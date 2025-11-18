Cele 5 mari obiecții la utilizarea STB: Răspundem cu date și fapte
PSNews.ro, 18 noiembrie 2025 22:40
Creșterea încrederii și utilizării prin comunicare empatică, bazată pe beneficii personale. Transparența ca Instrument de Persuasiune Pentru a realiza obiectivul de inversare a percepției, trebuie să adresăm direct reținerile pe care publicul țintă le are față de transportul public. Transparența și comunicarea bazată pe fapte sunt vitale pentru creșterea încrederii și utilizării. Iată răspunsurile […] Articolul Cele 5 mari obiecții la utilizarea STB: Răspundem cu date și fapte apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
22:40
Eugen Teodorovici vine miercuri la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube # PSNews.ro
Eugen Teodorovici este invitat, miercuri, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Eugen Teodorovici vine miercuri la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube apare prima dată în PS News.
22:40
Creșterea încrederii și utilizării prin comunicare empatică, bazată pe beneficii personale. Transparența ca Instrument de Persuasiune Pentru a realiza obiectivul de inversare a percepției, trebuie să adresăm direct reținerile pe care publicul țintă le are față de transportul public. Transparența și comunicarea bazată pe fapte sunt vitale pentru creșterea încrederii și utilizării. Iată răspunsurile […] Articolul Cele 5 mari obiecții la utilizarea STB: Răspundem cu date și fapte apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
21:00
Senatorul PNL Monica Anisie, fost ministru al Educaţiei, a anunţat, în cadrul Congresului Naţional pentru Îmbătrânire Activă, că va înainta o iniţiativă legislativă prin care 1 octombrie, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, să fie declarată zi liberă “pentru a-i cinsti pe părinţii şi bunicii noştri”. Iniţiativa a venit la îndemnul Alexandrei Dobre, preşedintele Institutului Naţional […] Articolul Încă o zi liberă pentru români. Propunerea senatorul PNL Monica Anisie apare prima dată în PS News.
21:00
Tensiuni în Coaliție privind tăierea salariilor din administrația centrală. Abordarea cu care Grindeanu nu e de acord # PSNews.ro
Coaliția continuă dezbaterile tensionate privind noile reduceri din administrația centrală. Potrivit informațiilor Digi24, se discută despre o scădere cu 10% a cheltuielilor de personal – salarii și sporuri – în ministerele de Interne, Apărare și Educație. În cazul Educației, însă, sistemul a trecut deja printr-o ajustare de 6% în pachetul 1, astfel că acum discuțiile […] Articolul Tensiuni în Coaliție privind tăierea salariilor din administrația centrală. Abordarea cu care Grindeanu nu e de acord apare prima dată în PS News.
21:00
VIDEO Remus Pricopie: Bucureștiul se află în fața unui scrutin complicat, marcat de incertitudini și tensiuni # PSNews.ro
Alegerile pentru Primăria Capitalei au intrat în linie dreaptă, iar competiția electorală se conturează ca fiind una dintre cele mai strânse din ultimii ani. Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, invitat la Puterea Știrilor, avertizează că Bucureștiul se află în fața unui scrutin „complicat”, marcat de incertitudini, tensiuni între partidele aflate la guvernare și o competiție tot […] Articolul VIDEO Remus Pricopie: Bucureștiul se află în fața unui scrutin complicat, marcat de incertitudini și tensiuni apare prima dată în PS News.
19:40
Corpul de Control al MAI, la Prefectura Bucureşti pentru verificări privind chiria. Precizările lui Andrei Nistor # PSNews.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă, marţi, că a fost trimis la sediul instituţiei Corpul de Control al Ministerului de Interne (MAI) pentru verificări asupra contractului de chirie. Acesta a fost semnat cu RA-APPS pentru suma de 25.000 de lei lunar, plus utilităţi, dar facturile primite au depăşit de fiecare dată 140.000 de lei. Apoi s-au […] Articolul Corpul de Control al MAI, la Prefectura Bucureşti pentru verificări privind chiria. Precizările lui Andrei Nistor apare prima dată în PS News.
