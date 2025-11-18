Polonia acuză direct Rusia pentru sabotarea căii ferate pe care este transportat armamentul în Ucraina
Digi24.ro, 18 noiembrie 2025 19:50
Un purtător de cuvânt al ministrului polonez care are în subordine serviciile speciale a anunţat marţi că „totul indică” faptul că serviciile secrete ruse au comandat sabotarea căilor ferate poloneze, un act în urma căruia a fost avariată în weekend o linie ferată pe o rută către Ucraina, informează Reuters.
Acum 10 minute
20:20
Ministerul Apărării Naţionalesubliniază că, în cadrul discuţiilor de la reuniunea Grupului de nivel înalt în domeniul apărării România-SUA, a fost reconfirmată soliditatea Parteneriatului Strategic România-SUA şi angajamentul comun pentru consolidarea securităţii în spaţiul euroatlantic.
Acum 30 minute
20:10
Copiii nu vor mai putea vorbi cu adulți necunoscuți pe Roblox. Verificarea facială devine obligatorie # Digi24.ro
Roblox va bloca posibilitatea ca minorii să discute cu adulți necunoscuți, odată cu introducerea verificării faciale obligatorii pentru accesul la funcțiile de chat. Măsura vine după criticile legate de siguranța copiilor pe platformă și marchează prima implementare de acest tip pe o platformă majoră de gaming.
20:00
Comisia Europeană confirmă eficienţa măsurilor adoptate de Guvern, spune ministrul Finanțelor. „România e pe drumul cel bun” # Digi24.ro
Comisia Europeană confirmă eficienţa măsurilor adoptate de Guvern, iar România intră pe o direcţie de dezvoltare predictibilă, cu investiţii în creştere şi o economie care se stabilizează, a transmis marţi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.
Acum o oră
19:50
19:50
Nicuşor Dan: Aderarea la OCDE este o condiţie pentru ca România să fie în Agenţia Internaţională de Energie # Digi24.ro
Aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică este o condiţie pentru ca ţara noastră să facă parte şi din Agenţia Internaţională de Energie, pentru că doar membrii OCDE pot face parte din IEA, a afirmat marţi preşedintele Nicuşor Dan.
19:50
Drepturile LGBTQ+, pe agenda Comisiei Europene: O inițiativă civică cere interzicerea practicilor de conversie în UE # Digi24.ro
Comisia Europeană a anunțat, marți, că va examina o iniţiativă cetăţenească europeană care a strâns peste 1,8 milioane de semnături în 11 state membre pentru a interzice în UE practicile de conversie pentru membrii comunităţii LGBTQ+. Ulterior Executivul european se va întâlni cu inițiatorii demersului, apoi Parlamentul European va organiza o audiere publică.
19:30
Replică dură a Kremlinului la acuzațiile Poloniei că serviciile secrete ruse au sabotat o cale ferată vitală pentru ucraineni # Digi24.ro
Kremlinul a acuzat, marţi, Polonia că cedează în faţa rusofobiei, după explozia survenită pe o cale ferată poloneză vitală pentru aprovizionarea Ucrainei, sabotaj comis, potrivit autorităţile poloneze, de doi ucraineni care lucrau pentru serviciile secrete ruse, relatează agenţiile Reuters şi EFE.
Acum 2 ore
19:20
Utilizarea abuzivă a antibioticelor a declanșat o criză sanitară globală, avertizează OMS # Digi24.ro
Rezistența la antimicrobiene a atins niveluri alarmante la nivel global, avertizează marți Organizația Mondială a Sănătății, care precizează că una din șase infecții bacteriene nu mai răspunde la antibioticele standard. OMS estimează că milioane de vieți sunt deja afectate și cere acțiuni urgente pentru a preveni pierderea unui secol de progrese medicale.
