucureşti, de Ziua Mondială a Prematurităţii. Fetița de 500 de grame # Cotidianul de Hunedoara
Mămici şi copii născuţi prematur la SUUB au sărbătorit momentul într-o atmosferă de poveste. Tema acestei zile: «Incubatorul cu amintiri» The post Spitalul Universitar Bucureşti, de Ziua Mondială a Prematurităţii. Fetița de 500 de grame appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.