19:40
Orban: Nu aveam cum să nu critic PSD, pentru faptul că l-au transformat pe premierul României în sac de box # PSNews.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, marţi, despre declaraţiile pe care le-a făcut când a fost consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, că nu avea cum să nu critice PSD pentru blocarea deciziilor din coaliţia de guvernare şi nu avea cum să nu critice PSD, pentru faptul că l-au transformat pe premierul României, Ilie Bolojan […] Articolul Orban: Nu aveam cum să nu critic PSD, pentru faptul că l-au transformat pe premierul României în sac de box apare prima dată în PS News.
19:40
VIDEO Ministrul Muncii: Guvernul pregătește un mecanism nou de sprijin permanent pentru facturile la energie # PSNews.ro
Invitat în studioul „Puterea Știrilor”, ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat stadiul actual al programelor de sprijin pentru consumatorii vulnerabili și a subliniat că statul dispune de fondurile necesare pentru acoperirea acestor ajutoare până la termenele stabilite. Oficialul a anunțat, totodată, că Guvernul pregătește un nou mecanism permanent de sprijin pentru facturile la energie, realizat […] Articolul VIDEO Ministrul Muncii: Guvernul pregătește un mecanism nou de sprijin permanent pentru facturile la energie apare prima dată în PS News.
19:40
VIDEO Se implică Nicuşor Dan în campania pentru Bucureşti? Remus Pricopie: Ne-a spus ce favorit are # PSNews.ro
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a analizat, marți, în emisiunea „Puterea Știrilor”, modul în care președintele Nicușor Dan se raportează la rolul de șef al statului, în contextul discuțiilor privind statutul de „președinte jucător”. Pricopie a explicat că adevărata forță a unui președinte nu stă în intervenții politice agresive, ci în capacitatea de a se abține […] Articolul VIDEO Se implică Nicuşor Dan în campania pentru Bucureşti? Remus Pricopie: Ne-a spus ce favorit are apare prima dată în PS News.
19:40
Record negativ în SUA – Prețurile la alimente au atins cel mai ridicat nivel din istorie. Ce s-a scumpit cel mai mult # PSNews.ro
Prețurile la alimente în Statele Unite au urcat la cel mai ridicat nivel din istorie, punând o presiune tot mai mare pe bugetele familiilor. O familie compusă din patru membri cheltuiește în prezent, în medie, 1.030 de dolari pe lună doar pentru mâncare, cu 280 de dolari mai mult decât în 2017, când costurile se […] Articolul Record negativ în SUA – Prețurile la alimente au atins cel mai ridicat nivel din istorie. Ce s-a scumpit cel mai mult apare prima dată în PS News.
19:40
Educația și Armata cer exceptarea de la reducerea salariilor cu 10%. Au avut loc și primele proteste față de măsură # PSNews.ro
Guvernul merge înainte cu planul de reducere a cheltuielilor bugetare. Și se pregătește să-și asume răspunderea în parlament pentru măsurile care vizează administrația locală și centrală, inclusiv tăierea cu 10% a anvelopei salariale. Coaliția a ajuns la un acord de principiu în acest sens, care poate însemna concedieri sau reduceri de salarii. Primele proteste au […] Articolul Educația și Armata cer exceptarea de la reducerea salariilor cu 10%. Au avut loc și primele proteste față de măsură apare prima dată în PS News.
19:40
Ionuț Moşteanu: Nu putem tăia salarii de la apărare, când cad drone în fiecare săptămână # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat, marţi, că se opune tăierii cu 10% a cheltuielilor cu salariile din sistemul naţional de apărare, menţionând că înţelegerea din coaliţie din urmă cu două săptămâni era ca acest sector să fie exceptat, iar astăzi „discuţiile au mers către ideea să se taie peste tot”. „M-am opus acestei idei […] Articolul Ionuț Moşteanu: Nu putem tăia salarii de la apărare, când cad drone în fiecare săptămână apare prima dată în PS News.