19:00
Tensiuni în guvernul Germaniei. Coaliția riscă să se destrame din cauza reformei pensiilor, avertizează social-democrații # Digi24.ro
Lidera social-democraţilor (SPD) şi ministrul Muncii din Germania, Barbel Bas, a avertizat marţi că „lucrurile vor deveni instabile” în cadrul guvernului de coaliţie dacă parlamentul nu reuşeşte să adopte un pachet controversat de reformă a pensiilor.
18:50
De la 25.000 la 220.000 lei lunar: cum a ajuns Prefectura Capitalei să plătească de aproape nouă ori mai mult pentru chirie # Digi24.ro
Prefectul Capitalei Andrei Nistor a anunțat, marți. că a fost trimis la sediul instituţiei Corpul de Control al Ministerului de Interne (MAI) pentru verificări asupra contractului de chirie, care a fost semnat cu RA-APPS pentru suma de 25.000 de lei lunar, plus utilităţi, însă facturile primite au depăşit de fiecare dată 140.000 de lei. Pe urmă, a adăugat Nistor, au fost primite facturi de 160.000 de lei, iar în vară a fost primit un act adiţional pentru suma de 220.000 de lei, pe care fostul prefect nu l-a semnat.
18:50
Sediul Cancelariei din Berlin a fost vandalizat cu vopsea roșie de activiști pro-palestinieni # Digi24.ro
Fațada Cancelariei federale din Berlin a fost vandalizată marți cu vopsea roșie de doi activiști pro-palestinieni care au inscripționat pe clădire cuvântul „făptaș”. Ei au fost reținuți și sunt cercetați penal, iar gruparea care revendică acțiunea acuză guvernul german de complicitate prin sprijinul acordat Israelului.
18:50
Israelul şi Autoritatea Palestiniană salută Planul de Pace al lui Trump adoptat de Consiliul de Securitate al ONU # Digi24.ro
Israelul vrea să „întindă mâna tuturor vecinilor săi care poartă pacea şi prosperitatea”, iar Palestina vrea să se desfăşoare o Forţă Internaţională de Stabilizare pe teritoriul său, la o zi după adoptarea de către Consiliul de Securitate ONU a unei rezoluţii americane care susţine Planul de Pace al lui Donald Trump.
18:30
Prima reacţie a Cameliei Voinea, după acuzaţiile că şi-ar fi abuzat verbal fiica. Sabrina Voinea îi ia apărarea # Digi24.ro
Antrenoarea Camelia Voinea a răspuns, într-un comunicat postat în social media, acuzaţiilor conform cărora şi-ar fi abuzat propria fiică. Ea spune că imaginile prezentate sunt din urmă cu 10 ani şi că a fost şantajată de fosta conducere a FRG cu acestea. Într-un mesaj video, Sabrina Voinea îi ia apărarea mamei sale.
Acum 4 ore
18:20
Italia ia în calcul înființarea unei unități de 5.000 de persoane care să combată războiul hibrid # Digi24.ro
Italia are nevoie urgentă de o nouă unitate civilă şi militară, cu un efectiv de 5.000 de persoane, pentru a combate ameninţările războiului hibrid, a declarat ministrul apărării, Guido Crosetto, într-un raport strategic publicat marţi.
18:10
Cartierele locuite de romi, declarate „zone cu risc ridicat” într-o țară din Europa. Poliția va putea face percheziții fără mandat # Digi24.ro
Adoptarea unei legi controversate a declanșat critici dure din partea organizațiilor pentru drepturile omului, după ce autoritățile din Slovenia au decis să declare „zone de risc” mai multe cartiere locuite de romi. Noua legislație permite poliției să efectueze percheziții fără mandat și să folosească mijloace de supraveghere extinse în aceste zone.
18:00
Olanda se pregătește de un posibil război: „Oamenii ştiu dinainte ce să facă în primele 72 de ore. Se simt mai în siguranţă” # Digi24.ro
Cetăţenii olandezi vor primi începând de săptămâna viitoare o broşură oficială cu instrucţiuni despre cum să facă faţă primelor 72 de ore ale unei crize grave, de la atacuri cibernetice şi pene de curent până la inundaţii sau un potenţial conflict armat, relatează marţi agenţia EFE, citată de Agerpres.
