O serie de probleme interne Cloudflare a blocat activitatea a mii de site-uri în toată lumea, inclusiv în România

22:30

Producători importanţi precum Apple şi Samsung consideră de mulţi ani că o încărcare mai lentă a smartphone-urilor este mai sigură, astfel că, deşi tehnologie există de mult timp, aceştia folosesc în continuare viteze de încărcare de până la 45W. Pe de altă parte, producătorii chinezi mizează de foarte mult timp pe viteze de încărcare la […] The post Un nou experiment făcut pe parcursul a doi ani arată că o încărcare rapidă nu degradează cu mult mai repede bateria decât o încărcare lentă appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.