19:40
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează marţi că a publicat Registrul secţiilor de votare pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie. Potrivit AEP, acesta conţine delimitarea, numerotarea şi sediile secţiilor organizate cu ocazia alegerilor locale parţiale, actualizate la data de 17 noiembrie. Lista secţiilor de votare este publicată pe site-ul www.roaep.ro, la secţiunea Management Electoral/Geografie electorală/Registrul […] Articolul LocaleParțiale2025/ AEP: A fost publicat Registrul secțiilor de votare apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
18:40
Hidroelectrica reia deversările controlate pentru golirea Lacului Vidraru. Revin și conspirațiile românilor? # PSNews.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, anunţă că miercuri, între orele 07:00 – 16:00, vor fi reluate deversările controlate în aval de Barajul Vidraru, ca parte a etapelor procesului de golire a lacului de acumulare. Precedenta etapă de golire a stârnit un adevărat val de reacții conspiraționiste pe internet. […] Articolul Hidroelectrica reia deversările controlate pentru golirea Lacului Vidraru. Revin și conspirațiile românilor? apare prima dată în PS News.
18:40
Ludovic Orban, primele explicații după plecarea din echipa de consilieri a lui Nicușor Dan # PSNews.ro
Ludovic Orban a explicat, marți, de ce l-a eliberat Nicușor Dan din funcția de consilier prezidențial. El nu are să își reproșeze nimic în relația cu președintele României și nu îi poarcă pică acestuia. Liderul partidului Forța Dreptei a precizat că motivul ar fi fost că a făcut o declarație în care a spus că […] Articolul Ludovic Orban, primele explicații după plecarea din echipa de consilieri a lui Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
18:40
Explozia din Rahova. Primăria Capitalei: Procedura de acordare a banilor pentru chirii este pe deplin operațională # PSNews.ro
Primăria Bucureşti transmite, marţi, că procedura de acordare a fondurilor destinate plăţii chiriilor familiilor afectate de explozia din cartierul Rahova este pe deplin operaţională, iar angajaţii instituţiei continuă să gestioneze cu celeritate toate procedurile necesare. ”Primăria Municipiului Bucureşti dă asigurări tuturor persoanelor afectate de explozia produsă în data de 17 octombrie 2025, în imobilul din […] Articolul Explozia din Rahova. Primăria Capitalei: Procedura de acordare a banilor pentru chirii este pe deplin operațională apare prima dată în PS News.
18:40
VIDEO Manole, critici la adresa administrațiilor locale și avertismente pentru candidații la Primăria Capitalei # PSNews.ro
Invitat din nou în studioul Puterea Știrilor, ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat rațiunile din spatele sprijinului financiar destinat mamelor cu trei copii și a avertizat că măsurile guvernamentale nu își pot atinge scopul dacă nu sunt dublate de investiții reale în servicii publice, în special în educația timpurie. Referindu-se la stimulentul de 2.250 […] Articolul VIDEO Manole, critici la adresa administrațiilor locale și avertismente pentru candidații la Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
18:40
Vine cea mai rece zi din această săptămână, temperaturile scad brusc. Zonele în care sunt așteptate ninsori # PSNews.ro
Vremea se schimbă radical în următoarele ore, după ce meteorologii au actualizat alertele de vreme rea. Un val de frig și precipitații va traversa România, iar în zonele montane, în Transilvania și în Moldova sunt așteptate ninsori consistente. Într-un mare oraș din țară a început deja să ningă, iar temperaturile vor coborî chiar și cu […] Articolul Vine cea mai rece zi din această săptămână, temperaturile scad brusc. Zonele în care sunt așteptate ninsori apare prima dată în PS News.
18:40
Trei orașe din România, în topul celor mai sigure din lume. Unele sunt chiar peste Tokyo și Praga # PSNews.ro
Trei municipii din România se află între cele mai sigure orașe de pe planetă, conform clasamentului „Safest Cities in the World 2024”. Cel mai bine clasat oraș românesc se situează pe locul 19, cu un scor de 94,36 puncte, depășind metropole renumite pentru ordine și disciplină, precum Zurich, Tokyo sau Praga. Cluj-Napoca se află pe […] Articolul Trei orașe din România, în topul celor mai sigure din lume. Unele sunt chiar peste Tokyo și Praga apare prima dată în PS News.