17:50
„E o nebunie”. Rușii își bombardează propriile orașe cu bombe ghidate nefuncționale, arată o interceptare a serviciilor ucrainene # Digi24.ro
O convorbire interceptată de serviciul de spionaj al Ucrainei dezvăluie că un locuitor din Belgorod spune că bombardierele rusești „au aruncat 8 bombe” asupra propriei regiuni în 11 zile, provocând incendii, mașini arse și multiple victime.
17:50
Nevoit să găsească bani pentru război, Putin a mărit taxele pentru ruși. Legea votată de Parlamentul de la Moscova # Digi24.ro
Parlamentarii ruşi au aprobat, marţi, noi creşteri de taxe, în contextul în care Moscova caută noi surse de venituri pentru a-şi stimula economia în contextul războiului său cu Ucraina, care durează de aproape patru ani.
17:50
Garda de Mediu: Pericol de accident major în Satu Mare. Mii de tone de azotat de amoniu de calciu depozitate necorespunzător # Digi24.ro
Garda Naţională de Mediu avertizează asupra unui „pericol de accident major” în Satu Mare, unde au fost depistate mii de tone de azotat de amoniu de calciu depozitate necorespunzător. Au fost sesizaţi pompierii şi s-au aplicat mai multe sancţiuni. Comisarul General al Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, anunţă că se vor face controale în toată ţara.
17:40
Un microbuz şcolar care transporta 31 de copii, dublu faţă de capacitatea maximă admisă, a fost depistat în trafic în judeţul Covasna # Digi24.ro
Un microbuz şcolar în care se aflau 31 de copii - dublu faţă de capacitatea maximă admisă - a fost oprit în trafic pe DN 10, în judeţul Covasna, în cadrul unei acţiuni a poliției, Truck&Bus. Şoferul a fost amendat cu peste 7.800 de lei şi s-a dispus reţinerea certificatului de înmatriculare al autovehiculului.
17:40
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85 de ani # Digi24.ro
Termometrele din Moscova au indicat marţi 9,9 grade Celsius, un record pentru ultimii 85 de ani, au anunţat meteorologii.
17:40
Un bărbat din Bacău a recunoscut că a mituit un medic să îi facă analize complete la UPU, deși nu avea o urgență de sănătate # Digi24.ro
Un bărbat a recunoscut în faţa procurorilor că a mituit un medic să îi facă analizele complete la Unitatea de Primiri Urgenţe Bacău, deşi nu reprezenta o urgenţă medicală, a anunțat marţi Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.
17:20
Ludovic Orban spune că a fost dat afară de Nicușor Dan pentru „un fleac”. „Cred că mai degraba președintele are o datorie față de mine” # Digi24.ro
Ludovic Orban a explicat motivele pentru care Nicușor Dan a fost eliberat din funcția de consilier prezidențial.
17:10
Proiect de lege pentru protecția proprietarilor afectați de dezastre, după explozia din Rahova. Cum vor fi despăgubiți oamenii # Digi24.ro
După explozia care a avut loc la blocul din Rahova, în urma căreia au murit trei persoane, trei deputați PSD Natalia Intotero, Ilie Toma și Adrian Câciu au depus la Camera Deputaților un proiect de lege care protejează dreptul de proprietate al celor afectați de dezastre precum explozii, cutremure sau alte tragedii care nu pot fi imputate cetățenilor. După deflagrația de la imobilul din Sectorul 5 mai multe familii au rămas fără locuințe și în incertitudine juridică.
17:00
Urmează cea mai rece zi din această săptămână, temperaturile scad brusc. Zonele în care sunt așteptate ninsori # Digi24.ro
Meteorologii au actualizat alerta de vreme rea. Frigul și precipitațiile vor cuprinde toată țara, iar la munte, în Transilvania și Moldova va ninge și se va depune zăpadă. De altfel, sunt deja ninsori într-un mare oraș. Temperaturile sunt așteptate să coboare chiar și cu 10 grade Celsius.
