Eugen Teodorovici vine miercuri la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube

15:00

Autorităţile anunţă că incendiul care a cuprins nava plină cu GPL, lovită de o dronă pe malul ucrainean al Dunării, a fost stins. Locuitorii din Plauru pot reveni la casele lor. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat, marţi, că locuitorii din Plauru, evacuaţi în cursul zilei de luni, se pot întoarce acasă […] Articolul Incendiul de la nava plină cu GPL lovită de o dronă a fost stins. Locuitorii din Plauru pot reveni la casele lor apare prima dată în PS News.