18:40
Tanczos Barna: Impozitul minim pe cifra de afaceri – o povară prea mare pentru economie, ce trebuie eliminat gradual # PSNews.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, în cadrul conferinței Income Magazine, că impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) reprezintă „o povară prea mare pentru economie”. Potrivit acestuia, eliminarea taxei este necesară, însă nu poate avea loc imediat, ci doar printr-un proces etapizat. Barna a subliniat că problematica IMCA este clară pentru toate partidele din coaliție […] Articolul Tanczos Barna: Impozitul minim pe cifra de afaceri – o povară prea mare pentru economie, ce trebuie eliminat gradual apare prima dată în PS News.
18:40
Israelul şi Autoritatea Palestiniană salută Planul de Pace al lui Trump adoptat de Consiliul de Securitate al ONU # PSNews.ro
Israelul vrea să ”întindă mâna tuturor vecinilor săi care poartă pacea şi prosperitatea”, iar Palestina vrea să se desfăşoare o Forţă Internaţională de Stabilizare pe teritoriul său, la o zi după adoptarea unei rezoluţii americane care susţine Planul de Pace al lui Donald Trump de către Consiliul de Securitate al ONU, relatează AFP. Această rezoluţie, […] Articolul Israelul şi Autoritatea Palestiniană salută Planul de Pace al lui Trump adoptat de Consiliul de Securitate al ONU apare prima dată în PS News.
17:40
Plecare inevitabilă: Cristian Hrițuc explică de ce Ludovic Orban părăsește Cotroceniul după divergențe cu Nicușor Dan # PSNews.ro
Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial în mandatul lui Traian Băsescu, a explicat într-o postare publică de ce, în opinia sa, plecarea lui Ludovic Orban de la Cotroceni era inevitabilă. El a invocat abaterea de la rolul instituțional al unui consilier și diferențele publice de poziționare față de președintele Nicușor Dan. În mesajul său de pe […] Articolul Plecare inevitabilă: Cristian Hrițuc explică de ce Ludovic Orban părăsește Cotroceniul după divergențe cu Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
17:40
Protest al profesorilor de la patru licee tehnologice din Satu Mare, după propunerea ca acestea să fie comasate # PSNews.ro
Aproximativ 50 de profesori de la patru licee tehnologice din municipiul Satu Mare şi părinţi au protestat, marţi, în faţa Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) şi a Primăriei, după ce s-a făcut o propunere de comasare a acestor unităţi, transmite Agerpres. Profesorii de la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi’”, Colegiul Tehnic „Unio-Traian Vuia”, Liceul Tehnologic „Elisa Zamfirescu” […] Articolul Protest al profesorilor de la patru licee tehnologice din Satu Mare, după propunerea ca acestea să fie comasate apare prima dată în PS News.
17:40
Probleme pentru Gigi Becali. Fiscul îl ia la întrebări legat de „cheltuieli nejustificate” de 7 milioane de lei la FCSB # PSNews.ro
Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, se află sub lupa ANAF, după ce un control fiscal a semnalat cheltuieli nejustificate în valoare de 7 milioane de lei la club, conform declarațiilor pentru Digi24. Becali susține însă că este vorba despre o eroare a softului ANAF. „Ce cheltuieli nejustificate? Să zică ce? Softul a dat eroare, softul nu […] Articolul Probleme pentru Gigi Becali. Fiscul îl ia la întrebări legat de „cheltuieli nejustificate” de 7 milioane de lei la FCSB apare prima dată în PS News.
17:40
Audierea lui Darryl Nirenberg pentru funcția de ambasador al SUA în România, programată pentru 19 noiembrie # PSNews.ro
Audierea în Senatul SUA pentru confirmarea lui Darryl Nirenberg, candidatul la funcția de ambasador în România, este programată pentru ziua de miercuri, 19 noiembrie 2025. În cadrul audierii, comisia va examina calificările, experiența și viziunea lui Nirenberg pentru rolul său de ambasador. Îî vor fi adresate întrebări cu privire la experiența sa în politica externă, […] Articolul Audierea lui Darryl Nirenberg pentru funcția de ambasador al SUA în România, programată pentru 19 noiembrie apare prima dată în PS News.