17:00
Ionuț Moşteanu: Nu putem tăia salarii de la apărare, când cad drone în fiecare săptămână. Mi se pare total inoportun # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat, marţi, că se opune tăierii cu 10% a cheltuielilor cu salariile din sistemul naţional de apărare, menţionând că înţelegerea din coaliţie din urmă cu două săptămâni era ca acest sector să fie exceptat, iar astăzi „discuţiile au mers către ideea să se taie peste tot”.
17:00
PMB sprijină în continuare locatarii afectați de explozia din Rahova: 27 de familii cazate, pentru alte 17 sunt decontate chiriile # Digi24.ro
Primăria Capitalei asigură locatarii afectați de explozia de la blocul din cartierul Rahova că oferă în continuare sprijin financiar și procedura de acordare a banilor pentru plata chiriilor este „pe deplin operațională”. Municipalitatea vine cu informații și despre felul în care persoanele pot intra în posesia sumelor respective și reamintește că 27 de familii subt cazate prin Habitat for Humanity România, iar pentru alte 17 familii decontează cheltuielile de cazare.
16:50
Împreună fără ură. Trei povești ale unor oameni care se luptă cu discriminarea doar pentru că s-au născut în familii de rromi # Digi24.ro
Culoarea pielii, locul nașterii, familia din care provii... În România, toate acestea încă pot decide cine ești, înainte să apuci să spui ceva. Campania "Împreună fără ură" continuă cu trei povești ale unor oameni care se luptă cu discriminarea doar pentru că s-au născut în familii de rromi.
16:50
Putin cere control sporit în Arctica: „Rusia este singura ţară capabilă să producă în serie spărgătoare de gheaţă nucleare puternice” # Digi24.ro
Preşedintele rus, Vladimir Putin, a cerut marţi să se continue consolidarea poziţiilor Rusiei în Arctica, sarcină pe care a calificat-o drept istorică, în timp ce prezida, de la Kremlin, prin videoconferinţă, ceremonia de lansare a construcţiei spărgătorului de gheaţă nuclear „Stalingrad”.
16:30
„Liniște, purcelușo”. Derapaj marca Donald Trump la adresa unei jurnaliste care l-a înfuriat cu întrebări despre Epstein # Digi24.ro
Întrebările reporterului Bloomberg l-au înfuriat pe liderul american, care a scos-o în evidență din grupul de jurnaliști, arătând spre ea și strigând „liniște, purcelușo”.
Acum 6 ore
16:20
Tensiuni în Coaliție privind tăierea cu 10% a salariilor din administrația centrală. „Cu abordarea «unii sunt frumoși» nu-s de acord” # Digi24.ro
Coaliția dezbate aprins tăierile din administrația centrală. Potrivit informațiilor Digi24, ar fi vorba de reduceri cu 10% din cheltuielile de personal, adică salarii și sporuri, din MAI, MApN și Educație. Dar, în sistemul de învățământ a fost deja o tăiere de 6% în pachetul 1, deci acum s-ar discuta de diferența de 4 procente.
16:00
Alertă de spionaj chinez: avertismentul MI5 pentru parlamentarii britanici. „Contactează în mod activ persoane din comunitatea noastră” # Digi24.ro
Serviciul de securitate britanic MI5 a avertizat marți parlamentarii cu privire la încercările agenților chinezi de a colecta informații și de a influența activitatea parlamentului, potrivit unui e-mail trimis legislatorilor și consultat de Reuters, cea mai recentă amenințare de spionaj la adresa parlamentului național.
