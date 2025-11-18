Nicuşor Dan: Aderarea la OCDE este o condiţie pentru ca România să fie în Agenţia Internaţională de Energie

14:00

Consilierul premierului Ilie Bolojan, Ionuț Dumitru, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că, în condițiile în care România avea în 2024 o factură de salarii în sectorul public care depășea media europeană cu un punct procentual din PIB, dar cu resurse din taxele și impozitele colectate de doar 28% din PIB, față de media europeană de 40% din PIB, așadar, „noi, cu resurse mult mai mici la buget, plătim o factură mai mare de salarii în sectorul public, ca procent din PIP, față de media europeană”. Și la capitolul „impozit pe proprietate”, România bifează încasări reduse: doar 0,5% din PIB, față de media europeană de trei ori mai mare, remarcă Dumitru. România va avea nevoie din 2027 de noi măsuri de consolidare fiscală pentru a duce deficitul sub 3% din Produsul Intern Brut până în 2030, arată Fondul Monetar Internațional (FMI), în cel mai recent raport al său.