17:40
Drumul construit peste magistrala de gaze din Sector 3 va fi închis. Anunțul Prefectului Capitalei # PSNews.ro
Strada Brățării din Sectorul 3 urmează să fie închisă pe tronsonul cu risc ridicat, după ce verificările au confirmat existența unui pericol major din cauza magistralei de gaze aflate sub asfalt. Decizia urmează să fie formalizată în cadrul unei comisii care se reunește astăzi, însă prefectul Capitalei, Andrei Nistor, estimează că măsura va intra în […] Articolul Drumul construit peste magistrala de gaze din Sector 3 va fi închis. Anunțul Prefectului Capitalei apare prima dată în PS News.
17:40
CCIR și Cleantech Business Club se implică în dezvoltarea unor proiecte în industria energiei verzi # PSNews.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) și Cleantech Business Club (CBC) România intenționează să încheie un parteneriat strategic în domeniul energiei verzi care să consolideze poziția României ca lider regional în această industrie, cu accent pe economia hidrogenului. Domeniile concrete de cooperare ar putea include facilitarea parteneriatelor între stakeholderii români și internaționali din […] Articolul CCIR și Cleantech Business Club se implică în dezvoltarea unor proiecte în industria energiei verzi apare prima dată în PS News.
17:40
VIDEO „Am fost surprins când am văzut că a fost numit consilier prezidențial”. Pricopie, reacţie la demiterea lui Orban # PSNews.ro
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a comentat, marți, în emisiunea „Puterea Știrilor”, situația demiterii lui Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial. În debutul intervenției, profesorul a făcut o scurtă radiografie a parcursului politic al lui Ludovic Orban: „Ludovic Orban este unul dintre puținii politicieni români cu aproape 30 de ani de experiență, ceea ce nu […] Articolul VIDEO „Am fost surprins când am văzut că a fost numit consilier prezidențial”. Pricopie, reacţie la demiterea lui Orban apare prima dată în PS News.
17:40
Ministerele, obligate să taie din cheltuiala cu salarii. Dispar anumite funcții și structuri birocratice # PSNews.ro
Guvernul Bolojan se pregătește să își asume răspunderea în Parlament pentru un proiect care vizează reducerea cheltuielilor de personal și reorganizarea structurilor ministeriale și agențiilor guvernamentale. Principalele măsuri prevăd desființarea funcției de inspector guvernamental și a cabinetelor subsecretarilor de stat, precum și ajustarea structurii compartimentelor suport. Potrivit proiectului, cheltuielile de personal vor fi reduse cu […] Articolul Ministerele, obligate să taie din cheltuiala cu salarii. Dispar anumite funcții și structuri birocratice apare prima dată în PS News.
17:40
„Austeritate” marca BOR. Cum a obținut ÎPS Teodosie o mașină de lux de aproape 150.000 euro # PSNews.ro
Preoții din județul Constanța au pus mână de la mână și i-au cumpărat arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie, un autoturism de lux în valoare de aproximativ 147.000 de euro. Preoții din Protoieria 1 Constanța au decis, acum un an, să pună bani împreună pentru a achiziționa în leasing un Mercedes-Benz 580 e 4Matic L Hybrid – […] Articolul „Austeritate” marca BOR. Cum a obținut ÎPS Teodosie o mașină de lux de aproape 150.000 euro apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
16:40
Ministrul de Interne propune ca persoanele care încălcă ordinul de protecție să fie prezentate automat procurorului # PSNews.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că, după recentele cazuri grave de violență domestică, a propus o modificare legislativă prin care orice persoană care încalcă un ordin de protecție să fie prezentată imediat unui procuror, care va decide măsurile necesare. „Am semnat un proiect legislativ care va îmbunătăți Legea 217/2003 privind prevenirea și combaterea […] Articolul Ministrul de Interne propune ca persoanele care încălcă ordinul de protecție să fie prezentate automat procurorului apare prima dată în PS News.