16:00
Doi tineri au furat sistemul de sonorizare în valoare de 6.000 de euro al unei biserici din Sibiu. Cum au fost prinși # Digi24.ro
Doi tineri din județul Alba au fost arestați preventiv după ce au furat instalația de sonorizare a unei biserici din orașul Copșa Mică, prejudiciul fiind estimat la 6.000 de euro. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, cei doi au fost identificați și reținuți la o zi după ce furtul a fost reclamat.
16:00
Doi ucraineni aflați în serviciul FSB ar fi în spatele sabotării căii ferate pe care este livrat armament în Ucraina, anunță Tusk # Digi24.ro
Premierul polonez Donald Tusk a declarat marţi că doi ucraineni, care s-ar afla în serviciul Moscovei, sunt suspectaţi de două acte de sabotaj asupra unei căi ferate din Polonia, care duce spre Ucraina, detectate cu o zi în urmă.
15:50
Bărbat decedat în ambulanţă, în timpul unui transfer între două clădiri ale Spitalului Târgu Jiu # Digi24.ro
Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă după ce un bărbat de 78 de ani a decedat în timp ce era transportat cu ambulanţa de la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean Târgu Jiu către Spitalul 700, informează Digi24.
15:50
Avertismentul șefului Google: „Nu mai credeți orbește ceea ce vă spune inteligența artificială” # Digi24.ro
Oamenii nu ar trebui să „creadă orbește” tot ceea ce le spun instrumentele de inteligență artificială, a declarat pentru BBC șeful companiei-mamă a Google, Alphabet. Într-un interviu exclusiv, directorul executiv Sundar Pichai a afirmat că modelele de IA sunt „predispuse la erori” și a îndemnat oamenii să le utilizeze împreună cu alte instrumente.
15:40
Gigi Becali este vizat de un control al fiscului, care vrea să verifice „cheltuieli nejustificate” de 7 milioane de lei la FCSB # Digi24.ro
Finanțatorul echipei de fotbal FCSB este vizat de un control al fiscului. Verificările făcute cu softul ANAF ar fi scos la iveală cheltuieli nejustificate făcute de club.
15:10
Scandal uriaș în Parlamentul de la Kiev. Opoziția a blocat tribuna oficială și a cerut demisia Guvernului # Digi24.ro
Membrii fracțiunii fostului președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, „Solidaritatea Europeană”, au cerut dizolvarea cabinetului de miniștri. Parlamentarii au blocat tribuna Radei și au strigat pentru a bloca activitatea Legislativului.
15:10
Mașini de lux vândute în România, declarate furate în UE. Percheziții de amploare în București și trei județe # Digi24.ro
Polițiștii din București au efectuat șapte percheziții în Capitală și în județele Ilfov, Teleorman și Dolj, într-un dosar privind traficul internațional cu autoturisme de lux. Șapte persoane sunt bănuite că aduceau mașini din state ale Uniunii Europene, le înmatriculau în România, iar după vânzare le declarau ca fiind furate în țările de origine pentru a obține despăgubiri.
15:10
„Rămânem aici şi suntem fericiţi să o facem". Franța anunță cât timp va păstra militarii săi staționați în România # Digi24.ro
Franţa rămâne naţiune-cadru a Grupului de Luptă din România atât timp cât NATO doreşte acest lucru, a afirmat, marţi, ambasadorul Franţei, Nicolas Warnery, în cadrul unei conferinţe de presă.
14:40
Tánczos Barna: „Impozitul minim pe cifra de afaceri frânează industria auto și trebuie redus la jumătate din 2026” # Digi24.ro
Vicepremierul Tánczos Barna a declarat marți, 18 noiembrie, că impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) în forma actuală pune piedici serioase industriei auto din România. Oficialul susține că, începând cu anul 2026, această taxă ar trebui redusă cel puțin la jumătate pentru a menține competitivitatea sectorului.