16:40
VIDEO Cum vrea ministrul Muncii să schimbe Programul național FIV: Va fi extins și finanțat din bani europeni # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat în emisiunea Puterea Știrilor că programul național de fertilizare in vitro (FIV) va continua și va fi extins în 2026, urmând să fie finanțat în mare parte din fonduri europene. Oficialul a prezentat cifre actualizate, a vorbit despre presiunea constructivă a societății civile și a explicat direcțiile de dezvoltare […] Articolul VIDEO Cum vrea ministrul Muncii să schimbe Programul național FIV: Va fi extins și finanțat din bani europeni apare prima dată în PS News.
16:40
Scandal la numirea Consiliilor de administrație ale SRTv și SRR. Parlamentarii AUR au părăsit ședința comună # PSNews.ro
Parlamentarii AUR au părăsit, marți, plenul Parlamentului în care urmează să se voteze numirea membrilor Consiliilor de administrație ale Societății Române de Televiziune și Societății Române de Radiodifuziune, transmite Agerpres. Protestul parlamentarilor AUR a venit după ce senatorul formațiunii Laurențiu Plăeșu a solicitat reîntoarcerea raportului la Comisiile de cultură privind numirea Consiliului de administrație al […] Articolul Scandal la numirea Consiliilor de administrație ale SRTv și SRR. Parlamentarii AUR au părăsit ședința comună apare prima dată în PS News.
16:40
Sorin Grindeanu, despre discuțiile pe pensiile magistraților: Aștept un semn de la premier și de la președinte # PSNews.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că partidul său își menține poziția privind modificările la pensiile magistraților și că așteaptă „un semnal” de la premier și de la președinte înainte de orice decizie politică. Întrebat despre varianta unei pensii de 70% din ultimul salariu net, Grindeanu a spus că PSD susține forma inițială a […] Articolul Sorin Grindeanu, despre discuțiile pe pensiile magistraților: Aștept un semn de la premier și de la președinte apare prima dată în PS News.
16:40
Romprest anunță că oprește curățenia stradală în Sectorul 1 din București. Primăria, datoare cu 116 milioane de lei # PSNews.ro
Compania Romprest a anunțat marți, printr-un comunicat, că suspendă activitățile de curățenie stradală din Sectorul 1, motivând că Primăria condusă de George Tuță (PNL) are datorii acumulate de 116 milioane de lei. Firma subliniază, însă, că serviciul de colectare a deșeurilor de la populație și companii va continua fără întrerupere. Sectorul 1 s-a mai confruntat […] Articolul Romprest anunță că oprește curățenia stradală în Sectorul 1 din București. Primăria, datoare cu 116 milioane de lei apare prima dată în PS News.
16:40
Doar sportivii și antrenorii vor primi premii în bani: Senatul spune stop recompenselor pentru personalul administrativ # PSNews.ro
Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede ca doar sportivii și antrenorii să poată primi premii în bani pentru performanțe, nu și funcționarii din federațiile sportive. Inițiatorii – senatorii USR – spun că este anormal ca personalul administrativ să fie recompensat pentru rezultatele obținute exclusiv prin munca sportivilor. În ultimii patru ani, pentru […] Articolul Doar sportivii și antrenorii vor primi premii în bani: Senatul spune stop recompenselor pentru personalul administrativ apare prima dată în PS News.
16:40
DNSC confirmă: Mai multe site-uri web au fost indisponibile din cauza unor probleme ale serviciilor Cloudflare # PSNews.ro
Mai multe site-uri web au fost indisponibile marți din cauza unor probleme ale serviciilor Cloudflare, care între timp au fost remediate, informează Directoratul Național de Securitate Cibernetică. ‘În cursul zilei de astăzi, mai multe site-uri web (inclusiv site-ul DNSC, dar și site-uri ale unor entități de presă sau rețele de socializare) au devenit indisponibile din […] Articolul DNSC confirmă: Mai multe site-uri web au fost indisponibile din cauza unor probleme ale serviciilor Cloudflare apare prima dată în PS News.
16:40
Ce a decis Curtea de Apel București în cazul cererii de anulare a hotărârilor de guvern privind alegerile din Capitală # PSNews.ro
Curtea de Apel București a respins marți acțiunea avocatului Cătălin Dima prin care acesta cerea anularea hotărârilor de guvern ce stabilesc organizarea alegerilor locale parțiale din 7 decembrie. Instanța a respins cererea în totalitate, considerând-o „neîntemeiată”, potrivit hotărârii publicate pe portalul instanței. Decizia nu este definitivă. Dima are la dispoziție 15 zile pentru a depune […] Articolul Ce a decis Curtea de Apel București în cazul cererii de anulare a hotărârilor de guvern privind alegerile din Capitală apare prima dată în PS News.
16:40
Franța anunță că își menține militarii din România: „Rămânem aici şi suntem fericiţi să o facem” # PSNews.ro
Franţa rămâne naţiune-cadru a Grupului de Luptă din România atât timp cât NATO doreşte acest lucru, a afirmat, marţi, ambasadorul Franţei, Nicolas Warnery, în cadrul unei conferinţe de presă. „Rămânem aici şi suntem fericiţi să o facem”, a adăugat diplomatul, care a prezentat, alături de generalul francez Cyril Mathias, Senior National Representative în România, concluziile […] Articolul Franța anunță că își menține militarii din România: „Rămânem aici şi suntem fericiţi să o facem” apare prima dată în PS News.
16:40
România are primul cabinet medico-legal pediatric la INML. Directorul instituției: „În fiecare an ajung sute de copii” # PSNews.ro
Dr. Gabriel Gorun, medic primar de medicină legală, a spus că înainte de deschiderea cabinetului medico-legal pediatric, copiii erau nevoiți să aștepte în aceleași spații cu deținuți sau victime ale accidentelor, ceea ce era nepotrivit. Noul cabinet are infrastructură adaptată copiilor şi este situat separat de zona în care aşteptau oamenii cu diferite probleme medico-legale. Conform […] Articolul România are primul cabinet medico-legal pediatric la INML. Directorul instituției: „În fiecare an ajung sute de copii” apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
15:00
Pachetul fiscal a fost adoptat în Parlament. Legea merge la promulgare. Ce se schimbă pentru români # PSNews.ro
Parlamentul a adoptat marți, 18 noiembrie, cu 253 de voturi „pentru”, pachetul fiscal care majorează impozitele pe locuințe și autoturisme și introduce noi obligații pentru firme și PFA-uri. Proiectul, blocat inițial la Curtea Constituțională, merge acum la promulgare, după ce articolele declarate neconstituționale, cele privind testele poligraf, au fost eliminate. Noile taxe ar urma să […] Articolul Pachetul fiscal a fost adoptat în Parlament. Legea merge la promulgare. Ce se schimbă pentru români apare prima dată în PS News.
15:00
Ultima apariție TV a lui Ludovic Orban, scânteia care l-a făcut pe Nicușor Dan să-l revoce din funcție. Ce a declarat # PSNews.ro
Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni în urma unei decizii luate „de comun acord” cu președintele Nicușor Dan, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Potrivit unor surse politice, șeful statului ar fi fost nemulțumit de criticile publice formulate de Orban la adresa USR, critici pe care acesta le-a reluat sâmbătă, la Antena 3, acuzându-i pe […] Articolul Ultima apariție TV a lui Ludovic Orban, scânteia care l-a făcut pe Nicușor Dan să-l revoce din funcție. Ce a declarat apare prima dată în PS News.
15:00
O parte semnificativă a internetului se confruntă marți cu întreruperi masive, după o problemă tehnică apărută în rețeaua Cloudflare, una dintre cele mai folosite infrastructuri globale pentru securitate și performanță web. Cloudflare este un furnizor esențial de infrastructură digitală, care protejează site-urile de atacuri cibernetice și le menține funcționale chiar și în condiții de trafic ridicat. […] Articolul Pană majoră pe internet! Sunt afectate platforme din toată lumea apare prima dată în PS News.
15:00
Secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Bogdan Despescu, a anunţat, marţi, că urmează să fie realizat un model unitar de organizare a dispecerizării, astfel încât să se reducă timpul de intervenţie, iar o persoană care sună la 112 să vorbească cu un singur dispecer. Acesta va direcţiona solicitarea direct echipei din teren. […] Articolul Schimbare majoră la 112. Se modifică modul în care interacționăm când cerem ajutor apare prima dată în PS News.