14:40
Senator SOS, despre acuzația că un coleg a furat un rucsac: „Om fi noi parlamentarii hoți, dar chiar să ne coborâm la nivelul ăsta” # Digi24.ro
Senatorul acuzat săptămâna trecută de furtul unui ghiozdan dintr-un hotel din Piatra Neamț spune că este nevinovat. Paul Gheorghe invocă un alt senator, Dumitru Manea, care spune că a fost o încurcătură, nu un furt. Cei doi au fost alești pe listele partidului S.O.S. România.
14:40
Pană majoră de internet: serviciile Cloudflare nu funcționează, numeroase site-uri, inclusiv X, nu pot fi accesate # Digi24.ro
O serie de site-uri web, inclusiv platforma de socializare X, sunt afectate de o defecțiune a serviciilor firmei de infrastructură internet Cloudflare, scrie BBC News.
14:30
Autoritățile ruse au interceptat un complot de asasinat asupra unuia dintre oamenii de încredere ai lui Putin. Serviciul Federal de Securitate (FSB) a anunțat aseară (17 noiembrie) că exista un plan al unui „grup de sabotaj” de a-l ucide pe secretarul Consiliului de Securitate, Serghei Shoigu.
14:30
Acum 8 ore
14:20
Parlamentul a votat creșterea impozitelor locale. Vom avea și taxe pe coletele din China. Legea merge la promulgare # Digi24.ro
Parlamentul a adoptat marți, cu 253 de voturi „pentru”, pachetul fiscal care majorează impozitele pe locuințe și autoturisme și introduce noi obligații pentru firme și PFA-uri. Proiectul, blocat inițial la Curtea Constituțională, merge acum la promulgare, după ce articolele declarate neconstituționale, cele privind testele poligraf, au fost eliminate. Noile taxe ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026.
14:00
FMI ne recomandă impozit progresiv și „noi măsuri fiscale”. Ionuț Dumitru: Cu resurse reduse, plătim salarii mai mari față de media UE # Digi24.ro
Consilierul premierului Ilie Bolojan, Ionuț Dumitru, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că, în condițiile în care România avea în 2024 o factură de salarii în sectorul public care depășea media europeană cu un punct procentual din PIB, dar cu resurse din taxele și impozitele colectate de doar 28% din PIB, față de media europeană de 40% din PIB, așadar, „noi, cu resurse mult mai mici la buget, plătim o factură mai mare de salarii în sectorul public, ca procent din PIP, față de media europeană”. Și la capitolul „impozit pe proprietate”, România bifează încasări reduse: doar 0,5% din PIB, față de media europeană de trei ori mai mare, remarcă Dumitru. România va avea nevoie din 2027 de noi măsuri de consolidare fiscală pentru a duce deficitul sub 3% din Produsul Intern Brut până în 2030, arată Fondul Monetar Internațional (FMI), în cel mai recent raport al său.
13:50
Cum apără Despescu Poliția Română în scandalul înmulțirii cazurilor de femicid în România: Vorbim de neînţelegeri în familie # Digi24.ro
Secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Bogdan Despescu, a explicat, marţi, de ce în raportul Inspectoratului General al Poliţiei Române privind violenţa domestică au fost înregistrate, în primele zece luni ale anului, mai multe sesizări, dar numărul dosarelor penale este în scădere. În momentul când fac verificările în teren, poliţiştii stabilesc dacă sesizarea este a unor fapte penale sau dacă sunt doar neînţelegeri în familie, menţionând că au fost şi situaţii când nu s-au confirmat acele sesizări.
13:50
13:40
„Ceasul ticăie”. În cât timp ar putea muta NATO tehnica din Vest în Est în cazul în care Rusia va ataca alianța # Digi24.ro
Dacă Rusia va ataca țările din flancul estic al NATO și alianța va începe să transfere soldați, echipament militar și muniție din Europa de Vest, unde se află principalele contingente și porturi, acest proces va dura până la o lună și jumătate. Infrastructura civilă a Europei este slab pregătită pentru transportul în masă al trupelor, iar în legătură cu amenințarea rusă, țările UE încearcă să creeze un „Shengen militar”.