15:00
VIDEO Florin Manole anunță măsuri pentru sprijinirea victimelor violenței domestice și ale traficului de persoane # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni, în emisiunea Puterea Știrilor, că România trebuie să își modernizeze urgent legislația și serviciile de protecție privind violența împotriva femeilor și traficul de persoane, subliniind că statul este „primul responsabil” pentru susținerea victimelor. Ministrul a prezentat concluziile unei dezbateri recente desfășurate în Parlamentul European, la inițiativa Gabrielei Firea, […] Articolul VIDEO Florin Manole anunță măsuri pentru sprijinirea victimelor violenței domestice și ale traficului de persoane apare prima dată în PS News.
15:00
FOTO Așa arată primul blindat românesc, VLAH. Are 7 tone și poate atinge 110 km/h! Primele imagini dezvăluite # PSNews.ro
Primul blindat românesc 4×4 din noua generație, VLAH, este în prezent în lucru la Uzina Automecanică Moreni, anunță Profit. Vehiculul este realizat în cadrul unui parteneriat public–privat și marchează un moment important pentru industria de apărare, fiind prima mașină de acest tip construită integral în România. Potrivit producătorului, VLAH atinge o viteză maximă de 110 […] Articolul FOTO Așa arată primul blindat românesc, VLAH. Are 7 tone și poate atinge 110 km/h! Primele imagini dezvăluite apare prima dată în PS News.
15:00
Incendiul de la nava plină cu GPL lovită de o dronă a fost stins. Locuitorii din Plauru pot reveni la casele lor # PSNews.ro
Autorităţile anunţă că incendiul care a cuprins nava plină cu GPL, lovită de o dronă pe malul ucrainean al Dunării, a fost stins. Locuitorii din Plauru pot reveni la casele lor. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat, marţi, că locuitorii din Plauru, evacuaţi în cursul zilei de luni, se pot întoarce acasă […] Articolul Incendiul de la nava plină cu GPL lovită de o dronă a fost stins. Locuitorii din Plauru pot reveni la casele lor apare prima dată în PS News.
15:00
Infrastructura IT a campaniei lui Călin Georgescu, gestionată din exterior: misteriosul grup care a coordonat tot # PSNews.ro
Un grup din Bratislava, Slovacia, specializat în soluții blockchain, ar fi entitatea care ar fi construit infrastructura online de care ar fi beneficiat Călin Georgescu în timpul campaniei prezidențiale din 2024. Numele companiei -Core Group – a fost menționat inițial de consultantul financiar Francisc Dokonal, iar informația a fost confirmată pentru Digi24 de o sursă care a […] Articolul Infrastructura IT a campaniei lui Călin Georgescu, gestionată din exterior: misteriosul grup care a coordonat tot apare prima dată în PS News.
14:00
Aproape 5.000 de șoferi au rămas fără permis în 2025 din motive medicale. Numărul s-a triplat față de 2024 # PSNews.ro
Aproape 5.000 de permise auto, anulate din motive medicale de Poliție, în 2025. La solicitarea ProMotor, Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a transmis câte situații au fost înregistrate, în 2025, în care a fost dispusă anularea permisului de conducere din motive medicale. Iar statistica arată că, față de anul trecut, în 2025 au fost […] Articolul Aproape 5.000 de șoferi au rămas fără permis în 2025 din motive medicale. Numărul s-a triplat față de 2024 apare prima dată în PS News.
14:00
Schimbare importantă la ANAF: Va începe blocarea conturilor fără avertisment, odată cu emiterea deciziilor de impunere # PSNews.ro
ANAF și-a schimbat radical abordarea în ceea ce privește verificările documentare, procedură în care contribuabilul nu este informat că se află sub control. Practic, acesta află că a fost verificat abia la final, odată cu emiterea deciziei de impunere. Dacă în prima parte a anului Fiscul se limita la emiterea acestor decizii, în ultimele trei […] Articolul Schimbare importantă la ANAF: Va începe blocarea conturilor fără avertisment, odată cu emiterea deciziilor de impunere apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.